Netanyahus Maschinerie der Massengräuel: Was werden Sie tun?

Catherine Austin Fitts

Unsere Titelgeschichte in Money & Markets im Solari Report der letzten Woche war die Entdeckung von Massengräbern in Gaza. Abonnenten können die Money & Markets Sendung der letzten Woche hier ansehen. Hunderte Leichen wurden entdeckt. Einige waren mit auf dem Rücken gefesselten Händen erschossen worden. Einigen wurden Organe entnommen. Sehen Sie sich die Empörung eines Reporters von Sky News an, als der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem versuchte, den Bericht abzublasen und dann eine Geschichte zu erzählen, als er erwischt wurde.

Diejenigen, die die Konzernmedien konsumieren, wissen nichts über die grausamen Massengräber in Gaza. Stattdessen hören sie Geschichten über Studentenproteste an amerikanischen Universitäten. Ich gehe davon aus, dass diese Proteste professionell organisiert und finanziert werden, mit Drehbüchern, die für bezahlte Agitatoren geschrieben werden, um Dinge zu sagen, die dann weitere “Hassverbrechen”-Anklagen und Gesetze unterstützen können. Eine gute Offensive ist die beste Verteidigung.

Das nennt man “Verdunkelung”. Die Schulproteste halten die wahre Geschichte aus den Schlagzeilen – das schockierende Gemetzel und die massiven Gräueltaten im Gazastreifen, während der Landraub weitergeht und die Planung einer Massenhungersnot beschleunigt wird.

Soweit ich sehe und höre, schweigen die Medien weitgehend über die Massengräber. Auch ein großer Teil der Freiheitsgemeinde schweigt. Viele amerikanische Kirchen unterstützen weiterhin das Verbrechersyndikat, das den Völkermord anführt. Der Gouverneur von New York hisste eine israelische Flagge über der Residenz des Gouverneurs. Der US-Kongress hat fast hundert Milliarden Dollar bewilligt, um die Gräueltaten in der Ukraine und in Israel aufrechtzuerhalten, ein Paket, das nicht einen Cent enthält, um die Invasion an unserer Südgrenze zu stoppen, aber stattdessen die beschleunigte Migration aus dem Nahen Osten finanziert, wodurch noch mehr Menschen aus dieser Region in die USA fliegen, während amerikanische Bomben sie ermutigen, zu gehen.

Die wahren Geschichten über die Gräueltaten im Gazastreifen dringen immer wieder über TikTok nach außen. Amerikanische Private-Equity- und Risikokapitalfirmen, darunter KKR, besitzen etwa 60 Prozent von ByteDance, dem Unternehmen, dem die TikTok-App gehört. Der Kongress, in dem viele Abgeordnete mit doppeltem Pass sitzen, versucht nun sicherzustellen, dass das kriminelle Syndikat die Kontrolle über ByteDance erlangen kann, was es ihm ermöglichen würde, die chinesischen Gründer und Investoren zu verdrängen, indem sie deren viel geringeren Anteil von 20 Prozent billig aufkaufen.

Die kriminellen Syndikate benutzen das chinesische Schreckgespenst gerne als Strohmann. Sie benutzen Politiker, um den Preis, zu dem sie kaufen können, zu senken und den Preis, zu dem sie verkaufen können, zu erhöhen. Mit diesen Kapitalgewinnen werden politische Spenden und Schmiergelder finanziert.

Verdeckte Operationen

Wenn es um verdeckte Operationen geht, haben Verbrechersyndikate immer “mehrere Funktionen”, und ich vermute, dass die Proteste an amerikanischen Universitäten mehr als ein Ziel haben. Wenn die Proteste stattfinden und professionelle Agitatoren mit Begriffen wie “Hassverbrechen” um sich werfen, bieten diese Ereignisse den Verbrechersyndikaten mehr Möglichkeiten, daraus Profit zu schlagen.

Die jüdische Gemeinschaft sieht sich einem massiven “Angst-Porno”-Marketing ausgesetzt, das behauptet, der Antisemitismus sei auf dem Vormarsch. Es wird suggeriert, dass es notwendig sei, das kriminelle Syndikat zu unterstützen, da nur sie die jüdische Gemeinschaft vor dieser wachsenden Bedrohung schützen könnten. Die Botschaft besteht auch darauf, dass die jüdische Gemeinschaft die Aufrüstung des Antisemitismus durch immer neue Gesetze gegen Hassverbrechen unterstützen muss. Wenn Sie verstehen wollen, wie das Spiel funktioniert, schauen Sie sich den wunderbaren Dokumentarfilm Defamation an.

Natürlich wird die Rolle, die das Verbrechersyndikat bei den massiven Gräueltaten gegen die israelische Bevölkerung während der Covid-Operationen gespielt hat, mit keinem Wort erwähnt. Es war Netanyahu, der sich damit brüstete, Israel in ein “Labor für Pfizer” verwandelt zu haben. Doch so mancher jüdische Freund oder Verbündete ist in die Falle getappt und hat darauf bestanden, dass er das Syndikat, das ihn tötet, unterstützen muss, weil das Syndikat ihn vor dem wachsenden Antisemitismus schützt – obwohl es in Wirklichkeit das Syndikat ist, das die Beweise für den Antisemitismus konstruiert. Erinnern Sie sich an den alten Witz von WC Fields über die Schlange und den Schlangentrank? Der Verkäufer verkauft seinen Schlangentrank mithilfe der Schlange, die er auch bei sich trägt.

Die großen Geldgeber der US-Universitäten rufen an und beschweren sich über die Proteste. Ich gehe davon aus, dass das Verbrechersyndikat mehr Einfluss darauf nehmen wird, wer an der Spitze der Universitäten steht und wer deren reiche Stiftungsgelder verwaltet und kontrolliert. Das Management und die Kontrolle der Investitionen dieser Stiftungen – und des intellektuellen Kapitals der Universitäten, das zur Rechtfertigung von Maßnahmen verwendet wird, die den Raubzug des Syndikats und den Katastrophenkapitalismus unterstützen – bietet reiche Belohnungen. Auf diese Weise kann das Syndikat mehr Investitionskapital beschaffen, um den Ausbau seines Kontrollnetzes und seiner digitalen Konzentrationslager zu finanzieren. Wenn Sie ein aktiver Alumnus einer dieser Universitäten sind, lassen Sie sich nicht täuschen.

Das Gleiche gilt für die US-Präsidentschaftskandidaten. Beobachten Sie Politiker und Kandidaten. Die Widersprüchlichkeit ihrer Aussagen lässt uns alle fragen, was los ist. Werden sie von der Vernunft geleitet? Sind sie verzweifelt auf die Großzügigkeit der Zentralbanker und das freie Geld angewiesen, um ihre Kampagnen zu finanzieren? Haben sie eine Kontrolldatei? Haben sie rechtliche Probleme, die sie in die Enge treiben? Hat jemand gedroht, ihre Kinder umzubringen? Oder haben sie einfach nur Angst? Warum unterstützen sie ein Kontrollnetz, das sie in ihrer populistischen Rhetorik eigentlich ablehnen? Oder wollen sie einfach nur neue Öl- und Gaslieferungen nach Europa und noch mehr Chaos im Nahen Osten, um den Ölpreis hoch zu halten, weil die Realpolitik des US-Dollars das verlangt?

Damit Sie nicht denken, dass das nichts mit Ihnen zu tun hat, sollten Sie wissen, dass ein wachsender Teil der digitalen Finanzinfrastruktur und der Cybersicherheit über Israel läuft, das jetzt unter der Kontrolle des kriminellen Syndikats steht. Was halten Sie davon, dass Leute, die in Israel Massengräuel mit Pandemien und in Gaza Massengräber und Organentnahmen durchführen, Ihre Finanztransaktionen kontrollieren? Was halten Sie davon, dass sie die Regeln dafür aufstellen und durchsetzen, wo, wann und wie Sie Ihr Geld ausgeben dürfen, egal wo auf der Welt Sie leben?

Bitte sagen Sie mir nicht, dass Ihr Kandidat gegen die Kontrolle von Finanztransaktionen ist. Wenn ein Kandidat die kriminellen Syndikate, die das Kontrollnetz aufbauen, betreiben und finanzieren, unterstützt und ihnen Straffreiheit gewährt, ist er nicht gegen die Finanztransaktionskontrolle. In Wirklichkeit ist er dafür und für den wirtschaftlichen Raub und die Zerstörung des unabhängigen Einkommens, die uns alle in digitale Konzentrationslager führen.

Kein Mittelweg

Was ist für Sie und mich wichtig und was tun wir?

