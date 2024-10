Israels Krieg gegen die Welt

Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies

Jede neue Woche bringt neues Unheil für die Menschen in den Nachbarländern Israels, dessen Führer versuchen, sich den Weg ins gelobte Land eines immer größer werdenden Großisrael zu bomben.

In Gaza scheint Israel seinen „Plan der Generäle“ in Angriff zu nehmen, um die am meisten verwüsteten und traumatisierten 2,2 Millionen Menschen der Welt in die südliche Hälfte ihres Freiluftgefängnisses zu treiben. Nach diesem Plan würde Israel die nördliche Hälfte an gierige Bauunternehmer und Siedler übergeben, die nach jahrzehntelanger Ermutigung durch die USA zu einer dominierenden Kraft in der israelischen Politik und Gesellschaft geworden sind. Das verstärkte Abschlachten derjenigen, die nicht nach Süden ziehen können oder sich weigern, hat bereits begonnen.

Im Libanon fliehen Millionen um ihr Leben, und Tausende werden in einer Wiederholung der ersten Phase des Völkermords in Gaza in die Luft gesprengt. Für die israelische Führung ist jeder getötete oder zur Flucht gezwungene Mensch und jedes zerstörte Gebäude in einem Nachbarland ein Freibrief für den Bau künftiger israelischer Siedlungen. Die Menschen im Iran, in Syrien, im Irak, in Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien fragen sich, wer von ihnen der Nächste sein wird.

Israel greift nicht nur seine Nachbarn an. Es befindet sich im Krieg mit der ganzen Welt. Israel ist besonders dann bedroht, wenn die Regierungen der Welt bei den Vereinten Nationen und vor internationalen Gerichten zusammenkommen, um zu versuchen, die Regeln des Völkerrechts durchzusetzen, nach denen Israel rechtlich an dieselben Regeln gebunden ist, die alle Länder in der UN-Charta und den Genfer Konventionen unterzeichnet haben.

Im Juli entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass Israels Besetzung des Gazastreifens, des Westjordanlands und Ostjerusalems seit 1967 illegal ist und dass es seine Streitkräfte und Siedler aus all diesen Gebieten abziehen muss. Im September verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, in der Israel ein Jahr Zeit gegeben wird, diesen Rückzug zu vollziehen. Sollte Israel dem erwartungsgemäß nicht nachkommen, können der UN-Sicherheitsrat oder die Generalversammlung schärfere Maßnahmen ergreifen, wie etwa ein internationales Waffenembargo, Wirtschaftssanktionen oder sogar die Anwendung von Gewalt.

Jetzt, inmitten der eskalierenden Gewalt der jüngsten israelischen Bombardierung und Invasion im Libanon, greift Israel die UNIFIL-Friedenstruppe im Libanon an, deren undankbare Aufgabe es ist, den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zu überwachen und zu entschärfen.

Am 10. und 11. Oktober beschossen israelische Streitkräfte drei UNIFIL-Stellungen im Libanon. Mindestens fünf Friedenssoldaten wurden dabei verletzt. UNIFIL beschuldigte außerdem israelische Soldaten, die Überwachungskameras in ihrem Hauptquartier absichtlich beschossen und außer Betrieb gesetzt zu haben, bevor zwei israelische Panzer später durch das Tor fuhren und es zerstörten. Am 15. Oktober feuerte ein israelischer Panzer auf einen UNIFIL-Wachturm, was als „direkter und offensichtlich absichtlicher Beschuss einer UNIFIL-Stellung“ bezeichnet wurde. Das absichtliche Beschießen von UN-Missionen ist ein Kriegsverbrechen.

Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die Soldaten der UNIFIL von Israel angegriffen werden. Seit die UNIFIL 1978 ihre Stellungen im Südlibanon bezogen hat, hat Israel UN-Friedenssoldaten mit blauen Helmen aus Irland, Norwegen, Nepal, Frankreich, Finnland, Österreich und China getötet.

Die Südlibanon-Armee, Israels christliche Miliz im Libanon von 1984 bis 2000, hat viele weitere Menschen getötet, und auch andere palästinensische und libanesische Gruppen haben Friedenssoldaten getötet. 337 UN-Friedenstruppen aus der ganzen Welt haben ihr Leben gelassen, um den Frieden im Südlibanon zu wahren, der souveränes libanesisches Hoheitsgebiet ist und von vornherein nicht wiederholt von Israel angegriffen werden sollte. Die UNIFIL hat die meisten Todesopfer unter den 52 UN-Friedensmissionen, die seit 1948 weltweit durchgeführt wurden.

Fünfzig Länder beteiligen sich derzeit an der 10.000 Mann starken UNIFIL-Friedensmission, die von Bataillonen aus Frankreich, Ghana, Indien, Indonesien, Italien, Nepal und Spanien getragen wird. Alle diese Regierungen haben Israels jüngste Angriffe scharf und einhellig verurteilt und darauf bestanden, dass „solche Aktionen sofort aufhören müssen und angemessen untersucht werden sollten“.

Israels Angriffe auf UN-Einrichtungen beschränken sich nicht auf die Angriffe auf die Friedenstruppen im Libanon. Die noch verwundbarere, unbewaffnete, zivile Organisation UNRWA (UN Relief and Works Agency) wird von Israel im Gazastreifen noch heftiger angegriffen. Allein im vergangenen Jahr hat Israel eine erschreckende Zahl von UNRWA-Mitarbeitern getötet, etwa 230, als es UNRWA-Schulen, Lagerhäuser, Hilfskonvois und UN-Personal bombardiert und beschossen hat.

