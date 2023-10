Israelischer Krisenherd – ein lokales Scharmützel? Oder der Beginn eines großen globalen Schwarzen Schwans?

Der Ausbruch in Israel hat viele von uns unvorbereitet getroffen. Aber in gewisser Weise war es eine seit Langem erwartete Eskalation an einem Krisenherd, die die Auflösung des Ukraine-Konflikts einleiten sollte, indem sie ihm die Wärme entzieht.

Es kursieren viele Berichte über all die Dinge, die an dem Hamas-Angriff “daneben” zu sein scheinen, daher werde ich hier nicht jeden einzelnen Punkt aufzählen, da die meisten von Ihnen sie wahrscheinlich schon an mehreren Stellen gelesen haben; Dinge wie die sehr unplausible Durchbrechung der israelischen High-Tech-Tore und Verteidigungsanlagen, das beispiellose Versagen von Mossad und Shin Bet, Netanjahus unheimliche Beschwörung von “Pearl Harbor”, die sehr aufschlussreich ist, wenn man bedenkt, dass Pearl Harbor auch ein Angriff unter falscher Flagge war, um die USA in den 2. USA in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen.

Erinnern wir uns daran, dass die Hamas teilweise oder ganz von Israel gegründet wurde – eine Tatsache, die von mehreren hochrangigen israelischen Beamten zugegeben wurde – um ein Gegengewicht zur PLO, der damals dominierenden politischen Gruppe, zu schaffen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass eine von Israel und westlichen Geheimdiensten geschaffene Gruppe möglicherweise immer noch unter deren Kontrolle steht oder zumindest so weit infiltriert ist, dass sie dazu “gesteuert” wird, bestimmte benötigte Falschmeldungen zu erstellen, die Israel als Ganzes zugute kommen könnten. Dies wird durch neue Beweise untermauert, dass die Hamas von der Ukraine gelieferte Waffen verwendet hat, was auf eine Standard-Waffenpipeline des westlichen Geheimdienstes wie bei den Contras und anderen hinweist.

Der wichtigste Grundsatz, nach dem ich arbeite, ist, dass fast kein globales Ereignis rein zufällig eintritt, vor allem, wenn es in einem bestimmten geopolitischen Bereich stattfindet. Und der Nahe Osten ist sicherlich in vielerlei Hinsicht mit Russland, dem Ukraine-Krieg und der Multipolarität im Allgemeinen verbunden.

Gehen wir einige der möglichen Gründe durch, die einen solchen Konflikt ausgerechnet jetzt entfachen könnten.

Als logische Folge des allgemeinen Grundsatzes, dass in der Welt der Großmachtpolitik nichts zufällig geschieht, müssen wir uns vor Augen halten, dass alles, was geschieht, in der Regel mit der führenden Groß- oder Supermacht zusammenhängt oder ein Nebenprodukt davon ist – sei es direkt oder indirekt; sehr wenig kann in ihrem Einflussbereich geschehen, ohne dass sie in einer Form grünes Licht gibt.

In diesem Fall beziehen wir uns auf die USA, den obersten Hegemon der Welt. Die USA sind jedoch nicht mehr das einzige große Kind im Block, und so werden wir uns die möglichen Gründe ansehen, die beide Seiten für das Aufflammen dieses Konflikts haben könnten.

Welche möglichen Gründe könnten die USA also haben, um den Nahen Osten zu entflammen?

Wir wissen, dass in letzter Zeit große Schritte in Richtung Multipolarität und Zerfall des atlantischen Weltreichs unternommen wurden. Parallel dazu bewegte sich Israel auf eine ernsthafte Normalisierung mit Saudi-Arabien zu, die jetzt von Insidern als “auf unbestimmte Zeit aufgeschoben” beschrieben wird, weil KSA von Israel verschiedene Zugeständnisse gegenüber den Palästinensern verlangte – was jetzt ein totes Thema ist.