In erster Linie haben wir es mit einem geistigen Kampf zu tun. Es gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist göttlich, die andere dämonisch. Man muss sich entscheiden – es gibt keinen Mittelweg.

Zweitens handelt es sich um einen Kulturkampf. Wie James Kunstler schrieb, geht es um die Vernünftigen gegen die Verrückten. Auch hier müssen wir uns entscheiden. Es gibt keinen Weg, die Verrückten zu unterstützen und gleichzeitig gesund zu bleiben – und gesund zu bleiben ist entscheidend, um den Weg zu gehen, der vor uns liegt.

Letztlich handelt es sich um einen finanziellen Staatsstreich. Es ist ein Kampf um Souveränität und Rechtsstaatlichkeit. Entweder Gesetz oder Gesetzlosigkeit. Wenn die Gesetzlosigkeit die Oberhand gewinnt, wird die US-Verfassung zerrissen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Massengräber und Organraub in der gesamten westlichen Welt blühen. Und wenn es zum Krieg kommt, werden die jungen Männer und Frauen der NATO-Länder eingezogen, um verstümmelt und abgeschlachtet zu werden.

Was man einem antun kann, kann man allen antun.

Der Silberstreif an den Ereignissen ist, dass das Gesicht des Verbrechersyndikats, das Israel regiert, aus den Vorstandsetagen der Wall Street und der City of London, aus Beverly Hills, Martha’s Vineyard und den Hamptons und aus den verrauchten Räumen der Neokonservativen in Washington an die Oberfläche kommt, wie eine Eiterbeule, die mit dem Eiter immer größer wird, bis sie schließlich platzt und sich entleert.

Aber wenn wir etwas Positives erreichen wollen, müssen wir alle wählen. Kein Politiker kann etwas tun, wenn er nicht von der Basis unterstützt wird, d.h. es kommt darauf an, was man sagt und tut.

Es gibt einen Gott. Er kennt alles, was wir sagen und tun. Die Seele ist unsterblich. Sie und ich sind durch unsere Liebe zum Herrn und durch unsere Liebe zur Menschheit verpflichtet zu sagen: “Nein, das ist nicht in Ordnung. Das darf nicht sein.”

Es ist an der Zeit, dass das Göttliche aufhört, das Dämonische zu rechtfertigen und zu schützen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die Vernünftigen aufhören, die Verrückten zu unterstützen.

Es ist an der Zeit, dass die Gesetzestreuen aufhören, die Gesetzlosen zu unterstützen.

Stoppt die Finanzierung des Syndikats

Die israelischen Staatsanwälte warten darauf, Netanyahu strafrechtlich zu verfolgen, sobald er zurücktritt, und eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass 80 Prozent der israelischen Bevölkerung ihn loswerden wollen, sobald der Krieg vorbei ist. In der Zwischenzeit halten ihn die USA und amerikanische Steuergelder an der Macht und finanzieren die Maschinerie des Massenmords, die sich anschickt, eine Million Männer und Frauen und eine Million Kinder kaltblütig zu ermorden oder auszuhungern. Viele Bürger mit doppeltem Pass und von AIPAC finanzierte und bedrohte Beamte im US-Kongress und in der Biden-Administration unterstützen diese Massengräuel in einer Weise, die Verrat ist. Aber wenn man sich unsere Geldströme ansieht – unsere Steuergelder, unsere Einkäufe, unsere Investitionen und unsere Spenden – dann finanzieren viele von uns das Ganze auch noch.

Erheben Sie Ihre Stimme und handeln Sie jetzt, oder bereiten Sie sich darauf vor, dass der Raub weitergeht, bis er vor Ihrer Tür steht. Wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann, dass Verbrechen, die sich lohnen, Verbrechen sind, die bleiben.

Haben Sie keine Angst vor den Verbrechersyndikaten, die ihr Bestes tun, um die westliche Zivilisation zu demontieren und zu zerstören. Fürchten Sie sich davor, was passieren wird, wenn wir ihnen erlauben, weiterzumachen und Erfolg zu haben. Fürchten Sie, was mit Ihrer unsterblichen Seele geschieht, wenn Sie nichts tun.

Beten Sie, sprechen Sie, werden Sie gehört und denken Sie daran: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es ist an der Zeit, den Ereignissen des Tages und unserer Zukunft, der Zukunft unserer Kinder und der Zukunft der noch ungeborenen Generationen Leben einzuhauchen.