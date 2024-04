Die Tötungsmaschine des Pentagons in der Ukraine

Jacob G. Hornberger

Das Wall Street Journal berichtete gestern, dass die ukrainische Regierung das Einberufungsalter für ukrainische Männer von 27 auf 25 Jahre herabsetzen will. Die Maßnahme ist “Teil der Bemühungen, die nach zwei Jahren des Kampfes gegen die russische Invasion und erneuten Angriffen dezimierten Streitkräfte des Landes aufzustocken”. Dem Journal zufolge sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij “im Februar, dass 31.000 ukrainische Soldaten im Kampf gefallen seien, aber Militäranalysten sagen, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist.”

Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, war, dass das ukrainische Wehrpflichtalter so hoch ist. Hier in den Vereinigten Staaten zieht die Regierung 18-Jährige ein, um in ihren Kriegen zu kämpfen. Es ist erwähnenswert, dass die ukrainische Regierung zu Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland Männern zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise untersagte, für den Fall, dass die Regierung sie einberufen müsste, um in ihrem Krieg zu kämpfen.

Der zweite Gedanke, der mir in den Sinn kam, war die Frage, warum man überhaupt Menschen einberufen muss. Wehrpflicht ist Zwang. Sie zwingt Menschen zum Kämpfen, obwohl sie nicht kämpfen wollen. Warum werden die ukrainischen Männer gezwungen, in diesem Krieg zu kämpfen? Warum tun sie es nicht freiwillig? Das sollte uns eine Menge über die Natur dieses Krieges sagen.

Der dritte Gedanke, der mir auffiel, war, dass die Zahl der ukrainischen Männer, die in diesem Krieg getötet wurden, weit über 31.000 liegen muss, wie Militäranalysten angeben. Wenn sie das Wehrpflichtalter herabsetzen müssen, um mehr Soldaten zu bekommen, muss die Zahl der Toten außerordentlich hoch sein. In diesem Artikel des Wall Street Journal wird beschrieben, wie viele ukrainische Frontsoldaten inzwischen ein mittleres Alter erreicht haben, wenn man bedenkt, wie viele jüngere ukrainische Soldaten in diesem Konflikt gestorben sind.

Der vierte Gedanke, der mir in den Sinn kam, war der wichtigste: Das nationale Sicherheitsestablishment der USA – d. h. die föderale Tötungsmaschinerie der USA, unter der wir Amerikaner geboren und aufgewachsen sind – ist für diese hohe Zahl von Toten verantwortlich, ebenso wie für die hohe Zahl von Toten unter den russischen Soldaten, ganz zu schweigen von der enormen Zerstörung der Ukraine selbst.

Warum werden die ukrainischen Männer gezwungen, in diesem Krieg zu kämpfen? Weil sie wissen, dass dies kein Krieg für die Freiheit ist. Das war er noch nie. Es ist ein Krieg, um das “Recht” der ukrainischen Regierung auf den Beitritt zur NATO durchzusetzen, einem alten Dinosaurier des Kalten Krieges, den es nie hätte geben dürfen und der zumindest mit dem angeblichen Ende des Kalten Krieges hätte verschwinden müssen. Auch auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu wiederholen: für das “Recht” der ukrainischen Regierung, der NATO beizutreten, zu sterben, ist etwas anderes als für den Schutz der Freiheit des ukrainischen Volkes zu sterben.

Mit anderen Worten: Entgegen der landläufigen Meinung ist Russland nicht in die Ukraine einmarschiert, um das Land zu erobern und die Bevölkerung zu unterjochen. Wäre das der Fall gewesen, wäre es so gut wie sicher, dass die ukrainischen Männer nicht zum Kampf gezwungen werden müssten. Wenn Menschen mit einem Eindringling konfrontiert werden, der sie zu versklaven versucht, sind sie in den meisten Fällen bereit zu kämpfen, um dies zu verhindern, selbst wenn es sie das Leben kostet.

