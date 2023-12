Israel plant einen regionalen (potenziell globalen) Krieg

Falken drängen auf mehr Fronten bei israelischen Militäroperationen

Wer Netanjahu unterstützt, muss möglicherweise Aktionen gegen die Hisbollah, den Iran, das Westjordanland und mehr in Kauf nehmen

Ein kürzlich in der Zeitschrift Tablet erschienener Essay des israelischen Schriftstellers Gadi Taub macht deutlich, dass Israels Krieg im Gazastreifen nicht der letzte sein wird. Israel wird “seine defensive Strategie aufgeben und in die Offensive gehen”. Das bedeutet, die Hisbollah auszuschalten und dann “einen vielschichtigen Kampf gegen den Iran wegen seines Strebens nach regionaler Hegemonie und seines Atomwaffenprogramms” aufzunehmen.

Taub, dessen hawkishe Ansichten in vielerlei Hinsicht die entscheidende Mitte der israelischen Meinung widerspiegeln, sieht die Biden-Administration als Nachfolgerin einer langjährigen demokratischen Politik der Beschwichtigung des Iran. In scharfem Gegensatz zu Henry Kissinger, dessen Diplomatie der 1970er Jahre er lobt, hält Taub die Politik von Außenminister Antony Blinken für ein Desaster. “Indem er die Iraner stärkt, wird Blinkens Politik unweigerlich auch die Durchdringung der Region durch Irans Gönner, die Russen und die Chinesen, auf Kosten Amerikas fördern. Kissingers Politik war darauf ausgerichtet, Amerikas Großmachtrivalen zu vertreiben. Heute lädt die amerikanische Politik sie ein, hereinzukommen.

Der Traumpalast der Israelis

Das Außergewöhnlichste an Taubs Aufsatz ist das unwirkliche Porträt der regionalen Kräfte, die sich für und gegen Israel verbünden. Der Iran, schreibt Taub, “befindet sich im Krieg mit dem alten amerikanischen regionalen Bündnissystem – zu dem Israel, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und die Golfstaaten gehören. Aber Minister Blinken und Präsident Biden beschwichtigen die neuen Radikalen, statt sie einzudämmen”.

In diesem imaginären Tableau, das der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu teilt, befindet sich Israel in einer unausgesprochenen, aber tiefen Allianz mit den sunnitischen arabischen Staaten, die die Hamas zerschlagen und den Iran und seine Stellvertreter unerbittlich angreifen wollen. Was diese Machthaber in der Öffentlichkeit sagen, so heißt es, ist meilenweit von dem entfernt, was sie im Privaten sagen. In der Öffentlichkeit schimpfen die arabischen Führer natürlich über Israels verrückte Ausweitung der Dahiya-Doktrin in Gaza. Privat sagen diese arabischen Führer Berichten zufolge US-amerikanischen und israelischen Insidern (aber anscheinend niemandem sonst), dass sie die israelischen Operationen von Herzen gutheißen.

Diese israelische Sichtweise der arabischen Führer ist illusorisch. Ja, die arabischen Führer haben große Probleme mit der Hamas. Aber sie glauben ebenso wie ihr Volk, dass Israels extreme Gewalt im Gazastreifen das Tor zur Hölle öffnen könnte, wie es einst der Irakkrieg 2003 tat. Sie glauben nicht, dass es möglich ist, die Hamas in die Vergessenheit zu stürzen, weil unweigerlich neue aufmüpfige Führer auftauchen werden. Israel löst ihrer Meinung nach nichts, sondern vergrößert die Unsicherheit in der Region.

Der (schwache) Versuch Blinkens, Israels Kriegsführung im Gazastreifen einzuschränken, soll laut Taub Russland und China in die Region einladen, doch in Wirklichkeit ist es Israels Politik, die dies bewirkt. Diese Politik treibt den Iran und Amerikas traditionelle arabische Koalition einander in die Arme und lässt sie erkennen, dass sie kongruente Interessen haben, wenn sie sich den israelischen Plänen widersetzen. Diese Interessen decken sich wiederum mit denen Russlands und Chinas, die sich derzeit in einer ähnlichen Situation befinden. Taub glaubt, dass Israels kommende Offensiven die neuen Beziehungen zwischen den Saudis und dem chinesisch-russischen Block zerstören würden. Nein, diese Beziehungen würden gestärkt werden.

Dieser islamische Konsens – der Araber, Iraner und Türken vereint und von Russland und China unterstützt wird – würde weiteren Auftrieb erhalten, wenn die israelischen Ambitionen im Westjordanland vollständig verwirklicht werden. Eine weitere Nakba in Gaza und im Westjordanland ist den arabischen Freunden Amerikas ein Gräuel.

Dennoch spricht der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu über die Palästinensische Autonomiebehörde genauso hart wie über die Hamas oder die Hisbollah. Er hat die Vorschläge der USA abgelehnt, die PA nach dem Krieg in den Gazastreifen zu holen. Netanjahu hat in seiner Koalition mächtige Minister (Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, Finanzminister Bezalel Smotrich), die große Pläne für das Westjordanland und den Tempelberg haben. In dieser Hinsicht scheint es eine vierte Sicherheitsfront im Westjordanland und in Jerusalem zu geben, die sich von Gaza, Libanon und Iran unterscheidet.

