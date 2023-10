Keine Impfung, keine Bildung? Big Pharmas Einfluss auf irische und britische Schulen

Gavin O’Reilly

Letzten Donnerstag wurde angekündigt, dass der südirische Staat allen Schulkindern unter seiner Gerichtsbarkeit Grippeimpfungen anbieten wird, obwohl Kinder eine Altersgruppe mit einem absolut minimalen Risiko sind, schwerwiegend an saisonalen Krankheiten wie Grippe und Erkältungen zu erkranken.

Dies erfolgt weniger als drei Monate nach einer im Grunde identischen Ankündigung der britischen Regierung, dass die Grippeimpfung an mehr als drei Millionen Kinder in englischen Schulen verabreicht wird.

Eine ähnliche Ankündigung wurde von der britischen Regierung im Oktober 2019 gemacht, aber dieser Plan wurde wegen fehlender Vorräte aufgegeben.

AstraZeneca, der Hersteller des Nasensprays, das Schulkindern in England verabreicht werden sollte, führte dies auf eine Verzögerung bei der Analyse der Grippesaison dieses Jahres durch die WHO zurück, die dann den Pharmaunternehmen gegeben werden sollte, um zu bestimmen, wie viele Produkte entwickelt werden sollten.

Das Timing dieser Ankündigung im Jahr 2019 und die neuen Ankündigungen, dass Grippeimpfungen für Schulkinder in Irland und Großbritannien eingeführt werden, weckt Misstrauen.

Am 18. Oktober 2019, demselben Tag, an dem angekündigt wurde, dass die Pläne zur Versorgung von Schulkindern in England mit Grippeimpfungen fallen gelassen wurden, fand in New York die Veranstaltung 201 statt. Organisiert von der John Hopkins University in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation und dem Weltwirtschaftsforum, war die Veranstaltung 201 eine Simulationsübung, die sich eine Coronavirus-Pandemie vorstellte, die den Globus überzieht. Die Auswirkungen könnten nur durch eine noch engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor weltweit gemildert werden, einschließlich der Vergabe weitreichender Befugnisse an soziale Medien, um mit dem zu befassen, was die Übung als „Desinformation“ während der hypothetischen Pandemie bezeichnete.

In dem, was nur als ein herausragender Zufall beschrieben werden kann, wurde weniger als einen Monat später der erste Fall des angeblichen „COVID-19“-Virus in Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei, entdeckt. In einem weiteren Zufall war Wuhan Heimat des Wuhan-Instituts für Virologie, wo die EcoHealth Alliance, eine in New York ansässige NGO mit Verbindungen zur Gates Foundation, Forschungen über die Übertragung von Coronaviren von Fledermäusen auf den Menschen durchführte, finanziert durch das National Institute of Allergy and Infectious Diseases von Anthony Fauci.

Einige Monate später, im März 2020, verkündete die WHO, eine Organisation mit einer Geschichte von Korruption und nicht offengelegten Verbindungen zu Pharma-Giganten, den offiziellen Beginn der „COVID-19-Pandemie“. Was danach folgte, war beispiellos.

Weite Teile der Gesellschaft wurden weltweit geschlossen, angeblich um Kranke und Gefährdete vor einem angeblichen Virus zu schützen, dessen Mortalitätsrate ihn nicht gefährlicher machte als die saisonalen Krankheiten, die zufällig für zwei Jahre in allen Ländern, die den WHO-Verfahren folgten, verschwanden, um durch ein „Virus“ mit genau denselben Symptomen „ersetzt“ zu werden.

In Wirklichkeit würden die Lockdowns weitaus mehr dazu beitragen, kleine Unternehmen zu schwächen, als Leben zu retten. Die Abhängigkeit von Unternehmensangeboten, die durch diese Maßnahmen entstand, führte zur Übertragung von mehr als 1 Billion Dollar Vermögen nach oben.

In einem weiteren Zufall ähnelte dieses Beispiel für die Zusammenarbeit von Regierungen und dem privaten Sektor in bemerkenswerter Weise dem, was in der Veranstaltung 201 skizziert wurde, und stimmte auch perfekt mit der im Juni 2020 gestarteten Great Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums überein, die erneut betonte, dass der einzige Weg zur Milderung der Auswirkungen der

„Covid-Pandemie“ darin bestand, der Unternehmensklasse noch größeren Einfluss auf das öffentliche Leben weltweit zu geben.

Eines der Hauptmerkmale des Great Reset ist die Einführung einer digitalen ID, die der Regierungs-Unternehmens-Allianz eine autoritäre Kontrolle über ihre Bürger geben würde, sollte sie verpflichtend gemacht werden, was während der „Covid-Pandemie“ effektiv geschah.

Nach der Ankündigung des „Covid-Impfstoffs“ am ersten Arbeitstag nach der US-Präsidentschaftswahl 2020 (wieder einmal ein zufälliges Timing) würden 2021 mehrere Länder weltweit Gesetze einführen, die ihre Bürger dazu verpflichteten, geimpft zu sein, bevor sie am Alltagsleben teilnehmen könnten. Um dies umzusetzen, war das Standardverfahren, auf ihrem Smartphone einen QR-Code zu platzieren, sobald sie geimpft worden waren. Dieser würde ihnen Zugang zu Restaurants, Bars, Fitnessstudios und anderen für diejenigen verbotenen Annehmlichkeiten gewähren, die sich entschieden hatten, nicht an einem globalen medizinischen Experiment teilzunehmen.

Im Wesentlichen handelte es sich dabei um einen Trockenlauf für die Einführung eines verpflichtenden digitalen Ausweises, der eine angebliche „Pandemie“ als Vorwand benutzte.

Die Einführung von Impfpässen würde jedoch zu einer weltweiten Protestbewegung zur Verteidigung der Menschenrechte führen. Als Reaktion darauf würde die Unternehmensmedien eine Dämonisierungskampagne gegen diese Demonstranten beginnen und sie als „rechtsextrem“ bezeichnen. Regierungen, die mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden waren, würden eine brutale Niederschlagung einleiten. Am bemerkenswertesten vielleicht in Kanada, wo die Regierung des WEF „Young Global Leader“ Justin Trudeau Demonstranten mit Tränengas und berittenen Pferden angreifen und ihre Bankkonten mit Notgesetzen einfrieren würde.

Der Einfluss dieser globalen Protestbewegung spielte wahrscheinlich eine Rolle beim plötzlichen Zusammenbruch des „Pandemie“-Mediennarrativs Anfang 2022, kurz nach der virtuellen Davos Agenda-Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums. Die kurz darauf von Russland in der Ukraine begonnene Operation, nach fast neun Jahren westlicher Provokationen, würde den Mainstream-Medien als praktische Deckgeschichte für die globale Inflation dienen, die durch Lockdown-Maßnahmen verursacht wurde.

Mit der Ankündigung, dass das Vereinigte Königreich unter der Herrschaft des WEF-Mitglieds Rishi Sunak und der südirische Staat unter der Führung des WEF-„Young Global Leader“ Leo Varadkar ein Produkt für Schulkinder auf den Markt bringen werden, das für diese Altersgruppe ein absolut geringes Risiko darstellt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die „Pandemie“-Geschichte für Schulkinder in beiden Ländern wiederholt wird und eine Grippeimpfung obligatorisch wird, bevor sie eine Ausbildung beginnen.

*

Gavin O’Reilly ist ein irisch-republikanischer Aktivist aus Dublin, Irland, mit einem starken Interesse an den Auswirkungen des britischen und US-amerikanischen Imperialismus; er schrieb von Januar 2018 bis zu ihrer Beschlagnahmung durch das FBI im Jahr 2021 für die American Herald Tribune, und seine Arbeit erschien auch bei The Duran, Al-Masdar, MintPress News, Global Research und SouthFront. Er ist über Twitter und Facebook zu erreichen und wird auf Patreon unterstützt.