Israel hat kein Gen-Z-Problem, sondern ein moralisches Problem.

Caitlin Johnstone

Israels Problem ist nicht, dass die Menschen durch Propaganda dazu gebracht werden, es zu hassen, sondern dass die Menschen durch Propaganda nicht dazu gebracht werden, es zu unterstützen.

Niemand unterstützt von vornherein eine völkermörderische Bombenkampagne, bei der Tausende Kinder ermordet werden. Es ist etwas, das man sich im Laufe der Jahre allmählich aneignet, ein moralischer Kompromiss nach dem anderen.

Im Laufe seines Lebens wird ein Unterstützer Israels immer wieder vor die Wahl gestellt, entweder einen Teil seines Gewissens zu töten oder seine Unterstützung für Israel aufzugeben. Sie werden jedes Mal vor diese Wahl gestellt, wenn sie sehen, wie Palästinenser in einer Weise behandelt werden, die sie sich selbst oder ihren Angehörigen niemals wünschen würden – seien es Bomben, seien es Demonstranten, die von Scharfschützen erschossen werden, seien es Menschen, die aus ihren Häusern vertrieben werden, Menschenrechtsorganisationen, die Israel einen Apartheidstaat nennen, Geschichten über Rassismus und Misshandlungen, denen Palästinenser im Westjordanland ausgesetzt sind, oder Zeugnisse darüber, wie schrecklich das Leben der Menschen im Gazastreifen schon lange vor Beginn der jüngsten Mordserie war.

Diese Informationen sind heute unverzichtbar. Man kann den Blick abwenden, man kann versuchen, sich in einer ideologischen Echokammer davon abzuschotten, aber sie finden unweigerlich immer wieder den Weg in den eigenen Wahrnehmungsbereich. Und jedes Mal, wenn man damit konfrontiert wird, muss man sich entscheiden, ob man sein persönliches moralisches Empfinden noch mehr kompromittiert, als es ohnehin schon kompromittiert ist, oder ob man seine Unterstützung für Israel aufgibt.

Man schneidet ein Stückchen der eigenen Moral nach dem anderen ab, vor allem um das psychologische Unbehagen zu vermeiden, das als kognitive Dissonanz bekannt ist und das unweigerlich mit jeder drastischen Änderung der Weltanschauung einhergeht. Und ehe man sich versieht, steht man vor einem Waffenstillstand gegen einen mörderischen Angriff, der Tausende Kinder das Leben gekostet hat.

Tief in dir weißt du, dass du auf dem falschen Weg bist. Du weißt, dass du so nicht angefangen hast, dass du so nicht leben solltest. Aber Sie übertönen diese kleine Stimme in Ihrem Inneren mit den viel lauteren Stimmen des Lebens in einer modernen Industriegesellschaft, die Millionen von Dollar pro Jahr dafür bezahlen, Ihnen zu sagen, dass Ihre Weltanschauung die richtige ist.

TikTok sagt, dass es nicht am Algorithmus liegt, sondern dass die Teenager einfach für Palästina sind. In einem Blog-Beitrag wies das Unternehmen Behauptungen zurück, es fördere pro-palästinensische Inhalte in dem Bemühen, die amerikanische Meinung zu beeinflussen.

Deshalb ist die Kluft zwischen den Generationen in der israelisch-palästinensischen Frage so groß. Die Jugendlichen haben nicht genug Zeit damit verbracht, ihren moralischen Kompass zu einem wertlosen Schmuckstück zu machen, und sie haben nicht genug Massenmedien konsumiert, um davon überzeugt zu sein, dass sich das lohnt. Sie sind nicht ausreichend indoktriniert worden, um eine verdorbene Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer zu entwickeln.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung wies TikTok die Behauptung des rechten Flügels zurück, seine Algorithmen seien zugunsten Palästinas und zur Förderung israelfeindlicher Stimmungen ausgelegt. Der wahre Grund, warum pro-palästinensische Stimmungen auf der Plattform so beliebt sind, liegt darin, dass statistisch gesehen junge Menschen Israel viel stärker ablehnen als ältere Generationen.

