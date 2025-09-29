Trumps 21-Punkte-Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges erstmals enthüllt

von Tyler Durden

Israelische Medien veröffentlichten am Samstag, was sie als den 21-Punkte-Plan der Trump-Administration zur Erreichung des Friedens im Gazastreifen nach der Niederlage der Hamas bezeichnen. Es handelt sich weitgehend um einen „Tag danach“-Plan, der vorsieht, wie der Streifen künftig regiert werden soll.

Der Plan scheint palästinensische Zivilisten zu ermutigen, dort zu bleiben, jedoch unter einer neuen, ent-radikalisieren „terrorfreien Zone“ und Verwaltung. Dies ist offenbar das derzeit auf dem Tisch liegende Angebot, und viele seiner spezifischen Aspekte werden wahrscheinlich von der einen oder anderen Seite abgelehnt.

Beispielsweise hat die Hamas deutlich gemacht, dass sie nicht über ihren eigenen Untergang verhandeln wird, während sie gleichzeitig einen vollständigen israelischen Militärabzug fordert, bevor alle verbleibenden Geiseln freigelassen werden. Doch Ministerpräsident Netanyahu verspricht weiterhin, die IDF-Operationen nicht zu beenden, bevor die Hamas vollständig ausgerottet ist.

Einige Aspekte des Plans, einschließlich einer zukünftigen Gaza International Transition Authority (GITA), wurden bereits vor einigen Tagen enthüllt, aber im Folgenden werden erstmals alle einundzwanzig Punkte in einem öffentlich gewordenen Entwurf aufgeführt. Es gibt auch diese bedeutende Entwicklung, die angesichts des derzeit tobenden Schlachtfelds unglaublich optimistisch erscheint:

WASHINGTON POST: TRUMP-ADMINISTRATION PLANT, DEN GAZA-KRIEG MIT SOFORTIGEM STOPP ALLER MILITÄRISCHEN OPERATIONEN ZU BEENDEN

Bemerkenswert ist, dass dies weit von dem entfernt zu sein scheint, was Trump in den ersten Monaten seiner Amtszeit forderte, was kein „Rückkehrrecht“ für Palästinenser in Gaza beinhaltete, sowie die Anpreisung einer Immobilienentwicklung für die Zukunft, von einigen Beamten „Riviera des Nahen Ostens“ genannt.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass der von Witkoff beaufsichtigte Vorschlag vorsieht, dass alle israelischen Geiseln innerhalb der ersten 48 Stunden freigelassen werden, und er hat somit eindeutig eine ehrgeizige Vision, obwohl die israelische und die Hamas-Seite derzeit nicht einmal miteinander sprechen, nach dem israelischen Angriff auf Doha in diesem Monat.

Enthüllt: Der 21-Punkte-Plan

Dies sind die Inhalte des Plans, die von der Times of Israel auf Anfrage vertraulicher Quellen paraphrasiert wurden: