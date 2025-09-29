Trumps 21-Punkte-Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges erstmals enthüllt

von Tyler Durden
Israelische Medien veröffentlichten am Samstag, was sie als den 21-Punkte-Plan der Trump-Administration zur Erreichung des Friedens im Gazastreifen nach der Niederlage der Hamas bezeichnen. Es handelt sich weitgehend um einen „Tag danach“-Plan, der vorsieht, wie der Streifen künftig regiert werden soll.
Der Plan scheint palästinensische Zivilisten zu ermutigen, dort zu bleiben, jedoch unter einer neuen, ent-radikalisieren „terrorfreien Zone“ und Verwaltung. Dies ist offenbar das derzeit auf dem Tisch liegende Angebot, und viele seiner spezifischen Aspekte werden wahrscheinlich von der einen oder anderen Seite abgelehnt.
Beispielsweise hat die Hamas deutlich gemacht, dass sie nicht über ihren eigenen Untergang verhandeln wird, während sie gleichzeitig einen vollständigen israelischen Militärabzug fordert, bevor alle verbleibenden Geiseln freigelassen werden. Doch Ministerpräsident Netanyahu verspricht weiterhin, die IDF-Operationen nicht zu beenden, bevor die Hamas vollständig ausgerottet ist.
Einige Aspekte des Plans, einschließlich einer zukünftigen Gaza International Transition Authority (GITA), wurden bereits vor einigen Tagen enthüllt, aber im Folgenden werden erstmals alle einundzwanzig Punkte in einem öffentlich gewordenen Entwurf aufgeführt. Es gibt auch diese bedeutende Entwicklung, die angesichts des derzeit tobenden Schlachtfelds unglaublich optimistisch erscheint:
WASHINGTON POST: TRUMP-ADMINISTRATION PLANT, DEN GAZA-KRIEG MIT SOFORTIGEM STOPP ALLER MILITÄRISCHEN OPERATIONEN ZU BEENDEN
Bemerkenswert ist, dass dies weit von dem entfernt zu sein scheint, was Trump in den ersten Monaten seiner Amtszeit forderte, was kein „Rückkehrrecht“ für Palästinenser in Gaza beinhaltete, sowie die Anpreisung einer Immobilienentwicklung für die Zukunft, von einigen Beamten „Riviera des Nahen Ostens“ genannt.
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass der von Witkoff beaufsichtigte Vorschlag vorsieht, dass alle israelischen Geiseln innerhalb der ersten 48 Stunden freigelassen werden, und er hat somit eindeutig eine ehrgeizige Vision, obwohl die israelische und die Hamas-Seite derzeit nicht einmal miteinander sprechen, nach dem israelischen Angriff auf Doha in diesem Monat.
Enthüllt: Der 21-Punkte-Plan
Dies sind die Inhalte des Plans, die von der Times of Israel auf Anfrage vertraulicher Quellen paraphrasiert wurden:
- Gaza wird eine ent-radikalisierte, terrorfreie Zone sein, die keine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt.
- Gaza wird zum Nutzen seiner Bevölkerung neu entwickelt.
- Wenn Israel und Hamas dem Vorschlag zustimmen, wird der Krieg sofort beendet, die IDF beendet alle Operationen und zieht sich schrittweise aus dem Streifen zurück.
- Innerhalb von 48 Stunden nach Israels öffentlicher Annahme des Abkommens werden alle lebenden und verstorbenen Geiseln zurückgegeben.
- Sobald die Geiseln zurückgegeben sind, wird Israel mehrere hundert palästinensische Sicherheitsgefangene, die lebenslange Haftstrafen verbüßen, sowie über 1.000 seit Beginn des Krieges verhaftete Gazaner freilassen, zusammen mit den Leichen mehrerer hundert Palästinenser.
- Sobald die Geiseln zurückgegeben sind, erhalten Hamas-Mitglieder, die sich zu einem friedlichen Zusammenleben verpflichten, Amnestie, während Mitglieder, die den Streifen verlassen wollen, einen sicheren Durchgang in aufnehmende Länder erhalten.
