Israel plant Annexion von Südsyrien als ‚Pufferzone‘ – Netanyahus Großisrael-Ambitionen unter Beschuss

Von Mike Whitney

#Israel wartet darauf, dass #Homs fällt, um den Süden #Syriens zu annektieren und ihn als „Pufferzone zum Schutz vor Dschihadisten“ zu bezeichnen, was es seit vielen Jahren unterstützt. @Netanyahu verbirgt seine Ambitionen nicht, die seinem Image im Inland zugutekommen, indem er dem „Großisrael“ weitere gestohlene Gebiete hinzufügt. Elijah J. Magnier @ejmalrai

Innerhalb weniger Tage ist eine kleine Armee kampferprobter Dschihadisten über Syrien hergefallen, hat einen brüchigen Waffenstillstand zerschlagen und das regionale Kräfteverhältnis bedroht. Der überraschende Blitzangriff hat die fassungslose syrische Armee in die Flucht geschlagen, während größtenteils ausländische Kämpfer das Industriezentrum des Landes, Aleppo, und die viertgrößte Stadt, Hama, eingenommen haben. Die unerwartete Niederlage hat der Regierung von Baschar al-Assad einen schweren Schlag versetzt, die nun an Russland, den Iran und die Hisbollah appellieren muss, Truppen und Waffen einzusetzen, um die verheerende Offensive abzuwehren und den Fall von Damaskus zu verhindern. Aber die Verbündeten müssen schnell handeln, wenn sie das Regime retten und den unerbittlichen Vormarsch der von der Türkei unterstützten Invasoren aufhalten wollen. Die feindlichen Truppen sammeln sich derzeit nur 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, was darauf hindeutet, dass sie die derzeitige Regierung stürzen und ein Regime einsetzen wollen, das mit seinen ausländischen Gönnern – der Türkei, Israel und den Vereinigten Staaten – im Einklang steht.

Am Freitag gratulierte der türkische Präsident Tayyip Erdogan stillschweigend den Terrormilizen, die kurz davor stehen, Assad zu stürzen, ohne seine Rolle bei diesem Verrat ausdrücklich zuzugeben. Dies geht aus einem Artikel von Reuters hervor:

Erdogan sagte am Freitag, er hoffe, dass die syrischen Rebellen ihren Vormarsch gegen die Truppen von Präsident Baschar al-Assad in Syrien fortsetzen werden. Erdogan sagte Reportern nach dem Freitagsgebet, er verfolge den Vorstoß, der seiner Meinung nach auf die syrische Hauptstadt zusteuere, genau. „Das Ziel ist Damaskus“, sagte er. „Ich würde sagen, wir hoffen, dass dieser Vormarsch ohne Probleme weitergeht … „Diese problematischen Vorstöße, die insgesamt in der Region stattfinden, sind nicht in der Art und Weise, wie wir es uns wünschen, unser Herz will das nicht. Leider steckt die Region in der Klemme“, sagte er, ohne näher darauf einzugehen … Ankara unterstützt seit Jahren syrische Oppositionskräfte, die Assad stürzen wollen, betrachtet aber auch einige regionale Akteure als Terroristen, darunter Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die islamistische ehemalige Al-Qaida-Tochter, die Teil der Rebellenstreitkräfte ist. Erdogan hofft, dass syrische Rebellen vorrücken, schlägt aber Alarm wegen einiger Kämpfer US News and World Report

Da steht es im Klartext: Erdogan unterstützt den Vormarsch der Dschihadisten auf Damaskus und begrüßt die Absetzung der Regierung. In Wahrheit ist der Krieg gegen Syrien für Erdogan ein langfristiges Projekt, das mehr als ein Jahrzehnt zurückreicht und zur Zersplitterung des Staates in mehrere Teile geführt hat, die von den USA, den Kurden (SDF), Israel und einer Reihe unterschiedlicher militanter Gruppen unter der Kontrolle Ankaras kontrolliert werden. Dieser jüngste Angriff stellt die größte Bedrohung dar, der die Regierung jemals ausgesetzt war, und es wird immer wahrscheinlicher, dass sie einem mächtigen und gut organisierten Angriff auf die Hauptstadt nicht standhalten kann. Dies bringt Washington und Tel Aviv natürlich ihrem Traum von einem „Neuen Nahen Osten“ näher, in dem der Strom kritischer Ressourcen an den Rivalen China von den Drahtziehern in den USA kontrolliert wird und in dem Israel seine Vorherrschaft über ein riesiges Gebiet der arabischen Welt etabliert. Wenn Damaskus fällt, wäre das einzige Hindernis für den lang erwarteten neokonservativen Plan der Iran, mit dem man sich befassen wird, wenn Trump sein Amt antritt.

