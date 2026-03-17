Von Jon Fleetwood

Beamte der US-Regierung bereiten bereits jetzt die weltweiten Impf- und Medikamentenmaßnahmen für die nächste Pandemie vor und organisieren diese, noch bevor diese überhaupt eingetreten ist.

Ein neuer Gesetzentwurf, der Anfang dieser Woche im Kongress eingebracht wurde, würde das US-Außenministerium dazu verpflichten, ausländische Regierungen und internationale Institutionen bei der Entwicklung und Vermarktung medizinischer Gegenmaßnahmen für künftige Pandemien zu koordinieren.

Die Pandemievorsorge wird normalerweise von den nationalen Gesundheitsbehörden und nicht vom Außenministerium geleitet, was bedeutet, dass der Gesetzentwurf das US-Außenministerium in die zentrale Rolle versetzen würde, ausländische Regierungen bei der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und anderen Gegenmaßnahmen für die nächste Pandemie zu koordinieren.

Der derzeitige Außenminister ist Marco Rubio, ein ehemaliger republikanischer Senator aus Florida (Finanzierung).

Der Außenminister hätte die höchste Entscheidungsgewalt über die im Gesetzentwurf beschriebene internationale Koordination.

Der neue Bundesgesetzentwurf, H.R. 7879, wurde am 9. März von den kalifornischen Abgeordneten Mike Levin (D) (Finanzierung) und David G. Valadao (R) (Finanzierung) eingebracht und an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verwiesen.

Beamte der US-Regierung bauen das weltweite System zur Verteilung von Pandemie-Impfstoffen und -Behandlungen auf, noch bevor die nächste Pandemie überhaupt begonnen hat.

Sie können Levin hier und Valadao hier sowie die übrigen Abgeordneten hier kontaktieren, um Ihre Ablehnung gegenüber der Koordinierung von Pandemien zum Ausdruck zu bringen und sich dagegen auszusprechen, dem Außenministerium die Befugnis zu erteilen, künftige Pandemiebekämpfungsmaßnahmen gemeinsam mit ausländischen Regierungen und nicht gewählten globalen Institutionen zu organisieren.

Der Gesetzentwurf weist den Außenminister an, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie anderen Bundesbehörden eine Strategie zu entwickeln, um die Beteiligung ausländischer Regierungen und internationaler Organisationen an der Weiterentwicklung pandemiebezogener medizinischer Technologien noch vor dem nächsten weltweiten Ausbruch sicherzustellen.

Im Gesetzestext heißt es:

„Den Außenminister zu beauftragen, in Absprache mit dem Minister für Gesundheit und Soziales sowie gegebenenfalls anderen zuständigen Ministerien und Behörden eine Strategie für die Bundesregierung auszuarbeiten, um die Unterstützung ausländischer Staaten, multilateraler Organisationen und anderer geeigneter Stellen zu gewinnen, damit die Entwicklung und Vermarktung geeigneter Produkte zur Bekämpfung von Pandemien oder Epidemien gefördert wird, sowie für andere Zwecke.“

Konkret weist das Gesetz das Außenministerium an, ausländische Regierungen und internationale Institutionen zu mobilisieren, um die Entwicklung, Finanzierung und Vermarktung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Vorfeld der nächsten Pandemie voranzutreiben.

Zu den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zählen im Allgemeinen Impfstoffe, Therapeutika, Diagnostika und andere medizinische Technologien, die für den raschen Einsatz bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten konzipiert sind.

Im Gegensatz zu den meisten Initiativen zur Pandemievorsorge, die in der Regel von Gesundheitsbehörden wie dem HHS oder den Centers for Disease Control and Prevention geleitet werden, stellt dieser Gesetzentwurf das Außenministerium in den Mittelpunkt der Koordinierung der internationalen staatlichen Beteiligung an der Entwicklung von Pandemieprodukten und deren weltweiter Einführung.

Das bedeutet, dass der diplomatische Apparat der USA genutzt würde, um ausländische Regierungen, multilaterale Organisationen und andere internationale Akteure bei der Entwicklung und Vermarktung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung aufeinander abzustimmen.

Der Gesetzentwurf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen weltweit nach COVID-19 weiterhin eine dauerhafte Infrastruktur zur Pandemievorsorge aufbauen, darunter erweiterte Impfstoffplattformen, globale Überwachungssysteme und groß angelegte Produktionskapazitäten für Gegenmaßnahmen, die bei künftigen Ausbrüchen zum Einsatz kommen sollen.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der frühesten Phase des Gesetzgebungsverfahrens.

Sie wurde im Repräsentantenhaus eingebracht und an einen Ausschuss verwiesen, es hat jedoch noch keine Anhörung oder Abstimmung stattgefunden.