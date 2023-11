Israel/OPT: Israelische Behörden nutzen Gesichtserkennungstechnologie, um die Apartheid zu festigen

Die israelischen Behörden setzen ein experimentelles Gesichtserkennungssystem namens „Red Wolf“ ein, um Palästinenser zu verfolgen und ihre Bewegungsfreiheit automatisch stark einzuschränken, so Amnesty International heute. In einem neuen Bericht mit dem Titel „Automatisierte Apartheid“ dokumentiert die Organisation, wie Red Wolf Teil eines ständig wachsenden Überwachungsnetzes ist, das die Kontrolle der israelischen Regierung über die Palästinenser festigt und zur Aufrechterhaltung des israelischen Apartheidsystems beiträgt. Red Wolf wird an militärischen Kontrollpunkten in der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland eingesetzt, wo es die Gesichter von Palästinensern scannt und sie ohne ihre Zustimmung in umfangreiche Überwachungsdatenbanken aufnimmt.

Amnesty International hat auch dokumentiert, wie Israel die Gesichtserkennungstechnologie verstärkt gegen Palästinenser im besetzten Ostjerusalem einsetzt, insbesondere nach Protesten und in der Umgebung illegaler Siedlungen. Sowohl in Hebron als auch im besetzten Ostjerusalem unterstützt die Gesichtserkennungstechnologie ein dichtes Netz von CCTV-Kameras (Closed-Circuit Television), mit denen Palästinenser nahezu ständig überwacht werden. Automated Apartheid zeigt, wie diese Überwachung Teil eines bewussten Versuchs der israelischen Behörden ist, ein feindliches und zwanghaftes Umfeld für Palästinenser zu schaffen, mit dem Ziel, ihre Präsenz in strategischen Gebieten zu minimieren.

„Zusätzlich zu der ständigen Bedrohung durch exzessive physische Gewalt und willkürliche Verhaftungen müssen Palästinenser nun mit dem Risiko rechnen, von einem Algorithmus verfolgt zu werden oder aufgrund von Informationen, die in diskriminierenden Überwachungsdatenbanken gespeichert sind, vom Betreten ihres eigenen Viertels ausgeschlossen zu werden.“ Agnès Callamard, Generalsekretärin, Amnesty International

„Die israelischen Behörden setzen hochentwickelte Überwachungsinstrumente ein, um die Segregation zu verstärken und die Apartheid gegen Palästinenser zu automatisieren. Im H2-Gebiet von Hebron haben wir dokumentiert, wie ein neues Gesichtserkennungssystem namens Red Wolf die drakonischen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Palästinenser verstärkt, indem es unrechtmäßig erworbene biometrische Daten verwendet, um die Bewegungen der Palästinenser in der Stadt zu überwachen und zu kontrollieren“, sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

„Palästinensische Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem und Hebron haben uns berichtet, wie die allgegenwärtigen Überwachungskameras in ihre Privatsphäre eingedrungen sind, ihren Aktivismus unterdrückt haben, ihr soziales Leben ausgehöhlt haben und sie sich ständig ausgeliefert fühlen. Neben der ständigen Bedrohung durch übermäßige körperliche Gewalt und willkürliche Verhaftungen müssen Palästinenser nun auch mit dem Risiko rechnen, von einem Algorithmus verfolgt zu werden oder aufgrund von Informationen, die in diskriminierenden Überwachungsdatenbanken gespeichert sind, vom Betreten ihres eigenen Viertels ausgeschlossen zu werden. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, dass Gesichtserkennungstechnologie, wenn sie zur Überwachung eingesetzt wird, mit den Menschenrechten unvereinbar ist.“

Amnesty International fordert die israelischen Behörden auf, die massenhafte und gezielte Überwachung von Palästinensern zu beenden und die willkürlichen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Palästinenser im gesamten OPT aufzuheben, da dies ein notwendiger Schritt zum Abbau der Apartheid ist.

Amnesty International fordert außerdem ein weltweites Verbot der Entwicklung, des Verkaufs und des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologie zu Überwachungszwecken. Die Organisation hat kürzlich im Rahmen ihrer Kampagne „Ban the Scan“ die mit der Gesichtserkennungstechnologie verbundenen Menschenrechtsrisiken in Indien und den USA dokumentiert.

