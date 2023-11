Augenöffnende Studie über die weit verbreitete Gefahr von Bleivergiftungen

Erforschen Sie die stille globale Epidemie der Bleivergiftung, ihre unerwarteten Folgen für Gesundheit und Gesellschaft und das bleibende Umweltvermächtnis von verbleitem Benzin.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Eine Studie aus dem Jahr 2023 quantifizierte die globalen Auswirkungen von Bleivergiftungen und stellte fest, dass die gesundheitlichen Folgen weitaus größer sind als bisher angenommen

Allein im Jahr 2019 führte die Bleiexposition bei Kindern unter 5 Jahren zu 765 Millionen verlorenen IQ-Punkten und bei Erwachsenen zu 5,5 Millionen Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die überwiegende Mehrheit – einschließlich 729 Millionen verlorener IQ-Punkte und 5 Millionen Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen – trat in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf

Die Forscher berechneten die globalen Kosten der Bleibelastung auf 6 Billionen Dollar im Jahr 2019, was 6,9 % des globalen Bruttoinlandsprodukts entspricht

In einer separaten Studie wurde außerdem festgestellt, dass Kinder weltweit unter Bleivergiftungen in einem „massiven und bisher unbekannten Ausmaß“ leiden, wobei etwa 1 von 3 Kindern Blutwerte von über 5 Mikrogramm pro Deziliter (µg/dL) aufweist

Jahrzehntelang wurde Blei in Form von Tetraethylblei als Antiklopfmittel in Benzin verwendet. Das verbleite Benzin trug dazu bei, dass die Motoren reibungslos liefen, setzte jedoch verheerende Mengen dieses giftigen Metalls in die Umwelt frei. Obwohl die USA in den 1970er Jahren damit begonnen haben, verbleites Benzin schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen, sind Bleivergiftungen weltweit immer noch ein großes Problem.

In der Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2019 wird Blei als viertgrößtes umweltbedingtes Gesundheitsrisiko eingestuft, nach der Luftverschmutzung durch Feinstaub, der Luftverschmutzung in Haushalten durch feste Brennstoffe und unsicherem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Händewaschen.

Eine 2023 im Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie quantifizierte die globalen Auswirkungen von Bleivergiftungen weiter und bezeichnete ihre Ergebnisse als „Weckruf“.

Bleiexposition kann zu 5,5 Millionen Todesfällen pro Jahr beitragen

Im GBD 2019 wurden mehrere gesundheitliche Auswirkungen der Bleiexposition beschrieben, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen und idiopathische geistige Entwicklungsstörungen. Die Studie schätzte die bleibedingte Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen jedoch nur auf der Grundlage, dass Blei einen erhöhten Blutdruck verursacht.

Außerdem wurden bei den Schätzungen für idiopathische geistige Entwicklungsstörungen die Auswirkungen von Blei auf den Intelligenzquotienten (IQ) der meisten Kinder nicht berücksichtigt. Die Ökonomen der Weltbank, die die Lancet Planetary Health-Studie durchgeführt haben, vermuten daher, dass die gesamten Auswirkungen von Blei unterschätzt werden könnten.

Anhand der Daten des GBD 2019 führte das Duo eine Modellstudie durch, um die globale Belastung durch Bleiexposition zu schätzen, einschließlich der Kosten für den Verlust des IQ und die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Sie fanden heraus, dass die Bleiexposition allein im Jahr 2019 zu 765 Millionen verlorenen IQ-Punkten bei Kindern unter 5 Jahren sowie zu 5,5 Millionen Todesfällen bei Erwachsenen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führte. Die überwiegende Mehrheit – darunter 729 Millionen verlorene IQ-Punkte und 5 Millionen Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen – trat in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC) auf.

Wir schätzen, dass 90 % der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 95 % der IQ-Verluste aufgrund von Bleiexposition im Jahr 2019 in LMICs auftraten“, so die Forscher. Als sie die „enormen“ Zahlen zum ersten Mal sahen, sagte der Hauptautor Bjorn Larsen: „Wir wagten nicht einmal, die Zahl zu flüstern.“ Die Zahlen legen nahe, dass die globale Belastung durch Bleiexposition erheblich unterschätzt wurde. Der durch die Studie aufgedeckte IQ-Verlust war 80 % höher als eine frühere Schätzung, so die Studie.

