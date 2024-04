Herzzerreißend: Dieses 17-jährige Mädchen erlitt drei Mal einen Herzstillstand und starb, nachdem es den Impfstoff von Pfizer erhalten hatte.

Die 17-jährige Aubrynn Grundy aus dem US-Bundesstaat Michigan erkrankte wenige Wochen nach ihrer zweiten Pfizer-Impfung an Corona und erlitt einen Herzstillstand. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihre Organe versagten und sie auf tragische Weise starb.

Aubrynn war ein sehr gesundes 17-jähriges Mädchen, aber nachdem sie „vollständig“ gegen Corona geimpft worden war, erlitt sie dreimal einen Herzstillstand.

Das Mädchen erhielt ihre erste Dosis am 7. Juni 2022 und ihre zweite Dosis am 28. Juni 2022. Einen Monat später fühlte sie sich unwohl. Ihre Mutter brachte sie am 20. Juli ins Krankenhaus, wo sie im Wartezimmer einen Herzstillstand erlitt.

Sie wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und erhielt verschiedene Medikamente. Aus ihrer Krankenakte geht hervor, dass sie so hohe Dosen erhielt und das Pflegepersonal ihr Naloxon verabreichen musste, ein Gegenmittel gegen Überdosierungen.

Ein Krankenwagen wurde gerufen, um Aubrynn in ein Kinderkrankenhaus zu bringen. Die Ambulanz musste wieder abbestellt werden, da nicht genügend Betten zur Verfügung standen. Ein anderes Kinderkrankenhaus schickte einen Hubschrauber, um sie abzuholen.

Als sie im Kinderkrankenhaus ankam, hatte sie zwei weitere Herzstillstände. Sie verbrachte 17 Tage auf der Intensivstation, wo sich ihr Zustand weiter verschlechterte.

Das war Aubrynn kurz vor ihrem Tod:

20 days after her Pfizer vaccine, Covid , remdesivir, fentanyl, all involved in my daughters death, it never should of happened #PfizerLiedPeopleDied #covid19 #COVIDVACCINE #hospitalprotocols #VaccineGenocide #vaccineinjuries #VaccineDeaths #shewas17 pic.twitter.com/5xMAGB5GNu