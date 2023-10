Die Finanzmärkte erkennen, dass Pfizer bankrott gehen kann

Von Igor Chudov

Die Gier und Rücksichtslosigkeit von Pfizer wird sie einholen. Das geschah mit Purdue Pharma

ZUSAMMENFASSUNG: Der Aktienmarkt könnte sich mit der Möglichkeit vertraut machen, dass Pfizer aufgrund der bevorstehenden Klagen gegen den Impfstoff Covid bankrott gehen könnte. Es lassen sich viele Parallelen zwischen dem Unternehmensverhalten von Pfizer und Purdue Pharma ziehen, einem anderen Pharmakonzern, der unehrlich und aggressiv schädliche Produkte vermarktet hat. Purdue Pharma ging aufgrund der Gier und Verderbtheit seiner Führungskräfte in Konkurs, als sich ihr „rechtlicher Schutz“ verflüchtigte. Das Gleiche könnte mit Pfizer passieren.

Alte, erfahrene Impfstoffunternehmen wie GSK weigerten sich, sich an „Covid-Impfstoffen“ zu beteiligen – und wir sehen jetzt, warum sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik: Die Aktie von Pfizer (PFE) ist 25 % weniger wert als vor fünf Jahren, obwohl das Unternehmen Milliarden von Dollar aus dem Verkauf der COVID-Impfstoffe erhalten hat und der Aktienmarkt und der Pharmaindex gestiegen sind:

Auf den ersten Blick sollte Pfizer, ein weltweiter Pharmamagnat, nicht weniger wert sein als vor der Pandemie. Der Impfstoff COVID hat Pfizer Milliarden eingebracht und sollte den Wert des Unternehmens gesteigert haben, auch wenn der künftige Absatz von COVID-19-spezifischen Produkten nicht gesichert ist. Dennoch ist PFE seit November letzten Jahres unaufhaltsam gefallen und ist heute 25 % weniger wert als vor fünf Jahren, entgegen den allgemeinen Aufwärtstendenzen bei anderen Pharmaunternehmen und an der Börse.

Seit November 2022 ist Pfizer vom Trend des Pharmaindexes abgewichen und hat eine Underperformance von 35 % erzielt.

Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass die Kapitalmärkte etwas sehen, was für Pfizer besonders problematisch ist. In diesem Beitrag werde ich untersuchen, was das sein könnte.

Ich bin bei weitem nicht der erste, der darauf hinweist, dass Pfizer, das seine COVID-Impfstoffe aggressiv vermarktet und eine weltweite Einflussnahme auf sein Produkt in Auftrag gegeben hat, möglicherweise ruinösen Verbindlichkeiten ausgesetzt ist.

Ed Dowd, ein ehemaliger Vermögensverwalter, war einer der ersten, der dies erkannte. Er erklärte, dass der Pfizer durch das PREP-Gesetz gewährte Rechtsschutz nicht mehr gilt, wenn ein erheblicher Betrug seitens Pfizer aufgedeckt wird.

Purdue Pharma als Blaupause für die Zukunft von Pfizer

Purdue Pharma war ein Unternehmen, das opioidbasierte Schmerzmittel herstellte. Sie machten stark süchtig. Purdue befand sich im Besitz der „Familie Sackler“, und die gesamte Unternehmensführung war davon besessen, den Umsatz mit Opioiden zu maximieren und ethische Bedenken zu minimieren.

Die Geschichte von Purdue Pharma, ihr unerbittliches Drängen auf höhere Dosen von Opioiden, die den Patienten verabreicht werden, um sie süchtig zu machen, ist viel länger als die Geschichte der Covid-Impfstoffe. Dieser Beitrag ist nicht der beste Ort für eine umfassende Geschichte. Der beste schnelle Einstieg in das Fehlverhalten der Familie Sackler, der Purdue Pharma gehörte, ist die Lektüre der PDF-Datei mit der Klage in Massachusetts.

Die Klageschrift liest sich wie ein Kriminalroman, voll von schmutzigen Details über das Fehlverhalten von Purdue Pharma und die dadurch verursachten Todesfälle.

Interessanterweise könnte die obige Seite wortwörtlich umgeschrieben werden, um über die COVID-Impfstoffe zu berichten, die technisch gesehen nicht süchtig machen, aber endlose Wiederholungsinjektionen erfordern, COVID-19 nicht verhindern und zu vielen Todesfällen führen!

Die Sacklers und Purdue Pharma haben das gleiche Spielbuch wie Pfizer benutzt, indem sie die korrupte Presse gekauft haben, um günstige Veröffentlichungen zu platzieren. Schauen Sie sich nur ein Beispiel an: einen bezahlten Artikel der New York Times:

Wie die Klage von Massachusetts erklärt, hat Purdue Pharma die New York Times für Werbung bezahlt:

Gieriges und rücksichtsloses Management bei Purdue und Pfizer

Purdue Pharma und Pfizer haben etwas gemeinsam: ein unethisches, gieriges und rücksichtsloses Management, das von der Familie Sackler bzw. Albert Bourla verkörpert wird.

Unser Freund Geert Vanden Bossche, ein Impfstoffexperte, beschreibt hier das rücksichtslose Verhalten von Pfizer in Bezug auf COVID-Impfstoffe.