Außerdem waren die Todesfälle durch bleibedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen sechsmal höher als in der Schätzung des GBD 2019. Das Team berechnete auch die globalen Kosten der Bleiexposition auf 6 Billionen US-Dollar im Jahr 2019, was 6,9 % des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Aufgeschlüsselt ergab die Studie, dass „77 % … der Kosten die Wohlfahrtskosten der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 23 % … der Gegenwartswert künftiger Einkommensverluste durch IQ-Verluste waren.“

Die Kosten für Gesundheit und Wirtschaft sind ähnlich hoch wie die durch Feinstaub verursachten Kosten, die sich im Jahr 2019 auf 6,1 % des globalen BIP beliefen. Die Forscher fordern nicht nur regelmäßige Untersuchungen des Bleigehalts im Blut der Bevölkerung, sondern auch Maßnahmen zur Verringerung der Exposition sowie die Quantifizierung der gesundheitlichen Auswirkungen anderer gefährlicher Umweltchemikalien:

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das von uns geschätzte Ausmaß der globalen gesundheitlichen Auswirkungen und Kosten der Bleiexposition eine Reduzierung der Bleiexposition der Bevölkerung dringend erforderlich macht. In erster Linie müssen regelmäßige nationale Messungen des Bleigehalts im Blut institutionalisiert werden. Diese Messungen müssen von einer umfassenden Quellenermittlung und entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen begleitet werden, um die Bleiverschmutzung und -belastung wirksam zu bekämpfen. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die globalen gesundheitlichen Auswirkungen und Kosten anderer Chemikalien als Blei ebenfalls erheblich sein könnten und auf nationaler Bevölkerungsebene noch weitgehend unerforscht sind.“

1 von 3 Kindern kann gefährliche Bleikonzentrationen aufweisen

Ein Bericht von UNICEF und Pure Earth mit dem Titel Toxic Truth (Giftige Wahrheit) stellte ebenfalls fest, dass Kinder weltweit an Bleivergiftungen in einem „massiven und bisher unbekannten Ausmaß“ leiden. Dem Bericht zufolge hat etwa eines von drei Kindern einen Blutspiegel von mehr als 5 Mikrogramm pro Deziliter (µg/dL), was als der Wert gilt, bei dem Maßnahmen erforderlich sind.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention verwenden jedoch einen Referenzwert von 3,5 µg/dL, um Kinder mit potenziell gefährlichen Bleiwerten im Blut zu identifizieren.

Legt man die Zahlen des Berichts zugrunde, könnten weltweit bis zu 800 Millionen Kinder von gesundheitlichen Schäden durch Bleiexposition bedroht sein, wobei fast die Hälfte der Betroffenen in Südasien lebt. Würde man jedoch 3,5 µg/dL als Grenzwert zugrunde legen, wären diese Zahlen noch höher.

In vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist das unsachgemäße Recycling von Blei-Säure-Batterien eine der Hauptquellen der Bleibelastung. Man schätzt, dass bis zu 50 % dieser Batterien in informellen Umgebungen unter freiem Himmel verarbeitet werden, was zu einer Verunreinigung der Umwelt führt. Insgesamt könnte sich die Bleibelastung von Kindern in LMICs im Laufe ihres Lebens auf fast 1 Billion Dollar an verlorenem Wirtschaftspotenzial summieren. Dies geht aus dem Bericht hervor:

„Diese Kinder wachsen oft unwissentlich und mit lebensverändernden Folgen auf: Sie atmen Staub und Dämpfe aus informellen Recyclingbetrieben für gebrauchte Blei-Säure-Batterien und Schmelzöfen unter freiem Himmel ein, essen mit Blei glasierte Töpferwaren und bleihaltige Gewürze, leben in Häusern mit abblätternder Bleifarbe, spielen und arbeiten sogar auf bleihaltigen Elektroschrottdeponien“.

Sie können Blei auch über verunreinigtes Trinkwasser, über Bleifarben in älteren, vor 1978 gebauten Häusern, über Zigarettenrauch und billig hergestellte Haushaltsgegenstände, einschließlich Kinderspielzeug und -kleidung, ausgesetzt sein.

Bleikonzentrationen bei Erwachsenen sind mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden

Nicht nur Kinder sind durch Bleivergiftungen gefährdet. Eine 2018 in The Lancet Public Health veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass Bleikonzentrationen bei Erwachsenen stark mit einem höheren Sterberisiko korrelieren, insbesondere mit kardiovaskulären Komplikationen. Darüber hinaus ist fast jeder fünfte Todesfall (18 %) und mehr als jeder vierte Todesfall (28,7 %) mit kardiovaskulären Komplikationen auf eine Bleivergiftung zurückzuführen.