In vielerlei Hinsicht sind solche Versöhnungen, Annäherungen, Normalisierungen usw. gefährliche Entwicklungen für den Hegemon. Krieg und Konflikte sind die wirksamsten Mittel, um Ereignisse zu kontrollieren und günstige Bedingungen für die Vorherrschaft zu schaffen, die es ermöglichen, eine Spaltung herbeizuführen, unnachgiebige Länder zu schwächen, ihre Führer zu stürzen, usw.

Zunächst müssen wir uns daran erinnern, dass Benjamin Netanjahu selbst mit einer zunehmenden Unbeliebtheit im eigenen Land konfrontiert war, wobei es lange Zeit Gerüchte gab, dass sogar der Mossad dabei half, Proteste gegen ihn zu inszenieren (was durch die Pentagon-Leaks Anfang dieses Jahres aufgedeckt wurde).

Eine der gängigsten Methoden eines “starken Mannes”, um seine Stärke zu behaupten, Unterstützung zurückzugewinnen und seine Macht zu konsolidieren, ist das Schüren von Konflikten, die dazu genutzt werden können, “Notstands”-Einschränkungen für Gegner, Unterdrückung politischer Äußerungen usw. zu schaffen. Dies ist offensichtlich eine weitverbreitete Taktik – zuletzt von Zelensky – und bedarf keiner großen Erklärung.

Man kann sich leicht vorstellen, wie ein umkämpfter Netanjahu versuchen würde, einen Konflikt zu schüren, um den Patriotismus umzulenken und sich mit “Ruhm” zu bekränzen, indem er die Hamas ein für alle Mal vernichtet, was seine Macht und sein Vermächtnis für alle Zeiten sichern würde.

Wenn man das hochrechnet, könnte es eine Konvergenz der für beide Seiten vorteilhaften Anreize gegeben haben. In Anbetracht von Netanjahus Situation könnten die USA und Großbritannien beschlossen haben, einen gegenseitigen Deal auszuhandeln, bei dem mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Netanjahu erhält seine Machtkonsolidierung und seinen Ruhm, während die USA und das Vereinigte Königreich möglicherweise einen Krieg führen können, um den nun unaufhaltsam aufsteigenden Iran zu schwächen.

Das bringt uns zur nächsten großen Motivation. Einer der Hauptgründe für dieses plötzliche Aufflackern könnte darin bestehen, einen viel größeren Flächenbrand zu entfachen, um den Iran, der in letzter Zeit übermäßig an geopolitischer Macht gewonnen hat, auf fatale Weise zu schwächen. Dies ist keine bloße Spekulation, sondern wird jetzt vom Westen auf verschiedene Weise offen angedeutet.

Erstens die neue Bombe, dass “der Iran bei der Planung” dieses Hamas-Anschlags geholfen hat.

Und der langsam anschwellende Chor der westlichen Politiker, die dem Iran direkt drohen.

Wie Sie sich erinnern, hat der Westen im vergangenen Jahr wie nie zuvor versucht, dem Iran die Flügel zu stutzen. Das liegt daran, dass der Iran in der Region eine immer größere Rolle spielt, vorwiegend nach den jüngsten Annäherungen, und daran, dass er in den verschiedenen Energiekriegen eine wichtige Rolle spielt und Russland in der Ukraine geopolitisch hilft usw. Der Wert des Irans ist enorm gestiegen, und er wurde zu einer viel zu großen Bedrohung.

Ferner wurde in letzter Zeit auch der Syrien-Krieg langsam aktiv, was zum Teil auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen ist, da die USA versuchen, die russischen Bemühungen zu schwächen und zu spalten. Aber auch, weil der Iran dort Fortschritte gemacht hat, da die israelischen Angriffe weniger wirksam und seltener sind, während die US-Truppen und -Stützpunkte verstärkt von iranischen Stellvertretern angegriffen werden.

In der Zwischenzeit hat Assad ebenfalls an Stärke gewonnen, er jettet rund um den Globus und schließt neue Verträge ab. Er traf sich zum ersten Mal seit 2011 mit dem saudischen Minister, besuchte China zum ersten Mal seit 2004 und vieles mehr.

