Studie zeigt, dass Impfgegner in Japan eher links stehen

Eine neue Studie von Forschern der Universität Tokio mit dem erschreckenden Titel „Anti-vaccine rabbit hole leads to political representation: the case of Twitter in Japan“ wurde veröffentlicht. Schon im ersten Satz des Abstracts legen die Autoren ihre Agenda fest.

Impfgegner stellen eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, weil sie die Entwicklung von Herdenimmunität behindern.

Hören Sie auf zu lachen…;)

Die Verbreitung und Politisierung des Anti-Impf-Diskurses, die durch die Pandemie und den Aufstieg der sozialen Medien noch verstärkt wurde, ist jedoch bisher nicht vollständig geklärt.

Wenn Sie sich fragen, welche Art von Tweets in dieser Studie als „Anti-Impf-Diskurs“ betrachtet wird, finden Sie das folgende Beispiel im Zusatzmaterial.

Ich werde nie vergessen, wie mehrere Krankenhäuser meine Mutter abwiesen, nachdem sie durch die Impfung krank geworden war. Sie weinte und flehte um Hilfe, denn sie litt nicht nur unter körperlichen, sondern auch unter seelischen Schmerzen. Wir benötigen dringend eine Ambulanz für Impfneben- und Folgeschäden! Bitte verbreiten Sie diese Nachricht mit dem Hashtag #vaccineadversereactions und RT!

Weniger voreingenommene Forscher hätten aus Tweets wie diesen schließen können, dass einer der Hauptgründe für die „Verbreitung und Politisierung des Anti-Impf-Diskurses“ die beispiellos hohe Zahl unerwünschter Ereignisse durch die mRNA-Impfung war.

Wenn man es jedoch schafft, die Augen zu verdrehen und über die kindischen Beschimpfungen der Autoren zu stöhnen, kann man einige interessante Informationen erhalten.

Die Studie, die sich auf japanische Twitter-Daten stützt, zeigt, dass (a) Impfgegner sich durch ein starkes politisches Interesse auszeichnen, (b) hartnäckige Impfgegner ideologisch eher links stehen und eine stärkere Bindung zu bestehenden politischen Parteien haben, und (c) pandemiebedingte neue Impfgegner ein geringes politisches Engagement, aber eine größere Affinität zu Verschwörungstheorien, Spiritualität, Naturalismus und alternativen Gesundheitspraktiken aufweisen, die als Einfallstore für Impfgegner dienen.

Wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht, neigen „hartnäckige Impfgegner“ (high-high; HH), die vor der Pandemie Impfskeptiker waren, dazu, offen linke politische Parteien wie Reiwa, die Japanische Kommunistische Partei (JCP) und die Konstitutionelle Demokratische Partei (CDP) zu unterstützen. Im Gegensatz dazu unterstützen die „pandemiebedingten neuen Anti-Vaxxer“ (low-high; LH) vorwiegend die neue rechtspopulistische Partei Sanseito.

Verbindungen zwischen großen politischen Parteien/Führern und Anti-Impf-Konten

Die Sanseito hat nur einen Sitz in den beiden Kammern des japanischen Parlaments, aber selbst das ist einer zu viel für die Autoren, die offensichtlich wenig von den Wählern der Partei halten.

Die Sanseito hat den Anti-Impf-Diskurs zu einem zentralen Bestandteil ihrer Wahlkampagne gemacht… Menschen, die sich vor der Pandemie nur wenig politisch engagiert hatten und nur eine schwache Bindung zu den etablierten Parteien aufwiesen, aber bereits ein Interesse an Gesundheit, Spiritualität und Verschwörungstheorien hatten, waren wahrscheinlich empfänglich für die Wahlkampfbemühungen der Sanseito.

Die eigentliche Position der Sanseito war die Opposition gegen die gesamte Covid-Reaktion: Handelsbeschränkungen, Masken, mRNA-Impfung mit Warp-Geschwindigkeit, alles. Die Partei fordert nicht, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr gegen BCG oder Japanische Enzephalitis impfen lassen. Aber natürlich reicht es, skeptisch gegenüber jeder Art von Impfung zu sein, um als „Anti-Vaxxer“ abgestempelt zu werden.

