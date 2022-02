Es war ein großer Fehler, den Pharmakonzernen die Verantwortung für die weltweite Einführung von Impfstoffen zu übertragen

Von Nick Dearden: Er ist Direktor von Global Justice Now

theguardian.com: Covid hat es deutlich gemacht: Pfizer, das den Aktionären hörig ist, interessiert sich nur für seine riesigen Gewinne

Pfizer hat eine außergewöhnlich gute Pandemie hinter sich. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass sein Impfstoff Covid-19 im vergangenen Jahr 37 Milliarden Dollar eingebracht hat und damit das mit Abstand lukrativste Medikament aller Zeiten ist.

Das ist aber noch nicht alles. Für ein Unternehmen, das bis vor kurzem das am wenigsten vertrauenswürdige Unternehmen im am wenigsten vertrauenswürdigen Industriesektor der Vereinigten Staaten war, war Covid-19 ein PR-Coup. Pfizer ist in den letzten 12 Monaten zu einem Begriff geworden. Auf einer Party in Tel Aviv wurde auf das Unternehmen angestoßen, und in Bars auf der ganzen Welt gibt es Cocktails, die nach dem Impfstoff benannt sind. Der US-Präsident bezeichnete den Geschäftsführer von Pfizer, Albert Bourla, als „guten Freund“, und beim letztjährigen G7-Gipfel in Cornwall parkte der große Mann seinen Jet neben dem von Boris Johnson.

Die weltweite Einführung von Impfstoffen hat zu so großer Ungleichheit geführt, dass viele von einer „Impfstoff-Apartheid“ sprechen. Pharmakonzerne wie Pfizer haben diese Einführung angeführt, indem sie die Bedingungen für den Verkauf von Impfstoffen festgelegt und entschieden haben, wem sie Vorrang einräumen. Letztlich beeinflusst ihr Vorgehen, wer Impfstoffe erhält und wer nicht.

Pfizer war von Anfang an klar, dass es mit Covid viel Geld verdienen wollte. Das Unternehmen gibt an, dass die Herstellung des Impfstoffs nur knapp 6 Euro pro Dosis kostet. Andere haben behauptet, dass er viel billiger sein könnte. So oder so verkauft das Unternehmen die Dosen mit einem enormen Gewinn – die britische Regierung zahlte knapp 22 Euro pro Dosis für ihre erste Bestellung und 26 Euro für ihre jüngste Bestellung. Das bedeutet, dass der NHS einen Aufschlag von mindestens 2,4 Milliarden Euro gezahlt hat – das ist das Sechsfache der Kosten für die Lohnerhöhung, die die Regierung den Krankenschwestern letztes Jahr zugesagt hat.

Es wird behauptet, das Unternehmen habe zunächst versucht, der US-Regierung sein Medikament zu einem stolzen Preis von 100 Dollar pro Dosis schmackhaft zu machen. Tom Frieden, ein ehemaliger Direktor der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, warf dem Unternehmen „Kriegsgewinnlerei“ vor.

Pfizer hat die überwiegende Mehrheit seiner Dosen an die reichsten Länder der Welt verkauft – eine Strategie, die mit Sicherheit für hohe Gewinne sorgt. Betrachtet man die weltweite Verteilung, so verkauft Pfizer nur einen winzigen Teil seiner Impfstoffe an Länder mit geringem Einkommen. Im Oktober letzten Jahres verkaufte Pfizer gerade einmal 1,3 % seines Angebots an Covax, die internationale Organisation, die sich um einen gerechteren Zugang zu Impfstoffen bemüht.

Pfizer verkaufte nicht viele Dosen an ärmere Länder, aber es erlaubte ihnen auch nicht, den lebensrettenden Impfstoff selbst zu produzieren, sei es durch Lizenzvergabe oder Patent-Sharing.

Das liegt daran, dass dem Pfizer-Modell eine Reihe von Regeln für geistiges Eigentum zugrunde liegen, die in Handelsabkommen festgelegt sind. Diese erlauben es großen Pharmakonzernen, als Monopolisten zu agieren, ohne die Verantwortung, das Wissen, das sie besitzen, zu teilen, wie sehr die Gesellschaft es auch braucht.

Schon früh erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass wir die Produktion sehr schnell hochfahren müssen – und dass einzelne Unternehmen wie Pfizer einfach nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen würden. Sie forderte die Unternehmen auf, Impfstoffrezepte gemeinsam zu nutzen und eine Art „Patentpool“ mit der Bezeichnung CTAP zu schaffen, der Offenheit und Zusammenarbeit ermöglicht hätte. Die Unternehmen hätten zwar weiterhin Geld erhalten, wären aber nicht in der Lage gewesen, die Produktion zu beschränken.

