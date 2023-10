Israel will Krieg und einen “entscheidenden Sieg”, weil seine Zukunft in Gefahr ist

Wir tanzen im Krater eines Vulkans. Israel hat sich entschieden: Es wird Gaza aus der Luft, zu Lande und zur See angreifen. Die Entscheidung der Regierung in Tel Aviv setzt den gesamten Nahen Osten einem langen und grausamen Konflikt aus, dessen endgültige geopolitische Folgen völlig unvorhersehbar sind. Auf dem Spiel steht jedoch nicht nur das Überleben Palästinas (falls es je eines gab), sondern auch Israels.

Der Druck, den der Tsahal auf den Gazastreifen ausübt, kann Auswirkungen auf die gesamte Region haben, da Ägypten und Jordanien um ihre innere Stabilität fürchten. Mehr als zwei Millionen Palästinenser sind von Hunger bedroht, da die Nahrungsmittelvorräte zur Neige gehen, so ein Vertreter des UNRWA im Gazastreifen. Eine massive Flüchtlingswelle aus Palästina könnte zum politischen und sozialen Zusammenbruch der beiden Staatsgebilde führen. Es ist daher kein Zufall, dass der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi und der jordanische König Abdallah II. beschlossen haben, gemeinsam gegen das Vorgehen Israels Stellung zu beziehen und das zu verurteilen, was als “kollektive Bestrafung bei der Belagerung oder Vertreibung” der Palästinenser definiert wird.

Die beiden Staatsoberhäupter warnen davor, dass eine Verlängerung des Krieges im Gazastreifen die Region in eine “Katastrophe” zu stürzen droht, und richten einen neuen Appell an Israel, den Krieg sofort zu beenden, die Zivilbevölkerung zu schützen, die Belagerung aufzuheben und humanitäre Hilfe für die palästinensische Enklave zu leisten. Um Missverständnisse zu vermeiden, stellte der ägyptische Präsident Al Sisi klar, dass “die Idee, Palästinenser in den Sinai zu vertreiben, bedeutet, Ägypten in einen Krieg gegen Israel hineinzuziehen.

Tel Aviv ist sich sicher, dass Hunderttausende von Menschen, die von der Hamas und damit von der Muslimbruderschaft indoktriniert werden, die innenpolitische Situation in Ägypten und übrigens auch in Jordanien in die Luft sprengen werden. Das Militärregime in Ägypten ist instabil, insbesondere vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Ernährungsprobleme. Entweder werden sie in Form von Flüchtlingen nach Europa fliehen und die Völker der Nachbarländer an sich binden, oder sie werden, wenn eine radikale Ideologie unter der Führung eines starken Führers siegt, den Staat Israel hinwegfegen.

Warum hat Israel beschlossen, alles aufs Spiel zu setzen und es jetzt zu tun? Warum gerade jetzt? Abgesehen von Gründen der nationalen Sicherheit (wurden die israelischen Geheimdienste überrumpelt? Haben sie die Warnungen unterschätzt? Haben sie die Augen verschlossen, weil es notwendig war, die Feindseligkeiten jetzt zu eröffnen?), lohnt es sich vielleicht, die komplexe Situation im Inneren des jüdischen Staates in die Gleichung einzubeziehen. Das Land befindet sich nämlich immer noch in Aufruhr wegen der umstrittenen Justizreform von Premierminister Benjamin Netanjahu, der die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs zugunsten der Exekutive und der Knesset, Israels Einkammerparlament, beschneiden will.

Das Reformprojekt wurde in den letzten Monaten nicht nur von der Zivilgesellschaft, sondern auch von großen Teilen des Sicherheitsapparats bekämpft. In dem Versuch, die Regierung über Wasser zu halten, hat Netanjahu den extremsten Seelen der Exekutive, wie dem Minister für innere Sicherheit Itamar Ben Gvir, Raum und Macht eingeräumt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Hamas die Gelegenheit ergriffen hat, einen Moment besonderer Schwäche und Spaltung des jüdischen Staates auszunutzen, um einen verheerenden Schlag zu führen. Aber wir können auch nicht ausschließen, dass Tel Aviv ein seit langem geplantes militärisches und expansionistisches Projekt in Angriff nehmen will. Denn auch die jüngste Geschichte der militärischen Strategien der IDF lehrt uns dies.