Automated Apartheid konzentriert sich auf Hebron und Ostjerusalem, die einzigen Städte in den besetzten palästinensischen Gebieten, in denen israelische Siedlungen liegen. Der Bericht stützt sich auf Beweise, die im Rahmen von 2022 Feldforschungen gesammelt wurden, darunter Interviews mit palästinensischen Einwohnern, die Analyse von öffentlich zugänglichem Material und Zeugenaussagen von derzeitigen und ehemaligen israelischen Militärangehörigen. Diese Zeugenaussagen wurden von der israelischen Organisation Breaking the Silence zur Verfügung gestellt und dienten dazu, die Erkenntnisse von Amnesty International über die Funktionsweise der israelischen Gesichtserkennungssysteme zu untermauern.

Roter Wolf

Im Rahmen eines Abkommens zwischen den israelischen Behörden und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) aus dem Jahr 1997 wurde Hebron in zwei Teile geteilt, die als H1 und H2 bekannt sind. H1, das 80 % der Stadt ausmacht, wird von den palästinensischen Behörden verwaltet, während Israel die volle Kontrolle über H2 behält, zu dem auch die Altstadt gehört. In H2 leben rund 33.000 Palästinenser und etwa 800 israelische Siedler, die sich illegal in mindestens sieben Siedlungsenklaven aufhalten.

Die palästinensischen Bewohner von H2 unterliegen drakonischen Bewegungseinschränkungen. Der Zugang zu bestimmten Straßen, die nur israelischen Siedlern offen stehen, ist ihnen verwehrt, und ein Netz von militärischen Kontrollpunkten und anderen Hindernissen behindert ihr tägliches Leben erheblich. Israelische Siedler in Hebron fahren auf anderen Straßen als Palästinenser und müssen keine Kontrollpunkte benutzen.

Automated Apartheid enthüllt die Existenz eines bisher unbekannten Gesichtserkennungssystems des israelischen Militärs namens Red Wolf, das an den Kontrollpunkten in Hebron eingesetzt wird.

Vieles deutet darauf hin, dass Red Wolf mit zwei anderen vom Militär betriebenen Überwachungssystemen, Wolf Pack und Blue Wolf, verbunden ist. Wolf Pack ist eine riesige Datenbank, die alle verfügbaren Informationen über Palästinenser aus den besetzten Gebieten enthält, einschließlich der Angaben, wo sie leben, wer ihre Familienangehörigen sind und ob sie von den israelischen Behörden zur Vernehmung gesucht werden. Blue Wolf ist eine App, auf die die israelischen Streitkräfte über Smartphones und Tablets zugreifen können und die sofort die in der Wolf Pack-Datenbank gespeicherten Informationen abrufen kann.

Wenn ein Palästinenser einen Kontrollpunkt passiert, an dem Red Wolf im Einsatz ist, wird sein Gesicht ohne sein Wissen oder seine Zustimmung gescannt und mit biometrischen Einträgen in

Datenbanken verglichen, die ausschließlich Informationen über Palästinenser enthalten. Red Wolf verwendet diese Daten, um festzustellen, ob eine Person einen Kontrollpunkt passieren darf, und erfasst automatisch jedes neu gescannte Gesicht biometrisch. Gibt es keinen Eintrag für eine Person, wird ihr die Durchfahrt verweigert. Red Wolf kann die Einreise auch auf der Grundlage anderer Informationen verweigern, die in palästinensischen Profilen gespeichert sind, z. B. wenn eine Person zur Befragung oder Verhaftung gesucht wird.

Red Wolf baut seine Datenbank mit palästinensischen Gesichtern mit der Zeit aus. Ein israelischer Kommandant, der in Hebron stationiert ist, sagte gegenüber Breaking the Silence aus, dass Soldaten damit beauftragt sind, den Gesichtserkennungsalgorithmus von Red Wolf zu trainieren und zu optimieren, damit er Gesichter ohne menschliches Zutun erkennen kann.

Amnesty International hat anhand von Zeugenaussagen von Militärangehörigen sogar dokumentiert, wie die Überwachung von Palästinensern zu einem Spiel geworden ist. Zwei Soldaten, die 2020 in Hebron stationiert waren, berichteten beispielsweise, dass die Blue-Wolf-App auf der Grundlage der Anzahl der registrierten Palästinenser eine Rangliste erstellt, wobei die israelischen Kommandeure Preise für das Bataillon mit der höchsten Punktzahl bereitstellen. Auf diese Weise erhalten die israelischen Soldaten einen Anreiz, die Palästinenser unter ständiger Beobachtung zu halten.

Überall Kameras

Amnesty International hat auch dokumentiert, wie Israels KI-gestützte Gesichtserkennungssysteme durch eine riesige physische Infrastruktur von Überwachungsgeräten unterstützt werden.

