Die ehemalige Chefjuristin der israelischen Armee wurde festgenommen, während sich ein politischer Konflikt um die Veröffentlichung eines Videos zuspitzt, das angeblich schwere Misshandlungen eines palästinensischen Gefangenen durch israelische Soldaten zeigt.

Generalmajor Yifat Tomer-Yerushalmi trat am Freitag zurück und übernahm die Verantwortung für das Durchsickern des Videos. Video hier zu finden.

Am Sonntag nahm die Geschichte eine düstere Wendung, als sie als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei leitete eine stundenlange Suchaktion an einem Strand nördlich von Tel Aviv ein.

Sie wurde später lebend und wohlbehalten gefunden, teilte die Polizei mit – wurde jedoch anschließend in Gewahrsam genommen.

Video mit deutschen Untertiteln:

Die Folgen des durchgesickerten Videos verschärfen sich von Tag zu Tag.

Das im August 2024 auf einem israelischen Nachrichtensender ausgestrahlte Filmmaterial zeigt, wie Reservisten auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman im Süden Israels einen Gefangenen beiseite führen, ihn dann mit Schutzschilden umringen, um die Sicht zu blockieren, während er angeblich geschlagen und mit einem spitzen Gegenstand in den Enddarm gestochen wurde.

Der Gefangene wurde wegen schwerer Verletzungen behandelt.

Fünf Reservisten wurden wegen schwerer Misshandlung und Körperverletzung des Gefangenen angeklagt. Sie wiesen die Vorwürfe zurück und ihre Namen wurden nicht veröffentlicht.

Angeklagte Vergewaltiger der israelischen Armee erklären, sie würden „GEWINNEN“. Mitglieder der „Force 100“ leugnen die Gruppenvergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen nicht kategorisch. Sie beschweren sich lediglich darüber, dass sie die Sodomie nie „erklären“ konnten.

Accused IDF rapists says they will ‘WIN’



Members of ‘Force 100’ don’t outright deny gang-raping a Palestinian prisoner



They just complain that they never got to ‘explain’ the sodomy https://t.co/gkXTn9cxUZ pic.twitter.com/cJ2KgOIg6K — RT (@RT_com) November 3, 2025

Am Sonntag traten vier der Reservisten, ihre Gesichter mit schwarzen Sturmhauben verdeckt, gemeinsam mit ihren Anwälten vor dem Obersten Gerichtshof in Jerusalem auf und forderten die Einstellung ihres Prozesses.

Adi Keidar, ein Anwalt der rechtsgerichteten Rechtshilfeorganisation Honenu, erklärte, seine Mandanten seien einem „fehlerhaften, voreingenommenen und völlig konstruierten Rechtsverfahren“ ausgesetzt.

Das durchgesickerte Überwachungsvideo

Das durchgesickerte Überwachungsvideo wurde auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman im Süden Israels aufgenommen.

Am Montag wurde bekannt, dass der Gefangene im Zentrum des Falls im Oktober nach Gaza entlassen worden war – im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Israel und der Hamas, bei dem verurteilte Straftäter und ohne Anklage festgehaltene Palästinenser im Gegenzug für Geiseln ausgetauscht wurden, die die Hamas seit dem 7. Oktober 2023 festhält.

In der vergangenen Woche wurde eine Strafuntersuchung wegen des Durchsickerns des Videos eingeleitet.

Generalmajorin Tomer-Yerushalmi wurde während der Untersuchung beurlaubt.

Am Freitag erklärte Verteidigungsminister Israel Katz, sie dürfe nicht in ihr Amt zurückkehren.

Kurz darauf trat Tomer-Yerushalmi zurück.

In ihrem Rücktrittsschreiben erklärte sie, sie übernehme „die volle Verantwortung für jedes Material, das aus der Einheit an die Medien gelangt ist“.

„Ich habe die Veröffentlichung von Material an die Medien genehmigt, um falscher Propaganda gegen die Rechtsdurchsetzungsbehörden der Armee entgegenzutreten“, schrieb sie.