TikTok schreibt:

Die Unterstützung für Israel (im Vergleich zur Sympathie für Palästina) ist unter jungen Amerikanern seit einiger Zeit rückläufig. Das zeigt ein Blick auf Gallup-Umfragedaten unter Millennials, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen, lange bevor es TikTok gab. Eine Gallup-Umfrage vom März 2023, also vor dem Krieg, zeigt, dass sich die Einstellung junger Erwachsener zum israelisch-palästinensischen Konflikt schnell ändert.

Durchgesickerte Audioinhalte vom ADL-Regisseur „Wir haben ein Generationenproblem, ein Gen-Z-Problem.“ Johnathan Greenblatt, berüchtigt für die Verfolgung pro-palästinensischer Gruppen und Menschen, sagt, dass Zionisten „innovative Techniken“ entwickeln müssen, um abweichende Meinungen gegen israelische Kriegsverbrechen einzudämmen!

🚨LEAKED AUDIO FROM ADL DIRECTOR



“We have a generational problem, a Gen Z problem”.



Johnathan Greenblatt, notorious for persecution of pro-Palestinian groups and people says Zionists need to come up with “innovative techniques” to curb dissent against Israeli war crimes! pic.twitter.com/WnTMxqZi9z — nuno marques (@numarqs) November 15, 2023

In einer durchgesickerten Audioaufnahme, die der Tehran Times vorliegt, ist zu hören, wie der Direktor der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, den Verlust der Generation Z an die pro-palästinensische Stimmung beklagt.

Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir ein großes, großes, großes Generationsproblem haben“, klagt Greenblatt seinen Mitstreitern. „Alle Umfragen, die ich gesehen habe – ADL-Umfragen, ICC-Umfragen, unabhängige Umfragen – deuten darauf hin, dass es sich nicht um eine Kluft zwischen links und rechts handelt. Das Problem bei der Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten ist nicht links oder rechts, sondern jung oder alt.

„Wir haben wirklich ein Tik-Tok-Problem, ein Gen-Z-Problem“, fügt Greenblatt hinzu.

In Wirklichkeit haben Greenblatt und seine Mitstreiter ein moralisches Problem. Sie haben eine große Gruppe von Menschen, die nicht dazu indoktriniert wurden, den Wahnsinn zu akzeptieren und über die Jahre Teile ihres eigenen Gewissens zu amputieren, und die daher in der Lage sind, den Massenmord an Zivilisten in Gaza mit klaren Augen zu sehen.

GAZA-UPDATE: Nach Angaben des staatlichen Medienbüros in Gaza wurden seit dem 7. Oktober 4.710 palästinensische Kinder von israelischen Streitkräften getötet. Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Kinder angesichts der aktuellen Bedingungen in Gaza deutlich höher ist.

GAZA UPDATE: 4,710 Palestinian children have been killed by Israeli forces since October 7, according to the governmental media office in Gaza. We believe the true child fatality count is significantly higher given the current conditions in Gaza. pic.twitter.com/p7J2oP4JfS — Defense for Children (@DCIPalestine) November 15, 2023

Und das ist wirklich alles, was man benötigt, um das andauernde Massaker in Gaza als das zu sehen, was es ist: ein Blick mit klaren Augen. Ein kurzer Blick, unbeeinflusst von propagandistischen oder kognitiven Verzerrungen. Mehr braucht es nicht.

Israels Problem ist nicht, dass die Propaganda die Menschen dazu bringt, es zu hassen, sondern dass die Propaganda die Menschen nicht dazu bringt, es zu unterstützen. Sein Problem ist nicht der böse Einfluss, sondern das Fehlen eines solchen Einflusses. Denn Tatsache ist, dass man den Mord an Tausenden Kindern nur auf eine bestimmte Weise verdrehen kann, und alle mediale Verschleierung der Welt nicht ausreicht, um frische Augen, die bereit sind zu sehen, zu verschließen.