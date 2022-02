Wie Big Pharma Impfstoffe an die Welt verkauft hat – Teil 2

Gestern beschrieb Paula Jardine in TCW, wie das ursprüngliche Ziel der Weltgesundheitsorganisation, die vielfältigen Ursachen für gesundheitliche Ungleichheit und Krankheiten zu bekämpfen – schlechte sanitäre Einrichtungen, Mangel an sauberem Wasser, unzureichende Nahrungsmittelversorgung, Unterernährung – durch ein einziges übergeordnetes Ziel ersetzt wurde, nämlich das der allgemeinen Impfung. Heute erzählt sie, wie sich zwei „philanthropische“ Stiftungen zusammentaten, um diesen Ansatz durch ein globales Programm zu fördern, das „das Schicksal der stagnierenden Impfstoffhersteller umkehren“ sollte, und wie die Länder dazu gebracht werden konnten, unterschiedslos eine 90-prozentige Durchimpfungsrate für alle Impfstoffe in ihren nationalen Impfplänen anzustreben.

Im Unicef-Bericht über die Lage der Kinder in der Welt von 1984 wies Generaldirektor James Grant darauf hin, dass die Entwicklungsländer in Bezug auf die Kindersterblichkeitsrate 50 Jahre hinter den Industrieländern zurückliegen. Bei der Erläuterung, wie es den Industrieländern gelungen war, ihre eigene Kindersterblichkeitsrate zu senken, räumte er ein, dass „die Haupttriebfeder dieses großen Sprungs nach vorn der steigende Lebensstandard war – bessere Nahrungsmittel, Wasser, Wohnungen, sanitäre Einrichtungen, Bildung und Einkommen“.

Obwohl die Verbreitung der Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder zweifellos eine wichtige Rolle spielte, spielten Gesundheitstechnologie und medizinische Dienstleistungen nur eine untergeordnete Rolle, und der Bericht stellte fest, dass wirksame Impfstoffe gegen Masern erst zur Verfügung standen, „nachdem die Kindersterblichkeit durch bessere Ernährung auf fast Null gesenkt worden war“.

Obwohl Unterernährung das Schreckgespenst in den Unicef-Berichten war, erklärte Grant schnell, dass Impfstoffe auch hier helfen können: „Alle Infektionen sind ernährungsbedingte Rückschläge. Oft dauert es mehrere Wochen, bis die Kinder wieder ein normales Gewicht und Wachstum erreichen. Eine Impfung gegen die sechs wichtigsten Infektionskrankheiten im Kindesalter wäre daher eine teilweise „Immunisierung“ gegen Unterernährung selbst.

Nicht lange nach dem Rücktritt von Dr. Halfdan Mahler, dem Generaldirektor der WHO von 1973 bis 1988, riefen Unicef, die Rockefeller Foundation (RF) und andere „Partner“ die Children’s Vaccine Initiative (CVI) ins Leben, um die Entwicklungsländer zu ermutigen, ihre Impfprogramme im Rahmen der Child Survival Revolution selbst zu finanzieren. Dies war ein bedeutender Richtungswechsel. Impfstoffe sollten nicht länger nur eine Zwischenlösung sein: Sie sollten zu einer strategischen Priorität erhoben werden, und die knappen Gesundheitsbudgets sollten zu ihrer Finanzierung umgeschichtet werden. Als Begründung wurde angeführt, dass „die Entwicklung, Einführung und breite Anwendung von Impfstoffen in Industrie- und Entwicklungsländern zu erheblichen Fortschritten bei der Bekämpfung einiger der verheerendsten Infektionen der Menschheit geführt haben“.

Heute behaupten die US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC), entgegen dem Eingeständnis im Unicef-Bericht von 1984, dass Impfstoffe nur eine sekundäre Auswirkung auf die Kindersterblichkeit hatten, dass die verbesserten sozioökonomischen Bedingungen in den Industrieländern nur eine indirekte Auswirkung auf Krankheiten hatten.

Vor mehr als 20 Jahren schlossen sich die RF und die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) zusammen und gründeten mit Hilfe der Weltbank die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), die heute als GAVI, The Vaccine Alliance, bekannt ist. Mitte der 1990er Jahre, als sowohl bei Unicef als auch bei der WHO neue Führungspersönlichkeiten an der Spitze standen, schlug Dr. Seth Berkley, der stellvertretende Direktor für Gesundheitswissenschaften der RF, James Wolfensohn, dem 1995 zum Präsidenten der Weltbank (WB) ernannten Treuhänder der Rockefeller Foundation, vor, dass die WB und die RF einen „Staatsstreich“ durchführen sollten.

Berkley wollte das CVI ersetzen, das den Erwartungen der Impfstoffhersteller nicht gerecht wurde: Wir werden ein externes Gremium haben, das die Industrie einbeziehen kann [was die Weltgesundheitsorganisation rechtlich nicht darf], das Lobbyarbeit betreiben und eine wirklich internationale Allianz aufbauen kann“.