Hebron wurde vom israelischen Militär als „intelligente Stadt“ bezeichnet. Die Realität sind Straßen voller Überwachungskameras, die an den Seiten von Gebäuden, Laternenpfählen, Überwachungstürmen und Dächern angebracht sind und die ohnehin schon drastische Segregation in Hebron noch verstärken. Für die Palästinenser hat die allgegenwärtige Überwachung das Gefühl verstärkt, dass einige Bereiche von H2 für sie tabu sind – selbst Bereiche, die nur wenige Meter von ihren Häusern entfernt sind.

„Sie [israelische Soldaten] können dir sagen, dass dein Name nicht in der Datenbank steht, so einfach ist das, und dann darfst du dein Haus nicht betreten.“ Eyad, ein Bewohner von Tel Rumeida

Das Viertel Tel Rumeida liegt in der Nähe des schwer ausgerüsteten Checkpoint 56, der mit mindestens 24 audiovisuellen Überwachungsgeräten und anderen Sensoren ausgestattet ist. Eyad, ein Bewohner von Tel Rumeida, beschrieb, wie die Einrichtung des Checkpoint 56 in der einst blühenden Shuhada-Straße in Verbindung mit einer starken Militärpräsenz und fast 30 Jahren Bewegungseinschränkungen und erzwungenen Schließungen palästinensischer Geschäfte „alle Formen des sozialen Lebens getötet“ hat.

Eyad beschrieb auch, wie sich die israelischen Soldaten offenbar auf das von Amnesty International als Roter Wolf bezeichnete Gesichtserkennungssystem verlassen, um die Bewohner daran zu hindern, in ihre Häuser zurückzukehren:

„Sie [die israelischen Soldaten] können dir sagen, dass dein Name nicht in der Datenbank steht, so einfach ist das, und dann darfst du nicht zu deinem Haus gehen.“

Alte Stadt, neue Technik

Im besetzten Ostjerusalem betreibt Israel ein Netz von Tausenden von CCTV-Kameras in der Altstadt, das als Mabat 2000 bekannt ist. Seit 2017 haben die israelischen Behörden dieses System aufgerüstet, um seine Gesichtserkennungsfähigkeiten zu verbessern und sich selbst noch nie dagewesene Überwachungsbefugnisse zu geben.

Amnesty International hat ein Gebiet von 10 Quadratkilometern im besetzten Ostjerusalem, einschließlich der Altstadt und Sheikh Jarrah, mit CCTV-Kameras kartiert und festgestellt, dass alle fünf Meter ein bis zwei CCTV-Kameras vorhanden sind.

„Jedes Mal, wenn ich eine Kamera sehe, fühle ich mich ängstlich. Man wird immer so behandelt, als ob man eine Zielscheibe wäre.“ Neda, palästinensische Einwohnerin

Die israelischen Behörden haben mit den neuen Überwachungsinstrumenten gezielt Orte von kultureller und politischer Bedeutung ins Visier genommen, wie z. B. das Damaskustor am Eingang zur Altstadt, das seit Langem ein Ort ist, an dem sich Palästinenser treffen und Proteste abhalten.

Die Auswirkungen dieser zahlreichen Kameras sind für die Palästinenser deutlich spürbar, wie eine Bewohnerin, Neda, erklärte:

„Ich werde immerzu beobachtet… das gibt mir überall auf der Straße ein wirklich schlechtes Gefühl. Jedes Mal, wenn ich eine Kamera sehe, fühle ich mich ängstlich. Man wird immer so behandelt, als ob man eine Zielscheibe wäre“.

Diese Massenüberwachung verstößt gegen das Recht auf Privatsphäre, Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Sie hat auch eine abschreckende Wirkung auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, sich friedlich zu versammeln, da sie die Palästinenser davon abhält, zu protestieren, und ein Klima der Angst und Repression verschärft.

Wie ein palästinensischer Journalist gegenüber Amnesty International erklärte:

„Diejenigen, die demonstrieren, wissen, dass ihre Gesichter von den Kameras eingefangen und sie später verhaftet werden können, auch wenn sie nicht an Ort und Stelle festgenommen werden.“

In den Stadtvierteln Sheikh Jarrah und Silwan hat die Zahl der Überwachungskameras nach den Protesten von 2021 gegen die Zwangsräumung palästinensischer Familien für Siedler erheblich zugenommen.

