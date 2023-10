Aktuell ruft das WEF zu »kollektivem Handeln« im Kampf gegen »Fehlinformation« und »Desinformation« auf.

Mehr Druck gegen freie Meinungsäußerung.

Zuerst zerstören sie mutwillig etwas und dann wollen sie „den Auftrag“, es wieder aufzubauen.

Würden Sie jemandem den Auftrag geben, wenn die obige Aussage z.B. Ihr Haus beträfe?

Und doch sehen wir jetzt die unermüdlichen Bemühungen derselben Gruppen, offizieller und inoffizieller Art, derselben Machtzentren, die jahrelang alarmistische Erklärungen über die angeblich gefährliche Verbreitung von „Fehlinformationen“ in den Medien verbreitet haben – und die der Welt sagen wollen, wie man „das Vertrauen in die Medien wiederherstellen“ kann.

In der neuen Folge der Think-Tank-Serie des Weltwirtschaftsforums (WEF) – einem Versuch, die Grundlagen für eine zukünftige „Welt(un)ordnung“ zu einer Reihe von Schlüsselthemen zu legen – befasst sich das Sprachrohr der globalen Elite mit Sitz in der Schweiz genau mit dem Vertrauen in die Medien – und wie KI in ihre Lösungsvorschläge integriert werden kann.

Gleichzeitig wird die Global Coalition for Digital Safety, ihre „öffentlich-private Koalition zur Bekämpfung schädlicher Inhalte und Verhaltensweisen im Internet“, gefördert.

Das Problem des Misstrauens gegenüber den Medien wird von Leuten wie dem WEF, d.h. seinen „Interessengruppen“, geschaffen: Es ist die Zensur, die von den einflussreichsten alten Medien unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Desinformation“ betrieben wird.

Aber warum sollte man diesen Medien glauben? Zensurgegner sagen, es sei das Ergebnis einer ungerechtfertigten Zensur, während das WEF argumentiert, diese Medien hätten nicht genug zensiert, d.h. zu viele „Fehlinformationen“ durchgelassen.

Es wird erwähnt, dass in Grossbritannien „nur 40% der Bevölkerung den Nachrichten vertrauen“. Sie sagen nicht genau warum – aber sie deuten an, dass es an der „zügellosen Desinformation“ liegt.

Von wem? (Auch das sagen sie nicht).

Mit einem zweifellos dankbaren Nicken in Richtung der Covid-Pandemie als Faktor, der dieses Chaos überhaupt erst möglich gemacht hat, und unter Berücksichtigung seiner eigenen Position schlägt das WEF nun diese „6-Schritte-Lösungen“ vor:

Verringerung der Exposition gegenüber schädlichen Online-Inhalten; Schaffung eines Bewusstseins für die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichtenmedien; Verbesserung der Medieninformationskompetenz; Minderung der Risiken und Nutzung der Chancen, die sich aus der generativen KI ergeben; Stärkung der Vertrauenswürdigkeit durch Transparenz und Rechenschaftspflicht; und schließlich – Steigerung des Interesses und des Engagements für Nachrichtenmedien.

Der Bericht, der unter anderem vom Leiter der Medien-, Unterhaltungs- und Sportindustrie (Abteilung?) des WEF verfasst wurde, enthält diese Gedanken.

„Eine der wichtigsten Lehren aus der generativen KI ist, dass Inhalte nun vollständig kommerzialisiert sind. Journalisten müssen aufhören, ihren Wert ausschließlich in ihren Inhalten zu sehen und stattdessen das Feld in einer neu vernetzten Welt definieren, um Gemeinschaften zu dienen und den öffentlichen Diskurs zu verbessern, indem sie Stimmen finden, unterstützen und teilen, die in den Massenmedien zu lange nicht gehört wurden“, wird Jeff Jarvis, ehemaliger Direktor des CUNY Graduate School of Journalism Center for Entrepreneurial Journalism, zitiert.