Auch wenn sich die Autoren darüber aufregen, dass Anti-Vaxxer-Tweets zur Wahl eines rechten, Vaxxer-skeptischen Abgeordneten geführt haben, würde ich sagen, dass das eigentliche Problem, das die Studie aufzeigt, darin besteht, dass es viele linke Vaxxer gibt, deren Ansichten nicht von den Parteien vertreten werden, die sie unterstützen. „Anti-Vaxxer“-Accounts wurden auf der Grundlage von Wörtern in Benutzerprofilen geclustert, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es auf dem politischen Markt eine Lücke für eine japanische Version von Robert F. Kennedy Jr. gibt.

Der zweite Cluster weist starke linke Merkmale auf, da die Profiltexte häufig die linke Reiwa-Partei und ihren Vorsitzenden Taro Yamamoto erwähnen und Kritik und Verurteilung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe und seiner Regierung sowie Feindseligkeit gegenüber rechten Parteien wie Ishin zum Ausdruck bringen. Das dritte Cluster zeigt ein starkes Interesse an Themen, die typischerweise von linken Parteien unterstützt werden, wie die Ablehnung von Atomkraftwerken, die Besorgnis über die Strahlenbelastung in Fukushima, die Ablehnung des Krieges, die Frage des US-Militärstützpunktes auf Okinawa und die Unterstützung der Kommunistischen Partei Japans.

Die Autoren untersuchten auch die Arten von Nutzern, die eine Pro-Vax-Stimmung getwittert/retweetet haben und nicht den „Anti-Vaxxern“ gefolgt sind.

Die häufigsten Merkmale für die Einstufung in die Gruppe „Niedrig“ beziehen sich auf kulturelle Artefakte wie Spiele und Anime und umfassen Begriffe wie „Erwachsener“ (reifer Inhalt), Alltag, TRPGs (Table-Talk-Rollenspiele) und Uma Musume (Name eines Spiels). Politische Schlagworte fehlen.

Während die Autoren Anti-Establishment-Meinungen als Beweis für die Irrationalität der Vax-Skeptiker sehen, ziehen sie keine Schlussfolgerungen aus der Beobachtung, dass Vax-Befürworter auf Twitter eher unpolitische Nerds sind. Es ist nichts Falsches daran, nerdige Interessen zu haben, aber ich habe das Gefühl, dass diese Leute die Impfungen bekommen haben, weil das Fernsehen es ihnen gesagt hat und alle anderen auch. Ihr mangelndes Interesse an den Gründen für die Entscheidungen der Regierung kommt den Autoren gerade recht.

Diese Ergebnisse überraschen nicht. Wer sich nicht für Politik interessiert, geht mit der Masse. Im Gegensatz dazu waren Menschen, die schon vorher gegen das Establishment eingestellt waren, eher skeptisch gegenüber neu entwickelten Impfstoffplattformen und kritisierten die Regierung dafür, dass sie bei unerwünschten Ereignissen wegschaute. Der Unterschied in Japan besteht darin, dass das politische Establishment aus den wirtschaftsfreundlichen Konservativen der LDP besteht, sodass die lautstärksten Gegner des Establishments eher links stehen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Darstellung der „Anti-Vaxxer“ als Rechtsextremisten in den Mainstream-Medien noch falscher ist als bisher angenommen. Aber die japanischen Linken, die gegen die Covid-Reaktion waren, wurden von den Parteien, die sie unterstützten, schwer enttäuscht, da diese als Jubelkritiker auftraten und die Regierung aufforderten, strengere Restriktionen einzuführen, mehr Tests durchzuführen und schneller zu impfen – also das Gleiche, nur härter.

Aber das gilt auch für die linken Parteien in den meisten anderen Ländern. Es ist schwer, eine gute Opposition zu finden.