Israel ist einfach eine unaufhörliche Bombenkampagne mit einer Flagge.

Caitlin Johnstone

Normalisieren Sie den Ausdruck ‚die unaufhörliche Bombenkampagne, die als Nation Israel bekannt ist‘.

Es ist nicht in Ordnung, wenn erwachsene Menschen glauben, dass die Hamas Israel ohne Provokation angegriffen hat, nur weil sie die Bösen sind. Diese Art infantiler Fiktion hat außerhalb einer Kindersendung keinen Platz. Sie haben Zugang zu einem ganzen Internet voller Informationen. Nutzen Sie ihn.

❖

Es ist niedlich, wie die Unterstützer Israels denken, dass es funktionieren wird, jemanden über 30 Jahre alt als Unterstützer von Terroristen zu beschuldigen. Wir haben genau denselben Trick nach dem 11. September gesehen. Die genau gleiche Bitterkeit, die genau gleiche schrille emotionale Hysterie. Damals hattet ihr Unrecht. Jetzt habt ihr Unrecht.

❖

Über die Ursachen von Angriffen zu sprechen, führt immer dazu, dass man beschuldigt wird, die Angreifer zu unterstützen. Über die gut dokumentierten westlichen Provokationen zu sprechen, die zur Invasion der Ukraine geführt haben, führt dazu, dass man beschuldigt wird, Putin zu lieben und ein russischer Troll zu sein. Über die gut dokumentierten Apartheid-Missbräuche zu sprechen, die zu dem Hamas-Angriff geführt haben, führt dazu, dass man als Unterstützer von Terroristen bezeichnet wird, was nach dem 11. September genau das Gleiche war, wenn man über die gut dokumentierten Provokationen sprach, die zum Aufstieg von Al-Qaida geführt haben.

Es ist Ihnen nicht erlaubt, über die tatsächlichen Gründe zu sprechen, warum schlechte Dinge passiert sind. Sie dürfen nur über die schlechten Dinge sprechen und sie als schlecht bezeichnen. Wenn Sie überhaupt eine Kausalität für die schlechten Dinge zuschreiben, muss die Kausalität ausschließlich sein, dass die Bösewichte sie getan haben, weil die Bösewichte böse sind.

Sie sind verpflichtet, sich in ein nicht denkendes geistiges Kind zu verwandeln, das nur durch das Zeigen auf Ereignisse und das Rufen von ‚GUT!‘ oder ‚SCHLECHT!‘ auf Ereignisse reagieren kann, wobei ‚gut‘ und ’schlecht‘ immer perfekt mit den Informationsinteressen des US-zentrierten Imperiums übereinstimmen.

Wenn die Antworten gegen die Informationsinteressen des US-zentrierten Imperiums verstoßen, dann ist es Ihnen nicht gestattet, die Fragen zu stellen. Sie dürfen nur glauben, was Ihnen die Sprecher sagen, und im Takt der imperialen Trommel klatschen, wie ein Kind, das im Takt eines Liedes in einer Zeichentrickserie klatscht.

Wenn die Imperialismus-Anhänger Sie beschimpfen und Sie der verräterischen Untat beschuldigen, weil Sie über die Ursachen schrecklicher Weltgeschehnisse sprechen, dann sagen sie eigentlich: ‚Hör auf, Fragen zu stellen. Hör auf zu denken. Glaube nur, was man dir sagt. Werde dumm. Werde ein sabbernder Idiot mit amerikanischen Flaggen in den Augen. Höre auf, diese Zunge zu benutzen, um Autoritäten zu hinterfragen, und befestige sie für immer fest am imperialen Stiefel.‘

Wenn Sie nicht über die Ursachen von Gewalt sprechen können, dann können Sie Gewalt nicht verhindern. Wenn Sie ein Imperium sind, das durch endlose Gewalt zusammengehalten wird, ist das das Letzte, was Sie wollen, dass die Menschen tun.

❖

Ein Typ hat mein Handy gestohlen. Ich war mir nicht sicher, wo er übernachtet, also musste ich das ganze Viertel anzünden. Viele Menschen sind gestorben, aber es ist seine Schuld, dass er sich dort aufgehalten hat, wo Unbeteiligte sind. Er hat seine Nachbarn als menschliche Schutzschilde benutzt. Er ist zu 100% verantwortlich, für ihren Tod, nicht ich.

❖

Electronic Intifada berichtet, dass eine israelische Frau, die am 7. Oktober bei der Rave-Veranstaltung in Geiselhaft genommen wurde, israelischen Medien sagte, dass sie beobachtet habe, wie andere Geiseln von IDF-Truppen niedergemäht wurden, die wahllos auf Hamas-Kämpfer schossen.

‚Sie haben alle eliminiert, einschließlich der Geiseln‘, sagte sie im israelischen Radio. ‚Es gab sehr, sehr heftiges Kreuzfeuer‘ und sogar Panzerbeschuss.

Israeli leaders, already under intense criticism for failing to prevent the Hamas offensive, will also not want their catastrophic failures to be compounded by knowledge that many Israelis were killed by "friendly fire." https://t.co/0kf0OnocKV