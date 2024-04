Ein neuer Bericht warnt davor, dass der ehemalige Präsident Barack Obama immer noch das Weiße Haus regiert.

Obama habe Machtspiele gespielt, die dem Einfluss von Präsident Joe Biden in nichts nachstünden, berichtet Stephen Flurry von der Philadelphia Trumpet.

Gerüchte besagen, dass Obama absichtlich mächtiger als Biden ist.

Flurry, der Chefredakteur des Nachrichtenmagazins ist, behauptet, dass Obama immer noch das Sagen haben könnte.

In einem Artikel mit dem Titel “The Biden-Obama Power Struggle Isn’t Real” (Der Machtkampf zwischen Biden und Obama ist nicht echt) beschreibt Flurry, wie Obama trotz seines Status, der auf eine Art Übereinkunft hindeutet, präsidiale Schritte zu unternehmen scheint.

Der Autor argumentiert, dass es keinen “Machtkampf” gibt, wie er in den Medien gerne dargestellt wird.

Obama habe eindeutig die Oberhand über seinen ehemaligen Vizepräsidenten.

Obama unternehme auch präsidiale Schritte, die auf einen höheren Status als den eines ehemaligen Oberbefehlshabers hindeuteten.

Obama traf kürzlich den britischen Premierminister Rishi Sunak zu einem Besuch, den der ehemalige Präsident als “Höflichkeitsbesuch” bezeichnete.

Das ist nicht nur beispiellos, sondern auch ein Schritt, über den sich die Demokraten ausdrücklich beschwert haben, als es um eine republikanische Regierung ging.

“Einige Nachrichtenanalysten glauben, dass Bidens Unsicherheit auf eine Art Rivalität oder Machtkampf zwischen dem ehemaligen Präsidenten und dem Vizepräsidenten hindeutet”, schreibt Flurry.

“Aber dieser Glaube gibt Biden zu viel Kredit.”

“Es mag ihm nicht immer gefallen, von Obama dominiert zu werden, aber er ist viel zu senil, um sich dagegen zu wehren”, fügt der Autor hinzu.

Mit so vielen “ehemaligen Mitarbeitern der Obama-Regierung” im Weißen Haus, so Flurry, könne der ehemalige Präsident Biden leicht beeinflussen.

Natürlich ist Obama seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit 2017 nicht mehr im Amt.

Dennoch ist klar, dass er bei den Demokraten nach wie vor den gleichen Respekt und die gleiche Bewunderung genießt, auch wenn der amtierende Präsident im Raum ist.

Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus anlässlich der Verabschiedung des Affordable Care Act im Jahr 2022 war die Menge von Obama begeistert.

Er schüttelte Hände und unterhielt sich mit einigen der Anwesenden, während Biden verloren und verlassen im Orbit verharrte.

Joe Biden wurde gestern gefilmt, wie er verloren aussah, nachdem die Fans ihn ignorierten und sich im Weißen Haus um Barack Obama scharten.



Mike erzählt das Video…@iromg pic.twitter.com/kwd196Awt5 — TalkTV (@TalkTV) April 6, 2022

Wenn Obama diesen Einfluss auch dann noch hat, wenn er kein offizielles Amt in der Regierung bekleidet, bedeutet das, dass er Biden genau dort hat, wo er ihn haben will.

In einem Interview mit Stephen Colbert in der “Late Show with Stephen Colbert” im November 2020 deutete Obama genau dieses Szenario an, wie Deadline berichtet.

“Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Arrangement treffen könnte, bei dem ich einen Stellvertreter oder einen Frontmann oder eine Frontfrau mit Kopfhörern hätte und ich einfach in meinem Keller in meinen Klamotten säße und die Sachen durchsehen und ich den Text sprechen könnte, während jemand die Rede hält und die Zeremonie durchführt, dann wäre das für mich in Ordnung, weil ich diese Arbeit faszinierend finde”, sagte Obama.

Die Aussicht erregte den Präsidenten, dessen Amtszeit begrenzt ist.

“Selbst an meinen schlimmsten Tagen fand ich es beruflich sehr befriedigend, diese großen, komplizierten und schwierigen Probleme zu lösen, vor allem, wenn man mit großartigen Menschen zusammenarbeitet”, sagte Obama.

Auch wenn es keine direkten Beweise dafür gibt, macht Flurry keinen Hehl aus seiner Meinung.

“Die Menschen müssen verstehen, dass Amerikas Probleme, die die Nation zerstören, nicht die Fehler eines senilen Präsidenten sind”, schloss Flurry.

“Sie sind die Erfolge eines bösartigen Schattenpräsidenten”.

Unabhängig davon, ob es ein formelles Abkommen zwischen Obama und Biden gibt oder nicht, folgt der derzeitige Präsident in der Art und Weise, wie er regiert, seinem Vorbild.

Die Agenda der Globalisten, Amerika zu zerstören, begann unter Obama, aber Biden macht einen großartigen Job, diese Mission fortzusetzen.