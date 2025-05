Israel setzt Selbstmorddrohnen gegen vertriebene palästinensische Familien ein, die in Zelten Zuflucht suchen

Von Sharif Abdel Kouddous und Hamza M.Salha

Israel hat in der vergangenen Woche bei mehreren Angriffen auf Gaza von Elbit Systems hergestellte SkyStriker-Drohnen eingesetzt und dabei mindestens 30 Palästinenser getötet, die in Zelten Schutz gesucht hatten, darunter 14 Kinder.

Bericht von Sharif Abdel Kouddous, Mohnad Qeshta und Hamza Salha

MAWASI KHAN YOUNIS & JABALIYA – Das israelische Militär setzt sogenannte Selbstmorddrohnen – hochpräzise Angriffsdrohnen – bei Angriffen auf Flüchtlingslager in Gaza ein, bei denen laut Fotos, Videos und Augenzeugenberichten, die Drop Site News vorliegen, mindestens 30 Palästinenser getötet wurden, darunter 14 Kinder.

Bei mindestens fünf separaten Angriffen in der vergangenen Woche, darunter einer im Flüchtlingslager Jabaliya, einer in Beit Lahia und drei auf Familien, die in Mawasi Khan Younis Zuflucht gesucht hatten, setzte Israel Angriffsdrohnen vom Typ SkyStriker ein, die von Elbit Systems, dem größten privaten Rüstungsunternehmen Israels, hergestellt werden. Mawasi Khan Younis ist als „humanitäre Zone“ ausgewiesen, aus der das israelische Militär die Palästinenser in Gaza vertrieben hat, die dennoch wiederholt bombardiert wurde. Fotos und Videos der Drohnenreste wurden von Trevor Ball, einem Munitionsforscher und ehemaligen Sprengstoffexperten der US-Armee, untersucht und identifiziert.

„Einweg-Angriffsdrohnen sind praktisch Raketen und werden nach den meisten technischen Definitionen auch als Raketen betrachtet“, sagte Ball. „Was ihre Wirkung angeht, sind sie den Bomben und Raketen, mit denen zuvor Zelte und Schulen angegriffen wurden, ziemlich ähnlich. Der größte Unterschied besteht darin, dass es sich um Loitering Munitions handelt, die eine Zeit lang um ein Ziel kreisen können, bevor sie zuschlagen.“

Loitering Munitions – auch als Selbstmorddrohnen oder Kamikaze-Drohnen bezeichnet – sind mit Sprengköpfen ausgestattet und so konstruiert, dass sie schweben und ein Ziel lokalisieren, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit darauf stürzen.

Laut Werbematerial von Elbit Systems ist der SkyStriker „eine vollständig autonome Loitering Munition (LM), die mit einem 5 oder 10 kg schweren Sprengkopf im Rumpf Ziele lokalisieren, erfassen und treffen kann und dabei eine hohe Präzision bietet.“ Der SkyStriker wird von einem Elektromotor angetrieben, der „eine geringe akustische Signatur aufweist und verdeckte Operationen in geringer Höhe ermöglicht“. Das israelische Militär hat kürzlich ein separates Video veröffentlicht, das Selbstmorddrohnen zeigt, die Ziele in Gaza angreifen.

Elbit, das den SkyStriker erstmals 2017 vorgestellt hat, hebt die Präzisionsfähigkeiten der Drohne hervor, „Ziele mit höchster Genauigkeit zu treffen“. Das Unternehmen verweist auch auf die relativ geringen Kosten von „Loitering Munitions“, die „Präzisionsangriffe ohne die hohen Kosten teurer Munition wie Lenkraketen und Raketen durchführen können“. Ein Werbevideo des Unternehmens zeigt ebenfalls die Fähigkeiten des SkyStriker, darunter das Treffen relativ kleiner Ziele genau in deren Mitte.