- Sobald dieses Abkommen erreicht ist, wird die Hilfe in den Streifen in einem Tempo einströmen, das nicht unter den Maßstäben des Geiselabkommens vom Januar 2025 liegt, das 600 Hilfstrucks pro Tag, den Wiederaufbau kritischer Infrastruktur und den Zugang zu Geräten für die Trümmerbeseitigung umfasste.
- Die Hilfe wird – ohne Einmischung von beiden Seiten – von den Vereinten Nationen und dem Roten Halbmond sowie von anderen internationalen Organisationen verteilt, die weder mit Israel noch mit der Hamas verbunden sind.
- Gaza wird von einer vorübergehenden Übergangsregierung palästinensischer Technokraten verwaltet, die für die Bereitstellung täglicher Dienste für die Menschen im Streifen verantwortlich ist. Der Ausschuss wird von einem neuen internationalen Gremium überwacht, das von den USA in Absprache mit arabischen und europäischen Partnern eingerichtet wird. Es wird einen Rahmen für die Finanzierung des Wiederaufbaus von Gaza schaffen, bis die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Reformprogramm abgeschlossen hat.
- Ein Wirtschaftsplan wird erstellt, um Gaza wieder aufzubauen, durch die Einberufung von Experten mit Erfahrung im Aufbau moderner Städte des Nahen Ostens und durch die Berücksichtigung bestehender Pläne zur Anwerbung von Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
- Eine Wirtschaftszone wird eingerichtet, mit reduzierten Zöllen und Zugangsraten, die von den teilnehmenden Ländern ausgehandelt werden.
- Niemand wird gezwungen, Gaza zu verlassen, aber diejenigen, die gehen wollen, dürfen zurückkehren. Darüber hinaus werden die Gazaner ermutigt, im Streifen zu bleiben und die Möglichkeit erhalten, dort eine bessere Zukunft aufzubauen.
- Die Hamas wird keinerlei Rolle in der Verwaltung Gazas spielen. Es wird ein Bekenntnis geben, jede offensive militärische Infrastruktur, einschließlich Tunnel, zu zerstören und deren Bau zu stoppen. Gazas neue Führer werden sich zu einem friedlichen Zusammenleben mit ihren Nachbarn verpflichten.
- Eine Sicherheitsgarantie wird von regionalen Partnern bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die Hamas und andere Gaza-Fraktionen ihre Verpflichtungen einhalten und dass Gaza aufhört, eine Bedrohung für Israel oder sein eigenes Volk darzustellen.
- Die USA werden mit arabischen und anderen internationalen Partnern zusammenarbeiten, um eine vorübergehende internationale Stabilisierungstruppe zu entwickeln, die sofort in Gaza eingesetzt wird, um die Sicherheit im Streifen zu überwachen. Die Truppe wird eine palästinensische Polizeitruppe entwickeln und ausbilden, die als langfristige interne Sicherheitsbehörde dienen wird.
- Israel wird Gaza weder besetzen noch annektieren, und die IDF wird das derzeit besetzte Gebiet schrittweise übergeben, sobald die Ersatzsicherheitskräfte die Kontrolle und Stabilität im Streifen etabliert haben.
- Wenn die Hamas diesen Vorschlag verzögert oder ablehnt, werden die obigen Punkte in terrorfreien Gebieten umgesetzt, die die IDF schrittweise an die internationale Stabilisierungstruppe übergeben wird.
- Israel stimmt zu, künftig keine Angriffe in Katar durchzuführen. Die USA und die internationale Gemeinschaft erkennen Dohas wichtige Vermittlerrolle im Gaza-Konflikt an.
- Es wird ein Prozess zur Ent-Radikalisierung der Bevölkerung etabliert. Dies wird einen interreligiösen Dialog einschließen, der darauf abzielt, Denkweisen und Narrative in Israel und Gaza zu verändern.
- Wenn der Wiederaufbau Gazas vorangeschritten ist und das Reformprogramm der Palästinensischen Autonomiebehörde umgesetzt wurde, könnten die Bedingungen für einen glaubwürdigen Weg zu einem palästinensischen Staat gegeben sein, der als Aspiration des palästinensischen Volkes anerkannt wird.
- Die USA werden einen Dialog zwischen Israel und den Palästinensern einrichten, um sich auf einen politischen Horizont für ein friedliches Zusammenleben zu einigen.