Trump rechnet in viralem Video mit der „korrupten“ WHO ab

Trump warnt vor ‚medizinischer Tyrannei‘ der Weltgesundheitsorganisation und ruft zur Beendigung ihrer Beziehung auf

Die Weltgesundheitsorganisation ist nichts weiter als ein korruptes globalistisches Betrugssystem, das von den Vereinigten Staaten finanziert, aber von China besessen und kontrolliert wird“, so der ehemalige Präsident Donald Trump.

Im Mai 2020, als der ehemalige Präsident Donald Trump seine Absicht ankündigte, sich von der Weltgesundheitsorganisation zurückzuziehen, stieß er auf heftigen Widerstand von den Mainstream-Medien und politischen Gegnern.

Patrice Harris, Präsidentin der Amerikanischen Ärztegesellschaft, nannte Trumps Schritt „unsinnig“ mit „erheblichen, schädlichen Auswirkungen“. Senator Joe Manchin (D-WV) beschrieb Trumps Absichten als „nichts weniger als rücksichtslos“.

Doch nach drei Jahren und mehr Wahrheiten über COVID ist nun klar geworden, dass Donald Trumps Weitsicht damals nichts weniger als makellos war, denn die Weltgesundheitsorganisation hat sich als unerbittliche Kraft der medizinischen Tyrannei erwiesen. Tatsächlich erklärte Trump in einer Videobotschaft am Dienstag: „[WHO] verdient es, vollständig abgeschafft und ersetzt zu werden.“

Hier ist, was er wörtlich sagte:

Die Vereinigten Staaten zahlten der Weltgesundheitsorganisation fast 500 Millionen Dollar pro Jahr. Als ich ausstieg, habe ich es ihnen weggenommen. Wir bezahlen für 330 Millionen Menschen, obwohl China nur 40 Millionen Dollar für 1,4 Milliarden Menschen zahlte. Also hatten wir 330 [Millionen], sie haben 1,4 [Milliarden], und wir zahlten mehr als zehnmal so viel.

Das ist typisch für die Vereinigten Staaten, weil sie nicht wissen, was sie verdammt noch mal tun. Leider ist der korrupte Joe Biden ohne jegliche Verhandlungen oder Reformen wieder in die Weltgesundheitsorganisation eingetreten und das zu vollem Preis. Und jetzt drängt Biden darauf, den Senat der Vereinigten Staaten zu umgehen, um einen Pandemie-Vertrag abzuschließen, der die Souveränität der Vereinigten Staaten an die Weltgesundheitsorganisation übertragen würde. Wiederum kontrolliert von China.

Unter der nächsten Trump-Administration wird dieser Vertrag sofort aufgehoben. Ich würde nicht zulassen, dass die öffentliche Gesundheit als Vorwand für den Vormarsch der Weltregierung benutzt wird. Das ist es, was sie tun. Globalisten. Die Vereinigten Staaten werden sich von der korrupten Weltgesundheitsorganisation zurückziehen, die angesichts ihres völligen Versagens bei COVID [WHO] völlig abgeschafft und ersetzt werden sollte.

Biden hat dieses Angebot nicht angenommen. Er zahlt fast 500 Millionen Dollar. Sie waren so begierig darauf, die Vereinigten Staaten zurückzubekommen, nachdem ich die Vereinbarung beendet hatte. Sie waren so begierig darauf, sie zurückzubekommen, dass sie mir ein Angebot gemacht haben – 25 bis 30 Millionen Dollar. Und ich sagte: ‚Nein, ich warte.‘ Ich hätte es für weniger bekommen können. Aber zu diesem Zeitpunkt wollte ich nicht weniger. Wir zahlten fast 500 Millionen Dollar. Hätte es für 25 bis 30 Millionen Dollar machen können. Biden hat den fast 500 Millionen Dollar Deal angenommen. Er wusste, dass er für weniger wieder eintreten konnte. Warum hat er also so viel bezahlt? Aber das ist nur eines von vielen Dingen, die in unserem Land falsch laufen. Vielen Dank.“