Nehmen wir die Schweiz, ein Land, das sich ganz der Verteidigung verschrieben hat. Im Falle einer Invasion der Schweiz würden zweifellos mindestens 99 Prozent der Schweizer Bürger, die bis an die Zähne bewaffnet sind, zu den Waffen greifen, um sich der Invasion zu widersetzen.

Nur wenn es in Kriegen um dumme politische Ziele geht, muss man auf die Wehrpflicht zurückgreifen. Die Menschen müssen gezwungen werden, zu kämpfen und zu sterben, um diese dummen politischen Ziele zu erreichen. Das “Recht”, der NATO beizutreten, ist eines dieser dummen politischen Ziele. Es hat nichts mit echter Freiheit zu tun. Es hat alles mit dem Beitritt zu einem alten, korrupten, tödlichen und zerstörerischen bürokratischen Dinosaurier aus dem Kalten Krieg zu tun. Ich vermute, dass die ukrainischen Männer, die sich einberufen lassen müssen oder denen es gelungen ist, aus dem Land zu fliehen, das wissen.

Und es ist nicht so, dass die ukrainischen Beamten nicht wüssten, was passieren würde, wenn sie auf einem NATO-Beitritt bestünden. Seit mindestens 20 Jahren hat Russland deutlich gemacht, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine eine “rote Linie” darstellt. Das bedeutete, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde, wenn die Ukraine auf einem NATO-Beitritt bestehen würde.

Langjährige Leser meines Blogs wissen, dass ich seit langem ein Buch mit dem Titel National Security and Double Government von Michael J. Glennon empfehle, der Rechtsprofessor an der Tufts University und ehemaliger Berater des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen ist. Glennons These, der ich mich anschließe, besagt, dass der Bereich der nationalen Sicherheit die eigentliche Verantwortung für die Führung der Bundesregierung trägt, insbesondere in auswärtigen Angelegenheiten.

So waren es das Pentagon und die CIA, die die NATO zur Osterweiterung nutzten, indem sie ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes aufnahmen, was es dem Pentagon und der CIA ermöglichte, ihre Truppen, Raketen und andere Rüstungsgüter immer näher an der russischen Grenze zu installieren. Der endgültige Auslöser für den Krieg war die Absicht der NATO, die Ukraine zu absorbieren, von der das Pentagon und die CIA wussten, dass sie Russland zu einer Invasion veranlassen würde, so wie die Aufstellung russischer Raketen auf Kuba das Pentagon und die CIA zu einer Invasion dieses Landes veranlassen würde.

Es ist erwähnenswert, dass das Pentagon und die CIA die Versprechen, die US-Politiker Russland am Ende des Kalten Krieges gegeben hatten, die NATO nicht auch nur einen Zentimeter nach Osten zu erweitern, zunichte machten. Gibt es einen besseren Beweis für Glennons Aussage als das?

Was war das Motiv des Pentagons und der CIA, einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine anzuzetteln? Das Motiv war: (1) Russland zu “degradieren”, was dasselbe Motiv war, das US-Politiker hatten, als sie Russland 1979 zur Invasion in Afghanistan manipulierten – das heißt, Russland sein “eigenes Vietnam” zu geben, indem sie Zehntausende von russischen Soldaten töten oder verletzen ließen; (2) eine weitere ihrer vielen Krisen zu schaffen, um ihre Existenz und ihre ständig wachsenden, vom Steuerzahler finanzierten Großzügigkeiten zu rechtfertigen; und (3) die Amerikaner davon abzuhalten, sich mit dem 20-jährigen US-Desaster in Afghanistan eingehend zu befassen.

Wie ich schon seit langem behaupte, war der größte Fehler, den Amerika je gemacht hat, die Umwandlung unserer Bundesregierung in einen Staat der nationalen Sicherheit. Deshalb sind wir alle unter einer der größten Tötungsmaschinen der Geschichte geboren und aufgewachsen. Fragen Sie einfach die Ukrainer, die Russen und so viele andere Opfer dieser Tötungsmaschine auf der ganzen Welt.