Aus dieser ganzheitlichen Sichtweise lässt sich ableiten, dass der US-Hegemon den Nahen Osten möglicherweise in einen großen Konflikt verwickeln will, um seine immer stärker werdenden Gegner zu schwächen. Offiziell geben sie sich als Friedensstifter, die von den Entwicklungen “überrumpelt” werden und versuchen, jegliche Eskalation zu verhindern.

Tatsächlich aber haben die USA gerade die Entsendung des Flugzeugträgerverbands USS Gerald R. Ford in den östlichen Mittelmeerraum angekündigt. So viel Feuerkraft schickt man nicht, wenn man Frieden schaffen und deeskalieren will. Ganz zu schweigen von den C17-Frachtflugzeugen des US-Militärs, die bereits in Israel gelandet sind und wahrscheinlich neue Waffen transportieren.

Es ist leicht vorstellbar, dass sie beispielsweise die Beteiligung des Irans an den Hamas-Anschlägen mit einer wahrgenommenen “wachsenden iranischen Bedrohung” in Syrien in Verbindung bringen und dies in eine breitere künftige Offensive einbeziehen könnten, bei der gemeinsame israelisch-amerikanische Geschwader Assads Streitkräfte, Infrastruktur usw. bombardieren und schwächen können, um Syrien niederzuhalten. Martyanov geht in seinem neuen Video ausführlich darauf ein, auch auf die militärspezifischen Aussichten eines solchen hypothetischen Angriffs auf den Iran.

Aber natürlich könnte dies, wie Lindsey Graham oben andeutet, noch viel weiter gehen. Sie könnten einen ganzen Krieg planen, um den Iran lahmzulegen, zumindest seine Ölraffinerien, was die iranische Wirtschaft lahmlegen und seinen Einfluss schwächen würde. Pepe Escobar erörtert solche Möglichkeiten in seinem neuen Beitrag:

“Doch es gibt ANDERE Sichtweisen.

Der eindeutige Hinweis ist die israelische Rhetorik von “Pearl Harbor”. Jeder weiß, was das bedeutet. Das Projekt Ukraine ist tot. Die Masters of the Universe brauchen also einen neuen Krieg (“gegen den Terror”), um Westasien in Brand zu setzen.

Ein friedliches Westasien bedeutet Wiederaufbau für Syrien, Wiederaufbau für den Irak und den Libanon, Iran und Saudi-Arabien als Teil der BRICS 11, die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die in ganz Westasien respektiert und engagiert wird.

Die Nördliche Seeroute ist bereits in Kraft und untergräbt direkt den Suezkanal. Eines der wichtigsten Themen, die in Valdai auf höchster Ebene diskutiert wurden, war die Entdollarisierung. All das ist für die üblichen Verdächtigen ein Gräuel.

Dass der Mossad und die IDF überrascht wurden, ist eine kindische Fantasie. Sie wussten, dass es kommen würde. Die Frage ist nun, ob die Hisbollah in die Stadt kommen wird.”

Die von ihm erwähnten Projekte, der vollständige Zusammenbruch des westlich dominierten Systems, sind ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Lesen Sie noch einmal meinen Artikel über das Kernland und warum dieser “Mittelweg” durch den Iran für den Hegemon absolut entscheidend ist, um die Welt zu gewinnen.

Jetzt, wo der Westen am Abgrund steht, könnte er alles daran setzen, den Iran ein für alle Mal zu kastrieren, was einen Dominoeffekt auf die gesamte Region haben würde. Eine Zerschlagung des Irans würde den Fall Syriens bedeuten, was wiederum den Rauswurf Russlands und die Schließung seiner Stützpunkte bedeuten würde, was wiederum bedeuten würde, dass jegliche russische Machtprojektion in dieser Region zunichte gemacht würde, insbesondere jetzt, da die nördlichen Routen vollständig von der NATO beherrscht werden und Finnland und möglicherweise Schweden beitreten.

