Israelisch-palästinensischer Krieg: Lassen Sie sich nicht täuschen. Biden unterstützt den Völkermord in Gaza Von Jonathan Cook

Das Weiße Haus braucht eine Tarngeschichte, um seine Mitschuld zu verschleiern. In seiner Verzweiflung lässt es die längst tote Zwei-Staaten-Lösung wieder auferstehen

US-Präsident Joe Biden steigt am 9. November 2023 aus der Air Force One aus (AFP)

Von Jonathan Cook

Das Weiße Haus befindet sich in einem Dilemma. Es hat die Macht, dem Tod und der Zerstörung im Gazastreifen jederzeit ein Ende zu setzen, wenn es will. Aber es tut es nicht.

Die USA sind entschlossen, ihren Klientenstaat bis zum Äußersten zu unterstützen und Israel die Erlaubnis zu erteilen, die winzige Küstenenklave zu zerstören, scheinbar um jeden Preis an palästinensischen Leben.

Doch die Optik – und das ist das Einzige, was Washington interessiert – ist katastrophal.

Fernsehbilder zeigen Hunderttausende von Palästinensern, die aus ihren zerstörten Häusern fliehen, in einem Ausmaß, das seit Israels früheren ethnischen Säuberungsaktionen von 1948 und 1967 nicht mehr zu sehen war.

Selbst die westlichen Medien tun sich schwer, den wahren Berg von zerquetschten und blutenden Leichen in Gaza zu verbergen. Die Zahl der bekannten Todesopfer hat inzwischen 11 000 überschritten, und Tausende weitere sind unter den Trümmern begraben. Diejenigen, die überleben, sind mit einer völkermörderischen Politik konfrontiert, die ihnen Nahrung, Wasser und Strom vorenthält.

Am Wochenende hat sich Israels erklärter Krieg gegen die Hamas in einen offenen Krieg gegen die Krankenhäuser im Gazastreifen verwandelt. Medicins San Frontieres berichtete, dass das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt wiederholt bombardiert und von der Stromversorgung abgeschnitten wurde,