Die derzeitige von den USA geführte Weltordnung liege in den letzten Zügen, aber Washington werde das System gestalten, das diese Ordnung ersetzen werde, sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag seinen Anhängern.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington sagte er: „Wenn wir mutig genug sind und genug Selbstvertrauen haben, haben wir die Möglichkeit, Dinge zu tun, die die Welt vereinen, wie es noch nie zuvor der Fall war“.

Wir haben 50 Jahre lang eine Nachkriegsordnung gehabt und die Dinge sind ununterbrochen gut gelaufen, aber dieses System endet jetzt. „Wir benötigen eine neue Weltordnung“, so Biden weiter.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion sei eine unipolare Weltordnung mit den USA als einziger Supermacht entstanden. Als die ehemalige Sowjetunion zerfiel, verkündete der damalige Präsident George HW Bush 1991 eine „Neue Weltordnung“.

Da Russland, China und andere BRICS-Staaten nun enger zusammenarbeiten, entsteht eine multipolare Welt. Die Dominanz der USA nimmt ab.

Im März letzten Jahres kündigte Biden an, dass die Neue Weltordnung kommen werde. „Wir stehen an einem Wendepunkt in der Weltwirtschaft – nicht nur in der Weltwirtschaft, sondern in der Welt – das passiert alle drei oder vier Generationen“, sagte Biden bei einem Treffen des Business Roundtable, einer Gruppe von Topmanagern amerikanischer Unternehmen.

„Es finden gerade Veränderungen statt. Eine neue Weltordnung entsteht. Und wir müssen sie anführen. Und dabei müssen wir den Rest der freien Welt vereinen“, fügte er hinzu.