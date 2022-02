Über die Subtilität von Monstern

Wir müssen über den Nationalsozialismus reden. Wie unsere Zeit tatsächlich an eine frühere totalitäre Ära erinnert.

In meinem ersten Beitrag in dieser dreiteiligen Serie, in dem es darum ging, wie sich das Böse, das uns umgibt, manifestiert hat, ging es um die elitäre Klasse der globalen Technokraten und ihre Distanz zu den Menschen, deren Leben sie möglicherweise zerstören; ich stellte auch fest, dass sie weder an den Nationalstaat glauben noch ihm gegenüber loyal sind. Zu dieser toxischen Mischung kommt, so argumentierte ich, die Gewissheit dieser Klasse, dass sie am besten über Ihr Leben Bescheid wisse.

In diesem Aufsatz vertrat ich die Ansicht, dass uns jetzt eine metaphysische, scheinbar satanische Ebene des Bösen umgibt.

In dieser Reihe von Aufsätzen versuche ich zu erklären, wie ansonsten nette Menschen – und zwar westliche Menschen, die mit den post-Aufklärungs-Normen über Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit aufgewachsen sind – jetzt mit ganzem Herzen Böses tun können.

Ich frage, wie sie absichtlich die Atmung von Kindern unterdrücken können; wie sie Freunde und Kollegen wie Ausgestoßene zum Essen auf die Straße schicken oder Polizisten losschicken können, um eine Frau zu verhaften und ein neunjähriges Kind zu verängstigen, dessen Verbrechen darin bestand, dass es ohne „Papiere“ das Naturkundemuseum in New York besuchen wollte.

Wie konnten „nette“ Menschen im humanen Westen vor gerade einmal zwei Wochen im Bundesstaat Washington Pläne auf die Tagesordnung setzen, diejenigen, die einer „ansteckenden Krankheit“ ausgesetzt sind, ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Zwangsquarantäne zu halten und nur durch einen Gerichtsbeschluss und gutes Verhalten wieder freizubekommen?

All dies geschieht gerade jetzt in Amerika – in einem Land, in dem seit dem Bürgerrechtsgesetz von 1964 der Grundsatz der Gleichheit in den menschlichen Beziehungen gesetzlich verankert ist; in einer Nation, die in den 70er Jahren in praktisch allen Bundesstaaten Gesetze gegen den Missbrauch oder die körperliche Züchtigung von Kindern in öffentlichen Schulen erlassen hat; und in einem Volk, das im Vergleich zu gesetzlosen und totalitären Regimen in einer Kultur der Freiheit und der Höflichkeit aufgewachsen ist, was dazu geführt hat, dass es auf der Skala zwischen Anstand und Grausamkeit bis vor zwei Jahren größtenteils aus sehr anständigen Menschen bestand.

Wie können gute Menschen so etwas mitmachen?

Es gibt Lektionen aus der Geschichte, die wir lernen müssen – oder neu lernen müssen, und zwar schnell.

Einige führende Persönlichkeiten und Kommentatoren (darunter auch ich) haben diese Jahre 2020-2022 im Westen und in Australien leidenschaftlich und öffentlich mit den frühen Jahren der Naziherrschaft verglichen. Obwohl wir dafür kritisiert werden, lasse ich mich nicht zum Schweigen bringen. Die Ähnlichkeiten müssen dringend thematisiert werden.

Die Menschen müssen ihre Nazi-Geschichte neu lesen. Sie irren sich, wenn sie fragen: „Wie könnt ihr es wagen, zu vergleichen?“

Während die Menschen mit Blick auf die Nazizeit mit den Vernichtungslagern vertraut sind und sie daran denken, wenn die Nazipolitik beschworen wird, ist es eine Tatsache, dass diesem Horror viele Jahre vorausgingen. Deutschland überfiel Polen im Jahr 1939. Die Vernichtungslager wurden Jahre nach Beginn des Nazi-Dramas eingerichtet: 1941. [https://www.theholocaustexplained.org/how-and-why/how/creation-of-extermination-camps/]. Dr. Josef Mengele, der „Engel des Todes“, begann seine medizinischen Experimente in Auschwitz nach 1943.

[http://www.auschwitz.org/en/history/medical-experiments/josef-mengele]

Niemand, der bei Trost ist, würde das, was wir jetzt erleben, mit diesen Jahren und diesen Schrecken vergleichen.

