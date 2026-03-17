Am 6. Jahrestag der Covid-„Plandemie“ wird die Welt in eine neue Katastrophe und einen Klima-Lockdown gestoßen – mit Öl-Schocks, verursacht durch den Krieg im Iran

Krisenökonomie 101. Dieser jüngste Krieg ist die nächste Etappe des Great Reset, der 2020 gestartet wurde, während die Welt mit Lieferketten- und Energieschocks konfrontiert ist, die an die „Plandemie“ erinnern.

The WinePress

Es ist verrückt, daran zu denken, aber am abergläubischen Freitag, dem 13., jährte sich zum 6. Mal der Tag, an dem Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit Covid-19 zum Notfall erklärte.

Gemäß Trumps Exekutivanordnung, die vor sechs Jahren unterzeichnet wurde:

Am 11. März 2020 kündigte die Weltgesundheitsorganisation an, dass der COVID-19-Ausbruch als Pandemie eingestuft werden kann, da die Infektionsraten an vielen Orten auf der ganzen Welt und in den gesamten Vereinigten Staaten weiter steigen.

DEMENTSPRECHEND erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten, kraft der mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika übertragenen Befugnisse, einschließlich der Abschnitte 201 und 301 des National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 ff.) und in Übereinstimmung mit Abschnitt 1135 des Social Security Act (SSA) in seiner geänderten Fassung (42 U.S.C. 1320b-5), hiermit, dass der COVID-19-Ausbruch in den Vereinigten Staaten einen nationalen Notstand darstellt, beginnend am 1. März 2020.

Anschließend kündigte Trump am 16. März „15 Tage, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ an.

Covid: Ein Jahr später zeigt Trumps „15 Tage, um die Ausbreitung zu verlangsamen“, wie wenig wir wussten

Trump sagte damals: „Und wenn sie – wenn jeder in Amerika in den nächsten 15 Tagen tut, worum wir bitten, werden wir einen dramatischen Unterschied sehen, und wir werden uns keine Sorgen um Beatmungsgeräte machen müssen, und wir werden uns keine Sorgen um Intensivbetten machen müssen, weil wir nicht unsere älteren Menschen und unsere am stärksten gefährdeten Personen ins Krankenhaus eingeliefert haben werden.“

Er betonte, dass dies nur 15 Tage dauern würde. „Es ist sehr wichtig klarzumachen, dass dies für die nächsten – worüber wir sprechen – vieles von dem, worüber wir sprechen, für die nächsten 15 Tage gilt.“

Nun, wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist – zusammen mit dem Gerede von „zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen“, das sich dann in „30 Tage, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ verwandelte; und dann wurden die Lockdowns, die drakonische Übergriffigkeit und der Wahnsinn auf unbestimmte Zeit verlängert und die endlose Rhetorik eines „neuen Normalzustands“ begann.

Seitdem sind es 2.190 Tage, um die Ausbreitung zu stoppen …

2022 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum einen Artikel, in dem es damit prahlte, dass, weil sich so viele Menschen den staatlichen Lockdowns und allem, was damit einherging, unterworfen hätten, sie letztlich auch CO2-Rechner und Sozialkredit-Scores akzeptieren würden.

„COVID-19 war der Test gesellschaftlicher Verantwortung – Milliarden Bürger auf der ganzen Welt haben eine enorme Zahl unvorstellbarer Einschränkungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit akzeptiert. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungs-Apps für die öffentliche Gesundheit, was den Kern individueller gesellschaftlicher Verantwortung demonstrierte.“ Darüber hinaus erklärte im Jahr 2023 der britische Gesundheitsbeamte Professor David Halpern, Geschäftsführer des Behavioural Insights Team (BIT), auch bekannt als die „Nudge Unit“, die beauftragt worden war, Covid-Propaganda mit voranzutreiben, dass Menschen, wenn die „nächste Pandemie“ komme, sofort aufmerksam würden und Richtlinien ganz natürlich standardmäßig befolgen würden, weil ihnen Gehorsam eingeprägt worden sei.

„Im Prinzip kann man es wieder einschalten.

„Man hat insbesondere den Anfang dessen, was man eine Gewohnheitsschleife nennt: Wenn dies passiert ist, dann solltest du das tun.“

Große Katastrophen „hinterlassen diese dauerhafte Spur in der Gesellschaft“, erklärte er. Neben der Tatsache, dass man weiß, wie es läuft, sei dieser „quasi-evolutionäre“ Effekt ein starker Indikator für zukünftiges Verhalten, sagte er.

Wenn und falls sich eine weitere Pandemie oder Ansteckung angeblich auszubreiten beginne, sagte der Professor, dass die Bevölkerung, falls sie dazu gedrängt werde, wieder Masken zu tragen, dies „relativ schnell tun würde, wenn sie überzeugt würde“.

„Sie könnten protestieren: ,Müssen wir das wirklich tun?‘ [Das zeigt] eine gute, gesunde Skepsis. Aber sobald man diese Muskeln trainiert hat, ist es wahrscheinlicher, dass sie wieder genutzt werden.

„Wir haben viel mehr herausgefunden als zuvor, also haben wir die Übung geprobt und könnten sie wiederholen.

„Stellen Sie sich vor, es geschieht nicht in der ganzen Bevölkerung, sondern in einem Gebiet, einer Stadt, und man sagt: ,Es ist wirklich wichtig, das Folgende zu tun.‘

„Es ist jetzt viel leichter vorstellbar, dass diese Stadt dann sagen würde: ,Okay, wir sollten das besser tun, zu Hause bleiben und Masken tragen, wenn wir draußen sind oder was auch immer.‘“

Er beklagte und stöhnte über den kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, der sich immer noch weigerte, mitzumachen – jene, die die Lügen durchschauen konnten und sich weigerten, den drakonischen Verordnungen zu gehorchen –, und sagte, diese Menschen seien „diejenigen, um die man sich wirklich Sorgen macht“.

All das soll heißen: Sechs Jahre später erleben wir die Wiedereinführung ähnlicher Lockdown-Protokolle

Ich habe diese mehreren Jahre als den Covid-Krieg bezeichnet, nicht nur, um etwas spöttisch zu sein (wenn auch treffend), sondern weil viele politische Marionetten und die Medien das wörtlich einen „Krieg“ nannten – wie in meinem Heftchen „Facts Are Facts“ vermerkt – wobei Politiker wie Trump sich selbst als „Kriegspräsidenten“ bezeichneten und Biden ebenfalls behauptete, es sei ein „Krieg“, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Weltführer.

Dies waren einige der Schlagzeilen, die die Mainstream-Medien im März 2020 veröffentlichten:

„Amerika befindet sich im Krieg, und es gibt nur einen Feind“ – New York Times

„Unser großer Krieg“ – Time Magazine

„Erschütterte Welt ,im Krieg‘ mit dem Coronavirus, während die Todeszahlen in Italien und Frankreich steigen“ – Reuters

„Frankreichs Krieg im öffentlichen Gesundheitswesen gegen das Coronavirus von innen“ – The New Yorker

„Das ist wie ein Krieg: Blick von Italiens Coronavirus-Front“ – The Guardian

„Dieses … unsichtbare Gefühl der Gefahr: Journalismus im Coronavirus-Krieg“ – Vanity Fair

„Krieg in Zeiten des Coronavirus“ – The Hill

„Demokraten fordern einen Krieg gegen das Coronavirus“ – Atlantic Media

„Amerikas Coronavirus-Krieg hat gerade erst begonnen“ – Bloomberg

„Das Coronavirus ist kein Notfall. Es ist ein Krieg“ – Forbes

Dann, im Mai 2023, als Covid-19 nicht länger als Notfall eingestuft wurde, erklärte die New York Times in einem Artikel: „Wenn die Coronavirus-Pandemie ein Krieg war, dann treten die Vereinigten Staaten nun offiziell in Friedenszeiten ein.“

Diese Kriegsrhetorik verstärkend warnte der damalige HHS-Sekretär Xavier Becerra, dass dies wieder aufflammen und sich zu etwas Schlimmerem entwickeln könnte. „Am Ende eines jeden großen Krieges lässt man seine Wachsamkeit nicht einfach völlig sinken. Denn auch wenn es so scheint, als sei es vorbei, könnte es leicht wieder aufflammen. Wir verlassen vielleicht den öffentlichen Gesundheitsnotstand, aber wir haben die Bedrohung für die öffentliche Gesundheit noch nicht hinter uns gelassen.“

Für alle praktischen Zwecke war es ein Krieg.

Operation Warp Speed Iran

Genau wie bei „15 Tagen, um die Ausbreitung zu stoppen“, hören wir dasselbe jetzt beim Krieg im Iran – oder ist es ein Krieg? Die Trump-Regierung weigert sich immer noch, es offiziell Krieg zu nennen, obwohl sich alle einig sind, dass es ein Krieg ist. Genau wie bei der „Plandemie“ ist das, was eine schnelle und einfache Operation sein sollte, auf unbestimmte Zeit geworden.

Trump sagte gestern, der Krieg werde enden, wenn „ich es in meinen Knochen fühle“, sagte er, als bekanntgegeben wurde, dass 5.000 Marines in den Nahen Osten entsandt werden. Übersetzung: Dieser Nicht-wir-werden-es-Krieg-nennen-„Krieg“ wird auf ewig weitergehen, so wie Covid offiziell über 4 Jahre andauerte; so wie die russisch-ukrainische „spezielle Militäroperation“ „in einem Monat vorbei“ sein würde und „die Ukraine erledigt ist“, wie uns Internet-Militär-„Experten“ wiederholt erzählt haben.

Zwar gibt es keine „Pandemie“, über die man sich Sorgen machen müsste, aber wir haben eine ernsthafte Energiekrise, die sich aufgrund des Krieges im Iran zusammenbraut; und wenn das nicht sofort aufhört, werden die Folgen die Welt in einen Zusammenbruch der Lieferketten und ein Ressourcenproblem stürzen.

Nun werden Vergleiche mit dem Covid-Chaos herangezogen.

Aus MarketWatch (Auszüge):

Der Preis für Lebensmittel, KI-Chips und mehr könnte steigen, da Störungen der Lieferketten Branchen über das gesamte Spektrum hinweg erfassen.

Die Kosten für den weltweiten Versand von Waren steigen aufgrund der Lage im Nahen Osten. Ein zusammengesetzter Index, der die Spotpreise des globalen Containertransports verfolgt, ist in dieser Woche um 8 % gestiegen und seit Beginn des Konflikts im Iran um fast 12 %.

Auch wenn der Containerfrachtverkehr bei weitem nicht so stark von der Straße von Hormus abhängt wie der Transport von Rohöl und Rohölprodukten, verschärft die gesamte Krise die Risiken und Kosten in den Lieferketten. Krieg ist eine wachsende Bedrohung für die globale Lieferkette, die nach anderen jüngsten geopolitischen Schocks ohnehin schon fragil ist und zusätzlich durch die Zölle der Trump-Regierung unter Druck steht, sagte Antonella Teodoro, Ökonomin und Analystin bei der Fracht- und Logistikberatung MDS Transmodal.

Der Iran-Konflikt ist wahrscheinlich die bedeutendste Bedrohung für den globalen Schiffsverkehr und die Lieferketten seit COVID, fügte sie hinzu.

Laut Teodoro ist der Konflikt weniger ein systemischer Nachfrage- und Angebotsschock als die Pandemie, stellt aber eine anhaltende und potenziell lang andauernde Störung dar, die alle Schifffahrtssegmente betrifft – Container, Trockenmassengut und Öltanker.

„Wenn diese Krise über einen längeren Zeitraum andauert, könnte sie einen globalen Energieschock auslösen, wobei steigende Öl- und Gaspreise die Transportkosten erhöhen und sich kaskadenartig durch die Lieferketten weltweit fortpflanzen“, sagte sie.

Einer der Folgeneffekte trifft das Düngemittelgeschäft, das ohnehin schon mit knappen Gewinnmargen arbeitet. Der Nahe Osten macht bis zu 40 % aller Harnstoff-Düngerexporte aus – ein höherer Anteil als der Anteil der weltweiten Rohölexporte aus der Region –, was bedeutet, dass Störungen letztlich bei den Lebensmittelpreisen spürbar werden könnten, wenn die landwirtschaftlichen Kosten steigen.

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf den Schifffahrtshandel hat der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten zu Verkäufen bei Aktien und Anleihen sowie zu Erschütterungen an den Energiemärkten geführt: Rohöl stieg am Montag fast auf 120 Dollar pro Barrel und blieb selbst nach der Ankündigung der größten Freigabe strategischer Ölreserven aller Zeiten nahe 100 Dollar pro Barrel. Die Benzinpreise in den USA sind stark gestiegen; der landesweite Durchschnittspreis für Normalbenzin sprang seit letzter Woche um fast 35 Cent auf 3,598 Dollar pro Gallone. Rohöl-Futures steuern auf einen Wochenanstieg von fast 4 % zu, lagen am frühen Freitag jedoch niedriger.

Die New York Times veröffentlichte eine ähnliche Einschätzung.

Die Unruhen der Covid-19-Pandemie zeigten, wie Engpässe in der Schifffahrt eine Kaskade von Problemen auslösen können. Ein schwimmender Verkehrsstau vor einem Hafen in Südkalifornien strandet Chemikalien, die zur Herstellung von Farbe in Delaware benötigt werden. Er bindet Container, die sonst zum Beladen von Fracht in China verwendet werden könnten, verzögert Exporte von Elektronik nach Irland und treibt überall die Kosten für den Transport von Fracht in die Höhe.

Während die Pandemie in die Erinnerung übergeht, sind internationale Unternehmen wieder dazu übergegangen, die kostengünstigsten Warenlieferanten zu suchen, wo auch immer sie sich befinden mögen.

„Wir haben gleich große, wenn nicht größere Unsicherheitsparameter geschaffen als während der Pandemie“, sagte Nick Vyas, Lieferkettenexperte an der Marshall School of Business der University of Southern California. „Es ist ein perfekter Sturm für Stagflation.“

Sie rufen bereits wieder einen vertrauten Geschmack des Giftes auf.

Wir erinnern uns daran, was geschah, als die Regale leer wurden, alle in Panik gerieten, unvorbereitet waren, sich vor ihrem eigenen Schatten fürchteten und glaubten, Toilettenpapier würde sie retten. Jetzt werden wir gewarnt, dass sehr wahrscheinlich etwas Ähnliches geschehen wird, da die Straße von Hormus auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt und die globalen Lieferketten kollabieren und sich neu anpassen müssen.

Die Schließung der Straße von Hormus ist nicht nur irgendeine kleine Unannehmlichkeit. Ungefähr 20 % des weltweiten Ölangebots laufen hindurch, und Länder auf der ganzen Welt sehen sich mit höheren Energiepreisen konfrontiert; und der Iran hat signalisiert, dass sie auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben wird.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die U.S. Energy Information Administration (EIA) einen Bericht, der die Bedeutung der Straße detailliert beschrieb, nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für den Rest der Region und andere Länder wie China und Japan.

Engpässe sind schmale Kanäle entlang stark genutzter globaler Seewege, die für die globale Energiesicherheit entscheidend sind. Die Unfähigkeit, Öl auch nur vorübergehend durch einen großen Engpass zu transportieren, kann erhebliche Lieferverzögerungen verursachen und die Versandkosten erhöhen, was potenziell die weltweiten Energiepreise steigen lässt. Obwohl die meisten Engpässe durch die Nutzung anderer Routen umgangen werden können – was oft die Transitzeit erheblich verlängert –, gibt es für einige Engpässe keine praktikablen Alternativen. Die meisten Volumina, die die Meerenge passieren, haben keine alternative Möglichkeit, die Region zu verlassen, obwohl es einige Pipeline-Alternativen gibt, die die Straße von Hormus umgehen können.

Die Flüsse durch die Straße von Hormus machten im Jahr 2024 und im ersten Quartal 2025 mehr als ein Viertel des gesamten weltweiten seegestützten Ölhandels und etwa ein Fünftel des weltweiten Verbrauchs von Öl und Erdölprodukten aus. Außerdem passierte im Jahr 2024 etwa ein Fünftel des weltweiten Handels mit verflüssigtem Erdgas ebenfalls die Straße von Hormus, hauptsächlich aus Katar.

Neben höheren Preisen an der Zapfsäule für Amerikaner spüren andere Länder noch größere Schockwellen, die weltweit nachhallen und schließlich auch in die USA und ihre Verbündeten zurückwirken werden.

Und laut unserem glorreichen Präsidenten: „Wenn die Ölpreise steigen, verdienen wir eine Menge Geld“, schrieb er auf Truth Social. Wir? Nein, er meint seine milliardenschweren Kumpel und die Konzern-Titanen und all die Insiderhändler, die davon profitieren. Erinnert uns daran, als Trump sagte, er arbeite daran, die Immobilienpreise zwangsweise hoch zu halten.

Trump etabliert jetzt für viel längere Zeit höhere Preise. Macht euch auf einen weiteren „neuen Normalzustand“ gefasst.

Es gibt auch keine echte Lösung dafür.

Trump hat außerdem die Beschränkungen für russisches Öl für 30 Tage gelockert.

Wir hörten während der gesamten Joe-Biden-Regierung wiederholt von Trump, anderen Republikanern und Kommentatoren wie Tucker Carlson, dass Biden und die Demokraten heimische Öl-, Gas- und Dieselreserven aufbrauchten und sie nicht wieder auffüllten, falls eine Krise eintreten sollte.

Diese Woche kündigte das Weiße Haus an, 172 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve freizugeben, um mit dem Preisschock umzugehen. „Das werden wir tun, und dann werden wir sie wieder auffüllen. Ich habe sie einmal aufgefüllt, und ich werde sie wieder auffüllen. Aber im Moment werden wir sie ein wenig reduzieren, und das senkt die Preise.“

Politico fügte hinzu:

Die Freigabe der USA ist Teil eines Vorhabens der 32 Mitglieder der Internationalen Energieagentur – darunter die USA, Japan, Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich –, 400 Millionen Barrel Öl aus Notfallreserven freizugeben, das größte derartige Vorhaben in der Geschichte der Organisation.

Laut Energieministerium umfasst der US-Ölvorrat derzeit 415 Millionen Barrel und ist damit zu weniger als 59 Prozent gefüllt. Die USA verbrauchen rund 20 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, ähnlich der Menge, die normalerweise täglich durch die Straße von Hormus fließt.

Die Trump-Regierung fügte der Reserve nur bescheidene Mengen Öl wieder hinzu, nachdem die Biden-Regierung sie angezapft hatte, um die Märkte nach Russlands Invasion in die Ukraine zu beruhigen.

Ein Teil der Lagerkavernen wurde infolge dieser Entnahmen aus der Biden-Ära ebenfalls beschädigt, was die Wiederauffüllungsbemühungen verlangsamt hat.

Die Reserve ist laut Energieministerium so ausgelegt, dass sie innerhalb von 13 Tagen nach einer Entscheidung des Präsidenten bis zu 4,4 Millionen Barrel Öl pro Tag freigeben kann. Analysten haben jedoch gesagt, dass die tatsächliche Förderrate aufgrund physischer Beschränkungen weitaus niedriger sein könnte – vielleicht 2 Millionen Barrel pro Tag. 172 Millionen Barrel Öl mögen nach viel klingen, aber im Verhältnis zum Maßstab ist das nicht sehr viel. Im Durchschnitt verbrauchen die Vereinigten Staaten täglich 18 bis 20 Millionen Barrel. Nimmt man die Mitte, dann sind 172 Mio. geteilt durch 19 nur etwas mehr als ein Tagesvorrat an Öl. Das bedeutet, dass die USA diese Menge hypothetisch relativ schnell verbrauchen würden; und diese jüngste Freigabe wird wahrscheinlich kurzfristig wenig bewirken, um die Benzinpreise zu senken.

Unterdessen fing eine Raffinerie in Texas, die Kraftstoffether und Zusatzstoffe produziert, „auf mysteriöse Weise“ Feuer.

Gestern führten die USA schwere Angriffe auf Irans Insel Kharg durch, die angeblich über 90 % der iranischen Rohölexporte abwickelt, während Trump gelobte, weiter anzugreifen – der jüngste Schritt scheint darauf hinzudeuten, dass die USA nun versuchen, sich Irans Öl mit Gewalt anzueignen.

Der Iran hatte zuvor gewarnt, dass dies eine rote Linie überschreiten und die völlige Zerstörung amerikanischer Energieinfrastruktur in der Region signalisieren würde. „Wenn Irans Öl-, Wirtschafts- oder Energieinfrastruktur angegriffen wird, werden wir unverzüglich Energie- und Wirtschaftsinfrastruktur in der gesamten Region zerstören, die Unternehmen mit amerikanischen Aktionären oder Verbindungen zu den USA gehört“, sagte die IRGC in einer Erklärung.

Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf schwor Ähnliches.

„Dieser Krieg hat eines sehr klar bewiesen: Amerikanische Stützpunkte in unserer Region schützen niemanden – sie sind eine Bedrohung“, schrieb er auf X. „Amerika opfert jeden für Israel und kümmert sich um niemanden außer Israel.“

Nun, unrecht hat er nicht …

Weitere Updates zum Krieg und seinen Auswirkungen:

Und wie The WP zu Beginn dieses neuen Krieges vorhergesagt hat, wird es False-Flag-Operationen geben, insbesondere sogenannte „Schläferzellen“ und „Cyberangriffe“. Bisher hören wir Berichte über beides.

Al Jazeera schrieb: „Ein großer Cyberangriff hat die globalen Netzwerke von Stryker, einem der weltweit größten Hersteller medizinischer Geräte, lahmgelegt; eine mit dem Iran verbundene Hackergruppe beansprucht die Verantwortung und warnt, dies markiere ,den Beginn eines neuen Kapitels der Cyberkriegsführung‘.“

Ich schätze, das hat das große Potenzial, häufiger, größer und zerstörerischer zu werden; Bombenanschläge und Tötungen sowie groß angelegte Cyberangriffe.

Der neue Iran-Israel-Amerika-Krieg, Weltkrieg III, wie er genannt werden sollte, ist die neueste Ausprägung des Great Reset, der 2020 ausgerufen wurde und mit dem Covid-Krieg begann.

Nun hören wir Sprache und sehen Maßnahmen, die an jene erinnern, die 2020 stattfanden; und das scheint sich „praktischerweise“ mit der Dekarbonisierungsagenda zu decken und mit dem Gerede von „autofreien Sonntagen“ und der Abschaffung von Gasöfen usw.

Alle Kriege sind Bankierkriege. Nichts ist je so, wie es scheint.

Ich möchte hinzufügen, dass der globale Ölschock und die Zerstörung der Lieferketten genau in die ganze Dekarbonisierungs-, autofreie-Sonntage-Agenda passen, von der wir 2020 und erneut inmitten der Folgen des andauernden Russland-Ukraine-Krieges gehört haben.

Wenn man sich Tel Avivs Stadterneuerungsagenda ansieht, einschließlich der Bezirke, die bereits zur Abriss- und Neubebauung im Rahmen einer Pinui-Binui-Planung markiert wurden, und diese dann mit den Zonen vergleicht, die nun als vom Iran getroffen dargestellt werden, ergibt die Geschichte keinen Sinn mehr.

Niemand scheint die offensichtliche Frage stellen zu wollen: Warum sollte der Iran Israels eigene Sanierungsprioritäten voranbringen?

Da wir diese Dinge wissen …

2 Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

Panik und Hysterie sind nicht die Antwort. Jetzt ist wieder die Zeit, ruhig zu bleiben, aber einen klaren Verstand zu bewahren, zu unterscheiden, klug zu sein und Umsicht walten zu lassen.

Verse 22,3 Ein Kluger sieht das Unglück und verbirgt sich; die Unverständigen aber gehen weiter und werden bestraft.

Deshalb hat The WinePress jahrelang vor zukünftigen Schocks gewarnt, die den Covid-Krieg in den Schatten stellen werden. Ich verstehe, dass wir alle auf unterschiedliche Weise begrenzt sind, aber es ist dennoch überflüssig, untätig herumzusitzen und nichts zu tun, während wir doch nun klar sehen, wohin das alles führen wird.



