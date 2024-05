Israelische Angriffe auf den Gazastreifen nehmen zu, Zivilisten in Rafah können nirgendwo hin

Israelische Panzer sind in das östliche Jabalia im nördlichen Gazastreifen vorgerückt, nach einer Nacht intensiver Bombardierungen, bei denen nach Angaben der Gesundheitsbehörden etwa 19 Palästinenser getötet und Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Das israelische Feuer richtete sich gegen Krankenwagen in der Nähe der Unrwa-Klinik des Lagers, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa. Die israelische Armee erklärte, der jüngste Angriff auf das Lager solle die Hamas daran hindern, dort “militärische Kapazitäten wieder aufzubauen”.

In anderen Teilen des Gazastreifens sollen in der Nacht rund 27 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein. In Rafah wurden laut Wafa 18 Palästinenser bei Luftangriffen getötet, darunter mehrere Kinder.

Wafa berichtet außerdem, dass Dutzende weitere Menschen bei den anhaltenden Luftangriffen in den vergangenen Stunden getötet wurden. Zwölf Leichen sind im Kamal Adwan Krankenhaus in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen eingetroffen.

Der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, Sam Rose, warnte davor, dass die Palästinenser in Rafah in eine nahe gelegene “erweiterte humanitäre Zone” evakuiert werden könnten, die bereits überfüllt sei und in der es an grundlegenden Dienstleistungen mangele.

In einem Interview mit BBC News erklärte Sam Rose, dass es sich bei al-Mawasi “im Wesentlichen um Sanddünen an der Mittelmeerküste handelt, die mit Hunderttausenden von Menschen überfüllt sind, die bereits vertrieben wurden”.

“Es gibt keine Wasserversorgung, keine Infrastruktur, kein Abwasser, keine sanitären Einrichtungen”, sagte er.

Hier einige der letzten Updates: