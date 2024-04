Bahnbrechende Krebsforschung, 100 Prozent in Remission: „So etwas haben wir noch nie gesehen“.

Die Forscher haben eine Behandlung gefunden, mit der der Enddarmkrebs bei allen teilnehmenden Patienten vollständig entfernt werden konnte. Das bedeutet, dass diese Patienten ohne Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation in Remission sind.

Obwohl es sich um eine kleine Studie handelt, eröffnet sie viele neue Möglichkeiten. Bald soll die Behandlung auch bei Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Blasenkrebs eingesetzt werden.

Die von ihnen getestete Behandlung – monoklonale Antikörper – hat keine der toxischen Nebenwirkungen herkömmlicher Krebstherapien.

„Das ist wirklich unglaublich. So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Andrea Cercek, eine der Forscherinnen.

Der monoklonale Antikörper aktiviere die Selbstheilungskräfte des Körpers.

Zwölf Patienten erhielten über einen Zeitraum von sechs Monaten alle drei Wochen den monoklonalen Antikörper Dostarlimab. Sechs Monate nach der letzten Gabe untersuchten die Forscher die klinischen Reaktionen.

Alle Patienten sprachen an und der Tumor war nicht mehr nachweisbar. Die Studie wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht.