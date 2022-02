Der Aufstieg von Omikron bringt die Impfstoffe zu Fall

Die Gesamtzahlen für die Covid-19-Variante Omikron erscheinen äußerst ermutigend, es sei denn, man verkauft beruflich Impfstoffe.

Nehmen wir eine kalifornische Studie mit 53.000 Omikron und 17.000 Delta-Fällen vom 30. November 2021 bis zum 1. Januar 2022. Omikron-Patienten schnitten in jeder Hinsicht besser ab – ein Viertel weniger Krankenhausaufenthalte als Delta-Patienten, minimale Einweisungen in die Intensivstation, keinerlei Beatmung und eine Sterberate von weniger als einem Zehntel eines Prozents.

Die Studie, die von Forschern der UC-Berkeley und Kaiser Permanente durchgeführt wurde, legt, wie auch andere Studien, nahe, dass Omikron der Todesstoß für die Pandemie sein könnte. Die Studie stellt aber auch den Nutzen der Impfstoffe selbst infrage, da sie sich tief in den Datenbergen verbirgt.

Die Studie zeigt nicht nur, dass die Impfstoffe ins Wanken gerieten, als Omikron im Dezember Delta überholte, sondern entlarvt auch, was bisher eine ketzerische Behauptung war.

Der Anteil der nicht geimpften Personen, die wegen einer Omikron-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, lag bei nur 24 Prozent – 43 von 182 hospitalisierten Patienten – im Vergleich zu 69 Prozent bei Delta.

Umgekehrt haben sich die Geimpften in etwa drei Viertel der Krankenhauseinweisungen für das jetzt dominierende Omicron verwandelt.

Diese Zahlen widerlegen das felsenfeste Mainstream-Narrativ, dass die Krankenhäuser mit Ungeimpften gefüllt sind. Die „Pandemie der Ungeimpften“ – die immer in Frage gestellt wurde – ist eindeutig vorbei.

„Dies ist eine große Veränderung“, sagte Juan Chamie, ein Experte für Impfdaten, der meine Schlussfolgerung aus den Daten bestätigte. „Das widerspricht eindeutig dem Narrativ ’99 Prozent Ungeimpfte im Krankenhaus‘.“

Dr. Mobeen Syed, ein YouTube-Medizinpädagoge, der die Impfung von Hochrisikogruppen befürwortet, stimmte dem zu. Die öffentliche Gesundheitsbotschaft über die ungeimpften Krankenhauspatienten sei „nicht aktuell und transparent genug“, da sie sich auf Daten aus der Frühphase der Pandemie stütze, als weniger geimpft waren und die Variante eine andere war.

„Sie wollen Angst machen“, sagte er mir. „Sie sollten den Mut haben, sich die Daten anzusehen und zu sagen: ‚Hey Leute, das Risiko (mit Omikron) nimmt ab. Werdet glücklich, beruhigt euch.'“

Während das Konzept von Krankenhäusern, die mit Ungeimpften vollgestopft sind, lange Zeit irreführend war – wie in einem kürzlich erschienenen Artikel der Los Angeles Times – hat Omikron das Gleichgewicht eindeutig und entscheidend verändert, wie die kalifornischen Daten zeigen.

Aber dies geschieht auch anderswo.

In Alberta, Kanada, hat sich die Situation bei Krankenhauspatienten grundlegend geändert. Vor Omikron waren im Durchschnitt 70 Prozent der Krankenhauseinweisungen ungeimpft. Nach Angaben der Regierung sind es jetzt 29,9 Prozent. In ganz Kanada entfielen von Anfang Dezember bis Mitte Januar 31 Prozent der Krankenhauseinweisungen auf ungeimpfte Patienten, wie eine Untersuchung der britischen Nachrichtenseite The Expose ergab. Und in Schottland lag der Anteil der ungeimpften Patienten Ende Dezember bei 22 Prozent und sank Mitte Januar auf 17 Prozent, wie die Regierung mitteilte.

Drei Tatsachen haben sich in Bezug auf Omikron herauskristallisiert. Die Impfungen sind stark ins Stocken geraten. Den Ungeimpften – obwohl sie immer noch ein höheres Risiko haben als die Geimpften – geht es viel besser. Und bei der Omikron-Erkrankung handelt es sich in den allermeisten Fällen um eine milde Erkrankung der oberen Atemwege wie bei anderen verbreiteten Coronaviren, was die Frage aufwirft: Ist ein Impfstoff für die meisten Menschen überhaupt erforderlich?

An dem Tag, an dem die Pandemie für beendet erklärt wurde, gab es in Dänemark nahezu einen Höchststand an Omikron-Fällen. Der dänische Gesundheitsminister räumte ein, dass sich die hohe Infektionsrate nicht in Krankenhauseinweisungen niederschlug.

Eine neue Epidemie

Am 1. Februar nannte The Telegraph Dänemark „Das Land, in dem Covid jetzt nicht schlimmer ist als eine Erkältung“. Zu diesem Zeitpunkt erklärte Dänemark als erstes Land die Pandemie für beendet und hob alle Beschränkungen auf, obwohl die Zahl der Omikron-Fälle weiter anstieg.

„Dies ist eine neue epidemische Situation“, schrieb der Gesundheitsminister des Landes, Magnus Heunicke, in einem Brief an das Parlament, „in der eine hohe und zunehmende Infektion nicht in demselben Ausmaß wie früher zu Krankenhauseinweisungen führt.“

Die Zahlen der kalifornischen Studie zeigen, wie hoch die Zahl der Covid-19-Infektionen noch vor wenigen Monaten war, und wie hoch sie heute ist:

Die kalifornische Studie zeigt die Anzahl der hospitalisierten Patienten und die Gesamtgruppengröße nach Impfstatus. In Klammern steht die Rate pro 1.000 Fälle.

Krankenhauseinweisungen/1.000 Fälle: Delta, 12,7; Omikron, 3,5.

Einweisungen in die Intensivstation/1.000 Fälle: Delta, 1,4; Omikron, 0,1.

Einsatz von Beatmungsgeräten/1.000 Fälle: Delta, 0,6; Omikron, 0.

Todesfälle/1.000 Fälle: Delta, 0,8; Omikron, <0,1.

Tage im Krankenhaus: Delta, 4,9; Omikron, 1,5.

In Wirklichkeit gab es nur einen Todesfall bei 52.967 Omikron-Fällen, verglichen mit 14 Todesfällen in der kleineren Gruppe von 16.982 Delta-Patienten – eine achtmal höhere Rate. Omikron ist „mit einem wesentlich geringeren Risiko für schwere klinische Endpunkte und einer kürzeren Dauer des Krankenhausaufenthalts verbunden“, so die Schlussfolgerung der Studie.

Dr. Been, wie er genannt wird, widmete kürzlich drei Vorträge dem, was er als „gute Nachricht“ über Omikron bezeichnete, insbesondere für junge und ungeimpfte Menschen. „Wenn jemand ungeimpft ist, würde ich sagen: ‚Ihr Risiko hat sich verringert'“, sagte er mir. „Sie haben ein sechsmal geringeres Risiko, mit dieser Krankheit ins Krankenhaus zu kommen.“

In Anbetracht dessen sieht Dr. Been für die überwiegende Mehrheit unter Omikron wenig Bedarf an Impfungen und Auffrischungen. Ja, sagt er, die Ungeimpften haben statistisch gesehen immer noch ein größeres Infektionsrisiko als die Geimpften – aber mit einem Virus, das eine wesentliche natürliche Immunität vermittelt und weit weniger Schaden anrichtet als frühere Covid-Iterationen.

„Für mich war es interessant zu sehen, dass das Sterberisiko in jüngeren Jahren, selbst bei Ungeimpften, tatsächlich bei Null liegt“, erklärte er in einem Vortrag den Zuschauern. „Ich kann also nicht verstehen, warum es wichtig sein sollte, zu ihnen zu gehen und zu sagen: ‚Stellen Sie sicher, dass Sie geimpft sind.'“

Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, wie Impfstoffe gegen eine neuzeitliche Variante wirken, für die sie nicht entwickelt wurden, bzw. nicht wirken: Omikron.

