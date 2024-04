Israels grausame Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza ist genau das, wonach es aussieht

Israel hat seine Angriffe auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza beendet, weil es dort nichts mehr anzugreifen gibt.

Israel hat seine Angriffe auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza eingestellt, weil es dort nichts mehr anzugreifen gibt. Die Einrichtung – der größte medizinische Komplex in Gaza, in dem Hunderte Zivilist Zuflucht gefunden hatten – ist nun eine leere, unbrauchbare, ausgebrannte Hülle. Augenzeugen berichten von Hunderten Leichen in und um den Komplex. Videoaufnahmen zeigen menschliche Körperteile, die aus dem Boden ragen, und Leichen mit Kabelbindern an den Handgelenken.

Israel spielt jetzt das übliche Theater und behauptet, das Krankenhaus sei ein Hauptquartier der Hamas gewesen und jeder, der dort getötet wurde, sei ein „Terrorist“ gewesen. Es war ein Massaker von größter Grausamkeit. Das ist sonnenklar für jeden, der kein Interesse daran hat, etwas anderes zu behaupten.

Israel, das zu Beginn des Angriffs auf Gaza hartnäckig bestritt, jemals ein Krankenhaus angegriffen zu haben, hat seitdem Hunderte von dokumentierten Angriffen auf die Gesundheitsdienste in Gaza durchgeführt und den größten Teil des Gesundheitssystems des Landes zerstört. Erst kürzlich gab der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf das Gelände des Al-Aqsa-Krankenhauses in Gaza vier Menschen getötet und siebzehn verletzt wurden.

Der Oxford-Professor Nick Maynard, der in diesem Jahr im al-Aqsa-Krankenhaus gearbeitet hat, beschuldigte die IDF kürzlich, „systematisch Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal anzugreifen und das gesamte Gesundheitssystem in Gaza zu zerstören“.

„Es geht nicht nur darum, die Gebäude anzugreifen, sondern die Infrastruktur der Krankenhäuser systematisch zu zerstören“, sagt Maynard. „Sie zerstören die Sauerstofftanks im Al-Shifa-Krankenhaus, sie zerstören absichtlich die Computertomografen und erschweren so den Wiederaufbau dieser Infrastruktur erheblich. Wenn es nur darum ginge, militante Hamas-Kämpfer ins Visier zu nehmen, warum zerstören sie dann absichtlich die Infrastruktur dieser Einrichtungen?“, fragt Maynard.

Warum eigentlich? Wenn es das Ziel ist, die Hamas zu bekämpfen, warum zerstört man dann die medizinische Ausrüstung des Krankenhauses? Wenn das Ziel die Hamas ist, warum zerstört man dann den gesamten Komplex und macht ihn als Gesundheitseinrichtung unbrauchbar?

Logischerweise können wir nur zu dem Schluss kommen, dass es nicht darum geht, die Hamas anzugreifen. Es geht darum, die Gesundheitsinfrastruktur in Gaza zu zerstören.

Heute werden wir Zeuge der totalen israelischen Zerstörung des wichtigsten Spezialkrankenhauses in Gaza, des Al Shifa Medical Complex mit 700 Betten. Es wurde vor 78 Jahren während der britischen Mandatszeit gegründet, der Name Shifa bedeutet 'Haus der Heilung'; nun wurde es in ein 'Haus des Todes' verwandelt durch… pic.twitter.com/l53luccMtz — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024

Warum will Israel die medizinische Infrastruktur im Gazastreifen zerstören? Die Antwort auf diese Frage ist seit Monaten klar: um das Land für die Palästinenser unbewohnbar zu machen. Aus dem gleichen Grund lassen sie die Bewohner des Gazastreifens absichtlich hungern, zerstören ihre Häuser, treiben sie ständig von einem Ort zum anderen und bombardieren jede „sichere Zone“, die sie schaffen.

Das führt natürlich zu einer Situation, in der die Bewohner des Gazastreifens entweder sterben oder in ein anderes Land fliehen werden – was zufällig genau das ist, was Israel von ihnen will.

Es ist so offensichtlich, was hier geschieht. Schmerzhaft offensichtlich. Es ist so offensichtlich, dass es einem in die Augen sticht. Aber wir sind immer noch einer westlichen politischen Medienklasse unterworfen, die uns immer wieder sagt, dass diese eklatante ethnische Säuberungskampagne nicht das ist, wonach es aussieht. Sie erzählen uns, dass all der Hunger, die Zerstörungen, die Abschaffung der Gesundheitsversorgung und der direkte Druck auf die Palästinenser, ihre Heimat zu verlassen, nur eine Reihe von Zufällen sind, die sich aus Israels „Verteidigungskrieg“ ergeben. Dass es nur zufällig so aussieht, als würde eine Agenda vorangetrieben, die Israelis seit Generationen vorantreiben wollen.

Nun, ich habe es satt, dass meine Intelligenz beleidigt wird, und ich hoffe, Sie auch. Der Himmel ist blau, ein Spaten ist ein Spaten, der Kaiser hat keine Kleider, und Israel führt in Gaza eine sehr offensichtliche ethnische Säuberungskampagne durch.