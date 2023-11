Israels Bodenkriegsrätsel

Auch wenn Tel Aviv seine Bombardierung des Gazastreifens nach dem Waffenstillstand intensivieren mag, täuscht dies über die Tatsache hinweg, dass die Bodenoffensive Israels noch nie dagewesene Gefahren birgt.

Noch vor Einbruch der Dunkelheit am 26. November begannen Kämpfer des militärischen Flügels der Hamas, der Al-Qassam-Brigaden, mit der Übergabe einer Reihe von israelischen Gefangenen an das Internationale Rote Kreuz, die während der Operation “Al-Aqsa-Flut” am 7. Oktober gefangen genommen wurden. Die Übergabe dieser Frauen und Kinder fand im Gazastreifen im Rahmen einer scheinbaren Sicherheitsparade statt. Al-Qassam-Kämpfer kamen in Fahrzeugen mit Allradantrieb an und verteilten sich in voller Uniform und mit Waffen auf dem Gelände. Umgeben von Zivilisten, die den Widerstand bejubelten, verlief die Übergabe der israelischen Gefangenen reibungslos und in aller Ruhe.

Dieses Ereignis fand auf dem Palästina-Platz in Gaza-Stadt am dritten Tag des Waffenstillstands statt, der auf einen 49-tägigen Krieg folgte. Während des gesamten Krieges war Gaza-Stadt einer erdrückenden Belagerung und einem noch nie dagewesenen israelischen Luft- und Artillerieangriff ausgesetzt, wie es ihn seit mindestens 1982 nicht mehr gegeben hat.

Die Übergabe auf dem Palästina-Platz fand außerdem mehr als einen Monat nach Beginn der Bodenoperation der israelischen Armee statt, deren Ziel es ist, Gaza-Stadt und alle Gebiete nördlich des Streifens zu besetzen, sie zu zerstören und die Bevölkerung dauerhaft zu vertreiben. Der Anblick der Al-Qassam-Kämpfer, die am 26. November selbstbewusst auf dem Palästina-Platz Wache hielten, vermittelte den Anwesenden jedoch den Eindruck, dass sie vom israelischen Krieg verschont geblieben sind.

Die Kämpfer transportierten die israelischen Gefangenen aus ihren verschiedenen Verstecken und vereinbarten Abholorten zum Platz und sorgten gleichzeitig dafür, dass diese sicheren Unterkünfte nicht entdeckt wurden. Jemand gab den Befehl, und andere führten ihn nahtlos aus, und das in einem unübersehbaren geografischen Gebiet von weniger als 150 Quadratkilometern. Man darf nicht vergessen, dass Israel und die USA in den vergangenen sechs Wochen enorme nachrichtendienstliche Ressourcen eingesetzt haben, um das riesige Netz von Hamas-Tunneln auszuheben und den Aufenthaltsort der Gefangenen zu ermitteln.

Karte der israelischen Operationen in Gaza

Dieses Bild zeigt weitgehend die Ergebnisse der israelischen Bodenoperation: Massaker an der Zivilbevölkerung und Zerstörung der Infrastruktur in großem Ausmaß, aber nur geringe Schäden an der militärischen Struktur des palästinensischen Widerstands. Zwar wurden einige seiner Anführer getötet – zuletzt der Nordkommandant von Al-Qassam und Mitglied des Militärrats Ahmed al-Ghandour -, doch das Kommando- und Kontrollsystem funktioniert noch immer.

Israels Grenzen am Boden

Ein weiterer Beweis dafür ist die Unfähigkeit der Besatzungsarmee, ungehindert in den gesamten nördlichen Gazastreifen einzudringen. Israel Bodenbewegungen gehen intensive Luftangriffe und anschließender Artilleriebeschuss voraus. Nachdem es alles zerstört hat, was sich ihm in den Weg stellt, beginnen seine Panzer mit dem Vormarsch. Es ist fast unmöglich, den Panzern bei ihrem Vormarsch entgegenzutreten, denn der Luftangriff räumt den Weg 500 Meter vor ihnen frei, während die Artilleriegranaten den Weg 150 Meter vor den Bodeneinheiten ebnen.