Impfstoffe enträtseln

Impfstoffe stehen im Mittelpunkt dieses Artikels, weil sie leider der einzige Schwerpunkt der Politik der USA und der ersten Welt sind. Jede Diskussion über die Wirksamkeit von Impfstoffen – oder auch nicht – bedarf eines doppelten Haftungsausschlusses: Eine frühzeitige Behandlung, z. B. mit Ivermectin und Hydroxychloroquin, hätte die Geißel Covid-19 eindämmen und viele Tausende von Leben retten können. Außerdem hätte ein gezieltes Impfprogramm für alte und gesundheitlich geschwächte Menschen dazu geführt, dass weniger Menschen an den von der Regierung so genannten „Nebenwirkungen“ des Impfstoffs leiden – Ereignisse, die sie kaum ernsthaft untersucht hat.

Seit der Einführung des Impfstoffs vor einem Jahr haben die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens ihren Plan, Covid durch Impfung zu beenden, über den Haufen geworfen. Zwei Impfungen und eine Auffrischungsimpfung später wird uns gesagt, dass die höchste Aufgabe der Impfung darin besteht, die Infizierten vor Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen zu bewahren.

Eine kalifornische Studie zeigt die Anzahl der hospitalisierten Patienten und die Gesamtgruppengröße nach Impfstatus. In Klammern steht die Rate pro 1.000 Fälle.

Aber neue Forschungsergebnisse untergraben die Argumente für den Impfstoff. Bedenken Sie dies:

In Ontario, Kanada, sank die Wirksamkeit des Impfstoffs innerhalb von zwei Monaten nach der zweiten Dosis von 89 Prozent gegen Delta auf 36 Prozent gegen Omikron. Die Studie mit 16.000 Omikron-Fällen ergab, dass zwei Dosen „nach ≥180 Tagen keinen Schutz mehr boten“.

Die kalifornische Studie zeigt, dass die Impfstoffe in jeder Hinsicht schwächeln. Bei Delta war die Hälfte der positiv getesteten Personen nicht geimpft; bei Omikron war es ein Viertel. Selbst doppelt und dreifach geimpfte Patienten schnitten bei der neuen Variante schlechter ab. Zwei-Dosen-Patienten machten 39 Prozent der Delta-Fälle aus; bei Omikron stieg ihr Anteil auf 53 Prozent. Bei den Dreifach-Impfungen waren 4,6 % der Delta- und 13,4 % der Omikron-Patienten betroffen, wobei diese Zahlen aufgrund der geringen Zahl und des allgemein schlechten Gesundheitszustands der geboosteten Patienten mit Vorsicht zu genießen sind.

Im Vereinigten Königreich hatten Patienten, die zwei Dosen der Impfstoffe von Pfizer oder Moderna erhielten, nach zwanzig Wochen einen Schutz von etwa 10 %; die Wirksamkeit des Impfstoffs von Astra Zeneca war praktisch verschwunden. Auffrischungsimpfungen erlitten das gleiche Schicksal und fielen innerhalb von zehn Wochen auf 45 bis 50 Prozent. „In allen Zeiträumen“, so ein Regierungsbericht, „war die Wirksamkeit von Omikron im Vergleich zu Delta geringer.“

Sogar der CEO von Pfizer, Albert Bourla, hat am 10. Januar zu Omikron Stellung genommen. „Zwei Dosen des Impfstoffs bieten, wenn überhaupt, nur einen sehr begrenzten Schutz“, sagte er. „Drei Dosen mit einer Auffrischung bieten einen angemessenen Schutz.“

Dr. Been ist einer von Millionen Amerikanern, die dazu aufgefordert wurden, sich impfen zu lassen, und die in Kalifornien eine SMS erhalten haben, wie ich sie in New York bekommen habe. Das Gesundheitsamt wies mich darauf hin, dass die Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren erhältlich sind, und forderte mich auf: „Lassen Sie sich noch heute impfen!“

Ich lehnte ab. Er war noch am Überlegen, als er sich impfen ließ. „Mein Körper hat gerade bewiesen, dass ich mich anstecken und wieder gesund werden kann“, sagte er.