An der Spitze des anhaltenden Amoklaufs in Syrien steht Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ein Ableger von Al-Qaida, der zwielichtigen Konföderation sunnitischer Terroristen, deren Ursprünge mit den westlichen Geheimdiensten in Verbindung stehen. Laut antiwar.com:

Die Offensive von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) wurde von den von der Türkei unterstützten Rebellen aus dem Nordwesten des Landes stark unterstützt. Es gab mehrere Berichte, dass die Türkei die Offensive unterstützt und dass die Türkei sogar die treibende Kraft hinter dem jüngsten Vorstoß sein könnte. Die Kämpfer von HTS scheinen immer besser ausgerüstet zu sein und haben bestätigt, dass sie bei ihrem Angriff auf Hama Panzer einsetzen. Nach der Einnahme von Hama sagen viele Analysten, dass das nächste große Ziel die Stadt Homs sein wird. Dies wäre ein naheliegender nächster Schritt, da HTS ihre Offensive entlang der Hauptverkehrsstraße M5 von Aleppo nach Süden fortsetzt. Homs liegt nur 25 km südlich von Hama. Wenn auch Homs fällt, ist es wahrscheinlich, dass auch die Hauptstadt Damaskus einem großen Risiko ausgesetzt wäre. … … während HTS international weitgehend als terroristische Organisation eingestuft wird, zeigen Länder wie die Türkei und Israel zunehmend Bereitschaft, offen mit ihnen gegen die syrische Regierung zusammenzuarbeiten. Berichten zufolge hat HTS angeboten, israelische Botschaften in Damaskus und Beirut zu eröffnen, falls und wenn sie Syrien und den benachbarten Libanon erobern. Mit Al-Qaida verbundene Militante erobern die syrische Großstadt Hama, antiwar.com

Lassen Sie mich das klarstellen: HTS ist angeblich eine islamische Miliz, die ihre Energie lieber darauf verwendet, einen säkularen arabischen Führer zu stürzen, der sich der Vorherrschaft der USA und Israels in der Region widersetzt, als zu den Kriegsanstrengungen gegen den völkermörderischen Staat Israel und seinen größten Unterstützer, die Vereinigten Staaten, beizutragen?

Sollen wir das glauben? Der Politologe Alon Mizrahi fasste Erdogans Pro-Terror-Politik wie folgt zusammen:

Was die Türkei tut, wenn sie sich mit Israel und den USA verbündet und sich als Feind Palästinas und des syrischen Volkes darstellen lässt – was die Türkei tut, ist, sich von ihren Nachbarn zu entfremden und sich mit den Mächten, die die Zukunft gestalten werden, zu überwerfen. Durch ihr Vorgehen in Syrien verärgert die Türkei den Iran und den Irak, zwei ihrer unmittelbaren Nachbarn. Sie eröffnet eine neue syrische Front für interne Unterdrückung, ständiges Blutvergießen und das Risiko von Terroranschlägen. Aber sie arbeitet auch, und das ist am wichtigsten, gegen die Interessen Russlands und Chinas – der beiden regionalen und globalen Giganten, die immer mächtiger und dominanter werden. Wird die Türkei danach in die BRICS aufgenommen? Wird ihr von China ein günstiger Handelsstatus gewährt? Ich habe da meine ernsthaften Zweifel. Was hat die Türkei also davon? Territorium, das sie nicht braucht und nicht kontrollieren kann? Schwerwiegende Auswirkungen auf ihren Ruf und ihre Diplomatie (im Ernst? Sich jetzt für den Völkermord in Israel zu entscheiden???) Den Hass der Muslime auf der ganzen Welt und die ewige Wut ihrer Nachbarn? Mehr Tyrannei im eigenen Land statt mehr Freiheit? Eine sichere wirtschaftliche Katastrophe? Eine destabilisierte Bevölkerung, die Terrorismus, wirtschaftlicher Not und dem Verlust junger Männer in einem dummen Krieg ausgesetzt ist? … Ohne mögliche Vorteile und mit garantiert enormen diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Nachteilen muss der Syrien-Vorstoß der Türkei der dümmste aller Zeiten sein. Alon Mizrahi @alon_mizrahi