Letztlich würde dies einem viel größeren Zweck dienen – es gibt immer Pläne innerhalb von Plänen.

Der ultimative große Plan dreht sich um den Ukraine-Krieg, der wiederum um den künftigen China-Taiwan-Konflikt kreist.

Es könnte eine Vielzahl von Gründen geben, um diesen Konflikt jetzt in Bezug auf die Ukraine auszulösen. Einer der Hauptgründe, die mir in den Sinn kommen, ist die Schaffung eines massiven Rauchvorhangs, um die Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt abzulenken, während die Biden-Regierung im Stillen ihren Plan umsetzt – den wir im letzten Bericht ausführlich erörtert haben -, Zelensky auf Eis zu legen und den Krieg einzufrieren.

In mehreren kürzlich erschienenen Artikeln wurde aufgezeigt, wie wenig die Medien in letzter Zeit über die Ukraine berichtet haben, und die Diagramme zeigen den langsamen Rückgang, insbesondere seit die Realität der gescheiterten Offensive eingetreten ist. Jetzt wird sie ganz aus dem Nachrichtenzyklus verschwinden und durch den wachsenden israelischen Konflikt und die endlosen Schreie der Empörung über die begangenen Gräueltaten ersetzt – Sie wissen schon, die gleichen, die täglich von der AFU im Donbass verübt werden und die irgendwie nicht die gleiche Aufmerksamkeit der Medien erhalten.

Jemand hat mich kürzlich gefragt – ich weiß nicht mehr, ob es im Kommentarbereich oder in einem der Postsäcke war -, wie ich mir vorstelle, dass sie den Ukraine-Konflikt in Zukunft unter den Teppich kehren können. Ich nannte mehrere mögliche Methoden, von denen eine darin bestand, dass sie einen anderen neuen globalen Krisenherd entfachen können, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Ich habe sogar einige Beispiele angeführt, wie die Situation zwischen Aserbaidschan und Armenien zu etwas Größerem zu machen oder die Feindseligkeiten zwischen Serbien und dem Kosovo, die schon seit einiger Zeit schwelen, wieder aufleben zu lassen; aber das habe ich zugegebenermaßen nicht vorhergesehen.

In vielerlei Hinsicht ist sie die brillanteste von allen. Denn nichts erkauft sich die Empörung der Medien so gut wie Angriffe auf Israel, so scheint es zumindest. Die Medien interessieren sich nicht für ermordete Armenier oder für irgendein anderes Land. Wenn Ihr Hauptziel also darin besteht, die größte Medienvernebelung zu schaffen, um die Berichterstattung über die Ukraine komplett abzulenken, dann ist dies genau das Richtige.

Aber ich weiß, was Sie denken. Israel könnte eine “schnelle” Säuberungsaktion gegen die Hamas durchführen und damit fertig sein und die ganze Aufmerksamkeit wieder auf die Ukraine lenken.

Damit diese Theorie funktioniert, müsste sie wahrscheinlich einen größeren Konflikt auslösen, vielleicht unter Einbeziehung des Iran. Dann hätten die USA sogar einen Vorwand, um die Ukraine fallen zu lassen, der auch den fanatischsten pro-ukrainischen Kongressmitgliedern genehm wäre. Zum Beispiel: “Wir mussten all unser Geld schicken, um Israel zu retten.” Sicherlich würde niemand im US-israelischen Kongress mit den Perlen wedeln oder sich darüber aufregen, dass die USA ihre ukrainischen Gelder stattdessen für Israel verpulvern.

Das könnte der Regierung Biden einen stichhaltigen und vertretbaren Vorwand liefern, die Ukraine fallen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass ich diese Theorie als Hauptmotiv für den aktuellen Konflikt noch nicht voll und ganz unterstütze, sondern sie nur als eine mögliche Erklärung anbiete. Ich selbst bin mir noch nicht ganz sicher, da ich immer noch Daten sammle und darauf warte, dass weitere Ereignisse eintreten, die uns Anhaltspunkte liefern.

Gibt es weitere Anhaltspunkte, die dies unterstützen?