Wann immer möglich, schießen die Widerstandskämpfer jedoch Panzerabwehrraketen – Cornet, Conkurs oder ähnliche Typen – mit Reichweiten von mehr als tausend Metern ab. Wenn die Panzer ihr Ziel erreicht haben, tauchen die Widerstandskämpfer wie Geister aus dem Boden oder aus Trümmern auf und beschießen sie mit Panzerabwehrgranaten, in der Regel selbst gebauten Al-Yassin-Granaten, mit einer Reichweite von weniger als 150 Metern. Oder ein Kämpfer nähert sich physisch den israelischen Panzern und legt eine Haftbombe, die ähnlich wie eine Handgranate explodiert.

Die Arbeit des Widerstands ist damit noch nicht beendet. Wenn sich die Panzer nicht zurückziehen und die Besatzungssoldaten sich niederlassen, werden sie mit Maschinengewehrfeuer oder Sprengkörpern angegriffen. Viele dieser Aktionen werden von den palästinensischen Kämpfern gefilmt und an die Einsatzzentrale weitergeleitet, die dann entscheidet, was veröffentlicht wird.

Es ist offensichtlich, dass das Kommando- und Kontrollsystem des Widerstands immer noch gut funktioniert.

Größer als der Krieg von 1973?

Die israelische Bodenoperation im nördlichen Gazastreifen begann nach dreiwöchigen Luftangriffen und Vorbereitungen der Invasionstruppen.

Mehr als 100.000 Soldaten wurden rund um den Gazastreifen mobilisiert, der eine Gesamtfläche von etwa 360 Quadratkilometern hat.

Die meisten dieser Soldaten gehören zu den regulären Streitkräften, und Israel hat weitere 300.000 Reservesoldaten und -offiziere einberufen – mehr als die Zahl der Reservisten, die Russland für den Kampf an einer 1.500 km langen Front einberufen hat. Im nördlichen Gazastreifen hat Israel bisher seine regulären (nicht reservierten) Kampfbrigaden und -bataillone eingesetzt: Golani-Brigade, Nahal-Brigade, Givati-Brigade, Fallschirmjäger, Sondereinsatztruppe “Shayetet 13”, Sonderstabseinheit (Sayeret Matkal) und so weiter. Alle regulären Streitkräfte, die die Besatzungsarmee aufbieten konnte, sind seit Beginn der vierten Kriegswoche vollständig im Gazastreifen stationiert.

Darüber hinaus hat Israel die Hälfte seiner Artillerie, die Hälfte seiner Luftwaffe und eintausend gepanzerte Fahrzeuge, darunter Panzer und Truppentransporter, mobilisiert.

Schätzungen des palästinensischen Widerstands zufolge übersteigt die Gesamtzahl der an den Grenzen des Gazastreifens und innerhalb des Gazastreifens stationierten regulären und Reservekräfte die Zahl der israelischen Truppen, die 1973 an den Gegenangriffen an der syrischen und ägyptischen Front beteiligt waren.

In diesem Krieg haben die Israelis nicht versucht, über die “traditionellen Achsen” in den Gazastreifen einzudringen, d.h. von Osten her in Richtung des Viertels Shuja’iya in Gaza-Stadt. Ihr Einmarsch begann stattdessen im Zentrum des Streifens, im so genannten “Wadi Gaza” mit geringer Bevölkerungszahl und städtischer Dichte, was bedeutet, dass die Fähigkeit des Widerstands, ihm zu begegnen, ebenfalls gering ist.

Die Besatzungsarmee konnte in dieses Gebiet von Osten nach Westen eindringen und so den Norden des Streifens von seinem Süden abtrennen. Bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands führten Widerstandskämpfer jedoch weiterhin Operationen gegen israelische Truppen durch, insbesondere in der Gegend von Juhr al-Dik.

Die andere Achse des Einmarsches befand sich in den Gebieten Beit Lahia und Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens. Seit dem 24. November, als ein vorübergehender Waffenstillstand verkündet wurde, war die Besatzungsarmee nicht in der Lage, die Region zu kontrollieren und sah sich weiterhin tödlichen Operationen verschiedener Widerstandstruppen ausgesetzt.

