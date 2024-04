100 Milliarden Euro werden für den Kauf von Waffen für die Ukraine gefordert! Nicht einmal während der Covid-19-Pandemie wagten wir von einem solchen Zahltag zu träumen, obwohl ein noch höherer Einsatz auf dem Spiel stand – das Überleben Europas angesichts einer beispiellosen Gesundheitskrise. Jetzt sind wir nicht mehr eingesperrt, und Brüssel will, dass wir wieder auf die Knie gehen, aber dieses Mal mit leeren Taschen. Alles im Namen der Solidarität mit einem angeblich unterdrückten Volk, das wir nicht nach den Rechten von Minderheiten und deren (Nicht-)Achtung fragen dürfen.

Aber das Problem ist ein anderes, und es zeigt uns, dass wir wieder einmal Politiker haben, die unnahbar sind (manche würden sogar sagen, unzugänglich). Wenn es darum geht, was die Chefs der Europäischen Union tun, sollte kein Begriff völlig ignoriert werden.

Macron, Beweis der Unverschämtheit, nicht rechtzeitig bestraft

Sogar Amerika hat den Minikrieg in der Ukraine satt. Es hat die Nase voll, es hat Russlands Staatskasse geleert und die der Europäischen Union gleich mit! Spätestens seit November interessieren sich die USA nicht mehr für das, was in Kiew passiert – sie haben jeden Dialog über die Militärhilfe für Zelenski blockiert, und für die in Washington akkreditierte Presse ist das Thema tabu geworden, zumal die Amerikaner im Nahen Osten eine neue Spielwiese gefunden haben, Hamas sei Dank!

Gerade als wir dachten, endlich aus dieser Tortur herauszukommen und das zu bekommen, worauf Hunderte Millionen Menschen gewartet haben, nämlich die Ankündigung des Beginns der lang ersehnten Friedensverhandlungen, befindet sich ein Teil Europas in Kriegsstimmung. Und zwar ein ernster, mit Raketen und Lenkwaffen, mit Drohnen, Kettenpanzern, Kampfflugzeugen und strategischen Bombern, es soll rauchen und stinken, überall riecht es nach Blut!

Warum das alles? Warum will man in Brüssel, dass wir auf dem “Alten Kontinent” weiter Krieg führen? Warum bestehen unsere “gewählten Vertreter” darauf, sofort Militärhilfe nach Zelenski zu schicken, wo doch selbst Amerika diesen gescheiterten Akteur aufgegeben hat?!

Emmanuel Macron ist der beste Beweis dafür, wohin es führen kann, wenn Frechheit nicht rechtzeitig bestraft wird. Der französische Staatschef lässt durchblicken, dass er um jeden Preis einen Krieg mit der Russischen Föderation will, und scheint nicht zu wissen, wie er Wladimir Putin weiter provozieren kann. Wenn das so ist, warum zieht er dann nicht allein in die Schlacht, warum erklärt er Moskau nicht in seinem eigenen Namen den Krieg, ohne sich hinter dem Rockzipfel seiner Mutter zu verstecken, denn Amerika ist ohnehin nicht daran interessiert, sein Arsenal zur Rettung Kiews einzusetzen!

Für wen sind die Milliarden?

Die USA haben vor fast sechs Monaten die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt, eine strategische Entscheidung, um Zelenski an den Verhandlungstisch zu zwingen. Jeder sieht es, nur wenige verstehen es, aber es gibt immer noch ein paar Lakaien in Brüssel, die weiterhin den Stock durch den Zaun stoßen. Sie ähneln den Agitatoren von Antena 3, den Fernsehgenerälen unter der Führung von Marschall Radu Tudor, die ihr ganzes Leben lang nur Autos gefahren haben und keine Militäreinheiten.

Es sind die Lobbyisten der großen Rüstungskonzerne. Sie sammeln kein Geld für Zelensky, sie kümmern sich wenig darum, was in der Ukraine wirklich passiert. Sie haben nur eine Aufgabe – Geld zu sammeln, Milliarden von Euro, für die großen Rüstungskonzerne. Davon gibt es nur wenige, und Frankreich, vor allem aber die USA kontrollieren den Markt. Die Milliarden werden nie bei Zelensky ankommen, sie sind für diese Konzerne bestimmt. Nachdem sie uns verarmt hat, indem sie die Kassen der Europäischen Union in die Taschen von Big Pharma geleert hat, will Ursula nun 100 Milliarden für den riesigen amerikanischen militärisch-industriellen Komplex. Offensichtlich ist sie Amerikanerin, wissen wir nur, dass sie auf der falschen Seite spielt – sie ist die Herrin Europas und Amerikas unterwürfiger Vasall. Mit wem hat sie die großen Verträge über die Pandemie abgeschlossen, die heute Teil eines dubiosen Deals sind, der von der europäischen Staatsanwaltschaft untersucht wird?!!!; die Textnachrichten zwischen Ursula und dem CEO von Pfizer wurden schließlich der Presse zugespielt, denn so wird auf dieser Ebene gespielt – man benutzt jeden, dann wäscht man seinen Gestank weg.

Wohin steuern wir?

So wie sich das Szenario entwickelt, wird es zu einer Militärdiktatur kommen. Das beste Beispiel kommt aus Rumänien. Die Behörden in Bukarest haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der, gelinde gesagt, umstritten ist und die Ziele erkennen lässt, die verfolgt werden: die Ausrufung eines Krisenzustands, der sowohl von der NATO als auch von der EU diktiert werden kann, eine Situation, in der die Regierung alle Maßnahmen ergreifen kann, auch gegen die Bevölkerung, wenn die öffentliche Ordnung gestört oder die politische Stabilität bedroht ist.

Einige sagen, dass es in den Labors von Brüssel entwickelt wird, wir wissen es nicht genau, aber Tatsache ist, dass der Entwurf des Nationalen Integrierten Krisenmanagementsystems, der vom Verteidigungsministerium zur öffentlichen Diskussion gestellt wurde, den Boden für die Errichtung einer noch nie dagewesenen Diktatur bereitet. The National schrieb am 3. April über dieses Thema, das von den Behörden, die nicht mehr Aufsehen als nötig erregen wollen, an “und andere” weitergeleitet wurde.

Wir werden verarscht, das ist klar, man weiß nicht mehr, wem man trauen kann! Während Frankreich einen Krieg mit Russland anzetteln will, hat Deutschland auch etwas begonnen, allerdings auf wirtschaftlicher Ebene – den Wiederaufbau der von Putin besetzten Städte in der Ukraine.

Während rumänische Fernsehsender fantasievolle Szenarien über die Rückeroberung ukrainischer Regionen aus den Fängen Russlands entwerfen, sind die Deutschen am Werk – eine ARD-Recherche hat ergeben, dass mehrere deutsche Unternehmen aktiv am Wiederaufbau von Mariupol beteiligt sind, der Stadt mit dem Asow-Tal-Werk und der berühmten Schlacht, die uns im Sommer 2022 in Atem gehalten hat.

Fotos und Videos aus Mariupol zeigen, dass die Russen die Stadt mit Baumaterialien wiederaufgebaut haben, die vom deutschen Giganten Knauf geliefert wurden, einem bayerischen Unternehmen mit mehr als 150 Fabriken weltweit.

Unter diesen Umständen sind die Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni von entscheidender Bedeutung für die Zukunft aller Nationen. Das heißt, wenn sie noch stattfinden und sich die Gerüchte über eine Absage der Wahlen nicht bewahrheiten.