Diese Art der Aussetzung normaler Geschäftsregeln in Zeiten großer Not war früher üblich, wie z. B. beim Penicillin während des Zweiten Weltkriegs oder beim Wissensaustausch über Pockenimpfstoffe in den 1960er Jahren.

Doch in diesem Fall ging der Chef von Pfizer in die Offensive, bezeichnete CTAP als „Unsinn“ und sagte, es sei „gefährlich“, das geistige Eigentum von Unternehmen zu teilen. Es wurde behauptet, dass 100 Fabriken und Labors auf der ganzen Welt Impfstoffe hätten herstellen können, aber nicht dazu in der Lage waren, weil sie keinen Zugang zu Patenten und Rezepten wie denen von Pfizer hatten.

Pfizer vertrat eine ähnliche Haltung gegenüber der neuen Einrichtung, die in Südafrika errichtet wurde, um die mRNA-Impfstoffe in den Griff zu bekommen und diese revolutionäre medizinische Technologie mit der Welt zu teilen. Da weder Pfizer noch Moderna ihr Know-how weitergeben wollen, mussten die Wissenschaftler bei Null anfangen. Die letzte Woche veröffentlichten Nachrichten deuten darauf hin, dass sie auf dem richtigen Weg sind und die Behauptungen der Pharmaindustrie widerlegen, dass ein solcher Impfstoff in ärmeren Ländern unmöglich hergestellt werden kann.

Viele werden argumentieren, dass große Pharmaunternehmen sich zwar rücksichtslos verhalten, wir dies aber akzeptieren müssen, weil die von ihnen erbrachte Dienstleistung – die Erfindung lebensrettender Medikamente – so wichtig ist. Aber das stimmt so nicht. Unternehmen wie Pfizer verhalten sich eher wie Hedgefonds, die andere Firmen und geistiges Eigentum aufkaufen und kontrollieren, als wie traditionelle medizinische Forschungsunternehmen.

Die Wahrheit ist, dass sie nicht die einzigen Erfinder des Impfstoffs sind. Das war das Werk öffentlicher Gelder, universitärer Forschung und eines viel kleineren Unternehmens, der deutschen BioNTech. Wie ein ehemaliger US-Regierungsbeamter beklagte, ist die Tatsache, dass wir den Impfstoff „Pfizer“ nennen, „der größte Marketing-Coup in der Geschichte der amerikanischen Pharmaindustrie“.

Eine Stat-News-Analyse aus dem Jahr 2018 kam zu dem Schluss, dass Pfizer nur einen Bruchteil – etwa 23 % – seiner Medikamente selbst entwickelt. Und in einem Bericht des US Government Accountability Office aus dem Vorjahr wurde festgestellt, dass das Modell der Industrie zunehmend darin besteht, einfach kleinere Firmen aufzukaufen, die bereits Produkte entwickelt haben. Auf diese Weise können sie dieses Wissen monopolisieren und den Preis für die daraus resultierenden Medikamente maximieren. Pfizer hat 70 Mrd. $ (52 Mrd. £) an seine Aktionäre ausgeschüttet, direkt durch Dividendenzahlungen und durch Aktienrückkäufe. Dies übersteigt das Forschungsbudget des Unternehmens im gleichen Zeitraum um ein Vielfaches.

Zum Vergleich: Das weltweit lukrativste Medikament in einem einzelnen Jahr war bisher Humira zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten, das seinem Eigentümer AbbVie 2018 20 Mrd. USD einbrachte. Humira wurde von einem Ausschuss des US-Kongresses untersucht und ist ein klassischer Fall dafür, wie große Pharmakonzerne heute arbeiten: Sie kaufen ein bereits erfundenes Medikament auf, patentieren es bis zum Gehtnichtmehr und erhöhen den Preis während seiner Lebensdauer um 470 %.

Konzerne wie Pfizer hätten niemals mit der weltweiten Einführung von Impfungen betraut werden dürfen, denn es war unvermeidlich, dass sie Entscheidungen auf Leben und Tod treffen würden, die auf den kurzfristigen Interessen ihrer Aktionäre beruhen. Wir müssen die Monopole auflösen, die diesen finanzstarken Bestien eine solche Macht verliehen haben, und stattdessen in ein neues Netz von Forschungsinstituten und medizinischen Fabriken auf der ganzen Welt investieren, die tatsächlich der Öffentlichkeit dienen können.