Die lebhaften Ähnlichkeiten zwischen dem, was wir im Westen seit 2020 erleben, und den ersten Jahren der Politik der Zivilgesellschaft in Nazideutschland liegen vielmehr in den Jahren 1931-33, als so viele bösartige Normen und Maßnahmen eingeführt wurden. Aber diese wurden oft kulturell oder durch bestimmte Berufe überwacht, anstatt von Lagerpatrouillen überwacht zu werden. Das ist der Punkt, den besser informierte Analysten dieser Ähnlichkeiten ansprechen.

Das heißt, in diesen Jahren wurden massenhafte gesellschaftliche Grausamkeiten und eine Zweiklassengesellschaft, die diese Grausamkeiten aufrechterhielt, aufgebaut und wie heute von den Institutionen der höflichen Zivilgesellschaft überwacht, die die Aufgabe hatten, zu knurren und die Zähne zu fletschen.

Gelegentliche, eskalierende Grausamkeiten, eine Kultur der Entwürdigung der „Anderen“ und eine Zweiklassengesellschaft wurden in jenen Jahren sicherlich auf Geheiß der nationalsozialistischen Sozialpolitik aufgebaut. Aber der Aufbau einer Welt des Bösen aus einer, wenn auch fragilen, modernen Zivilgesellschaft wurde auch von Ärzten, Ärzteverbänden, Journalisten, berühmten Komponisten und Filmemachern, Universitäten, Nachbarn, Lehrern und Geschäftsleuten unterstützt und sogar überwacht – und das jahrelang, bevor die Wächter der Vernichtungslager mit ihren eigenen, weitaus abscheulicheren Grausamkeiten beauftragt wurden.

Amos Elons ergreifende Geschichte, „The Pity of it All: A History of Jews in Germany“, 1743-1933, zeigt, wie viele führende Vertreter der jüdischen Zivilgesellschaft vor den unmerklichen Veränderungen warnten, die sich Tag für Tag in Richtung des Bösen bewegten. Im Jahr 1931 richtete sich die Gewalt auf der Straße gegen jüdische Geschäfte und führte zu eingeschlagenen Scheiben. In anderen Zusammenhängen wurden Juden beim Verlassen von Synagogen verprügelt. Der Kommentator Theodor Wolff warnte: „So kann es einfach nicht weitergehen. Alle anständigen Menschen, gleich welcher Partei, müssen eine gemeinsame Front bilden […]“.

Das könnte man auch heute wieder sagen.

Aber … anständige Menschen taten dies damals nicht, und Wolffs Aufruf zum Handeln blieb erfolglos. Elon nennt diese Jahre „diese letzten Zuckungen der Freiheit“. [Elon, 387].

Wolffs Verleger forderte ihn auf, „seine Warnungen im Interesse von Werbung und Auflage abzuschwächen“ (Elon, 388). Wie heute wurden die Warner unterdrückt und zensiert.

Die Notstandsgesetze waren damals wie heute der Maßstab, der die Demokratie zum Einsturz bringen konnte. „Hitler wollte volle Macht wie Mussolini in Italien“, schreibt Elon. „Er wusste genau, was nötig war, um eine Regierung in eine ‚legale‘ Diktatur zu verwandeln: Notstandsgesetze nach Artikel 48.“ [Elon, 389].

Schauen Sie, ob Sie hier ein Echo bemerken. Gegenwärtig arbeiten siebenundvierzig US-Bundesstaaten mit Notstandsmaßnahmen, die die normalen gesetzgeberischen Kontrollen und Abwägungen aussetzen oder umgehen, darunter auch New York, der Staat, in dem ich schreibe. Unter Notstandsmaßnahmen kann so ziemlich alles getan werden.

Die Tatsache, dass die Menschen nicht zu verstehen scheinen, dass der größte Teil des Landes unter Notstandsmaßnahmen lebt, ist das Erstaunliche an unserem gegenwärtigen Augenblick. Deshalb sage ich dieser Tage immer wieder, dass der Staatsstreich in Amerika bereits stattgefunden hat. Wenn man unter Notstandsmaßnahmen lebt, hat man per Definition keine funktionierende Demokratie mehr.