In Tel Aviv wurde schon immer alles minutiös geplant. Aus dem IDF-Operationshandbuch wissen wir seit jeher, was die wichtigsten Herausforderungen sind, die es zu bekämpfen gilt: Staaten – ferne (Iran) und nahe (Libanon), gescheiterte, zerfallende (Syrien); substaatliche Organisationen (Hisbollah, Hamas); oder terroristische Organisationen ohne Verbindung zu einem bestimmten Staat oder einer Gemeinschaft (Globaler Dschihad, Palästinensischer Globaler Dschihad, Islamischer Staat und andere).

In der israelischen Militärdoktrin hat sich jedoch etwas geändert. Seit mindestens drei Jahren ist die IDF bereit, einen “Ring of Fire”-Kampf zu führen, d. h. einen endgültigen Krieg, eine Art “All-in”, in dem sich das Land von regionalen Mächten umgeben sieht.

Es gibt einige interne Dokumente der israelischen Regierung und Armee, die genau dies belegen. Im Jahr 2018 stellt Ministerpräsident Netanjahu den Bericht “National Security 2030” vor. Dieses Dokument “geht davon aus, dass die Verteidigungseinrichtung sich darauf vorbereitet, mit dem Iran im Jahr 2030 fertig zu werden. In einer Situation, in der der Iran keine nuklearen Fähigkeiten erlangt hat, und unter der Annahme, dass ein ähnliches Regime wie das derzeitige immer noch die Kontrolle ausübt, wird der Umgang mit dem Iran im Jahr 2030 wahrscheinlich ähnlich sein wie der Umgang mit dem Iran heute. Die Aufgabe, mit dem Iran fertig zu werden, wird sich jedoch grundlegend ändern, wenn wir davon ausgehen, dass der Iran über eine nukleare Kapazität verfügt. In diesem Fall wird sich das Kräfteverhältnis zwischen Israel und dem Iran ändern, und es ist möglich, dass der Iran unter einem nuklearen Schutzschirm es wagen wird, Bodentruppen, einschließlich gepanzerter Elemente, im Irak und in Syrien einzusetzen. Im ersten Szenario sollte Israel in erster Linie seine Luftwaffe verstärken, während im zweiten Szenario die IDF mit einer neuen und bedeutenden staatlichen Landbedrohung fertig werden müssen, und die Bedeutung, die Israels Fähigkeiten zur gepanzerten Kriegsführung zukommt, wird sich ändern. Ein weiteres Beispiel: Sollten die Muslimbrüder in Ägypten erneut die Macht ergreifen, wird die neue Situation die Diskussion über den Einsatz der IDF-Bodeneinheiten und die Verbesserung der israelischen Verteidigungsfähigkeiten in bewaffneten Konflikten zwischen Staaten neu entfachen”.

Wenn man das Dokument National Security 2030 liest, versteht man, dass Tel Aviv wirklich besorgt ist: “Szenarien wie ein nuklearer Iran, die erneute Machtergreifung der Muslimbruderschaft in Ägypten oder der Zerfall des haschemitischen Regimes in Jordanien sind keine Null-Wahrscheinlichkeitsszenarien”. Palästina stellt für die Verfasser des Dokuments keine “strategische” Gefahr dar: “Während eine dritte Intifada und der palästinensische Terrorismus Israel nicht strategisch bedrohen, werden sich geopolitische Veränderungen, die Israel nicht kontrollieren kann, entscheidend auf Israels Fähigkeit auswirken, mit den Bedrohungen fertig zu werden”.

National Security 2030 ist nur ein politisches Programm. Aber es wurde von den IDF mit einem sehr spezifischen strategischen Dokument entwickelt. Es geht um die Verabschiedung eines Vierjahresplans namens “Momentum” (Tnufa auf Hebräisch), der zunächst für den Zeitraum 2020-24 aufgelegt wurde. Üblicherweise bestimmen Vierjahresprogramme die Aufstockung der Streitkräfte, die Ausbildung, die Ressourcenzuweisung und die allgemeine Effizienz der IDF. Öffentlichen Erklärungen der IDF zufolge basierte der neue Plan auf dem Szenario eines Mehrfrontenkriegs und sollte die Soldaten auf einen “schnellen und massiven Einsatz von Gewalt gegen feindliche Systeme” vorbereiten. Berichten zufolge nahm die Tnufa auch mehrfach Bezug auf die Idee, “multidimensional” und “multikräftig” zu sein, d. h. die Ressourcen der Marine, des Landes, der Luft, des Internets und des Geheimdienstes enger zu integrieren. Das Schlüsselkonzept zum Verständnis der aktuellen israelischen Militärstrategie ist der “Mehrfrontenkrieg”.

Tel Aviv wähnt sich damit für die letzte Herausforderung gerüstet.

Dieser Prozess hat bereits vor einigen Jahren begonnen. Jetzt hat sich auch für das Kommando des Tsahal das Konzept des Sieges geändert. Ein Sieg ist entweder endgültig oder er ist kein Sieg. Im Jahr 2020 kündigten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) die Entwicklung eines neuen operativen Konzepts mit dem Namen Decisive Victory (Entscheidender Sieg) an, das die Art und Weise, wie Israel Kriege führt, verändern und den Sieg auf dem Schlachtfeld neu definieren sollte. Der Grund für diesen Wandel war die Entwicklung der nichtstaatlichen Bedrohungen durch bewaffnete Gruppen im Gazastreifen und im Libanon. Das Konzept sollte wichtige Reformen der IDF in den Bereichen Ausbildung, Interoperabilität zwischen den Streitkräften, Waffenbeschaffung und zivil-militärische Beziehungen vorantreiben. Die Bemühungen stießen jedoch auf erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Politik, die finanziellen Ressourcen und die Auswirkungen auf die Streitkräftestruktur der IDF.

Eines ist von nun an sicher. Dieser Krieg wird anders sein. Der Erfolg der Hamas, die Gewalt der terroristischen Aktionen, der strukturierte und massive Einsatz von Raketen aus dem Gazastreifen und die Fähigkeit der palästinensischen Kommandos, durch Techniken, Taktiken und strukturierte Verfahren, die den israelischen Geheimdienst überrumpelten, in israelisches Gebiet einzudringen, verdeutlichen das Entstehen von Kriegsszenarien und Bedrohungen, die sich stark von denen unterscheiden, die den zweiten Libanonkrieg, die Operation “Strong Cliff” (2014) und die Operation “Wall Guardian” (2021) kennzeichneten. Diese Kampagnen können nicht als Referenz für die Vorbereitungen der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) auf den laufenden Krieg herangezogen werden, einfach weil die aktuelle Situation das Ergebnis der Überschneidung aller potenziellen Bedrohungen ist: interne, externe, regionale und globale, die miteinander verwoben sind.

Es ist ganz klar, dass sich die israelische Offensive gegen die Hamas im Gazastreifen und zur Abwehr wahrscheinlicher interner und externer Bedrohungen, vom Westjordanland bis zum Libanon, nach den Grundsätzen der strategischen Doktrin der IDF entwickeln kann, wie sie von General Gadi Eizenkot, dem Chef des israelischen Verteidigungsgeneralstabs von 2015 bis 2019, dargelegt wurde, auf die 2020 das neue operative Konzept “Entscheidender Sieg” folgte, das Gruppen wie Hamas und Hisbollah nicht als “Aufständische” oder “Guerillas”, sondern als “organisierte, gut ausgebildete und für ihre Aufgaben gut ausgerüstete Armeen” definiert, die in der Lage sind, ihre Fähigkeiten mit der Zeit zu verbessern. Die Reform der IDF, die dem Diktat der strategischen Doktrin und des operativen Konzepts folgt, wurde auch durch die Besorgnis über die Aussicht auf eine horizontale Eskalation, d.h. die gleichzeitige Eröffnung mehrerer Fronten, geprägt, die tatsächlich stattfindet und zu einer Regionalisierung des Konflikts führt. Nach dieser Logik könnte der aktuelle Konflikt, der im Gazastreifen begann, Zusammenstöße im Westjordanland, im Südlibanon oder auf den Golanhöhen auslösen.

Die Folgen dieses Konflikts, der ein weiterer Teil eines dritten Weltkriegs ist, der Stein für Stein ausgefochten wird (denn es handelt sich um den Konflikt zwischen dem krisengeschüttelten Westen und dem entstehenden Brics-Modell), gehen über den Nahen Osten hinaus. Und sie schaffen es, den ganzen Planeten ins Chaos zu stürzen. In den Vereinigten Staaten haben sie eine Simulation des schlimmsten wirtschaftlichen Szenarios in Verbindung mit den Auswirkungen des Nahen Ostens geschaffen. Den allerschlimmsten. Es ist ein 10-Punkte-Dekalog.

1) Der Konflikt wird zu einem regionalen Konflikt und Washington wird offiziell involviert.

2) Die OPEC antwortet mit einem Ölembargo.

3) Der Iran sperrt die Straße von Hormuz.

4) Der Ölpreis steigt auf 300 Dollar pro Barrel.

5) Europa gerät in eine Energiekrise, die schlimmer ist als die von 2022.

6) Die Explosion der Energiepreise heizt die Inflation an und veranlasst die Zentralbanken, die Zinsen wieder anzuheben.

7) Die Finanzkrise und das globale Bankensystem.

8) Die Schuldenkrise zwingt die Fed dazu, zur Rettung der Märkte wieder auf den Plan zu treten. Monetärer Kurzschluss.

9) Der Petrodollar-Handel bricht zusammen.

10) Weimar 2.0, Hyperinflation.

Abschließend ist eine kurze soziologische Analyse erforderlich. Bei der Bewertung der strategischen Entscheidungen Israels und der Entscheidung, geradewegs auf das zuzugehen, was Tel Aviv als den entscheidenden Sieg erhofft, müssen auch einige soziale und demografische Parameter berücksichtigt werden.

Ein Faktor, dem Israel große Bedeutung beimisst, ist die demografische Entwicklung. Die Demografie spielt in diesem Konflikt eine entscheidende Rolle, ebenso wie ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Beide Bevölkerungsgruppen sind im letzten Jahrhundert gewachsen, was die Spannungen in einem relativ kleinen Gebiet erhöht hat, vor allem, wenn man die Wüstengebiete ausklammert, die für menschliche Siedlungen unbrauchbar sind.

Israel hatte bei seiner Gründung im Jahr 1948 etwas mehr als eine Million Einwohner, aber das Land ist gewachsen und hat heute 9 Millionen Einwohner, die nach den jüngsten Prognosen der Vereinten Nationen (mittlere Variante) im Jahr 2030 10 Millionen und im Jahr 2050 13 Millionen erreichen sollen. Im Vergleich zu den muslimischen Giganten, die es umgeben, ist es immer noch ein Floh. Darüber hinaus ist das demografische Wachstum keineswegs homogen, und in der Tat gibt es sehr bemerkenswerte Unterschiede zwischen den verschiedenen sozio-ethnischen Gemeinschaften Israels, die von großer politischer und sozialer Bedeutung sind.

In zwanzig Jahren wird die israelische Gemeinschaft zu dreißig Prozent aus Haredim, ultra-orthodoxen Juden, bestehen. Das Verhältnis zwischen den Haredim und dem Rest der israelischen Gesellschaft könnte schwerwiegende geopolitische Folgen für Israel haben; die Mehrheit der Haredim steht dem Zionismus, wenn nicht sogar der Existenz des Staates Israel skeptisch gegenüber. Ihr zahlenmäßiges Wachstum wird auch für die Sicherheit Israels selbst immer problematischer, da das israelische Verteidigungsmodell im Wesentlichen auf einem militärischen Druckmittel beruht, um sowohl ein offensives als auch ein defensives konventionelles Potenzial aufrechtzuerhalten, das zur Abschreckung ausreicht. Haredim sind vom Militärdienst befreit.

Aus demografischer Sicht ist Israel klein im Vergleich zur wachsenden muslimischen Welt um es herum, und sein demografisches Wachstum kommt vor allem aus Gemeinschaften, die dem national-zionistischen Establishment misstrauisch oder zurückhaltend gegenüberstehen. Bis 2030 werden in Ägypten 125 Millionen Einwohner erwartet, im Iran 92 Millionen, im Irak 52 Millionen, in der Türkei 89 Millionen und in Syrien 30 Millionen. Ebenfalls im Jahr 2030 werden durchschnittlich 36,5 Prozent der muslimischen Bevölkerung in den Israel umgebenden Ländern zwischen 15 und 34 Jahre alt sein. Auch aufgrund dieses Risikos der “Auslöschung” ist ein globaler Krieg für Israel heute eine notwendige Strategie. Es ist kein Zufall, dass Bibi Netaniayhu in Anlehnung an Winston Churchills Rede den Krieg mit diesen Worten ankündigte: “Die westliche Welt stand euch vor 80 Jahren in eurer dunkelsten Stunde zur Seite, dies ist unsere dunkelste Stunde”.