Wenn man bedenkt, dass die Bleiexposition Auswirkungen auf mehrere Generationen hat, kann selbst eine geringe Bleibelastung in der Umwelt verheerende Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung haben. Wie The Allegheny Front 2016 berichtete:

„[Forschung] der Wayne State University deuten darauf hin, dass Bleiexposition … Veränderungen in der DNA verursachen kann, die sich auf mehrere Generationen auswirken könnten. Wenn eine Mutter bleihaltiges Wasser trinkt, setzt sie ihren Fötus dem aus, was sich direkt auf die Gehirnentwicklung des Babys auswirkt“, sagt Doug Ruden, Mitautor der Studie und Direktor für Epigenomik am Institute of Environmental Health Sciences der Wayne State University. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass sie auch die Keimbahnzellen beeinflussen, und das kann sich auf die Enkelkinder auswirken, und möglicherweise sogar darüber hinaus.“

Neben vorzeitigem Tod und Herzerkrankungen wird die Bleibelastung mit einem erhöhten Risiko für Fortpflanzungsprobleme, Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Hör- und Sehstörungen, Bluthochdruck, Nervenstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hirnschäden und Lernschwierigkeiten.

Es gibt kein sicheres Niveau der Bleibelastung

Die Weltgesundheitsorganisation stellt fest, dass es kein sicheres Niveau der Bleibelastung gibt. Als starkes Neurotoxin kann selbst eine geringe Bleibelastung die kognitive Entwicklung beeinträchtigen, was zu niedrigeren IQ-Werten, einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne und möglicherweise zu gewalttätigem und kriminellem Verhalten im späteren Leben führt.

Neben dem Gehirn kann Blei auch das Nervensystem, das Herz, die Lunge und die Nieren schädigen. In den frühen Stadien kann es jedoch nur geringe Symptome verursachen, so dass es oft unentdeckt bleibt. Erwachsene, die Blei ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen und Nierenschäden, aber Kinder unter 5 Jahren haben das höchste Risiko, lebenslange Schäden davonzutragen.

Wie in „The Toxic Truth“ erläutert, kann eine Bleivergiftung irreversible Schäden im Körper sowie erhebliche kognitive Beeinträchtigungen verursachen:

„Kinder mit Blutbleispiegeln von über 5 μg/dL können bei Intelligenztests 3 bis 5 oder mehr Punkte weniger erreichen als ihre nicht betroffenen Altersgenossen. Diese Verringerung des IQ untergräbt das künftige Potenzial der Kinder und schmälert ihre Aussichten. Ein weitverbreiteter Rückgang der kognitiven Fähigkeiten bei einer großen Anzahl von Menschen in einer Stadt oder einem Land führt zu einem Rückgang der kreativen und wirtschaftlichen Produktivität der gesamten Gesellschaft.“

Blei und Kalzium sind sich chemisch sehr ähnlich, was Blei zu einem Konkurrenten auf zellulärer Ebene macht, der viele verschiedene Körpersysteme stören kann. In Ihrem neurologischen System kann es die Neuronen stören, die Kalzium zur Informationsübertragung verwenden. Das Vorhandensein von Blei führt dazu, dass einige Neuronen mehr feuern und die Signale in anderen abnehmen. Dies kann die neurologische Entwicklung in den Gehirnen von Kindern, die Blei aus ihrer Umgebung aufgenommen haben, verändern.

Neben Verhaltensproblemen und einem niedrigeren IQ kann es bei Kindern, die bereits niedrige Bleiwerte im Blut aufweisen, zu verlangsamtem Wachstum, Hörproblemen, Anämie und Hyperaktivität kommen. Bleiexposition kann auch zu Fortpflanzungsproblemen bei Männern und Frauen führen. Tritt die Exposition während der Schwangerschaft auf, kann sie das sich entwickelnde Baby schädigen und das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass Blei:

Erzeugt Superoxid und Wasserstoffperoxid, die wiederum mit Stickstoffmonoxid reagieren und Peroxynitrite bilden

Stimuliert die Proliferation der glatten Gefäßmuskelzellen und die phänotypische Umwandlung

Stört die Kalzium-Signalübertragung in der glatten Gefäßmuskulatur

Verändert die Reaktion der Gefäße auf vasoaktive Antagonisten

Erhöht die Produktion von Plasminogenaktivator-Inhibitor-1

Unterdrückt die Produktion von Proteoglykanen

Verursacht Endothelverletzungen

Beeinträchtigt die endotheliale Reparatur

hemmt die Angiogenese

Fördert Entzündungen

Vergiftete Menschen zur Steigerung der Profite

Blei war nicht der einzige Stoff, der dem Benzin zugesetzt werden konnte, um es effizienter zu machen. Das gleiche Ziel hätte mit 10 % Alkohol erreicht werden können, was den zusätzlichen Vorteil einer sauberen Verbrennung hatte, bei der keine Rußemissionen entstehen. Stattdessen wurde Blei verwendet – trotz der bekannten Gefahren – um die Gewinne zu steigern.