Washington als Ermöglicher und Beherrscher

Taub stützt seinen Aufsatz auf einen Vergleich zwischen Henry Kissingers Nahost-Diplomatie in den 1970er Jahren und Antony Blinkens Politik heute. Kissinger, so Taub, unterrichtete eine Meisterklasse in Diplomatie. Die arabischen Führer, so Kissinger, “würden verstehen, dass nur die USA israelische Zugeständnisse machen konnten und dass der Preis – Frieden mit Israel und der Bruch mit dem sowjetischen Orbit – es wert sein würde. Es hat funktioniert.”

Spulen wir bis heute vor. Wenn die Vereinigten Staaten keine israelischen Zugeständnisse machen können oder wollen, ist ihr Einfluss auf die arabischen Staaten sicherlich stark geschwächt.

Israel ist bei der Durchführung seiner gegenwärtigen und geplanten Operationen völlig abhängig von den Waffen der USA. “Die Israelis spielen mit dem Geld des Hauses”, wie es ein US-Beamter ausdrückt. Bis zum 1. Dezember wurden 15.000 Bomben und 57.000 Artilleriegranaten in US-Frachtflugzeuge verladen. Weitere sind auf dem Weg. Die Biden-Regierung hat eine Menge Druckmittel gegenüber Israel. Sie ist nur nicht bereit, es zu nutzen.

Die Regierung Biden hat Israel zu Recht vor einer großen Offensivaktion im Libanon gewarnt. Die Hisbollah befindet sich in Bezug auf ihre Offensivsysteme in einer “use-it-or-lose-it”-Situation, da sie Berichten zufolge über 100.000 bis 150.000 Raketen und Flugkörper verfügt, die den Kräften der Hamas weit überlegen sind. Die Evakuierung von etwa 80.000 Israelis aus den an den Libanon angrenzenden Gemeinden nach dem 7. Oktober ist zweifellos ein inakzeptables Ergebnis für Israel, aber Israel kann nicht versuchen, die Hisbollah auszuschalten, ohne seine eigene Bevölkerung ernsthaften Risiken auszusetzen.

Für die Israelis wäre es weitaus besser, die nördlichen Städte unter dem Vorzeichen der gegenseitigen Abschreckung, die vor dem 7. Oktober herrschte, wieder zu besetzen, als einen großen Krieg gegen die Hisbollah zu beginnen. Die Israelis sind jedoch eindeutig anderer Meinung.

Verteidigungsminister Yoav Gallant hat eine Militäraktion versprochen, um die Hisbollah über den Litani-Fluss hinaus zu vertreiben, falls die Hisbollah das israelische Ultimatum zur Räumung der Grenzregion nicht befolgt. Das erschreckende Risiko einer solchen Eskalation besteht darin, dass Israel Beirut und den Südlibanon in einen Gazastreifen verwandeln würde.

Wenn Taubs Ansichten ein verlässlicher Ratgeber sind, haben die Israelis Biden und die Demokraten völlig aufgegeben. Das vermeintliche “Appeasement” gegenüber dem Iran sei “kein Flüchtigkeitsfehler der Demokratischen Partei”, sondern “eine vorsätzliche Strategie, die darauf abzielt, den Iran auf Kosten von Amerikas traditionellen Verbündeten zu stärken.”

In einer Zeit, in der die arabischen Amerikaner und ihre Verbündeten wütend auf Biden und Blinken sind, ist es merkwürdig, dass Taub und die Israelis sich der Exegese anschließen. Die eine Gruppe hasst B&B dafür, dass es Israel das grünste aller grünen Lichter gibt, die andere für die leuchtend roten Lichter (hört auf mit dem Töten von Zivilisten, marschiert nicht in den Libanon ein), die Taub wahrnimmt.

Die Position der Regierung ist nicht zu beneiden. Auf der einen Seite steht die geopolitische Katastrophe, die aus einem Blankoscheck an Israel folgt, auf der anderen Seite die innenpolitischen Gefahren eines gigantischen Streits mit Netanjahu und der gesamten israelischen Nation. Wird es Präsident Biden in diesem akuten Kampf zwischen nationalem Interesse und persönlichem politischen Überleben wie John Adams machen und das Land über die Partei stellen? Ich habe keine Antwort auf diese Frage.

Eines ist jedoch kristallklar. Israel zu unterstützen bedeutet, einen großen Plan zu unterstützen, der einen Krieg an allen Fronten vorsieht, der von den Vereinigten Staaten finanziert und ermöglicht wird. Die Israelis scheinen sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass frühere Gewaltanwendung im Libanon und in Palästina ihr Sicherheitsproblem nicht gelöst hat. Stattdessen glauben sie, dass weitere Zerstörungen in einem Ausmaß wie in Dresden diesmal das bewirken werden, was sie in der Vergangenheit nicht bewirkt haben.

Angesichts der einsamen Existenz Israels in einem Meer von Muslimen erscheint mir dieser Glaube irrational. Israel kann sein Sicherheitsproblem oder seine Feinde nicht durch massive Gewaltanwendung loswerden. Eine Eskalation gefährdet die Israelis ebenso wie ihre Nachbarn. Aber die Israelis halten mit theologischer Überzeugung an ihrem Glauben an Gewalt fest, und dieser Glaube sollte mit größtem Ernst genommen werden. Bislang ist diese unwiderstehliche Kraft noch nicht auf ein unbewegliches Objekt gestoßen.

* David C. Hendrickson ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft am Colorado College und Präsident der John Quincy Adams Society. Er ist der Autor mehrerer Bücher, darunter Republic in Peril: American Empire and the Liberal Tradition.