Vergleichen wir Pfizer, ein aggressiver Neueinsteiger in das Impfstoffgeschäft, mit GSK, einem etablierten und vorsichtigeren Akteur. GSK weigerte sich, das COVID-Impfstoffspiel mitzuspielen. Sie erkannten, dass auf lange Sicht nichts Gutes dabei herauskommen konnte. GSK lehnte es ab, sich der potenziellen Haftung auszusetzen, Millionen von Menschen mit einem Impfstoff zu gefährden, der höchstwahrscheinlich nicht einmal funktionieren würde.

Die Geschichte mit dem RSV-Impfstoff für Mütter zeigt, wie rücksichtslos Pfizer ist.

Das NIH gab den Entwurf für den RSV-Impfstoff sowohl an Pfizer als auch an GSK weiter. Beide Unternehmen testeten im Wesentlichen das gleiche Produkt. Die klinischen Versuche ergaben, dass die Verabreichung des RSV-Impfstoffs an Schwangere zu einem Anstieg der Frühgeburten und der Säuglingssterblichkeit führte.

GSK, das etablierte und konservative Impfstoffunternehmen, hörte weise auf das Alarmsignal und gab die Entwicklung des RSV-Impfstoffs für Mütter auf. Anstatt das Programm ehrlich zu beenden, wählte Pfizer absichtlich kleine Impfstoff- und Placebogruppen aus, um das Signal der Frühgeburten statistisch unbedeutend zu machen, und setzte sich bei der korrupten FDA für die Zulassung seines Impfstoffs ein.

Das ist nichts anderes als Gier und Rücksichtslosigkeit!

Wenn dem so ist, gibt es folgende Ähnlichkeiten zwischen Pfizer und Purdue Pharma:

Rücksichtslose Missachtung der Gefahren für die Empfänger ihrer Produkte. Pfizer hat jeden Anschein von Sorgfalt für die Sicherheit der Covid-Impfstoffe aufgegeben . Pfizer hat seine neuen Impfstoffe nur an einigen Mäusen getestet – nur ein Beispiel.

. Pfizer hat seine neuen Impfstoffe nur an einigen Mäusen getestet – nur ein Beispiel. Die Gier der Unternehmen zeigt sich in riskanten Entscheidungen, die auf der Jagd nach Milliardengewinnen auf Kosten des langfristigen Bankrotts getroffen werden.

Bestechung der Presse und der Aufsichtsbehörden, um auf korrupte Weise Unterstützung für ihre Produkte zu erhalten.

Verschweigen von Todesfällen und unerwünschten Wirkungen vor der Öffentlichkeit.

Purdue Pharma konnte sein Spiel jahrelang spielen. Schließlich waren die Todesfälle zu zahlreich, und die Klagen brachten das Unternehmen zu Fall.

Wenn der Aktienkurs von Pfizer ein Anhaltspunkt ist, dann sehen die Kapitalmärkte jetzt, dass das Gleiche mit dem Unternehmen geschehen könnte.

Hoffentlich haben die Menschen, die durch die COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, Anspruch auf Entschädigung.

Pfizer könnte auch der perfekte Akteur sein, den man unter den Bus werfen könnte, um andere Covid-Pandemieakteure zu retten.

Pfizer hat jedoch nicht genug Geld, um alle Opfer gerecht zu entschädigen.

Sind Google und Facebook auch haftbar?

Vor einem Jahr schrieb ich einen Beitrag, in dem ich erläuterte, dass auch Google und Facebook gegenüber Opfern des Covid-Impfstoffs haftbar gemacht werden können, weil sie sich absichtlich verschworen haben, die Gefahren der COVID-Impfstoffe vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Diese Internetgiganten, die von der Pandemie mächtig profitiert haben, sind größere Fische als Pfizer: Jedes Opfer könnte bis zu 15.000 Dollar erhalten, wenn Google und Facebook haftbar gemacht werden.

Die Eigentümer von Purdue Pharma dachten jahrelang, sie könnten ihr Fehlverhalten verbergen und sich aufgrund des Unternehmensschutzes der Haftung entziehen. Als jedoch das Fehlverhalten aufgedeckt wurde und die Opfer nicht länger versteckt werden konnten, wurden sie von der Justiz eingeholt. Die Klagen haben das Unternehmen in den Bankrott getrieben und seine Eigentümer, die Sacklers, Milliarden gekostet.

Hoffentlich wird das Gleiche irgendwann auch mit Pfizer, Google und Facebook passieren, den drei Unternehmen, die am meisten zu den Ereignissen der letzten drei Jahre beigetragen haben.

Mir ist klar, dass die Chancen gering sind, aber ich habe Hoffnung auf ein gewisses Maß an Gerechtigkeit. Meine Hoffnung wird durch die Erkenntnis gestützt, dass eine finanzielle Entschädigung einen Anreiz für breite Bevölkerungsschichten darstellen kann, Rechtsmittel einzulegen.

An der Börse scheint man das Gleiche zu sehen, denn die Pfizer-Aktie fällt unaufhaltsam.

Glauben Sie, dass Pfizer eines Tages aufgrund von Covid-Klagen in Konkurs gehen wird?