In Deutschland, um in der Zeit zurückzugehen, setzte sich der dämonisch intelligente Inkrementalismus der Nazipolitik fort. Im Jahr 1933, dem Jahr, in dem Adolf Hitler zum Kanzler eines neuen Kabinetts ernannt wurde, gab Hitler sein Wort, dass „die Nazis in jedem zukünftigen Kabinett eine Minderheit bleiben würden.“ [Elon, 391]. Doch selbst 1933 glaubten einige prominente Juden noch, dass „uns nichts passieren kann.“ [Elon 391].

Aber „Theodor Wolff war einer der wenigen, die davor warnten, dass Hitlers Ernennung nur die erste Stufe eines Staatsstreichs auf Raten war. [Wolff prophezeite, dass ‚ein Kabinett, dessen Mitglieder seit Wochen und Monaten verkünden, dass die Rettung – und damit meinen sie ihre eigene – in Form eines Staatsstreichs, eines Verfassungsbruchs, der Ausschaltung des Reichstags, des Maulkorbs für die Opposition und einer zügellosen diktatorischen Herrschaft bevorstünde, alles in seiner Macht Stehende tun wird, um seine Gegner einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen‘.“ [Elon 391].

„Für Millionen von Berlinern“, schreibt Elon, „schien sich zunächst nichts geändert zu haben […] Nur wenige schienen sich des Wendepunkts bewusst zu sein, den sie gerade überschritten hatten“ [Elon 391].

„Wenige schienen sich dessen bewusst zu sein …„

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, wo wir uns gerade in Amerika und im Westen befinden, falls Sie sich zu sehr daran gewöhnt haben, um es klar zu sehen. Ich warnte in „Das Ende Amerikas: Warnender Brief an einen jungen Patrioten“, dass Demokratien in der Regel nicht mit einer filmischen Szene marschierender Braunhemden auf den Straßen sterben. Sie neigen vielmehr dazu, genau so zu sterben, wie Elon es beschrieben hat – schrittweise, Tag für Tag, indem sie in einigen Bereichen der Gesellschaft und in Bezug auf einige Institutionen auf groteske Weise zusammenbrechen, auch wenn andere Aspekte der Gesellschaft und andere Institutionen zumindest oberflächlich betrachtet genauso aussehen und sich genauso anfühlen wie vorher.

Nur weil uns die Schauplätze jetzt vertraut sind, heißt das nicht, dass uns nicht eine Realität wie 1931, wenn nicht sogar wie 1933, bevorsteht.

In diesem Land werden die Bürger gezwungen, ihre zweite oder dritte experimentelle Gentherapie-Spritze zu nehmen, um wieder zur Schule gehen zu können oder um ihren Job als LKW-Fahrer im Grenzverkehr oder als Soldaten und Matrosen und Militärpiloten und Krankenhauspersonal zu behalten [https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2881481/service-members-must-be-vaccinated-or-face-consequences-dod-official-says/]. Millionen anderer Arbeitnehmer sind diesem Zwang nur knapp entgangen; und Millionen von ihnen sind diesem Zwangsexperiment, das in Teilen Europas an ihnen durchgeführt wird, nicht entkommen [https://apnews.com/article/austrian-parliament-covid-vaccine-mandate-8539164285f87443a8b80a213d2dacc0].

Minderjährige werden gezwungen, sich dieser experimentellen Gentherapie zu unterziehen, nur um weiterhin in der Schule Basketball oder Tennis spielen zu können.

Tausende von unerwünschten Ereignissen werden in VAERS registriert, darunter auch Todesfälle kurz nach der Impfung, aber die Injektionen werden weiterhin forciert, obwohl sie keine Auswirkungen auf die Übertragung haben und gegen alle bestehenden Gesetze verstoßen.

[https://vaers.hhs.gov]

Stimmen, die sich gegen die tyrannische Übervorteilung wehren, werden massenhaft zensiert; Zahlungsdienstleister weigern sich, Gelder von Unternehmen zu bearbeiten, die medizinische Therapien anbieten. „The View“, die ehemals gemütliche Mädelsrunde, forderte gerade die Zensur von Podcaster Joe Rogan. Auch der Musiker Neil Young forderte den Musikstreamingdienst Spotify auf, Rogans „Fehlinformationen“ zu zensieren. [https://www.wsj.com/articles/neil-youngs-music-is-being-taken-down-by-spotify-after-ultimatum-over-joe-rogan-11643230104]. Rufe nach Zensur oppositioneller Stimmen hallen durch das Internet. Andersdenkende Plattformen wie Parler wurden von ihren Hosting-Diensten oder von ihren Zahlungsabwicklern ausgeschlossen, eine digitale Version des Boykotts von Unternehmen [https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/03/03/parler-sues-amazon-again-in-wake-of-deplatforming/?sh=58e2c725166d].