UNRWA wurde 1949 von der UN-Generalversammlung gegründet, um rund 700 000 palästinensischen Flüchtlingen nach der „Nakba“, der Katastrophe von 1948, zu helfen. Die zionistischen Milizen, aus denen später die israelische Armee hervorging, vertrieben mehr als 700 000 Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern und ihrer Heimat, ignorierten den UN-Teilungsplan und beschlagnahmten gewaltsam einen Großteil des Landes, das der UN-Plan für die Gründung eines palästinensischen Staates vorgesehen hatte.

Als die Vereinten Nationen 1949 das gesamte von Zionisten besetzte Gebiet als neuen Staat Israel anerkannten, kamen Israels aggressivste und rassistischste Führer zu dem Schluss, dass sie mit der gewaltsamen Festlegung und Neugestaltung ihrer eigenen Grenzen durchkommen und die Welt keinen Finger rühren würde, um sie zu stoppen. Ermutigt durch sein wachsendes militärisches und diplomatisches Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika hat Israel seine territorialen Ambitionen nur noch ausgeweitet.

Netanjahu stellt sich nun schamlos vor die ganze Welt und zeigt Karten eines Groß-Israel, das all das Land umfasst, das es illegal besetzt hält, während die Israelis offen davon sprechen, Teile von Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak und Saudi-Arabien zu annektieren.

Die Auflösung des UNRWA ist ein langjähriges Ziel Israels. Im Jahr 2017 beschuldigte Netanjahu das Hilfswerk, anti-israelische Stimmungen zu schüren. Er beschuldigte das UNRWA, „das palästinensische Flüchtlingsproblem aufrechtzuerhalten“, anstatt es zu lösen, und forderte seine Abschaffung.

Nach dem 7. Oktober 2023 beschuldigte Israel 12 der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter, an dem Angriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen zu sein. Das UNRWA suspendierte diese Mitarbeiter sofort, und viele Länder stellten ihre Finanzierung des UNRWA ein. Seit ein UN-Bericht feststellte, dass die israelischen Behörden keine „stichhaltigen Beweise“ zur Untermauerung ihrer Anschuldigungen vorgelegt hatten, haben alle Länder, die das UNRWA finanzieren, ihre Mittel wieder freigegeben, mit der einzigen Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika.

Israels Angriff auf das Flüchtlingshilfswerk geht weiter. In der israelischen Knesset liegen derzeit drei Gesetzentwürfe gegen das UNRWA vor: ein Gesetzentwurf sieht vor, der Organisation die Tätigkeit in Israel zu verbieten; ein weiterer sieht vor, den Mitarbeitern des UNRWA den rechtlichen Schutz zu entziehen, der UN-Mitarbeitern nach israelischem Recht zusteht; und ein dritter sieht vor, das Hilfswerk als terroristische Organisation zu brandmarken. Darüber hinaus schlagen israelische Parlamentsabgeordnete ein Gesetz vor, mit dem der UNRWA-Hauptsitz in Jerusalem beschlagnahmt und das Land für neue Siedlungen genutzt werden soll.

UN-Generalsekretär Guterres warnte, wenn diese Gesetze in Kraft treten und das UNRWA nicht mehr in der Lage ist, den Menschen im Gazastreifen Hilfe zu leisten, „wäre das eine Katastrophe in einer ohnehin schon unabwendbaren Katastrophe“.

Die Beziehungen Israels zur UNO und zum Rest der Welt stehen auf der Kippe. Als Netanjahu im September vor der Generalversammlung in New York sprach, nannte er die UNO einen „Sumpf aus antisemitischer Galle“. Aber die UNO ist kein außerirdisches Gremium von einem anderen Planeten. Es sind einfach die Nationen der Welt, die zusammenkommen, um zu versuchen, unsere ernstesten gemeinsamen Probleme zu lösen, einschließlich der endlosen Krise, die Israel für seine Nachbarn und zunehmend für die ganze Welt verursacht.

Jetzt will Israel dem Generalsekretär der Vereinten Nationen verbieten, das Land überhaupt zu betreten. Am 1. Oktober ist Israel in den Libanon einmarschiert, und der Iran hat 180 Raketen auf Israel abgefeuert, als Reaktion auf eine ganze Reihe israelischer Angriffe und Attentate. Generalsekretär Antonio Guterres gab eine Erklärung ab, in der er die „Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten“ bedauerte, den Iran aber nicht ausdrücklich erwähnte. Israel reagierte darauf, indem es den UN-Generalsekretär zur Persona non grata in Israel erklärte – ein neuer Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Israel und UN-Beamten.

Im Laufe der Jahre haben sich die USA bei ihren Angriffen auf die UNO mit Israel verbündet und 40 Mal ihr Veto im Sicherheitsrat eingelegt, um die Bemühungen der Welt zu behindern, Israel zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen.

Die amerikanische Obstruktion bietet keine Lösung für diese Krise. Sie kann sie nur anheizen, da die Gewalt und das Chaos zunehmen und sich ausbreiten und die bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel sie allmählich in eine direktere Rolle in dem Konflikt hineinzieht.

Der Rest der Welt sieht mit Entsetzen zu, und viele Staats- und Regierungschefs bemühen sich ernsthaft, die kollektiven Mechanismen des UN-Systems zu aktivieren. Diese Mechanismen wurden unter amerikanischer Führung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 geschaffen, damit die Welt „nie wieder“ von einem Weltkrieg und Völkermord heimgesucht wird.

Ein US-Waffenembargo gegen Israel und ein Ende der amerikanischen Obstruktion im UN-Sicherheitsrat könnten das politische Kräfteverhältnis zugunsten der kollektiven Bemühungen der Welt um eine Lösung der Krise verschieben.