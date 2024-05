Der Völkermord an den Weißen ist Teil der Karten, die im Spiel sind.

Paul Craig Roberts

Vor drei Jahrzehnten habe ich in meinem Buch The New Color Line darauf hingewiesen, dass Alfred W. Blumrosen, der Vorsitzende der Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für gleiche Beschäftigungschancen), den Gesetzestext des Civil Rights Act von 1964 auf den Kopf stellte und die EEOC dazu benutzte, rassisch begründete rechtliche Privilegien für Schwarze zu schaffen, die weiße Amerikaner zu Bürgern zweiter Klasse machten. Anstelle von Chancengleichheit bei der Beschäftigung nutzten Blumrosen und die Liberalen jener Zeit die “affirmative action”, um Privilegien für Schwarze bei der Zulassung zu Universitäten, bei der Einstellung und bei Beförderungen zu schaffen und durchzusetzen. Diese Privilegien, die von einer Regulierungsbehörde unter Missachtung des Kongresses geschaffen wurden, waren der erste Keil in unser damaliges leistungsorientiertes System und schufen die Akzeptanz der Rassendiskriminierung gegenüber weißen Amerikanern. Damals gaben die Liberalen zu, dass es sich um eine bevorzugte Behandlung einer Rasse handelte, aber sie sagten, dass dies nur vorübergehend sein sollte, um den Schwarzen einen Vorsprung zu verschaffen. Das ist jetzt 60 Jahre her, eine Zeit, die nicht vorübergehend ist. Wie ich bereits sagte, wird ein Privileg, sobald es gesetzlich verankert ist, zu einem Eigentumsrecht der Privilegierten, das durch den Lauf der Zeit und durch Präzedenzfälle bestätigt wird. Auch wenn das Rassenprivileg verfassungswidrig ist, haben die Privilegierten ein Hausrecht auf dieses Privileg.

Mein Buch wurde von Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz, Irving Kristol, dem Herausgeber von The Public Interest, Richter Robert H. Bork, der New York Times Book Review, dem Wall Street Journal, der Washington Post, dem kalifornischen Gouverneur Pete Wilson und vielen anderen positiv besprochen. Henry Regnery sagte, mein Buch sei das wichtigste Werk, das sein Verlag je veröffentlicht habe. Aber mein Buch hatte keine Wirkung. Drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung haben amerikanische Unternehmen, Universitäten und das US-Militär die Rassendiskriminierung weißer Amerikaner institutionalisiert.

Mit 60 Jahren Verspätung sprach Tucker Carlson dieses Thema mit Jeremy Carl an, der gerade The Unprotected Class: How Anti-White Racism is Tearing America Apart veröffentlicht hat. Da ein großer Prozentsatz der weißen Bevölkerung indoktriniert wurde, sich selbst als schuldig und unverdient zu betrachten, ist die weiße Mehrheit nicht in der Lage, ihren rechtlichen Status als Menschen zweiter Klasse zu korrigieren. Da die weiße Mehrheit Amerikas aufgrund der Politik der Demokraten, die auf offene Grenzen und die Anwerbung von Einwanderern in die USA setzt, rapide schwindet, wird es in wenigen Jahren nicht einmal mehr die theoretische Möglichkeit geben, die Gleichheit der Weißen Amerikas vor dem Gesetz wiederherzustellen.

Ep. 98 Es gibt einen systemischen Rassismus in den Vereinigten Staaten, gegen Weiße. Jeder weiß es. Aber niemand sagt es. Wie kommt das? — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 24, 2024

Wenn Sie Ihre Zukunft sehen wollen, lesen Sie Das Lager der Heiligen von Jean Raspail. Das Lager der Heiligen ist eine genaue Beschreibung des Schicksals der westlichen Welt, wie wir es gerade erleben. Wenn Sie sich zutrauen, Ihre Zukunft und die Ihrer Kinder und Enkel zu kennen, dann lesen Sie diesen Roman, der 1973 unsere Zukunft richtig vorausgesagt hat. Das Buch war ein Bestseller, aber die Fäulnis hatte schon begonnen. Heute ist das Buch verboten. Sie können es hier lesen:

Da die rassistische Verunglimpfung weißer Ethnien in jeder westlichen Regierung institutionalisiert ist, können alle weißen Ethnien mit dem gleichen Schicksal rechnen. Das Schicksal der weißen Ethnien ist besiegelt. Sie haben ihre Länder verloren und werden von ihren eigenen weißen Regierungen, Universitäten und Medien verunglimpft. Sie sind dem Untergang geweiht. Vielleicht werden einige von ihnen in Zoos als Beispiele für das rassistische Böse gehalten.