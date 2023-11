Acht Punkte, die im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen WHO-Vertrag und den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von Bedeutung sind.

Meryl Nass

1) Die Verbreitung von biologischen Kampfstoffen.

Der Vertrag und die vorgeschlagenen Änderungen verpflichten die Staaten, potenzielle Pandemieerreger zu überwachen, Sequenzierlabors einzurichten oder zu unterhalten, Proben an die WHO zu übermitteln (wo zu diesem Zweck ein BioHub eingerichtet wurde) und die Sequenzen online zur Verfügung zu stellen. Damit wird die Verbreitung von biologischen Kampfstoffen gefordert, was meiner Meinung nach ein Verbrechen ist (basierend auf meiner Interpretation der Resolution 1540 des Sicherheitsrates und der Biowaffenkonvention von 1972).

1 a. In der „Office Text“-Version des Vertrags vom 2. Juni 2023 werden die Staaten, die „Gain-of-Function“-Forschung betreiben, aufgefordert, „administrative Hindernisse“ für diese Arbeit abzubauen. Mit anderen Worten: Die Restriktionen für die Forschung sollten gelockert werden, was das Auftreten von Laborleaks wahrscheinlicher machen würde. Dieser Absatz wurde in der Vertragsfassung vom 30. Oktober 2023 gestrichen.

2) Die WHO erhält einen Blankoscheck, um in Zukunft neue Regeln zu schaffen.

Der Vertrag sieht vor, dass in Zukunft eine Konferenz der Vertragsparteien und ein neues WHO-Sekretariat eingerichtet werden, die die Regeln für das Funktionieren des Pandemiepräventions- und -reaktionsapparates festlegen.

3) Impfstoffe werden mit Warp-Geschwindigkeit hergestellt und entwickelt.

Der Vertrag fordert eine schnelle Entwicklung/Produktion von Impfstoffen und eine Zeitersparnis bei allen Aspekten der Entwicklung, Prüfung und Herstellung von Impfstoffen. Dies setzt voraus, dass Impfstoffe lizenzfrei verwendet werden können, und der Vertrag verlangt, dass die Länder über Gesetze verfügen, um zu diesem Zweck Notfallgenehmigungen zu erteilen und Haftungsfragen zu „regeln“. Für weitere Informationen siehe „Der von der WHO vorgeschlagene Vertrag wird die Zahl der von Menschen verursachten Pandemien erhöhen„. Die USA, die EU und andere haben explizit 100 Tage Entwicklungszeit für Impfstoffe und weitere 30 Tage für die Produktion von Pandemieimpfstoffen gefordert. Dies würde keine aussagekräftigen Tests am Menschen erlauben.

4) Die Menschenrechtsgarantien wurden in den neuen Änderungen gestrichen.

In den Änderungen wurde der Satz „Menschenrechte, Menschenwürde und Freiheit der Person“ aus den bestehenden IHR gestrichen. Aufgrund von Beschwerden wurde dieser Satz später in den Vertrag aufgenommen – aber der Vertrag wird möglicherweise nicht vor 2024 angenommen werden. In der Zwischenzeit brauchen die Änderungen nur eine einfache Mehrheit, um angenommen zu werden, und sie werden im Geheimen verfasst, sodass es wahrscheinlich ist, dass die problematischsten Punkte in den Änderungen zu finden sein werden.

5) Überwachung der sozialen Medien und Zensur der Bürger ist notwendig

Sowohl die Änderungsanträge als auch der Vertrag fordern die Nationalstaaten auf, die sozialen Medien ihrer Bürger zu überwachen und die Verbreitung von Informationen zu zensieren und zu verhindern, die nicht im Einklang mit den Gesundheitsbotschaften der WHO stehen. Der Vertrag fordert jedoch auch, dass die Bürgerinnen und Bürger freien Zugang zu Informationen haben und gleichzeitig vor „Infodemie“ geschützt werden, die als zu viel an Informationen definiert wird. Die Bürger müssen auch vor der Verbreitung von Fehlinformation und Desinformation geschützt werden.

6) Wir werden möglicherweise erst nach der Verabschiedung der Änderungen wissen, was sie beinhalten.

Die Änderungen wurden in den vergangenen neun Monaten hinter verschlossenen Türen verhandelt, während in dieser Zeit mehrere aufeinanderfolgende Entwürfe des Pandemievertrags an die Öffentlichkeit gelangten. Und als die ausgehandelten Änderungen im Januar zur öffentlichen Prüfung vorgelegt werden sollten, hat der leitende Rechtsberater der WHO ein juristisches Feigenblatt benutzt, um die Verpflichtung zu umgehen, sie vier Monate vor der Abstimmung zu veröffentlichen. Wird die Öffentlichkeit die Änderungsanträge vor der Abstimmung überhaupt zu Gesicht bekommen?

Warum werden die Änderungsvorschläge so geheim gehalten?

7) Der Generaldirektor der WHO könnte zu Ihrem persönlichen Arzt werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen würden es der Generaldirektorin der WHO ermöglichen, medizinische Güter zu beschlagnahmen und von einem Land in ein anderes zu transportieren, zu entscheiden, welche Behandlungen angewendet werden dürfen, und die Anwendung anderer Behandlungen einzuschränken.

8) Wann kann die WHO ihre neuen Befugnisse nutzen?

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) erklärt wurde. Aber auch die Erklärung einer potenziellen PHEIC löst diese Befugnisse aus. Die Befugnisse können auch nach Beendigung einer PHEIC erweitert werden, wie die Erklärungen der deutschen Regierung zu COVID und Affenpocken (MPOX) gezeigt haben.

Der Vertrag wird durchgehend in Kraft sein, sodass es keiner Erklärung oder Pandemie bedarf, um der WHO neue Befugnisse zu übertragen.

Meryl Nass, MD