Wenn die Türkei einen nicht greifbaren Nutzen daraus zieht, sehen wir diesen nicht. Stattdessen sehen wir, wie Putin geopolitisch unter Druck gesetzt wird, sich stärker in den Syrien-Feldzug einzubringen, um eine Übernahme der Region durch die USA und Israel zu verhindern und damit den Grundstein für weitere Unruhen in der Zukunft zu legen. Man kann sich nur fragen, warum China, das eine Führungsrolle bei der Schaffung einer „neuen globalen Sicherheitsarchitektur“ anstrebt, sich heraushält, während der Nahe Osten direkt vor seiner Nase in Schutt und Asche gelegt wird. Warum? Wenn Xi Jinping davon ausgeht, dass Chinas explosives Wirtschaftswachstum ausreicht, um seinen „Spitzenplatz“ in der Weltordnung zu sichern, ohne „raue Männer mit Waffen“ zur Verfügung zu stellen, um dieses Ziel zu erreichen, dann hat er sich geschnitten. Die Welt wird nicht von cleveren Händlern regiert, die billige Geräte verkaufen, sondern von ruppigen Männern mit großen Fäusten, denen es nichts ausmacht, diese einzusetzen. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel bei RT:

Peking ist bereit, Damaskus zu helfen, um eine weitere Verschlechterung der Lage zu verhindern, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian. „China ist zutiefst besorgt über die Lage im Nordwesten Syriens und unterstützt die Bemühungen des Landes, die nationale Sicherheit und Stabilität aufrechtzuerhalten„, sagte Lin am Montag auf einer Pressekonferenz. “Als Freund Syriens ist China bereit, sich aktiv dafür einzusetzen, eine weitere Verschlechterung der Lage in Syrien zu verhindern“, so der Beamte … Die Beziehungen zwischen China und Syrien sind in den letzten Jahren enger geworden. Im vergangenen September unterzeichneten der chinesische Präsident Xi Jinping und sein syrischer Amtskollege Baschar al-Assad ein Abkommen über eine „strategische Partnerschaft“ und verpflichteten sich zur Zusammenarbeit, um angesichts der „instabilen und unsicheren internationalen Lage“ „gemeinsam für internationale Fairness und Gerechtigkeit zu sorgen“. China verspricht Syrien Unterstützung, RT

Okay, China hat also zugestimmt, Syrien zu helfen. Worauf warten sie noch? Die Wölfe stehen vor der Tür und es gilt, keine Zeit zu verlieren. Dies ist ein Auszug aus einem Beitrag im Iran Observer:

Zeitachse vor dem Angriff auf Aleppo: 18. November: Treffen des israelischen Shin-Bet-Chefs mit dem türkischen Geheimdienst 25. November: Treffen des NATO-Chefs mit Erdogan 26. November: Al-Qaida und ISIS starten einen Angriff gegen den syrischen Staat @IranObserver0

Was bedeutet das?

Es bedeutet, dass Erdogan die Details des Angriffsplans (auf Syrien) mit Beamten aus Israel und der NATO ausgearbeitet hat. Es bedeutet, dass Erdogan grünes Licht von ausländischen Gegnern Assads erhalten hat. Es bedeutet, dass Erdogan eine hinterlistige, verräterische Schlange ist, der man nicht trauen kann und die Israel öffentlich verunglimpft, während sie hinter verschlossenen Türen ihren Anweisungen folgt. Das bedeutet es.

Die Ereignisse vor Ort überschlagen sich derzeit so schnell, dass dieser Artikel wahrscheinlich schon veraltet sein wird, bevor er überhaupt gedruckt wird. Ein Bericht von The Cradle vom Freitagnachmittag besagt, dass Homs von Panik erfasst wurde und Tausende Zivilisten auf der Flucht nach Süden sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Schauen Sie selbst:

Zehntausende Menschen fliehen aus Angst aus Homs, der drittgrößten Stadt Syriens, da von ausländischen Kräften unterstützte bewaffnete Extremisten weiter von der Stadt Hama aus nach Süden vorrücken. Das gemeinsame Einsatzzentrum von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einer von den Vereinten Nationen als terroristisch eingestuften Organisation und Ableger von Al-Qaida, die seit langem von den USA, Katar, der Türkei und Israel unterstützt wird, gab bekannt, dass seine Kämpfer die beiden Städte Rastan und Talbisseh entlang der strategisch wichtigen Autobahn M5 eingenommen haben und nun nur noch fünf Kilometer von Homs entfernt sind. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) berichtete ebenfalls, dass Kämpfer der HTS die beiden Städte eingenommen hätten und Homs bedrohten. Die SOHR gab an, russische Kampfflugzeuge hätten eine Brücke in Rastan bombardiert, um den Vormarsch der Extremisten zu blockieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte am Freitag seine Unterstützung für die SNA und HTS und erklärte, dass die Invasion der Extremisten eine Reaktion auf die Weigerung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad sei, den türkischen Forderungen in den Astana-Verhandlungen zuzustimmen. HTS-Führer Abu Mohammad al-Jolani, der früher Emir des Islamischen Staates im Irak war, wird in der westlichen und Golfpresse weiterhin positiv dargestellt – trotz der Gräueltaten, die seine frühere Organisation im Irak und in Syrien begangen hat, insbesondere gegen Christen, Jesiden und schiitische Muslime, aber auch gegen sunnitische Glaubensbrüder. Aaron Y Zelin, ein Terrorismusforscher, der für einen von Israel finanzierten Think Tank arbeitet, veröffentlichte am 3. Dezember im britischen Telegraph einen Artikel, in dem er Jolanis HTS als „diversity-friendly jihadists“ bezeichnet, die die Rechte der syrischen Minderheiten sichern wollen. Am Freitag gewährte Jolani CNN ein „Exklusivinterview“ an einem geheimen Ort in Syrien. Der Extremistenführer sagte, sein Ziel sei es, Präsident Assad und die syrische Regierung zu stürzen, was seit langem ein Ziel der USA und Israels sei. Jolani behauptete, sein Plan sei es, eine Regierung auf der Grundlage von Institutionen und einem „vom Volk gewählten Rat“ zu schaffen. The Cradle

Dies sind die Menschen, die die Vereinigten Staaten im Krieg gegen Assad unterstützen: Jolani und seine barbarischen Kopfabschneider. Bibi und Erdogan sind beide an Bord des Programms, und tatsächlich glaubt jeder, dass ihr oberstes Ziel, Assad zu stürzen und zum Iran überzugehen, nun in Reichweite ist. Glücklicherweise glauben wir, dass ihr Plan durch die unerwartete Beteiligung des Iran und Russlands durchkreuzt werden könnte, aber es ist noch zu früh, um dies mit Sicherheit zu sagen.

Was wir wissen ist, dass der Blitzkrieg der Dschihadisten an Fahrt aufnimmt und sich nur noch 100 Kilometer von Damaskus entfernt befindet. Wir wissen, dass „Ägypten und Jordanien Baschar al-Assad aufgefordert haben, Syrien zu verlassen und eine Exilregierung zu bilden“. (Wall Street Journal) Wir wissen, dass „Israel den Iran darüber informiert hat, dass es jeden Versuch, Waffen oder Truppen nach Syrien zu schicken, angreifen wird.“ (Israelischer i24News Channel) Wir wissen, dass bewaffnete Dschihadisten die südliche Stadt Daraa eingenommen haben, nachdem sie mit der Armee eine Vereinbarung über einen geordneten Rückzug getroffen hatten. (Reuters) Und wir wissen, dass Beamte der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am Freitag sagten, sie würden „Luft- und Bodentruppen in den besetzten Golanhöhen verstärken“, um auf die weitreichenden Vorstöße der Oppositionskräfte in Syrien zu reagieren. (Times of Israel) Mit anderen Worten: Die IDF versammelt die Truppen, die sie für eine Invasion in Südsyrien benötigt, falls Homs fällt.

Wir können also davon ausgehen, dass die nächsten 24 bis 48 Stunden nervenaufreibend, chaotisch und gewalttätig sein werden. Entweder wird Assad die Ressourcen aufbringen, um sein Land vor der von seinen Feinden geplanten Verwüstung zu schützen, oder wir werden erleben, wie die Achse USA-Israel-Türkei mit ihrem perfiden Plan, eine weitere souveräne Regierung im Nahen Osten zu stürzen, Erfolg hat und die Region noch tiefer in Anarchie, Ruin und Verzweiflung stürzt.