Damit bezog sie sich auf Behauptungen einiger rechtsgerichteter Politiker in Israel, die Misshandlungsvorwürfe gegen israelische Soldaten seien erfunden.

Sie fügte hinzu: „Es ist unsere Pflicht, zu ermitteln, wann immer es einen begründeten Verdacht auf Gewalttaten gegen einen Gefangenen gibt.“

Reaktionen in Israel

Nach ihrem Rücktritt äußerte Verteidigungsminister Katz scharfe Kritik an ihrem Verhalten.

„Jeder, der Blutlügen gegen IDF-Soldaten verbreitet, ist nicht würdig, die Uniform der Armee zu tragen“, sagte er.

Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholte am Sonntag die Worte seines Verteidigungsministers und erklärte, der Vorfall in Sde Teiman sei „vielleicht der schwerwiegendste Angriff auf die öffentliche Wahrnehmung des Staates Israel seit seiner Gründung“.

Wenige Stunden später berichteten israelische Medien erstmals, dass Generalmajorin Tomer-Yerushalmi vermisst werde, was Befürchtungen weckte, der politische Skandal könne eine tragische Wendung genommen haben.

Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet. Mehrere Stunden später wurde sie laut Polizei „sicher und bei guter Gesundheit“ im Küstengebiet von Herzliya gefunden.

In der Nacht teilte ein Polizeisprecher mit, dass zwei Personen festgenommen worden seien, die im Verdacht stünden, an der „Weitergabe und anderen schweren Straftaten“ beteiligt zu sein.

Israelische Medien berichteten, dass es sich bei den beiden um Generalmajorin Tomer-Yerushalmi und den ehemaligen Chefankläger der Militärjustiz, Oberst Matan Solomosh, handele.

Ein Symbol der Spaltung

Der Vorfall in Sde Teiman hat sich zu einem Brennpunkt der politischen Spaltung zwischen der israelischen Linken und Rechten entwickelt.

Auf der Rechten wird das Durchsickern des Videos als Verleumdung der israelischen Armee und nahezu als Verrat betrachtet.

Als Militärpolizisten im Juli 2024 nach Sde Teiman kamen, um elf Reservisten zu befragen, drangen rechtsextreme Demonstranten – darunter mindestens drei Abgeordnete der Regierungskoalition von Netanjahu – in die Anlage ein, um ihre Unterstützung zu zeigen.

wird das Durchsickern des Videos als und nahezu als betrachtet. Als Militärpolizisten im Juli 2024 nach Sde Teiman kamen, um elf Reservisten zu befragen, drangen rechtsextreme Demonstranten – darunter mindestens drei Abgeordnete der Regierungskoalition von Netanjahu – in die Anlage ein, um ihre Unterstützung zu zeigen. Auf der Linken wird Tomer-Yerushalmis Entscheidung, die Veröffentlichung des Videos zuzulassen, als der einzige Moment betrachtet, in dem sie ihrer Verantwortung wirklich gerecht wurde.

Das Video wird dort als konkreter Beweis für zahlreiche Berichte über Misshandlungen palästinensischer Gefangener seit den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober 2023 angesehen.

Hintergrund: Vorwürfe von Folter und Misshandlung

Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte eine UN-Untersuchungskommission einen Bericht, in dem sie erklärte, dass Tausende von Gefangenen – Kinder und Erwachsene – aus Gaza „weit verbreiteter und systematischer Misshandlung, physischer und psychischer Gewalt sowie sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt“ gewesen seien – „in einem Ausmaß, das die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Folter sowie der Vergewaltigung und anderer sexueller Gewaltformen erfüllt“.

Die israelische Regierung wies die Vorwürfe weit verbreiteter Misshandlung und Folter von Gefangenen entschieden zurück und erklärte, sie halte sich „voll und ganz an internationale Rechtsstandards“.

Sie betonte zudem, dass alle Beschwerden gründlich untersucht worden seien.