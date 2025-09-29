Israels zunehmende Isolation

Kit Knightly

Vor zwei Tagen habe ich behandelt, in welch unzähligen Weisen sich die Welt zunehmend gegen Israel wendet, wobei ein BBC-Journalist sie bereits als „isoliert“ bezeichnete. (OffGuardian)

In den vergangenen zwei Tagen hat sich diese Isolation nur noch verstärkt.

Früher heute gingen Dutzende Delegationen während Netanjahus Rede bei den Vereinten Nationen als Protest gehend hinaus. (OffGuardian)

Die spanische und italienische Marine schicken Berichten zufolge Kriegsschiffe, um die Hilfsflotte von Greta Thunberg im Mittelmeer zu schützen. (OffGuardian)

Während eines Treffens beim UN-Gipfel in New York veröffentlichten Mitglieder der Hague Group (einer Aktivistengruppe verschiedener Länder, darunter Südafrika, Brasilien und Malaysia) Erklärungen mit der Aufforderung an die „Internationale Gemeinschaft“, Israel **die Werkzeuge des Völkermords zu verweigern“. (OffGuardian)

Der brasilianische Außenminister erklärte:

„Wir müssen Empörung in Handeln, Gesetz in Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in Frieden verwandeln.“ (OffGuardian)

Gewerkschaften von Dockarbeitern aus ganz Europa schließen sich zusammen, um Israel über Gaza finanziell zu „quetschen“. (OffGuardian)

Microsoft gab an, sie blockierten Teile ihrer Software für das israelische Militär, um eine illegale Massenüberwachung in Gaza zu verhindern.

Auch Israels Positionen bei Eurovision und bei der UEFA stehen zur Diskussion.

Die Kriegsparteien nehmen zunehmend die Rollen von Gut und Böse ein: Der Präsident von Gaza kündigte Bereitschaft zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung an, während Israel gleichzeitig seine Offensive in Gaza ausweitet, Krankenhäuser beschießt und den einzigen internationalen Grenzübergang ins Westjordanland schließt.

Die Times of Israel berichtet:

Israel eilt in Richtung globaler Paria-Status – mit Trump als einzigem Schild. (OffGuardian)

Und selbst Trumps Unterstützung ist keineswegs gesichert; er hat bereits den Katar-Bombenangriff in Frage gestellt und versprochen, Israel nicht das Westjordanland annektieren zu lassen. (OffGuardian)

Um mit einem Kommentar von meiner Co-Herausgeberin Catte zu paraphrasieren: Es sieht so aus, als ständen viele Leute kurz davor, etwas zu bekommen, das sie seit Jahren wollten. Hoffentlich nehmen sie sich alle einen Moment Zeit, um zu fragen, warum. (OffGuardian)