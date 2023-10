Offizielle Daten zeigen, dass die Todesfälle durch Herzversagen um 26% über dem Vorniveaus der Pandemie stehen

Experten schlagen Alarm, da die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Herzversagen weiterhin deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Neue offizielle Daten der britischen Regierung zeigen, dass die Herz-Todesfälle derzeit 26 Prozent höher sind als vor der Pandemie.

Die neuesten Zahlen zeigen, dass England in dem 24-Wochen-Zeitraum zwischen dem 24. März 2023 und dem 1. September 32.130 registrierte Todesfälle aufgrund von Herzversagen verzeichnete.

Im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 gab es 25.512 Todesfälle durch Herzversagen.

Der Unterschied beträgt 6.618.

Wenn wir dies auf 52 Wochen hochrechnen, werden wir bei der aktuellen Rate im Jahr 2023 14.339 mehr Todesfälle durch Herzversagen sehen als erwartet im Jahr 2020.

Die Todesfälle durch Herzversagen in den letzten 24 Wochen waren 26% höher als das erwartete Niveau im Jahr 2020.

Quelle dieser eher alarmierenden Statistik ist der neueste Bericht des britischen Ministeriums für Gesundheitsverbesserung und Unterschiede.

Eine weitere überraschende Statistik des Gesundheitsministeriums betrifft die Zahl der „erwarteten“ herzbedingten Todesfälle.

Die Daten zeigen, dass die Regierung die Zahl der Menschen, von denen sie „erwartet“, dass sie an Herzversagen sterben, erhöht hat.

Die Zahl der „erwarteten“ Todesfälle durch Herzversagen im Jahr 2023 ist 8% höher als im Jahr 2020.

Der Chief Medical Officer Professor Chris Whitty, der britische Fauci, behauptete, dass „Verzögerungen bei der Verschreibung von Statinen“ für den Anstieg verantwortlich sein könnten.

Diese Theorie wurde jedoch von Professor Carl Heneghan und Dr. Tom Jefferson in einem Substack-Post gründlich widerlegt.

Einige führende Kardiologen, wie Dr. Aseem Malhotra und Dr. Peter McCullough, weisen auf die mRNA-Impfungen hin.

Dr Peter McCullough testified in the European Parliament in Strasbourg which was chaired by Christine Anderson.



Watch below! @P_McCulloughMD@AndersonAfDMdEP@EU_Commission@EUparliament#CourageousDiscourse #McCulloughFnd https://t.co/Jp70FaOGjo pic.twitter.com/Kune5T0w81