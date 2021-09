Israel: Wer keine „Auffrischungsimpfung“ erhält, kann den „Grünen Pass“ verlieren

haaretz.com: Gesundheitsminister Horowitz erklärt, dass der Impfstoff mit der Zeit an Wirksamkeit verliert und der Nachweis der Immunität für Personen, die keine Auffrischung erhalten haben, nicht mehr gültig ist

Menschen, die keine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben, wird der so genannte grüne Pass, der die Einreise an verschiedene Orte ermöglicht, verweigert, sagte Gesundheitsminister Nitzan Horowitz am Dienstag.

„Das liegt ganz einfach daran, dass der Impfstoff nur für einen Zeitraum von fünf oder sechs Monaten gültig ist“, sagte Horowitz dem Fernsehsender Channel 13. „Nach etwa einem halben Jahr muss man eine dritte Dosis erhalten. Sonst verliert der Impfstoff seine Wirkung.“

„Der Grüne Pass bescheinigt, dass eine Person in gewisser Weise sicher ist“, fügte er hinzu. „In dem Moment, in dem wir wissen, dass der Impfstoff nach einer bestimmten Zeit seine Wirksamkeit verliert, gibt es keine Rechtfertigung mehr, jemandem einen grünen Pass zu geben, der keine weitere Dosis erhalten hat.“

Dennoch werde die Auffrischungsimpfung erst dann eine Voraussetzung für den Grünen Pass sein, wenn die Impfung für alle Personen ab 12 Jahren verfügbar sei, sagte er. Derzeit haben nur Personen ab 30 Jahren Anspruch auf die dritte Dosis.

Am Dienstag genehmigte das Gesundheitsministerium die dritte Impfung für alle Personen ab 30 Jahren, die die zweite Dosis vor mindestens fünf Monaten erhalten haben. Zuvor war sie nur für Personen ab 40 Jahren erhältlich. Dieser Schritt wurde von mehreren beratenden Expertenausschüssen empfohlen. Bisher haben 1.575.898 Israelis die dritte Dosis erhalten.

„Die Ärzte, die darüber entscheiden und uns, den Impfstoffausschuss, beraten, entscheiden sich für die Methode der schrittweisen Einführung, um eine 100-prozentige Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Horowitz im öffentlichen Radio Kan Bet. „Ich gehe davon aus, dass der Impfstoff in sehr kurzer Zeit für alle verfügbar sein wird.“

Die Entscheidung, das Alter für die Auffrischungsimpfung herabzusetzen, beruht auf Daten, die von älteren Menschen gesammelt wurden und die zeigen, dass die dritte Impfung sowohl sicher als auch wirksam ist, in der Hoffnung, dass sie die steigenden Infektionsraten senken wird. Mehr als 80 Experten haben in den letzten Wochen an den Diskussionen über die Auffrischungsimpfung teilgenommen.