Israel provoziert einen erweiterten regionalen Krieg, den es nicht gewinnen kann

Wann und wie wird der Iran Vergeltung üben?

Der iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei ist ein Mann der wenigen Worte. Wenn er öffentlich mit einer harten Reaktion auf Israels Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus droht – bei dem sieben Menschen, darunter hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden (IRGC), getötet wurden -, bedeutet das, dass Vergeltung bevorsteht.

Die Frage ist, ob sie sofort oder erst in einigen Tagen erfolgen wird und ob sie direkt von der IRGC oder von ihren paramilitärischen Verbündeten im Südlibanon, Irak und Jemen oder von beiden ausgeführt wird.

Im Falle eines Krieges besteht kein Bedarf an einem Überraschungsmoment, und es könnte militärisch oder politisch unklug sein, ihn aufzuschieben. Einer dem Rat nahestehenden Quelle zufolge hat der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran bereits in einer Dringlichkeitssitzung, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Luftangriffs auf das Konsulat einberufen wurde, beschlossen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Dies könnte dazu führen, dass Hunderte oder Tausende von Raketen auf israelische Ziele abgefeuert werden und sogar israelische diplomatische Vertretungen in der Golfregion oder anderswo angegriffen werden.

Die Demonstrationen, die Tausende von Iranern in Teheran abhielten, um den israelischen Angriff zu verurteilen, unterschieden sich von früheren Kundgebungen zur Unterstützung des Gazastreifens. Diesmal kritisierten die Demonstranten ihre eigenen politischen Führer dafür, dass sie auf eine Reihe früherer israelischer Attentate und Angriffe nicht entschlossen und direkt reagiert hatten, und forderten diesmal entschlossene Vergeltungsmaßnahmen. Die iranische Führung wird dieser wachsenden Frustration mit ihrer Politik der “strategischen Geduld” Rechnung tragen müssen.

Verbündete Widerstandsgruppen werden bei diesem Vergeltungsschlag wahrscheinlich eine Rolle spielen. Der libanesische Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah hat erklärt, dass ein Vergeltungsschlag mit Sicherheit kommen wird. Abu Ali al-Askari von der irakischen Kataeb Hisbollah sprach von Tausenden von bewaffneten Kämpfern, die bereit seien, von Jordanien ins besetzte Palästina überzusetzen, um sich dort dem Kampf anzuschließen. Was die Jemeniten betrifft, so brauchen sie keinen Aufruf zu den Waffen. Sie haben ihren Kampf gegen die mit Israel verbundene Schifffahrt – und dann die US-Marine – zur Unterstützung des Gazastreifens schon vor Monaten aufgenommen.

Der Hinweis auf Jordanien war bezeichnend. Vor einigen Wochen versammelten sich Zehntausende irakische Mitglieder der Hashd ash-Shaabi (Volksmobilisierung) an der irakisch-jordanischen Grenze und forderten in Sprechchören die Öffnung der Grenze, damit sie nach Palästina gelangen und für die Verteidigung des Westjordanlands und des Gazastreifens kämpfen können.

Im Falle eines ausgeweiteten Krieges könnten auch US-Militärstützpunkte im Irak, in Syrien, Jordanien und in der Golfregion angegriffen werden. Washington hatte geheime Absprachen mit Teheran getroffen, um den Gaza-Krieg nicht zu einem regionalen Krieg auszuweiten. Doch es hielt sich nicht daran und versäumte es, seinen israelischen Verbündeten zu bremsen. Mit einer Reihe bewusst provokativer Angriffe auf iranische Ziele und einer weiteren Eskalation des völkermörderischen Krieges gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen hat Netanjahu Biden herabgesetzt und gedemütigt und gezeigt, dass er im Weißen Haus das Sagen hat.

Wenn der iranische Staat direkt an der Seite seiner libanesischen, irakischen und jemenitischen Verbündeten in den bevorstehenden Krieg eintritt, erwarte ich, dass auch die syrische Armee dies tun wird. Kurz nach der Operation “Al-Aqsa-Flut” besuchte der iranische Außenminister Damaskus, um den syrischen Präsidenten von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich dem Krieg an allen Fronten zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands anzuschließen. Nach Angaben hochrangiger syrischer Quellen antwortete Präsident Bashar al-Asad: “Syrien ist ein Staat, keine Front. Wenn der iranische Staat in diesen Krieg eintritt, werden wir an seiner Seite sein, ohne zu zögern”.

Der Iran ist eine regionale Supermacht mit einem riesigen Arsenal an Raketen, Drohnen und U-Booten. Er ist seit drei Jahren ein Atomwaffenausbruchsland und hat möglicherweise bereits Atomwaffen hergestellt. Wenn es in einen Krieg eintritt, den Israel durch den Angriff auf sein Konsulat – eine eklatante Verletzung seiner Souveränität – erzwungen hat, könnte dies der letzte Krieg in der Region und der Anfang vom Ende des zionistischen Besatzungsstaates in seiner jetzigen Form sein.

Wahrscheinlich würde es sich um einen fortlaufenden Konflikt handeln, der mit einer begrenzten Vergeltungsmaßnahme beginnt und sich zu einem totalen Krieg ausweitet. Der Besatzungsstaat hat die öffentlichen Notunterkünfte wieder geöffnet. Die Siedler haben sich mit Lebensmitteln und Bargeld eingedeckt. Das Militär wurde in Alarmbereitschaft versetzt, Reservisten der Luftverteidigung wurden einberufen, und der Heimaturlaub für Kampfeinheiten wurde gestrichen. Die derzeitige Führung will einen Krieg und bereitet sich auf einen solchen vor.

Aber es ist ein Krieg, den sie nicht gewinnen kann. Trotz der vollen Unterstützung der USA ist es ihr nicht gelungen, die Widerstandskämpfer im winzigen und verwundbaren Gazastreifen nach sechs Monaten gnadenlosen Bombardements zu besiegen. Kann sie einen Krieg gegen die vom Iran angeführte Achse des Widerstands überstehen?