Dr. Been betont zwar, dass Auffrischungsimpfungen für Risikopersonen hilfreich sind – etwa für Menschen, die an Krebs, HIV, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Nierenerkrankungen leiden -, aber er und andere sehen wenig Sinn in einer fortlaufenden Serie.

„Der Versuch, Omikron durch Aufputschen loszuwerden, ist das immunologische Äquivalent zur Heroinsucht“, sagte mir Dr. David Wiseman, ein promovierter Wissenschaftler und Experte für experimentelle Pharmakologie. „Die Idee ist, dass man immer weniger Nutzen für immer mehr Schaden hat.“

„Der ganze Sinn der Omikron-Fälle und warum sie so eine gute Sache ist, ist, dass sie uns eine riesige Menge an natürlicher Immunität gibt“, erklärte Dr. John Campbell, ein pensionierter britischer Krankenpflegepädagoge und YouTube-Podcaster, kürzlich seinen Zuschauern. „Wir können uns nicht alle paar Monate impfen lassen.“

Die Gesundheitsbehörden von New Jersey werben jetzt für Auffrischungsimpfungen und geben an, dass 93 Prozent der Krankenhauspatienten nicht geimpft waren. Früher wurde für die Impfung geworben, weil die meisten Krankenhauspatienten nicht geimpft waren.

Lockvogeltaktik

Nachdem das Gesundheitsministerium von New Jersey alles andere versucht hat, wirbt es nun mit Auffrischungsimpfungen in einer Art und Weise, die die frühere Botschaft untergräbt, dass Impfungen die Menschen von Krankenhäusern fernhalten würden.

„Eine kürzlich durchgeführte Umfrage in den Krankenhäusern von New Jersey hat gezeigt, dass 93 % der Erwachsenen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, keine Auffrischungsimpfung erhalten haben“, heißt es in dem neuen Werbeslogan. Aber typisch für solche Behauptungen lehnte das Medienbüro des Ministeriums Anfragen nach den Daten ab und verwies mich auf ein „Dashboard“ auf der Website, das nichts über die nicht aufgefrischten Krankenhauspatienten aussagte.

Stattdessen wurde ich mit Impfstoffbotschaften bombardiert. Menschen mit geschwächtem Immunsystem benötigen möglicherweise vier Dosen, wurde mir mitgeteilt; Kinder zwischen fünf und elf Jahren (hier Arm in Arm und mit einem breiten Lächeln) haben Anspruch auf den Impfstoff von Pfizer.

Dieser Trommelwirbel von Pro-Impf-Botschaften soll dazu führen, dass sich immer mehr Menschen impfen lassen. Ein Meinungsartikel in der Washington Post forderte kürzlich ein Ende der Maskenpflicht, blieb aber bei der Notwendigkeit von Impfungen. Bei der Aufrechterhaltung des staatlichen Impfprogramms für Kindergärten und Pflegeheime verwies der Artikel jedoch auf Statistiken, die für die Gesamtbevölkerung wenig relevant sind, und stellte fest, dass ungeimpfte Menschen über fünfundsechzig „52 Mal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden“.

In der Tat hat Covid die ungeimpften älteren Menschen hart getroffen. Die Daten aus Alberta zeigen, dass ungeimpfte Menschen, die achtzig Jahre und älter waren, fünfzehnmal häufiger starben als Menschen über 80, die eine Auffrischungsimpfung erhielten. (Diese Daten beziehen sich auf die letzten 120 Tage, sind also überwiegend deltabasiert.) Aber Covid ist im Allgemeinen eine Krankheit der Boomer, wobei drei Viertel der Todesfälle auf Menschen im Alter von fünfundsechzig Jahren und älter entfallen.

