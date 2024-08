Israel kann sich alles erlauben…

Peter Haisenko

…und die USA auch. Völkerrecht, UN-Beschlüsse, Menschenrechte? So etwas gilt doch nur für die anderen. Jetzt gab es wieder zwei Meldungen, die belegen, mit welcher Chuzpe diese zwei Staaten mit internationalen und Menschenrechten umgehen.

Seit gut zehn Jahren greift Israel immer wieder Syrien an. Mal mit Raketen oder auch mit Kampfflugzeugen. Israel tut das nach Belieben und kann das, weil der Wertewesten geflissentlich darüber hinwegsieht. Tatsächlich handelt es sich dabei um fortlaufende und schwere Verstöße gegen jegliches internationales Recht. Die UN stellt zwar immer wieder diesen Tatbestand fest, verfasst Resolutionen, aber das könnten die auch einfach lassen. Schließlich hat der Staat Israel seit seines Bestehens noch jede UN-Resolution einfach missachtet. Man könnte sagen, in die Tonne getreten. Jetzt hat die UN Israel vorgeworfen, Häftlinge in großem Ausmaß zu foltern. Die Meldung lautet: