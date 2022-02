Israel, vom weltweiten Vorbild bei der Pandemiebekämpfung zum Zeichen für ein globales Versagen

Israel ist wohl das Land, in dem die Pandemie am besten untersucht wurde, und die Daten, die jetzt auftauchen, sind äußerst besorgniserregend. Neben seinen himmelhohen Dreifach- und Vierfach-Impfraten war Israel mit einer relativ kleinen, dicht gedrängten Bevölkerung, einem hochentwickelten Gesundheitssystem und vor allem einer medizinischen Forschungsinfrastruktur von Weltrang, die mit hochqualifizierten Forschern und Wissenschaftlern ausgestattet ist, das datenreichste Land dieser Pandemie.

Das Land war auch ein Schwerpunkt von Spitzenforschungsinstituten und akademischen medizinischen Zentren in den Vereinigten Staaten. Israels COVID-19-Entscheidungen und Forschungsergebnisse haben Auswirkungen auf den Rest der Welt.

In Israel beobachteten Forscher beispielsweise, dass die mRNA-basierten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna aufgrund virulenterer und übertragbarerer Varianten von SARS-CoV-2, darunter Delta und Omikron, an Wirkung verloren.

Israel war auch das erste Land, das eine dritte Auffrischungsimpfung und einige Monate später eine vierte Auffrischungsimpfung durchführte (und einige hochrangige Gesundheitspolitiker diskutierten sogar eine fünfte Auffrischung).

Die Pandemie begann in dem östlichen Mittelmeerland im April 2020, und die Impfung wurde am 19. Dezember 2020 eingeleitet.

Auf der Grundlage von Daten des Gesundheitsministeriums hat TrialSite berichtet, dass die Impfung zu einem Rückgang der schweren Infektionen und der Sterblichkeit geführt hat, die Übertragung des Virus jedoch nicht gestoppt werden konnte, im Gegensatz zu früheren Verlautbarungen.

Die dritte Auffrischungswelle begann im August 2021 während der schlimmsten COVID-19-Welle, die durch das Delta ausgelöst wurde, und bis Anfang Oktober hatten knapp 40 % der Bevölkerung eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten, vor allem ältere Menschen, die als gefährdet und immungeschwächt gelten.

Die Fälle gingen kurzzeitig zurück, schossen dann aber wieder in die Höhe, dieses Mal mit einer hochgradig übertragbaren Omikron-Variante. Alle Infektionsrekorde wurden gebrochen, und die Zahl der Todesfälle stieg an.

In der Zwischenzeit wurde über diese kritische Nachricht in den amerikanischen Pro-Impfstoff-Medien kaum berichtet. Nur wenige fragten sich angesichts der alarmierenden Daten aus der hochgeimpften israelischen Bevölkerung: Ist das große COVID-19-Impfexperiment in Israel gescheitert?

Das Ausmaß der Situation

Die immer noch ansteigende fünfte Welle droht die dritte Welle, die bisher die tödlichste war, zu überholen.

Bis zum 1. Januar 2022 hatten 46,2 % der gesamten Bevölkerung eine dritte Auffrischungsimpfung des Pfizer-BioNTech Comirnaty erhalten, doch die Infektionen explodierten aufgrund von Omikron, einer scheinbar milderen Variante der Krankheit. Trotz der ständigen öffentlichen Gesundheitsbotschaft, dass die Impfung die schwersten Krankheits- und Todesfälle eindämmen würde, stieg die Zahl der Todesfälle in den letzten fünf Wochen an.

Nach Angaben des Johns Hopkins University COVID-19 Data Repository des Center for Systems Science and Engineering (CSSE) wurde am 1. Januar 2022 ein Todesfall im Zusammenhang mit COVID-19 gemeldet. Bis zum 30. Januar 2022 stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 auf 80 an einem Tag. Zwei Tage später meldete das Ministerium 121 Todesfälle, da Omikron, eine mildere Variante, eine gefährliche Flugbahn auslöste.

Erst vor vier Tagen meldeten israelische Medien wie die Times of Israel die Rekordinfektionen und die hohen positiven Testraten von knapp 30 % im ganzen Land, doch die Times of Israel vermied das kontroversere Thema – den rekordverdächtigen Anstieg der Sterblichkeit.

Warum starben so viele Menschen in einer so stark geimpften – und aufgeputschten – Bevölkerung? Wie verteilen sich diese Todesfälle? Salman Zarka, der „Coronavirus-Zar“ des Landes, betonte zwar die schwindende Zahl der ungeimpften Bevölkerung, vermied aber sorgfältig jede kritische Überprüfung des Impfstoffs selbst. Hatte der Impfstoff gegen diese neue Variante versagt? Dass die Wirkung des mRNA-basierten Impfstoffs gegen neue bedenkliche Varianten nachlässt, ist nicht neu.

TrialSite berichtete im August 2020, dass bei delta 90 % der Krankenhauspatienten in mindestens einem Krankenhaus geimpft wurden. Natürlich war dies zum Teil darauf zurückzuführen, dass der größte Teil der Bevölkerung geimpft war. Die Leitung dieses Krankenhauses reagierte rasch auf TrialSite und berichtete, dass das Auffrischungsprogramm funktionierte.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Times of Israel betonte das Gesundheitsministerium weiterhin die Vorteile des Impfstoffs und erklärte: „Schwere Fälle waren unter den Ungeimpften viel häufiger.“

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums traten in der Bevölkerung ab 60 Jahren 416,6 schwere Fälle pro 100.000 Einwohner bei den Ungeimpften auf, gegenüber 35,9 bei den Geimpften.

Aber was ist mit den Todesfällen? Die Presse und das Ministerium geben diese Zahlen nicht bekannt, zumindest noch nicht.

Wie sieht es mit anderen Zahlen zu Krankenhausaufenthalten in anderen Altersgruppen aus? Israel verzeichnet derzeit eine Rekordzahl von Krankenhausaufenthalten aufgrund von SARS-CoV-2. Plötzlich, wenn es darauf ankommt, sind Informationen auf der weltweit fortschrittlichsten und datenreichsten COVID-Pandemie-Website schwer zu bekommen. Warum ist das so?

Angesichts der hohen Infektionsrate in den letzten Wochen sind die Krankenhäuser an ihre Grenzen gestoßen. Dr. Ariel Rokach vom Shaare Zedek Medical Center teilte der Times of Israel mit, dass Omicron zwar ein weniger virulenter Stamm von COVID-19 ist, aber aufgrund seiner Übertragbarkeit die schiere Zahl der Infektionen zu schrecklichen Folgen führt.

Rokach wies darauf hin, dass die Impfung wichtig sei, und erklärte: „Es stimmt, dass der Impfstoff bei der Verhinderung von Infektionen nicht so wirksam ist, aber wir sehen, dass er einen großen Unterschied bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen macht. Er fuhr fort: „Wir haben wirklich Glück, dass der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, und ich denke, das ist der Grund dafür, dass Omikron nicht noch mehr Fälle von schweren Erkrankungen verursacht.“

Glücklicherweise scheinen die Infektionen ab dem 10. Februar 2022 rückläufig zu sein. Am 9. Februar lag der Durchschnitt der täglich neu auftretenden Fälle bei 39.870. Die gemeldeten Todesfälle sind für dieses kleine Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern nach wie vor beunruhigend hoch. Am selben Tag starben 59 Personen an COVID-19, wenn man den Durchschnitt der sieben Tage zugrunde legt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen erreichte am 5. Februar mit 3.457 ihren bisherigen Höchststand. Eine Aufschlüsselung der Krankenhauseinweisungen nach Altersgruppen und Impfstatus ist noch nicht verfügbar.

Vorwärtskommen

Trotz der rekordverdächtigen Fallzahlen hat Israel letzte Woche beschlossen, seinen Impfpass aufzugeben und damit einzugestehen, dass es nicht gelungen ist, die Übertragbarkeit oder Virulenz von Omikron zu beeinflussen. Warum war die amerikanische Presse, die nach Israels anfänglicher Einführung der Grünen Karten die US-Impfpässe so sehr unterstützt hat, so still zu diesem Thema?

Und warum haben Pfizer-BioNTech und Moderna angesichts der angepriesenen Vorteile von Impfstoffen auf mRNA-Basis – ihre Flexibilität, Geschicklichkeit und Effizienz – ihre Produkte nicht für die gefährlicheren Varianten aktualisiert?

Die derzeitigen Impfstoffe sind nur für den ursprünglichen Wildtyp von SARS-CoV-2 ausgelegt. Ist die Omikron-Variante

tatsächlich „der Untergang der Impfstoffe“? Sollten wir angesichts der glaubwürdigen Theorien, dass es sich um ein vom Menschen erzeugtes Virus handelt, und der mangelnden Wirksamkeit der Impfstoffe gegen ein möglicherweise vom Menschen erzeugtes Virus unsere Rettung vor dem Virus eher der Gnade der Natur als unserem gepriesenen multinationalen Pharmakomplex zuschreiben?

Wie gut sind diese mRNA-basierten Impfstoffe jetzt, da wir die Daten haben, objektiv betrachtet? Wie wirken sie sich tatsächlich auf die Sterblichkeitsrate, Krankenhausaufenthalte und schwere Erkrankungen aus? Warum haben sich so viele geimpfte Personen infiziert? Was haben Israel und andere Länder angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Impfstoffs – Pfizer meldete über 30 Milliarden Dollar im ersten Jahr (obwohl sie eine negative Anpassung aufgrund neuer Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt prognostizieren) – und der belastenden Vertragsbedingungen über Verhandlungen mit Pharmaunternehmen gelernt? Was tun wir gegen die offensichtliche regulatorische Vereinnahmung durch nationale und globale Gesundheitsbehörden, die während dieser Pandemie zutage trat?

Diese Medien werfen die wichtige, aber unpopuläre Mainstream-Frage nach einer frühzeitigen Behandlung mit neu entwickelten Medikamenten auf.

Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie wurde der überwiegende Teil der Steuergelder in fortschrittliche, exotische Impfstoffe und neuartige (und teure) Therapien investiert. Was ist mit den Ärzten an vorderster Front, die sich frühzeitig um neuartige Medikamente bemühten, um die Menschen zu behandeln? Warum wurden sie systematisch ausgegrenzt, als „Randgruppen“ verunglimpft und bestraft? Diejenigen, die sich gegen die offensichtlich unzureichenden Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens ausgesprochen haben, wurden vom Mainstream abgeschnitten und Opfer von Zensur und Verboten in verschiedenen sozialen Medien. In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern wurden Ärzte, die sich kritisch zu den vorgeschriebenen Impfungen äußerten, und Befürworter von Off-Label-Behandlungen von den Ärztekammern ins Visier genommen und die Approbation entzogen, sie wurden Opfer professioneller Ad-hominem-Angriffe und erzwungener Kündigungen von Arbeitgebern, weil sie sich nicht an die staatlich vorgeschriebenen „Therapierichtlinien“ hielten.

Welche Lehren wurden angesichts der jetzt aus Israel bekannt gewordenen Daten gezogen, und wie kann die Menschheit diese von uns selbst verursachte historische Tragödie überwinden?