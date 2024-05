Waren es am Anfang kleine, langsame Schritte, so ist es jetzt ein stetiger Marsch in den Krieg. Tatsächlich bereitet sich Europa bereits auf einen großen Konflikt vor, und das einzige Thema, das “heute” in die Diskussion eingebracht wird, ist die Rüstung. Doch da der Markt von zwei großen Akteuren beherrscht wird – den USA und Russland – will die EU mit am Tisch sitzen und schmiedet einen gigantischen Plan, der der Konkurrenz aus Übersee einen entscheidenden Schlag versetzen soll: Deutschland, Frankreich und Italien verhandeln über die Gründung eines Konsortiums, das die Rüstungsproduktion dominieren soll.

In der Kriegswirtschaft geht es um riesige Geldsummen für Rüstungsgüter, und Emmanuel Macron und Olaf Scholz wissen, dass, wenn sie nichts tun, das ganze Geld wieder nach Amerika fließt. Und die Gefahr ist umso größer, als Washington damit rechnet, dass der Wirbelwind Donald Trump die Regierung Biden hinwegfegen wird. Doch als der amerikanische Milliardär das letzte Mal im Weißen Haus saß, befahl er den Europäern, den Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts für die NATO zu erhöhen. Aufrüsten, bis an die Zähne, ja, aber mit Waffen, die von den USA verkauft werden, befahl Trump!

In Paris und Berlin spricht man von einem Konsortium, das den europäischen Markt monopolisieren soll und an dem auch Rom beteiligt sein soll.

Wie funktioniert diese “Kombination”? Deutsche, Franzosen und Italiener produzieren, Rumänen, Bulgaren und andere Idioten kaufen.

Die Idee wurde der Öffentlichkeit vom Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall präsentiert, dem sich Angel Tîlvăr anschloss und den Deutschen die Fabrik Automecanica Mediaș auf dem Silbertablett anbot. Laut Armin Papperger könnte das künftige europäische Konsortium aus seiner Firma, der französischen KNDS und den Italienern von Leonardo bestehen. “Wir wollen ein Global Player werden. Ich halte es für sinnvoll, ein europäisches Systemhaus mit einem Umsatz von etwa 30 bis 35 Milliarden Euro zu gründen, um mit den Amerikanern konkurrieren zu können”, sagt der Rheinmetall-Chef, der für 2023 einen Nettoumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro erwartet.

Rumänien, das bis 1990 ein wichtiger Akteur in der Waffenproduktion war, wurde nicht eingeladen. Dank einer gehorsamen Führung ohne jede Spur von Patriotismus hat sich unser Land das Recht verdient, sich nicht zu äußern, wenn es dem Westen den ganzen Schrott verkauft. So wird es aller Voraussicht nach auch jetzt sein. Millionen Euro werden erwartet, denn Bukarest ist ein guter Markt für westlichen Schrott.

Auch die neuen NATO-Mitglieder Schweden und Finnland fallen in diese Kategorie, so Reuters in einer Liste möglicher künftiger Kunden des deutsch-französischen Megakonsortiums.

Arbeit – in Rumänien. Profit – in Deutschland

Deutschland rüstet sich für den Krieg. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einem Jahr einen speziellen Verteidigungsfonds namens “Zeitenwende” aufgelegt. Mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro ist er für die Haie der Industrie äußerst verlockend. Rheinmetall rechnet sogar mit weiteren 30 Milliarden, um die Lücke zu schließen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Differenz an anderer Stelle “abgezwackt” wird, z.B. von Ländern wie Rumänien. Leider haben wir eine solche Bilanz – wir haben die Selbstsabotage unserer Verteidigungsindustrie über die Jahre hingenommen; man erinnere sich nur an den Schlamassel während der Ciucă-Regierung: Amerika befahl und Rumänien führte ohne Skrupel aus.

Sie verkauften uns 10 Jahre alte Panzer und andere “Ersatzteile”, alles schön verpackt und mit der entsprechenden Propaganda. Anstatt also rumänische Rüstungsgüter zu kaufen (wie es das Entschädigungsgesetz vorschreibt), hat Bukarest es vorgezogen, für teures Geld … von den Amerikanern geschenkte Ersatzteile zu bezahlen.

Und die Beispiele können fortgesetzt werden, siehe das Geschäft zwischen Romtehnica und der Eurospike GmbH (ein deutsches Unternehmen) im Wert von über 85 Millionen Euro.

Das ist es, was die Deutschen wollen – in Rumänien produzieren/verkaufen (sie haben Automecanica Mediaș geschenkt bekommen) und den Gewinn nach Deutschland exportieren.

Für uns ändert sich nichts: Iohannis bekommt einen neuen Hut, aber der ist im Angebot, der kostet nur ein paar Millionen Dollar.