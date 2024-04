Israel droht: Wenn die USA keine Waffen mehr liefert, werden wir Atomwaffen einsetzen.

Israelischer Politiker deutet an, dass Israel Atomwaffen einsetzen wird, wenn Amerika die Waffenhilfe einstellt

Der israelische Abgeordnete Nissim Vaturi, Mitglied der regierenden Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, hat am Samstag eine nicht ganz unverhohlene Drohung ausgesprochen: Wenn Amerika Israel keine Waffenhilfe liefere, werde Israel Atomwaffen einsetzen.

“Im Falle eines Konflikts mit dem Iran, wenn wir keine amerikanische Munition bekommen – werden wir alles einsetzen müssen, was wir haben”, sagte Vaturi ominös.

Israel hatte am 1. April bei einem Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Syrien einen hochrangigen iranischen Brigadegeneral und 15 weitere Personen getötet, der Iran hatte Vergeltung versprochen.

Vaturis Äußerungen wurden von vielen als Drohung interpretiert, Atomwaffen gegen den Iran einzusetzen oder sogar die Samson-Option (Israels Plan, alle seine Atomwaffen abzufeuern und einen globalen nuklearen Holocaust auszulösen, wenn seine Existenz bedroht ist) zu nutzen.

Fox-News-Moderator Mark Levin sprach Mitte Oktober eine ähnliche Drohung aus.

“Was werden sie [Israel] tun, wenn sie umzingelt sind”, sagte Levin damals. “Was werden sie tun, wenn 150.000 moderne Raketen abgeschossen werden? Was werden sie tun, wenn der Iran eingreift? Einen konventionellen Krieg können sie nicht gewinnen. Was werden sie dann tun?”

“Ich glaube, ich weiß, was sie tun würden”, fuhr Levin fort. “Ich weiß, was wir tun würden, wir würden den Feind vernichten, weil wir sonst ausgelöscht würden. Das ist alles, was ich zu sagen habe!

“Die Israelis haben ihr eigenes [nukleares] Arsenal, was sie nie zugeben”, sagte er. “Wenn Israel am Rande der Vernichtung steht, glauben Sie, dass sie diese Atombomben haben, um Staub zu sammeln?”

“Wenn man ein Land ist, das über diese Art von Waffen verfügt, und wenn sein Volk abgeschlachtet werden soll wie damals – nur dass es dieses Mal völlig ausgelöscht wird – dann muss man über alle Optionen nachdenken”, sagte er in Anspielung auf die Samson-Option.

Auch Ben Shapiro erwähnte in seiner Sendung nach dem 7. Oktober die Samson-Option als Grund für die USA, Israel weitere Hilfe zukommen zu lassen:

Die Lieferung von Hilfsgütern an Israel ist nach US-Recht aufgrund einer Änderung des Atomwaffensperrvertrags von 1977 illegal, aber die USA tun einfach so, als hätte Israel keine Atomwaffen, damit die Hilfe ungehindert fließen kann.