Führende Politiker fordern, dass einer Gruppe von Bürgern die Gesundheitsversorgung verweigert wird; in einigen Gebieten Kanadas haben führende Politiker den Lebensmittelhändlern mitgeteilt, dass es ihnen freigestellt ist, solchen Leuten Lebensmittel zu verkaufen. Kindern in Kanada wird gesagt: „Keine Maske, keine Stimme“. Kinder im Alter von zwei Jahren werden in New York von einer lächelnden neuen Gouverneurin einer Gesichtsverhüllung unterworfen, die ihre Atmung einschränkt und ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Sprache zu erlernen, sich mit anderen Kindern zu verbinden und Gefühle zu erkennen und auszudrücken.

Bestimmte Bürger, die als „anders“ abgesondert, fälschlicherweise als ansteckend bezeichnet und als „unrein“ eingestuft werden, dürfen weder Gebäude noch Restaurants in New York, Washington D.C., San Francisco oder Los Angeles betreten. Jeder wird aufgefordert, sie zu hassen und zu verachten und ihnen irrationalerweise die Schuld an der misslichen Lage der Nation zu geben.

Die Menschen werden aufgefordert, einer Sekte beizutreten und ihren Körper zu opfern; wenn sie das nicht tun, werden sie geächtet und vom sozialen Leben und beruflichen Aufstieg ausgeschlossen.

Kleine Unternehmen, Restaurants und Kinos, kleine Hotels und Veranstaltungsorte, kleiner Immobilienbesitz, ganze Existenzen werden durch willkürliche Diktate vernichtet – durch die uneingeschränkte Macht der Gesundheitsämter und der CDC, ganze Sektoren zu vernichten und damit ganze Klassen von Vermögenswerten von einer Zielgruppe in die Hände einer anderen Gruppe zu überführen: an institutionelle Investoren, oder sagen wir, an Verbündete der derzeitigen Oligarchen.

Im Bundesstaat Washington wurden, wie bereits erwähnt, Vorschläge unterbreitet – ähnlich denen, die in Australien und anderswo verabschiedet wurden -, um Amerikaner zu inhaftieren und die Gesundheitsämter in Einrichtungen mit Polizeibefugnissen umzuwandeln; um faktisch Milizen im Dienste nicht gewählter, nicht rechenschaftspflichtiger Gesundheitsämter zu schaffen. Die amerikanischen „Faktenprüfer“ behaupteten, dies sei nicht wahr, aber es ist wahr. [https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=246-100-040].

Es häufen sich Berichte über die missbräuchliche Behandlung von Ungeimpften in Krankenhäusern, und es wird immer deutlicher, dass einer ganzen Bevölkerungsgruppe auf Druck der Behörden Therapeutika vorenthalten wurden, was zu unzähligen vermeidbaren Todesfällen geführt hat. Eine Klasse von Therapeutika, die monoklonalen Antikörper, wurden gerade von der FDA dem Zugang kranker Menschen entzogen [https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-monoclonal-antibody-bamlanivimab]. Medizinische Einrichtungen wie die ehemals angesehene Mayo Clinic werden verklagt, weil sie einem sterbenden Mann die Behandlung verweigern, um die seine Frau bettelt [https://www.jacksonville.com/story/news/2022/01/14/mayo-clinic-lawsuit-to-allow-ivermectin-as-a-treatment-moves-out-of-duval/9120594002/].

Wie soll man das alles nennen, wenn nicht eine frühe nazi-ähnliche Praxis?

In den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Politik waren es, wie Robert Proctors meisterhaftes Buch „Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis“ zeigt, die Ärzte, die vom Staat beauftragt und mit einem besonderen Status und einer besonderen Autorität ausgestattet wurden, um „unwertes Leben“ auszusondern und eine rassenbasierte Politik zu entwickeln, die die „Reinen“ und Privilegierten von den „Unreinen“ oder „Entarteten“ und Eingeschränkten trennte. Im Jahr 1933 begannen Ärzte, die „Untauglichen“ zu sterilisieren. Wie Dr. med. Michael A. Grodin, Erin L. Miller und Jonathan Miller in „The Nazi Physicians as Leaders in Eugenics and ‚Euthanasia‘: Lessons for Today“ schrieben: „Eine Reihe wiederkehrender Themen tauchte in der NS-Medizin auf, als die Ärzte die Aufgabe übernahmen, den Staat zu säubern: die Abwertung und Entmenschlichung von Teilen der Gesellschaft, die Medikalisierung sozialer und politischer Probleme, die Ausbildung von Ärzten zur Identifikation mit den politischen Zielen der Regierung, die Angst vor den Konsequenzen einer Verweigerung der Zusammenarbeit mit der zivilen Autorität, die Bürokratisierung der ärztlichen Rolle und die fehlende Sorge um medizinische Ethik und Menschenrechte.“

Die Hälfte der deutschen Ärzte schloss sich der Nazi-Partei an.

„Die Abwertung und Entmenschlichung von Teilen der Gesellschaft“ ….

Proctor zeigt, wie die Ärzteverbände den Anstieg des Status und der Autorität der Ärzte begrüßten, und wie damals wie heute „Volksgesundheit“ das wohltuende Etikett war, unter dem die frühe Struktur der entstehenden Schrecken errichtet wurde. Er zeigt, wie Ärzte den Weg ebneten.

Der Autor geht sogar auf den von der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik eingeführten „Gesundheitspass“ ein, der diejenigen, die voll an der nationalsozialistischen Gesellschaft teilhaben konnten, von denjenigen trennte, die für „Deprivation“ und Abscheu ausgesondert wurden.

Proctor zeichnet nach, wie die Eugenik zunehmend Argumente zuließ, die denen ähneln, die heute wiederbelebt werden, nämlich dass „unnütze Esser“ oder „Untaugliche“ keine Nahrung verdienten oder eine Belastung für die öffentlichen Ressourcen darstellten und weder Krankenhäuser belasten noch medizinische Versorgung erhalten sollten.

Proctor zeigt, wie schnell die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens „unwertes Leben“, diese „unnützen Esser“, identifiziert haben, und wie dieselben Beamten unter dem Vorwand der „Hygiene“ und der öffentlichen Sicherheit die ersten Euthanasieprogramme der Nazis ins Leben gerufen haben – Programme, die auf diejenigen abzielten, die als „weniger als“ oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt angesehen wurden.

Damals wie heute verschleiert die euphemistische Sprache – ob es sich nun um „öffentliche Gesundheit“ oder „Rassenhygiene“ handelt, wie in den 1930er Jahren, oder um „öffentliche Gesundheit“, „Sicherheit“ und „Schadensbegrenzung“, wie heute – die wahre Natur dessen, was als ein sichtbares, ekelerregendes, sich täglich ausbreitendes Böses gesehen werden sollte.

Historiker wie Proctor argumentierten, dass die Beschönigung des öffentlichen Gesundheitswesens, die Berufung auf die medizinische Autorität sowie die Abschottung und Bürokratisierung es dem Bösen im Nazi-Frühstadium ermöglichten, zu gedeihen, obwohl es in einer angeblich noch modernen Zivilgesellschaft Wurzeln schlug.

Ich behaupte, dass genau dieselben Dinge in ähnlicher Form und unter dem Deckmantel einer ähnlichen Sprache auch heute wieder vorkommen.

Wenn wir nicht aufwachen und genau sehen, wo wir stehen, und schnell in die Geschichte einer dämonischen Zeit zurückschauen, die offenkundig spiegelt und in vielerlei Hinsicht voraussieht, wo wir gerade sind – dann werden die meisten von uns Narren sein, selbst wenn einige von uns bereits Monster sind.

Wenn wir die Ungeheuer nicht sofort und mit Nachdruck dort anprangern, wo wir sie sehen – wo sie unter uns wandeln -, ob sie nun schöne Ohrringe tragen und sittsam an der Spitze des CDC sitzen oder ob sie sich in weißen Kitteln und in all ihrer Autorität in der Mayo-Klinik versammeln und sich zwischen einen sterbenden Mann und seine verzweifelte Frau stellen, dann werden wir den Segen der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit, die eigentlich unser Erbe sein sollten, für immer verspielen.