Offiziell wurde GAVI gegründet, um „das Leben von Kindern zu retten und die Gesundheit der Menschen durch den weit verbreiteten Einsatz sicherer Impfstoffe zu schützen, wobei der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Entwicklungsländer liegt“. GAVI ist als öffentlich-private Partnerschaft strukturiert, die größtenteils von der BMGF und den Impfstoffherstellern finanziert wird, und verfolgt das Ziel, die Stagnation des Impfstoffmarktes umzukehren und ihn so zu gestalten, dass mehr neue und nicht ausreichend genutzte Impfstoffe an die Entwicklungsländer verkauft werden können.

Bis 2017 hat die WHO für GAVI Schätzungen zur Wirkung von Impfstoffen erstellt. Da die Fragen von Gavi jedoch zunehmend strategie- und politikorientierter wurden und die Notwendigkeit bestand, „Unsicherheiten besser zu berücksichtigen“ und in der Lage zu sein, „die Auswirkungen von Impfstoffen genauer abzuschätzen und dabei ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Strenge anzustreben“, übertrugen GAVI und die Gates Foundation diese Modellierungsarbeit an ein Konsortium unter der Leitung von Professor Neil Ferguson.

Das Alleinstellungsmerkmal von Impfstoffen besteht darin, dass sie sich an gesunde Menschen richten und somit praktisch jeder Mensch auf der Welt ein potenzieller Kunde und – noch besser – ein Stammkunde ist. Impfstoffe bieten kontinuierliche Wachstums- und Gewinnchancen, die in der Pharmabranche noch vor Covid-19 unübertroffen waren.

Im Jahr 2011, als Seth Berkley die RF verließ, um CEO von GAVI zu werden und die Umsetzung des „Jahrzehnts des Impfstoffs“ zu beaufsichtigen, machten Impfstoffe nur 3 Prozent des gesamten Arzneimittelumsatzes aus. In einem Punkt unterscheiden sie sich jedoch deutlich von allen anderen Arzneimitteln: Ihr Umsatz wächst doppelt so schnell wie der aller anderen pharmazeutischen Produkte, nämlich um 10 bis 15 Prozent pro Jahr im Vergleich zu 5 bis 7 Prozent bei anderen Produkten.

In einer 2013 vom WHO-Gesundheitsökonomen Miloud Kaddar erstellten Studie über Branchentrends wurde vorausgesagt, dass sich der Weltmarkt für Impfstoffe zu einem Wachstumsmotor für die Branche entwickeln und sein Marktwert bis 2025 auf 100 Milliarden US-Dollar ansteigen würde. In einem einzigen Jahr haben allein die Covid-19-Impfstoffe diese Prognosen in den Schatten gestellt und nach Angaben des Weltwirtschaftsforums (WEF) für das Finanzjahr 2021-2022 einen Umsatz von 150 Mrd. USD erzielt.

Das in Kaddars Studie ermittelte Umsatzwachstum kam jedoch nicht aus den Entwicklungsländern. Es kam dadurch zustande, dass alle Länder, ob Industrie- oder Entwicklungsländer, davon überzeugt wurden, eine 90-prozentige Abdeckung aller Impfstoffe in ihren nationalen Impfplänen anzustreben. Bei seiner Untersuchung stellte Kaddar fest, dass 82 Prozent aller Verkäufe an die 15 Prozent der Weltbevölkerung gingen, die in den Industrieländern leben, wo der Lebensstandard am höchsten ist und die gut ernährte Bevölkerung die geringste Krankheitslast aufweist. Der Teil der Welt, auf den GAVI abzielen sollte, blieb ein weitgehend ungenutzter Markt.

Die erste Aufgabe von GAVI bestand darin, die Überwachung der Durchimpfungsrate zu verbessern, d. h. die Anzahl der Menschen in einer Bevölkerung, die gemäß den Impfplänen mit bestimmten Impfstoffen geimpft worden sind. Im Jahr 2004 führte das Vereinigte Königreich beispielsweise finanzielle Anreize ein, um Hausarztpraxen zu ermutigen, die Impfraten für drei Kinderimpfstoffe und die saisonale Grippe für vier Risikogruppen zu erhöhen, um so die Impfziele zu erreichen.

Im Jahr 2016 wurden den NHS Hospital Trusts zusätzliche finanzielle Anreize geboten, um die Durchimpfung des Personals mit Grippeimpfstoffen zu erhöhen. Im Gegensatz zu dem angedrohten Covid-Impfmandat ist die Grippeschutzimpfung nicht verpflichtend, sondern wird stark gefördert, wie die von NHS England vorgeschlagenen Anreize zeigen: Das Personal weiß Anerkennung für seinen Beitrag zur Gesundheit anderer zu schätzen, und die Einbeziehung eines Anreiz- oder Belohnungsaspekts in ein Grippeschutzimpfungsprogramm für das Personal kann effektiv sein. Eine kleine Belohnung kann eine große Wirkung haben. Selbst etwas so Einfaches wie ein Aufkleber, der zeigt, dass man sich geimpft hat, kann als Zeichen des Stolzes getragen werden und anderen signalisieren, dass sie sich ebenfalls impfen lassen sollten.

Er kündigte die Bestechung und den Zwang an, die mit der Entschlossenheit der Regierung einhergehen, eine flächendeckende Inanspruchnahme der Covid-Impfung zu erreichen.

Im morgigen dritten Teil dieses Berichts untersucht Paula Jardine die damit einhergehende Entwicklung von IIS oder Immunisierungsinformationssystemen.