In einem Abschnitt mit dem Titel „Minimierung von Kollateralschäden“ erklärt Elbit: „Der SkyStriker verfügt außerdem über die seltene Fähigkeit, Missionen bei Bedarf abzubrechen. Wenn sich die Situation am Ziel zu ändern scheint – beispielsweise durch das plötzliche Auftauchen unbeteiligter Zivilisten –, kann der Bediener die Munition anweisen, in den Looter-Modus zurückzukehren, bevor sie das Ziel trifft, und bereit zu sein, den Angriff fortzusetzen, sobald die Bedingungen wieder gegeben sind.“

„Ich bin mir nicht sicher, warum wir sie jetzt sehen“, sagte Ball über ihren Einsatz in Gaza. ‚Möglicherweise wollen sie sie in einer ‘realen‘ Umgebung testen, oder es könnte eine Änderung in der Art und Weise sein, wie sie Angriffe durchführen. Es könnte für sie jetzt effizienter sein, diese Drohnen im Vergleich zu anderen Plattformen (Hermes/Apache/Jet) einzusetzen, insbesondere angesichts der kleineren geografischen Gebiete, die die Menschen in Gaza laut IDF besetzen dürfen.“

Elbit Systems liefert Hunderte von Produkten an das israelische Militär, darunter Munition, Drohnen, Lenkraketensysteme, Aufklärungssysteme und andere Systeme. Der Krieg Israels gegen Gaza hat die Gewinne des Unternehmens in die Höhe getrieben. Im vergangenen Monat meldete das Unternehmen einen höheren Quartalsgewinn, der zum Teil auf die höheren Einnahmen aus dem Krieg zurückzuführen ist, und rechnet angesichts des weltweiten Anstiegs der Verteidigungsausgaben mit einem weiteren Wachstum bis 2025.

Das israelische Militär hat auf keine der von Drop Site eingereichten konkreten Fragen zu den Angriffen geantwortet.

17. April: Mawasi Khan Younis

Am 17. April stürzte eine SkyStriker-Drohne in Mawasi Khan Younis in der Nähe von Asdaa – einst ein Vergnügungspark in Gaza – auf ein Zelt und tötete mindestens zehn Mitglieder der Familie Abu al-Rous, darunter drei Frauen und fünf Kinder. Aufnahmen vom Ort des Angriffs zeigen die verkohlten Überreste einer provisorischen Unterkunft, die aus Wellblech und Planen in einem offenen Bereich am Straßenrand errichtet worden war. Die Teile der SkyStriker waren am Ort des Angriffs deutlich zu sehen.

Teile einer SkyStriker-Drohne nach einem Angriff am 17. April auf ein Zelt in Mawasi Khan Younis. (Foto: Mohnad Qeshta)

19. April: Mawasi Khan Younis

Zwei Tage später, am 19. April, wurden fünf Menschen bei einem Angriff einer SkyStriker-Drohne auf ein Zeltlager für vertriebene Palästinenser in der Nähe eines britischen Feldlazaretts in Mawasi Khan Younis getötet. Unter den Getöteten befanden sich drei Mitglieder der Familie Abu al-Nida, darunter zwei Frauen. In den Trümmern in der Nähe der Drohnenreste sind Kleidung, Matratzen und andere Haushaltsgegenstände zu sehen.

Teile einer SkyStriker-Drohne nach einem Angriff am 19. April auf ein Zelt in Mawasi Khan Younis. (Foto: Mohnad Qeshta)

„Das ist die Drohne, die uns getroffen hat. Es gab eine Menge Feuer“, sagte Ziad al-Maghrabi, ein Nachbar, der in einem benachbarten Zelt lebt, gegenüber Drop Site, während er auf die Überreste des SkyStrikers zeigte. “Was haben wir getan, dass sie Vertriebene angreifen? Sie haben uns in unseren Zelten mit einem solchen Flugzeug getroffen – Menschen in baufälligen, abgenutzten Zelten? Menschen, die durstig und hungrig sind, und sie schlagen uns mit diesen Flugzeugen? Was ist der Grund dafür?“

21. April: Mawasi Khan Younis

Am 21. April tötete ein SkyStriker-Drohnenangriff auf ein Zelt gegenüber dem Karza-Café in Mawasi Khan Younis ein Ehepaar, Hassan Abu Zeid und Israa al-Maghari. Aufnahmen und Fotos der Folgen zeigen ein zerstörtes Zelt neben zerrissenen Matratzen und anderen Habseligkeiten, die auf dem Boden verstreut liegen. Auch hier sind die Trümmer der Drohne deutlich zu sehen.

