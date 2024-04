Japan beginnt eine Ära der „Masseneinwanderung“ aus dem Ausland

Von Tyler Durden

Verfasst von Paul Joseph Watson über Modernity.news,

Japan scheint von einer homogenen Gesellschaft zu einer “Vielfalt und Inklusivität” überzugehen, indem es “eine Ära der massenhaften ausländischen Einwanderung” einläutet.

Für ein Land, das dem CIA World Factbook zufolge bis vor kurzem noch zu 97,5 % aus Japanern bestand, wird dies eine gewaltige Veränderung darstellen.

In einem Bloomberg-Bericht wird detailliert beschrieben, wie der rapide Rückgang der einheimischen Geburtenrate, eine alternde Gesellschaft und ein chronischer Arbeitskräftemangel den Import von Millionen von Ausländern vorantreiben, die “das Gesicht Japans verändern“.

Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in Japan hat inzwischen die 2-Millionen-Grenze überschritten, was einem Anstieg von 12,4 % im Jahr 2022 entspricht. Das ostasiatische Land benötigt mindestens 647.000 Einwanderer im erwerbsfähigen Alter pro Jahr, um den Mangel an 11 Millionen Arbeitskräften bis 2040 zu beheben.

“Japan tritt in eine Ära der Masseneinwanderung aus dem Ausland ein“, sagte Junji Ikeda, Präsident von Saikaikyo, einer in Hiroshima ansässigen Agentur, die ausländische Arbeitskräfte vermittelt und überwacht. “Schrittweise Anpassungen werden nicht ausreichen“, fügte er hinzu.

Allein im Rahmen eines Programms werden 820.000 Migranten zur Arbeit im Transport- und Logistiksektor zugelassen, was einer Verdoppelung der zuvor vereinbarten Zahl entspricht, um “Anstrengungen zur Verwirklichung einer integrativen Gesellschaft zu unternehmen”, so Kabinettschef Yoshimasa Hayashi.

Während das Verfahren unter der Bezeichnung “Facharbeitervisa” durchgeführt wird, werden die Migranten unter anderem als Taxifahrer, Busfahrer und Fabrikarbeiter eingesetzt.

Japan to admit 820,000 foreigners in transportation, logistics sectors; eases current regulations – https://t.co/Lj5j8IwKQj pic.twitter.com/1sWFCswLu5 — Nairametrics (@Nairametrics) April 1, 2024

Auch in der Dienstleistungsbranche werden immer mehr ausländische Migranten arbeiten, die dann ihre Familien nachholen und auf unbestimmte Zeit in Japan bleiben dürfen.

Der Economist berichtet, dass ein “Blick in Japans Zukunft” darin besteht, dass in Supermärkten überwiegend Migranten beschäftigt sind, was “die Bedeutung der Einwanderung” unterstreicht.

Das Nachrichtenmagazin zitiert eine solche 7-Eleven-Filiale im Zentrum Tokios, in der “alle Mitarbeiter Burmesen sind”.

For a glimpse at Japan’s future, look at its convenience stores https://t.co/FGAlQ2Qsnq — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) April 4, 2024

“Gearoid Reidy schätzt in einem Artikel für die Japan Times, dass sich die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, während die breitere ausländische Gemeinschaft, zu der auch Kinder und Studenten gehören, um 50 Prozent gestiegen ist”, berichtet der Spectator.

“Reidy stellt sich eine Zeit vor, in der mehr als 10 Prozent der japanischen Bevölkerung im Ausland geboren sein werden, womit die bekanntlich homogene, exklusive Nation auf eine Stufe mit Großbritannien, den USA und Frankreich gestellt wird.”

Is Japan finally embracing immigration? https://t.co/pwvnqobPB3 — Takashi Shogimen 将基面貴巳 (@TakashiShogimen) January 8, 2024

Viel Glück dabei.

Ende letzten Jahres gab die Regierung bekannt, dass die Kriminalität zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder gestiegen ist – eine Situation, mit der die einheimische Bevölkerung Japans in den kommenden Jahren vielleicht noch vertrauter wird.

In einem Bericht von BBC News über Japans frühere Weigerung, die Massenmigration anzunehmen, wurde hervorgehoben, dass das Land “in der Vergangenheit feststeckt”, wobei diese Vergangenheit als “ein friedliches, wohlhabendes Land mit der längsten Lebenserwartung der Welt, der niedrigsten Mordrate und wenig politischen Konflikten” beschrieben wurde.

Japan was the future but it's stuck in the past https://t.co/xwsnvGjWki — Joe Moran (@mjoran) April 28, 2023

Erschwingliche Immobilienpreise, die “Ablehnung von Einwanderung und die Aufrechterhaltung des Patriarchats” sowie die Tatsache, dass “Japan sich immer noch wie Japan und nicht wie eine Kopie Amerikas anfühlt”, sind offenbar “in der Vergangenheit stecken geblieben”.

Obwohl Japan eine große Anzahl von Arbeitskräften importiert, scheint es dennoch bestrebt zu sein, die Zahl der Ausländer, die sich als Asylbewerber ausgeben, zu begrenzen.

Ein neues System, das im Juni in Kraft tritt, gibt der Regierung die Befugnis, Ausländer abzuschieben, deren Asylanträge mehrfach abgelehnt wurden.

