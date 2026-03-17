Israel und seine Unterstützer sind für Angriffe auf jüdische Einrichtungen verantwortlich

Es ist so widerwärtig, wie Völkermord-Verteidiger wie Greenblatt ihren Lebensunterhalt damit verdienen, allen aktiv einzureden, dass Juden und das Judentum untrennbar mit den Handlungen der israelischen Regierung verbunden seien, aber sobald es zu einem extremistischen Anschlag durch jemanden kommt, der nicht zwischen westlichen Juden und dem Staat Israel unterscheidet, wird die Schuld dafür der pro-palästinensischen Linken zugeschoben.

Caitlin Johnstone

Jonathan Greenblatt, Geschäftsführer der Anti-Defamation League, gab einen bizarren Auftritt bei CNN, als Reaktion auf einen versuchten Autobombenanschlag auf eine Synagoge in Michigan durch einen Mann, dessen libanesische Familienangehörige von israelischen Streitkräften getötet worden waren.

„Wir erleben, dass jüdische Menschen und der jüdische Staat für den Krieg im Nahen Osten verantwortlich gemacht werden“, sagte Greenblatt. „Das ist falsch. Es ist falsch, Sündenböcke zu suchen, und es ist falsch, jüdische Menschen für etwas zur Verantwortung zu ziehen, das einem auf der anderen Seite des Planeten nicht gefällt. Und wir brauchen wirklich Führungskräfte auf allen Seiten in der Politik, bei den Wahlen, bei den Podcastern, die mit den Verschwörungstheorien aufhören, die mit den Anschuldigungen aufhören und uns dann sagen: ‚Aber wir sind gegen Antisemitismus.‘ Man kann nicht sagen, man sei gegen Hass, wenn man selbst mit hasserfüllten Verschwörungstheorien handelt.“

Nun könnte man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, Greenblatt vertrete die durchaus vernünftige Ansicht, dass es falsch sei, jüdische Amerikaner für das Handeln der israelischen Regierung verantwortlich zu machen.

Aber schauen Sie sich seine Verwendung des Begriffs „der jüdische Staat“ einmal genauer an.

Was Greenblatt hier tatsächlich tut, ist zu behaupten, es sei eine antisemitische Verschwörungstheorie, den Staat Israel für seine Kriegsverbrechen verantwortlich zu machen, während er gleichzeitig das gesamte jüdische Volk mit den Handlungen dieses Staates in einen Topf wirft. Genau das tut er, wenn er in einem Atemzug von „dem jüdischen Volk, dem jüdischen Staat“ spricht, während er über israelische Akte massiver militärischer Gewalt berichtet.

Greenblatt: „Wir erleben, wie Juden und der jüdische Staat für den Krieg im Nahen Osten verantwortlich gemacht werden. Das ist falsch. Es ist falsch, einen Sündenbock zu suchen, es ist falsch, Juden für etwas verantwortlich zu machen, das einem am anderen Ende der Welt nicht passt. Wir brauchen dringend Führungskräfte aller politischen Lager – Kandidaten für Ämter, Podcaster –, die mit den Verschwörungstheorien aufhören. Man kann nicht behaupten, gegen Hass zu sein, wenn man selbst hasserfüllte Verschwörungstheorien verbreitet.“

Greenblatt: "We are seeing Jewish people, the Jewish state, blamed for the war in the Middle East. That is wrong. It is wrong to scapegoat, it is wrong to hold Jewish people accountable for something you don't like on the other side of the planet. We really need leaders on all… pic.twitter.com/fq8DyPz7Oq — Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2026

Es ist so widerwärtig, wie Völkermord-Verteidiger wie Greenblatt ihren Lebensunterhalt damit verdienen, allen aktiv einzureden, dass Juden und das Judentum untrennbar mit den Handlungen der israelischen Regierung verbunden seien, aber sobald es zu einem extremistischen Anschlag durch jemanden kommt, der nicht zwischen westlichen Juden und dem Staat Israel unterscheidet, wird die Schuld dafür der pro-palästinensischen Linken zugeschoben.

Pro-palästinensische Linke vollführen endlose Wortakrobatik, um zu vermeiden, das jüdische Volk mit dem Staat Israel gleichzusetzen, während Israel und seine Unterstützer dies ständig tun. Dennoch sind wir immer diejenigen, denen die Schuld gegeben wird, wenn es zu einem Terroranschlag auf eine jüdische Einrichtung durch jemanden kommt, der über Israels Vorgehen empört ist.

Es sind die Zionisten, die alles daran setzen, dass die Menschen den Staat Israel als Synonym für Juden und das Judentum betrachten. Genau das tun sie jedes Mal, wenn sie behaupten, Kritik an Israels Handlungen sei Hassrede gegen Juden. Sie behaupten, dass die Nation und ihre Regierung eins und dasselbe seien wie der gesamte jüdische Glaube und seine Anhänger.

Pro-palästinensische Linke verhalten sich genau umgekehrt. Wir geben uns große Mühe, alle unsere Argumente sorgfältig zu formulieren, um nicht als Angriff auf den jüdischen Glauben missverstanden zu werden, und machen deutlich, dass unsere Kritik sich gegen den Staat Israel und die politische Ideologie des Zionismus richtet, die den unterdrückerischen Charakter dieses Staates stützt. Und dann treten die Israel-Apologeten auf den Plan und diffamieren diese sorgfältig ausgearbeiteten Argumente als hasserfüllten Angriff auf alle Juden weltweit.

Die Zionisten sind daher dafür verantwortlich, dass zunehmend die Auffassung vorherrscht, unsere jüdischen Nachbarn und Landsleute seien für die Übergriffe der israelischen Regierung mitverantwortlich. Wenn es zu weiteren Angriffen auf jüdische Einrichtungen kommt (und das wird geschehen), werden Israel und seine Unterstützer dafür die Schuld tragen, nicht die pro-palästinensische Linke.

Ich sage nicht, dass Angriffe auf jüdische Einrichtungen stattfinden sollten. Ich sage nicht, dass es gut wäre, wenn sie tatsächlich stattfinden würden. Ich sage, dass sie stattfinden werden, und wenn sie stattfinden, wird es eine schreckliche Sache sein. Und daran werden Israel und seine Unterstützer schuld sein.

Wir rennen wie verrückt herum und versuchen, das zu verhindern; wir geben uns alle Mühe, die zionistischen Bestrebungen zu vereiteln, Juden mit Israel gleichzusetzen, aber unsere Stimmen sind nicht laut genug. Nicht wir sind es, die von allen Massenmedien lautstark verstärkt werden, sondern sie. Es sind nicht Leute wie ich, die zu CNN eingeladen werden, um mit Wolf Blitzer zu sprechen, sondern Leute wie Jonathan Greenblatt.

Wenn wir also den Kampf um die Deutungshoheit an dieser Front verlieren und der nächste extremistische Anschlag verübt wird, ist das nicht unsere Schuld. Es ist ihre Schuld. Es ist die Schuld Israels und seiner Apologeten. Wir haben sie mit aller Kraft bekämpft, um dies zu verhindern, aber sie haben gewonnen. Und die Folgen davon werden daher ganz allein auf ihren Schultern lasten.