Teile einer SkyStriker-Drohne nach einem Angriff am 21. April auf ein Zelt in Mawasi Khan Younis. (Foto: Mohnad Qeshta)

17. April: Beit Lahia

Das israelische Militär hat in der vergangenen Woche auch SkyStriker-Drohnen im Norden Gazas eingesetzt.

Am 17. April traf eine SkyStriker-Drohne ein Zelt in Beit Lahia, der nördlichsten Stadt im Gazastreifen, und tötete sechs Mitglieder der Familie al-Atal – einen Vater, eine Mutter und ihre vier Kinder. Die Überreste der Drohne sind deutlich zu sehen.

Teile einer SkyStriker-Drohne nach einem Angriff auf ein Zelt, in dem eine vertriebene palästinensische Familie in Beit Lahia am 17. April lebte. (Foto: Hasan N. H. Alzaanin/Anadolu via Getty Images)

Trümmer eines Zeltes nach einem SkyStriker-Drohnenangriff in Beit Lahia am 17. April. (Foto: Hasan N. H. Alzaanin/Anadolu via Getty Images)

17. April: Flüchtlingslager Jabaliya

In den frühen Morgenstunden des 17. April wurden bei einem Angriff auf ein Zelt im östlichen Teil des Flüchtlingslagers Jabaliya sieben Mitglieder der Familie Asaliyah getötet – ein Ehepaar und ihre fünf Kinder.

„Gegen 1:20 Uhr morgens gab es ein Geräusch wie bei einem Erdbeben in der Nachbarschaft“, berichtete ein Verwandter der Opfer, der 27-jährige Ibrahim Asaliyah, gegenüber Drop Site. „Wir wachten panisch auf, eilten zum Zelt und sahen, dass es loderte. Wir gingen hinein und fanden sie in ihren Betten, ihre Körperteile waren überall verstreut. Wir begannen, ihre Körperteile in Nylontaschen zu sammeln.“

Fotos vom Tatort zeigen auch die Trümmer des Zeltes und die Überreste der SkyStriker-Drohne.

Der 17-jährige Tawfiq Asaliyah hält ein Teil einer SkyStriker-Drohne in den Händen, die am 17. April sieben seiner Verwandten im Flüchtlingslager Jabaliya getötet hat. (Foto: Mohammed Abu Mhadi)

Die Trümmer nach einem Angriff einer SkyStriker-Drohne auf das Flüchtlingslager Jabaliya am 17. April, bei dem sieben Mitglieder der Familie Asaliyah getötet wurden. (Foto: Mohammed Abu Mhadi).

Teile einer SkyStriker-Drohne, die am 17. April sieben Mitglieder der Familie Asaliyah im Flüchtlingslager Jabaliya getötet hat. (Foto: Mohammed Abu Mhadi)

„Ich war Zeuge des gesamten Vorfalls. Wir haben die Selbstmorddrohne nach der Explosion aufgehoben – es sah aus wie ihre Flügel. Es war etwas Schreckliches“, sagte Asaliyah.

Ein weiterer Verwandter, der 17-jährige Tawfiq Asaliyah, wurde ebenfalls durch den Knall geweckt und rannte zum Tatort. ‚Die Selbstmorddrohne traf das Zelt meines Cousins – wir hörten die Explosion‘, sagte er. „Wir wussten, dass sie getötet worden waren, sie schliefen, als es passierte.“

„Diese Raketen nennen sie intelligente Bomben oder intelligente Selbstmorddrohnen“, sagte Ibrahim Asaliyah. “Aber wessen sind diese Kinder schuldig? Letztendlich ist dies ein Krieg der ethnischen Säuberung.“