Warum hat dann Präsident Biden, als die Zahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten am 4. Februar 900.000 überschritt, beschworen: „Lassen Sie Ihre Kinder impfen.“

Wusste er, dass Omikron eine sehr geringe Bedrohung für Kinder darstellt, da in der kalifornischen Studie nur fünf Kinder unter achtzehn Jahren unter 7.856 Fällen ins Krankenhaus eingeliefert wurden? Zahlen, wie diese werden routinemäßig als „selten“ bezeichnet, wenn es um Impfreaktionen wie Myokarditis bei Jugendlichen geht.

Wusste er, dass unabhängig vom Impfstatus kein einziger Todesfall durch Omikron bei Kindern in der Schweiz oder in Chile, um nur zwei Länder zu nennen, gemeldet wurde?

Und obwohl die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Omikron-Kindern im Vereinigten Königreich gestiegen ist, ergab eine Untersuchung, dass es den eingewiesenen Kindern nicht sehr schlecht ging. Das Royal College of Paedatrics versicherte den Eltern, dass die Zunahme der Atemwegsinfektionen „für diese Jahreszeit üblich“ sei und nur sehr wenige „Kinder und Jugendliche … eine Intensivbehandlung benötigten“.

In den Vereinigten Staaten hingegen wird auf Schritt und Tritt Angst geschürt, anstatt zu versichern, dass Omikron eine gute Entwicklung ist – alles im Dienste der Impfung.

Diese Grafik der New York Times zeigt, dass die USA unter vielen anderen Ländern der ersten Welt die höchste Todesrate haben.

Der Elefant im Raum

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle ist in den Vereinigten Staaten um 63 Prozent höher als in neun anderen Industrienationen. „In den letzten Monaten haben die Vereinigten Staaten Großbritannien und Belgien überholt und haben unter den reichen Nationen den größten Anteil ihrer Bevölkerung, der während der gesamten Pandemie an Covid gestorben ist“, heißt es in einer Analyse der New York Times.

Wenn Omikron eine so gute Nachricht ist – und darin sind sich die Studien einig -, warum ist die Sterblichkeit hier so hartnäckig hoch?

Die Antwort würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber es gibt einige Theorien dazu:

Bei Patienten, die mit der virulenteren Delta-Variante infiziert sind, treten immer noch einige Todesfälle auf.

Hohe Raten von Fettleibigkeit und anderen Krankheiten sowie der schlechte Zugang vieler Amerikaner zur Gesundheitsversorgung erhöhen die Sterblichkeit.

Die Einbeziehung von Menschen, die an Covid gestorben sind, zusammen mit denjenigen, die zufällig positiv auf Covid getestet wurden, erhöht die Zahl der Todesfälle.

Der fast flächendeckende Einsatz des Medikaments Remdesivir auf amerikanischen Intensivstationen, das bekanntermaßen Nieren- und Leberschäden verursacht und wenig wirksam ist, führt möglicherweise eher zum Tod durch die Behandlung als durch Covid. (Das ist vielleicht die verblüffendste Theorie, aber eine, für die es meiner Meinung nach Belege gibt.)

Wie der Times-Artikel zeigt, spielt die fehlende Impfung und Auffrischung bei vielen älteren, gefährdeten Menschen wahrscheinlich eine Rolle. Doch die Erklärung mit dem Impfstoff verkennt das Gesamtbild.

Da sich die USA der 1-Millionen-Marke an Todesfällen nähern, ist klar, dass die Reaktion auf diese Pandemie tragisch fehlerhaft war. Die Gesundheitsbehörden haben Angst gesät und Misstrauen geweckt. Sie haben es versäumt, zu behandeln.

Da sich die Machtstruktur weigert, Omikron als das zu erkennen, was es ist – ein Ausweg durch natürliche Immunität – werden diese Fehler fortgesetzt.

Mary Beth Pfeiffers Berichterstattung und ihr jüngstes Buch, LYME: The First Epidemic of Climate Change, führten sie zu Covid-19. Beide Krankheiten wurden in einem korrupten Gesundheitssystem geleugnet und falsch behandelt. LYME wurde gerade als Taschenbuch veröffentlicht.