Die dritte und wichtigste Vormarschachse befindet sich im westlichen Gazastreifen, entlang der Küstenlinie im Norden des Streifens. Israelische Panzer rückten von Norden und von der Mitte her entlang der Mittelmeerküste vor und drangen bis zum Al-Shifa-Krankenhaus und anderen Regierungszentren wie dem Gebäude des Legislativrats vor.

Der Strand von Gaza… der Schwachpunkt des Widerstands

Entlang der Küste gibt es aufgrund der Beschaffenheit des Bodens, des Mangels an Bevölkerung und Infrastruktur sowie der Möglichkeit, dass Meerwasser in die Tunnel eindringt, keine defensiven Widerstandstunnel. Das Einzige, was der Widerstand in dieser Achse defensiv hätte erreichen können, war die Abwehr von Marinelandungen – nicht aber das Aufhalten des Vormarsches von Panzern oder der ihnen vorausgehenden verheerenden Luftangriffe.

Der wichtigste Knotenpunkt in dieser Achse ist das Lager Beach, in das die Besatzungsarmee aufgrund der Heftigkeit des Widerstands nicht eindringen konnte.

Bisher hat Tel Aviv den Tod von mehr als 70 Soldaten und Offizieren bestätigt, Hunderte von Menschen wurden verwundet. Palästinensische Widerstandsquellen bestätigen, dass die eigentliche Konfrontation mit den israelischen Truppen erst nach deren Eindringen in den Shifa Medical Complex begann.

Die Häufigkeit und Intensität der israelischen Luft- und Artilleriebombardements erlauben es den Widerstandskämpfern nicht, den Vormarsch der Besatzung abzuwehren, da die überwältigende Feuerkraft die meisten für Panzer oder Infanterie bestimmten Sprengsätze zur Explosion bringt und die Eingänge zu den Tunneln blockiert oder zerstört.

Aus diesem Grund wartet der Widerstand auf ein Nachlassen der Bombardierung, das Eintreffen von Panzern und die Wiedereröffnung der Tunnel, um seine Operationen zu beginnen. In dieser Phase warten die Kämpfer darauf, dass die israelische Infanterie aus ihren gepanzerten Fahrzeugen auftaucht, um sie ins Visier zu nehmen. Dies ist bereits bei einer Reihe von Operationen in den nördlichen und westlichen Bewegungsachsen der Besatzungstruppen geschehen.

Der Widerstand bestätigt, dass er bisher mehr als 300 israelische Panzerfahrzeuge beschädigt und zerstört hat. Einige von ihnen wurden aus dem Verkehr gezogen, während andere zur Wiederverwendung im Feld gewartet werden. Die Quellen bestätigen gegenüber The Cradle außerdem, dass die Zahl der toten und verwundeten israelischen Soldaten um ein Vielfaches höher ist als von Tel Aviv bekannt gegeben.

Wohin nun?

Vor dem Waffenstillstand vom 24. November hatte die Besatzungsarmee ihre Manövrierfähigkeit am Boden erschöpft, da sie bereits den Großteil ihrer regulären Kampftruppen in der Nord- und Westachse eingesetzt hatte.

Sie wird nach innovativen Lösungen suchen müssen, wenn sie in dicht besiedelte Gebiete im nördlichen Gazastreifen vordringen will, wie das Flüchtlingslager Jabalia, die Viertel Al-Zaytoun und Al-Shuja’iya, das Strandlager Al-Shati und andere wichtige Orte, in die die Israelis nicht vordringen konnten. Diese Gebiete sind der “Ground Zero” des palästinensischen Widerstands, in denen sich diese Kräfte – und ihre Tunnelinfrastruktur – auf heftige und langwierige Konfrontationen vorbereitet haben.