Wie im Video oben auf dieser Seite erläutert, konnte die Erdölindustrie durch die Beimischung eines bestimmten Prozentsatzes an Alkohol zum Benzin bis zu 20 % ihrer Erdölverkäufe verlieren, je nachdem, wie viel Alkohol zugesetzt wurde. Durch die Beimischung von Blei zum Benzin hingegen hatte die Ölindustrie ein Produkt, das sie vollständig kontrollieren konnte, und das war ihr Ziel.

Mehr darüber, wie es die Korruption zuließ, dass Blei die Umwelt verseuchte und die Bevölkerung vergiftete, erfahren Sie in dem 30-minütigen Film, in dem die Entwicklung von verbleitem Benzin und schließlich seine Entfernung vom Markt ausführlich dargestellt wird.

Chelat-Therapie mit EDTA kann helfen, Blei auszuscheiden

Wenn Sie erhöhte Bleiwerte haben, müssen Sie vorsichtig vorgehen und mit einem qualifizierten Arzt zusammenarbeiten, der Ihnen helfen kann, das Blei auszuscheiden, ohne dabei weiteren Schaden anzurichten. Eine Möglichkeit ist die Chelattherapie mit Edetat-Dinatrium (EDTA), einem Mittel, das sich mit Kalzium und einigen Schwermetallen verbindet.

Es wird häufig zur Behandlung von Kalziumüberladung (Hyperkalzämie) eingesetzt, kann aber auch bei Blei nützlich sein. In einer Studie aus dem Jahr 2016 zeigte sich, dass die EDTA-Chelation das Risiko für künftige kardiovaskuläre Ereignisse wirksam senkt, wobei die NNT (Number Needed to Treat) 12 beträgt, um ein kardiovaskuläres Ereignis über fünf Jahre zu verhindern. Im allgemeinen Gesundheitswesen wird die EDTA-Chelationstherapie jedoch immer noch als Quacksalberei ohne erkennbaren Nutzen angesehen.

Da EDTA dem Körper auch wichtige Mineralien entziehen kann, sollte es nur unter der Aufsicht eines Arztes angewendet werden, der Ihren Ernährungszustand überwachen und eine angemessene Ergänzung empfehlen kann. Eine weitere Möglichkeit ist N-Acetyl-Cystein (NAC), eine Vorstufe von Glutathion, das der Körper für eine effiziente Entgiftung benötigt.

Eine in der Zeitschrift Metal Ions in Biology and Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass NAC vor der bleiinduzierten Gentoxizität in menschlichen Leberkrebszellen schützt. Saunabaden ist eine weitere ungiftige Entgiftungsstrategie, die dabei hilft, fast alle Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, einschließlich Blei.

Wie Sie Ihre Bleibelastung verringern können

Die zunehmende Forschung zeigt, dass Blei weiterhin die Umwelt verschmutzt. Idealerweise sollten alle Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren auf Blei getestet werden, und erneut im Alter von 3 und 4 Jahren, wenn Sie in einem älteren Haus leben. Es wird auch empfohlen, den Bleiwert Ihres Kindes immer dann zu testen, wenn eine Exposition zu befürchten ist.

Sie können sich auch selbst auf Blei testen lassen, insbesondere wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden. Ein Wert von 3,5 µg/dL oder höher gilt als gefährlich. So reduzieren Sie Ihre Belastung durch dieses giftige Metall:

Bleifarbe entfernen – Wenn Ihr Haus vor 1978 gebaut wurde, lassen Sie es untersuchen, um festzustellen, ob es Bleifarbe enthält. Die Entfernung von Bleifarbe muss von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, da der Staub hochgiftig ist.

Testen Sie Ihr Trinkwasser auf Blei – Millionen älterer Wasserleitungen in den USA sind aus Blei und könnten täglich kontaminiertes Wasser in Ihr Haus leiten. Die sicherste und wirtschaftlichste Methode, Blei aus Ihrem Wasser zu entfernen, ist die Verwendung eines hochwertigen Filters, der Blei entfernen kann. Verwenden Sie immer gefiltertes kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen, und mischen Sie keine Säuglingsnahrung mit ungefiltertem heißem Wasser aus dem Wasserhahn.



Überprüfen Sie Haushaltsgegenstände – Achten Sie darauf, dass bestimmte Haushaltsgegenstände Blei enthalten können, z. B. Bleikristall und sogar Kinderspielzeug, Kosmetika und Medikamente. Die U.S. Food and Drug Administration führt eine Liste der Rückrufe von bleihaltigen Produkten.

Quellen: