„Wir wollen nur unsere Freiheit zurück“ – Ford erwägt, angesichts der anhaltenden Trucker-Blockade Autoteile in die kanadische Fabrik fliegen zu lassen

Anfang dieser Woche haben wir davor gewarnt, dass die Schließung der Ambassador Bridge, die Windsor, Ontario, mit Detroit verbindet, für mehr als 48 Stunden schwerwiegende Folgen für die nordamerikanische Autoindustrie haben würde. Bereits am Donnerstagmorgen hatten Autohersteller wie Toyota, Chrysler Pacifica, Ford und General Motors die Produktion in ihren kanadisch-amerikanischen Werken gestoppt oder eingeschränkt, weil sie nicht genügend Teile hatten, die normalerweise per Lkw über den verkehrsreichsten internationalen Grenzübergang zwischen den USA und Kanada geliefert werden. Nun sucht mindestens ein Autohersteller nach logistischen Alternativen, um den blockierten Grenzübergang zu umgehen und seine kanadischen Werke wieder in Betrieb zu nehmen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, prüft Ford die Möglichkeit, den logistischen Alptraum um die Ambassador Bridge herum zu umgehen, da die Demonstrationen gegen Pandemie-Maßnahmen und Impfvorschriften eine Hauptschlagader des Handels zwischen den USA und Kanada blockiert haben. Der Autohersteller will Autoteile zu einem Werk in Windsor fliegen, das Motoren für beliebte Modelle herstellt.

Wir prüfen alle Möglichkeiten, um unsere Werke am Laufen zu halten“, sagte ein Sprecher der kanadischen Ford-Sparte gegenüber Reuters.

Am Mittwoch teilte Ford der Nachrichtenagentur AP mit, dass es die Motorenproduktion in Windsor ausgesetzt habe.

Wir hoffen, dass diese Situation schnell gelöst wird, da sie weitreichende Auswirkungen auf alle Autohersteller in den USA und Kanada haben könnte“, sagte das Unternehmen.

Ford ist nicht der einzige Automobilhersteller, der wegen der Brückensperrung logistische Probleme hat. Toyota, Chrysler Pacifica, Ford und General Motors haben die Produktion in verschiedenen Werken in der Region eingestellt oder eingeschränkt. Toyota rechnet damit, dass drei Produktionsstätten in Ontario für den Rest der Woche außer Betrieb sein werden.

Robert Wildeboer, Vorstandsvorsitzender von Martinrea International Inc. erklärte gegenüber Bloomberg, dass die Autoindustrie aufgrund der Blockade zum Stillstand kommen könnte. Martinrea ist ein großer Autoteilehersteller mit Sitz in Vaughan, Ontario. Das Unternehmen stellt Motorblöcke, Getriebe, Gehäuse, Aufhängungen, Fahrwerkskomponenten und Karosserieverkleidungen für Automobilhersteller in der Region her.

Die Blockade ist so besorgniserregend, dass hochrangige Bank- und Regierungsbeamte die Situation genau beobachten.

Der Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, warnte, die verlängerte Sperrung der Brücke sei sehr beunruhigend und könne sich auf die Wirtschaft auswirken. Jährlich werden zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten über Straßen und Brücken Waren im Wert von rund 511 Milliarden Dollar gehandelt.

Es gibt keinen Zeitplan, wann die Beeinträchtigungen nachlassen werden. Die Brücke musste am Montag geschlossen werden, nachdem Lkw-Fahrer, die gegen das kanadische Impfstoffmandat protestierten, die Brücke blockiert hatten. Am Freitagmorgen ist das Verkehrsaufkommen (Pkw und Lkw) nach wie vor gedämpft.

Aktuelle Aufnahmen, die zeigen das sich nichts bewegt zwischen Kanada und den USA.

Die Bewohner von Windsor erklärten gegenüber der Epoch Times, dass sie ihre Blockade der Brücke fortsetzen werden. Die Bürger, nicht nur die Lastwagenfahrer, protestieren mit aller Kraft gegen die medizinische Tyrannei der Regierung.

Wir wollen nur unsere Freiheit, wir wollen nichts anderes. … Das sind eure gottgegebenen Rechte. Das ist eure Entscheidung über eure Gesundheit. … Genug ist genug, sagte die Windsor-Bewohnerin Sue Samir, die ihren Job und ihren Lebensunterhalt verloren hat, weil sie sich keine zweite COVID-19-Injektion geben lassen wollte, nachdem sie bei der ersten Dosis unerwünschte Reaktionen bekommen hatte.

Sami Mandalawi, ein weiterer Demonstrant und Einwohner von Windsor, sagte, die Demonstranten würden ihren friedlichen Protest durchhalten, bis sie verhaftet würden.

Ich bin hier, weil ich unsere Charta der Menschenrechte und Freiheiten in Kanada schätze, und ich möchte diese Freiheiten schützen. Wir müssen für das eintreten, was richtig ist, und wir werden tun, was nötig ist, vorausgesetzt, es ist friedlich, mit einem großen P. Wir sind durchaus bereit, in Handschellen und ohne einen Finger zu rühren in Aggression gegen unsere Polizeibeamten zu gehen, die wir lieben und die tragischerweise zwischen einen Stein und einen sehr harten Platz gestellt werden, sagte Mandalawi.

In der Zwischenzeit hat die Biden-Regierung den kanadischen Premierminister Justin Trudeau gebeten, von den Befugnissen der Bundesregierung Gebrauch zu machen, um die Blockade der Brücke und andere aufkommende Proteste aufzuheben.

Ich habe eine grobe Karte der aktuellen Brennpunkte des Truckeraufstands in Kanada erstellt

I have made a rough map of the current flashpoints of the Trucker Uprising in Canada pic.twitter.com/ywxpF4JulM — Truckistan Amb. Poso 🏁 (@JackPosobiec) February 11, 2022

Der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, und der Verkehrsminister, Pete Buttigieg, drängten ihre kanadischen Amtskollegen, „die Befugnisse des Bundes zu nutzen, um diese Situation an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen, und boten die volle Unterstützung unserer Ministerien für Innere Sicherheit und Verkehr an“, so ein Beamter des Weißen Hauses, der am Donnerstag mit CNN sprach.

Präsident Biden beobachtet die Situation genau und wird regelmäßig über die Angelegenheit informiert“.

Die Automobilhersteller und ihre Zulieferer sind mit einem Anteil von 3 % am gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größte Wirtschaftszweig der USA. In der gesamten Branche sind 2,5 Millionen Menschen beschäftigt. Jede Störung in der Branche, wie sie sich an der Nordgrenze abzeichnet, könnte in den kommenden Quartalen wirtschaftliche Auswirkungen auf die USA und Kanada haben.