Der Hauptgrund, warum die Besatzungsregierung einer kurzen Waffenruhe zugestimmt hat, ist, dass ihre Bodenoffensive gegen diese Mauer gestoßen ist – zusätzlich zu anderen Faktoren wie dem Druck der USA, amerikanische Gefangene freizulassen. Kurz gesagt, die israelische Armee muss ihre Pläne überdenken und neue Strategien entwickeln, um im Feld voranzukommen.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Normen, die in regulären bewaffneten Konflikten wie in der Ukraine, Syrien, Irak oder Sudan gelten, nicht unbedingt auf den Gaza-Streifen anwendbar sind. Wenn eine Kontrollkarte zeigt, dass die ukrainische Armee eine Region kontrolliert, hat sich die russische Armee aus dieser Region zurückgezogen und umgekehrt.

Im Gazastreifen bedeutet eine Karte, die die israelische Armee in einem Gebiet zeigt, nicht unbedingt einen Rückzug der palästinensischen Widerstandskräfte, da diese nicht über gepanzerte Fahrzeuge oder traditionelle Formationen verfügen, um sich aus den vom Feind besetzten Gebieten zurückzuziehen. Ihre Kämpfer verschwinden einfach im Untergrund, um das Auftauchen der Besatzungssoldaten aus ihren Panzern usw. abzuwarten.

Das Fazit ist, dass die Karten, die derzeit von Regierungen, Medien und Think Tanks in Umlauf gebracht werden und die Israels Vormarsch im Gazastreifen zeigen – ob sie nun korrekt sind oder nicht – nicht Israels Bodenkontrolle, sondern vielmehr die Tiefe seiner Einfälle veranschaulichen.

Nach dem Ende des Waffenstillstands, selbst wenn er weiter verlängert wird, wird Tel Aviv seine Bodenoperationen wieder aufnehmen. Zunächst wird es das Feld mit noch heftigeren Luftangriffen als bisher vorbereiten, um die mehr als 700.000 im nördlichen Gazastreifen verbliebenen Zivilisten zu vertreiben und die Moral der Widerstandskämpfer zu beeinflussen.

Man geht davon aus, dass Israel die Situation am Boden gut studiert, seine Verteidigungspläne geändert, seine Ziele sorgfältig festgelegt und seine Verteidigungslinien neu organisiert hat, um den Feind mit größerer Effizienz zu bekämpfen und ihm die größtmöglichen Verluste zuzufügen.

Israels Ziel ist es, den Widerstand im nördlichen Gazastreifen zu zerschlagen, um sich auf die nächste Phase des Krieges im Süden vorzubereiten, die strategisch und taktisch anders verlaufen könnte. Der Widerstand will den Feind dazu zwingen, den Krieg zu beenden.

Tel Aviv hat sich von Anfang an zwei Ziele für seinen Krieg im Allgemeinen und für seine Bodenoperation im Besonderen gesetzt: die Zerschlagung des Widerstands und die Befreiung der Gefangenen. Die Szene vom 26. November auf dem Palästina-Platz im Herzen von Gaza-Stadt hat uns gezeigt, dass der Widerstand noch intakt und in der Lage ist, von Israel einen Preis zu fordern.

Noch Tage später schäumt die Besatzungsregierung darüber, dass die israelischen Gefangenen unter Bedingungen freigelassen wurden, die hauptsächlich vom Widerstand diktiert wurden: Militäroperationen mussten eingefroren (und streng überwacht) werden, palästinensische Gefangene wurden aus israelischer Haft befreit und Hilfsgüter begannen wieder in den belagerten Gazastreifen zu fließen.

Fünfzig Tage nach Israels erschütternd unverhältnismäßigem Krieg gegen den Gazastreifen ist der palästinensische Widerstand immer noch in der Lage, seinen Willen durchzusetzen – trotz des beispiellosen Massakers des Besatzungsmilitärs an mehr als 20.000 Zivilisten, der Vertreibung Hunderttausender weiterer Menschen und der großangelegten Zerstörung von Wohnhäusern, Krankenhäusern und Schulen.

Wenn der Konflikt in den kommenden Tagen wieder aufflammt und der Krieg zwischen den Truppen ernsthaft beginnt, könnte der Widerstand Israel einen noch höheren Preis abverlangen, den die Israelis nicht hinnehmen können.