Amnesty International hat auch dokumentiert, wie die kontinuierliche Ausweitung der Überwachung im besetzten Ostjerusalem, einer illegal annektierten Stadt, Israels Kontrollbereich digital zementiert und dazu beiträgt, die unrechtmäßigen Sicherheitsziele der illegalen Siedler zu fördern. Die Überwachung schreckt nicht nur Proteste gegen den Siedlungsausbau ab, sondern israelische Behörden und Siedler haben auch zusätzliche Überwachungsinfrastrukturen um Gebiete in der Nähe illegaler Siedlungen errichtet.

Lieferanten der Überwachung

Amnesty International kann nicht mit Sicherheit sagen, welche Unternehmen israelische Behörden mit Gesichtserkennungssoftware beliefern. Die Forscher identifizierten jedoch die Hersteller mehrerer Kameras, die sie im besetzten Ostjerusalem fanden. Sie dokumentierten hochauflösende CCTV-Kameras des chinesischen Unternehmens Hikvision, die in Wohngebieten und an militärischer Infrastruktur installiert sind; einige dieser Modelle können nach Angaben von Hikvision mit externer Gesichtserkennungssoftware verbunden werden. Amnesty International hat auch Kameras des niederländischen Unternehmens TKH Security identifiziert, die an öffentlichen Plätzen und an der Polizeiinfrastruktur angebracht sind.

„Hikvision und TKH Security müssen sich verpflichten, sicherzustellen, dass ihre Technologien nicht dazu verwendet werden, Israels Apartheidsystem gegen die Palästinenser aufrechtzuerhalten oder weiter zu festigen.“ Agnès Callamard

Amnesty International hat sich schriftlich an beide Unternehmen gewandt und seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Produkte zusammen mit dem Mabat-2000-System zur Gesichtserkennung von Palästinensern eingesetzt werden könnten, was mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird. Amnesty International forderte auch Informationen über die Sorgfaltspflicht der Unternehmen an. Beide Unternehmen waren nicht in der Lage zu beschreiben, wie sie ihrer menschenrechtlichen Verantwortung für diese risikoreichen Verkäufe nachgekommen sind bzw. derzeit nachkommen.

Laut der Website von TKH Security wurde 2017 ein israelisches Unternehmen namens Mal-Tech Technological Solutions (Mal-Tech) zum offiziellen Vertriebspartner für den israelischen Markt. In seiner Antwort an Amnesty International erklärte TKH Security, dass es „in den letzten Jahren keine Geschäfte mit Mal-Tech gemacht hat“ und dass es derzeit keine direkten Geschäftsbeziehungen zu israelischen Sicherheitskräften unterhält. TKH Security reagierte nicht auf die weiteren Anfragen von Amnesty International nach Klarstellungen. Hikvision hat auf keine der Fragen von Amnesty International geantwortet.

„Hikvision und TKH Security müssen sich verpflichten, sicherzustellen, dass ihre Technologien nicht dazu verwendet werden, Israels Apartheidsystem gegen Palästinenser aufrechtzuerhalten oder weiter zu festigen“, sagte Agnès Callamard

„Sie müssen aufhören, Technologien zu liefern, die von israelischen Behörden zur Aufrechterhaltung illegaler Siedlungen verwendet werden – was nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen ist – und sicherstellen, dass sie nur an Kunden verkaufen, die die Menschenrechte einhalten.“

Hintergrund

Im Jahr 2022 veröffentlichte Amnesty International einen Bericht, in dem dokumentiert wird, wie Israel ein institutionalisiertes System der Unterdrückung und Beherrschung von Palästinensern durchsetzt, das nach internationalem Recht einer Apartheid gleichkommt. Dieses System wird Palästinensern überall dort auferlegt, wo Israel die Kontrolle über ihre Rechte hat, und wird durch Verstöße aufrechterhalten, die Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, wie im Römischen Statut und der Apartheid-Konvention definiert.

Nach den internationalen Menschenrechtsnormen muss ein staatlicher Eingriff in das Recht auf Privatsphäre ein nachweislich notwendiges und verhältnismäßiges Mittel sein, um ein legitimes Ziel zu erreichen. Israels Einsatz von Überwachungsmaßnahmen gegen Palästinenser erfüllt diese Kriterien nicht; er trägt außerdem dazu bei, die Bewegungsfreiheit im Kontext der anhaltenden Besatzung, der illegalen Besiedlung und der Annexion einzuschränken, die Segregation und Zersplitterung des palästinensischen Volkes zu verstärken und letztlich das israelische Apartheidsystem aufrechtzuerhalten.