Inseln, von denen die Klima-Alarmisten sagten, sie würden wegen des steigenden Meeresspiegels bald “verschwinden”, werden größer

Allein in den vergangenen 20 Jahren ist an den Küsten von 13.000 Inseln weltweit eine Fläche hinzugekommen, die der Isle of Wight entspricht. Diese faszinierende Tatsache eines Zuwachses von 369,67 Quadratkilometern wurde kürzlich von einer Gruppe chinesischer Wissenschaftler entdeckt, die sowohl Oberflächen- als auch Satellitenaufnahmen analysierten. Insgesamt ging in den 1990er-Jahren Land verloren, aber die Wissenschaftler stellten fest, dass es in dem untersuchten Zeitraum von drei Jahrzehnten bis 2020 einen Nettozuwachs von 157,21 km2 geben wird. In der Studie wurden sowohl bei der Erosion als auch bei der Akkretion erhebliche natürliche Schwankungen festgestellt. Diese Ergebnisse widerlegen natürlich die Panikmache der Alarmisten, die behaupten, dass der Anstieg des Meeresspiegels durch die menschliche Nutzung von Kohlenwasserstoffen viele Inseln dazu verdammen wird, bald unter dem steigenden Meeresspiegel zu verschwinden. Wie wir in vielen anderen Fällen gesehen haben, wird diese Art der Panikmache benutzt, um die Weltbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie den Wahnsinn der Netto-Null-Kollektivierung akzeptiert.

Die Wissenschaftler erklärten, ihre Daten deuteten darauf hin, dass der Meeresspiegelanstieg in den untersuchten Regionen keine weitverbreitete Ursache für die Erosion von Inselküsten sei. “Er wird derzeit als einer der Faktoren angesehen, die zur Küstenerosion beitragen, aber nicht als der dominierende”, so die Wissenschaftler. Unnötig zu sagen, dass nichts davon die Aufmerksamkeit der Klimahysteriker in den Mainstream-Medien und in der Politik erregen wird. Der Guardian lief im Juni zu Hochform auf und behauptete, der Anstieg der Ozeane werde mehr als nur Land auslöschen. “Er wird ganze Sprachen auslöschen”, fügte er hinzu und verwies auf die Auswirkungen auf pazifische Inseln wie Tuvalu. Die Gebiete der Erde, die am gastfreundlichsten für Menschen und Sprachen waren, werden nun zu den am wenigsten gastfreundlichen”.

Das ist natürlich dummer, emotionaler Guardianista-Quatsch, aber glücklicherweise scheint es nicht auf Tuvalu zuzutreffen. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass die 101 Inseln von Tuvalu um 2,9 Prozent an Landmasse zugenommen haben. Die Wissenschaftler stellten fest, dass trotz des steigenden Meeresspiegels viele Küstenlinien in Tuvalu und den benachbarten Pazifikatollen relativ stabil geblieben sind, “ohne signifikante Veränderungen”. Eine umfassende Überprüfung der Daten von 30 Atollen im Pazifik und Indischen Ozean mit 709 Inseln ergab, dass keines von ihnen Land verloren hat. Die Wissenschaftler fügten hinzu, dass Daten darauf hindeuten, dass 47 Riffinseln in den vergangenen 50 Jahren an Größe gewonnen haben oder stabil geblieben sind, “obwohl der Meeresspiegelanstieg über dem globalen Durchschnitt liegt”.

Auch die Malediven sind ein Paradebeispiel für den Meeresspiegelanstieg. Der aufmerksamkeitsheischende Aktivist Mark Lynas, der die absurde Behauptung aufstellte, 99,9 Prozent der Wissenschaftler seien sich einig, dass der Mensch für den gesamten oder den größten Teil des Klimawandels verantwortlich sei, organisierte 2009 eine Unterwasser-Kabinettssitzung der lokalen Regierung. Die Malediven sind eines von mehreren Gebieten, die in jüngster Zeit an Landmasse gewonnen haben. Weitere Gebiete sind der indonesische Archipel, Inseln entlang der Küste der indochinesischen Halbinsel sowie Inseln im Roten Meer und im Mittelmeer. Insbesondere die Küstengewässer der indochinesischen Halbinsel verzeichneten mit einer Zunahme von 106,28 km2 in 30 Jahren den größten Zuwachs. Von den 13.000 untersuchten Inseln stellten die Forscher fest, dass nur etwa 12% eine signifikante Verschiebung der Küstenlinie erfahren haben, wobei fast gleich viele Inseln entweder landeinwärts (Verlust) oder seewärts (Gewinn) verschoben wurden.

Die Wissenschaftler nennen viele Gründe, warum Inseln trotz des geringen jährlichen Meeresspiegelanstiegs in vielen Teilen der Welt größer werden können. Es ist bekannt, dass sich die Küstenlinien von Inseln aufgrund von Faktoren wie Gezeiten, Wind, küstennahe Hydrodynamik und Sedimenttransport ständig verändern. Auf bewohnten Inseln können menschliche Eingriffe wie Fischzucht und Landgewinnung von Bedeutung sein.

Natürlich kann menschliches Handeln eine Reihe unbeabsichtigter Folgen haben, vornehmlich die Zerstörung von Korallen und den Zusammenbruch natürlicher Wasserbarrieren. Inselstaaten wie die Malediven haben nicht lange gezögert, “Klimareparaturen” von den schuldbewussten Bürgern der Industrieländer zu fordern. Doch der Tourismus hat das Einkommen auf den Malediven drastisch auf das Niveau der Ersten Welt gehoben, während die Einheimischen Korallen im großen Stil für Häfen, Flughäfen und Resorts abbauen. Dadurch ging die Vielfalt des Meereslebens verloren, und die Inseln sind oft weniger gut vor Sturmwellen geschützt, die direkt auf die Küste treffen können. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ökonomen hat kürzlich in einem Artikel festgestellt, dass der Korallenabbau zu einer massiven Schädigung der flachen Riffgebiete geführt hat, was sich sehr negativ auf den Küstenschutz auswirkt.

Die chinesischen Ergebnisse sind wichtig, um die Behauptung zu widerlegen, dass viele niedrig gelegene Inseln aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels zeitnah einfach unter den Wellen verschwinden werden. Sie zeigen, dass die Veränderung der Küstenlinie ein anhaltender und kontinuierlicher Prozess ist, der vielen natürlichen und menschlichen Einflüssen unterliegt. Die meisten der für die Klimawarnungen herangezogenen Inseln wie Tuvalu oder die Malediven sind in jüngster Zeit gewachsen und eignen sich kaum, um Angst vor einem angeblichen Klima”notfall” zu schüren. Der Anstieg des Meeresspiegels ist keine “überwiegende” Ursache für Küstenveränderungen, stellen die Wissenschaftler fest.