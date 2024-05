Die vom WEF kontrollierte Nation Australien zwingt die Öffentlichkeit, auf ein digitales Zentralbankwährungssystem (CBDC) umzusteigen und hat die Bürger gewarnt, dass sie ihr gesamtes Geld verlieren könnten, wenn sie sich weigern.

In einem Update auf ihrer Website informiert die Macquarie Bank, die über Vermögenswerte in Höhe von 267 Milliarden Dollar verfügt, ihre Kunden, dass ab November ein digitales Bankgeschäft eingeführt wird.

„Falls Sie es verpasst haben sollten, wir stellen unsere Bar- und Scheckdienstleistungen für alle Produkte schrittweise ein. Um sich auf diese Umstellung vorzubereiten, sollten Sie damit beginnen, Ihre Transaktionen digital abzuwickeln – eine sichere, schnelle und bequeme Art, Bankgeschäfte zu erledigen. Wir werden unsere Bar- und Scheckdienstleistungen schrittweise einstellen”.

Die Bank teilt mit, dass die Kunden nicht mehr in der Lage sein werden, an ihren physischen Standorten Schalterdienste in Anspruch zu nehmen, Schecks einzureichen oder abzuholen oder neue Scheckbücher zu bestellen.

„Ab Freitag, 1. November 2024, werden Sie nicht in der Lage sein”:

persönliche Schecks ausstellen oder einreichen

Bankschecks einreichen oder anfordern

Bargeld oder Schecks am Schalter der NAB-Filialen einzahlen

eine großzügige Spende oder Zahlung per Scheck leisten.

Bitte beachten Sie, dass alle Schecks, die nach Donnerstag, den 31. Oktober 2024 eingehen, an den Absender zurückgeschickt werden.

Sobald die Änderungen in Kraft getreten sind, können Macquarie-Kunden nur noch an Geldautomaten von Konkurrenzbanken Bargeld von ihren Konten abheben, wobei die Abhebungen auf 2.000 AUD pro Tag begrenzt sind.

Dieser Schritt ist Teil einer landesweiten Abkehr vom Bargeld.

Nach Angaben der australischen Aufsichtsbehörde APRA (Australian Prudential Regulation Authority) werden zwischen Juni 2022 und Juni 2023 insgesamt 424 Bankfilialen geschlossen, was 11 % aller Banken in Australien entspricht.

Gleichzeitig haben die Banken den Zugang zu 718 Geldautomaten gesperrt.

Am 2. April protestierten die Australier gegen die massiven Schließungen und machten auf die Abschaffung des Bargeldes aufmerksam.