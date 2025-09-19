Jacob G. Hornberger

Mit der Ermordung des 31-jährigen bekannten konservativen Aktivisten Charlie Kirk stellt sich eine wichtige Frage: Ist Amerika schon wieder großartig?

Meine Antwort: Ganz und gar nicht. Für mich zeigt Kirks Tod, dass Amerika immer noch eine kranke, dysfunktionale Nation ist. Es gibt nicht nur immer wieder Morde wie diesen, sondern auch Massaker. Vor kurzem gab es die Ermordung von Kindern an einer katholischen Schule in Minneapolis. Ebenso wurde kürzlich die 23-jährige Iryna Zarutska, eine Flüchtling aus der Ukraine, von einem Mann getötet, der scheinbar kein Motiv hatte, sie zu töten.

Und vergessen wir nicht, dass wir immer noch in einer massiven, drogenabhängigen Gesellschaft leben, in der Millionen Amerikaner Drogen konsumieren, weil, so sagen es US-Beamte, sie von internationalen Drogenhändlern „angegriffen“ würden, die sie wohl irgendwie zwingen, die Drogen gegen ihren Willen zu nehmen. Die Tatsache, dass Präsident Trump und seine militarisierten Drogenkrieger immer noch den jahrzehntealten, nie endenden „Krieg gegen die Drogen“ führen – und dabei inzwischen wissentlich, absichtlich und gezielt Menschen töten, die sie verdächtigen, US-Drogenrechte zu verletzen, um Millionen Amerikaner vom Drogenkonsum abzuhalten –, ist für mich der Beweis, dass Amerika noch lange nicht wieder großartig ist.

Ebenso wenig dürfen wir die in die Höhe schnellende Selbstmordrate unter jungen Menschen vergessen. Wenn Menschen, die gerade erst ins Leben starten, vorzeitig aussteigen, ist das für mich ein sicheres Zeichen, dass Amerika nicht nur noch nicht großartig ist, sondern im Kern weiterhin sehr krank. Dazu kommt die hohe Selbstmordrate unter Veteranen, einschließlich jener, die angeblich unsere „Freiheiten“ verteidigt haben, indem sie Millionen Menschen in fremden Ländern töteten.

Und darin, so behaupte ich, liegt ein großes Problem: dass die US-Regierung – unsere Regierung – eine der größten Tötungsmaschinen der Geschichte ist. Aber die Tatsache, dass die Millionen getöteten Menschen Ausländer sind, macht die Tötungen in den Augen von US-Beamten und vielen Amerikanern zu keiner großen Sache. Schließlich darf man nicht vergessen: Diese Millionen Toten sind keine Amerikaner. Es sind nur Ausländer.

Meine These, die ich seit Jahren vertrete, insbesondere im Zusammenhang mit einem der periodisch auftretenden Massaker in Amerika, lautet:

In jeder Gesellschaft gibt es, wie ich sie nenne, „schräg laufende“ Menschen. In normalen Zeiten und in einer gesunden Gesellschaft schaden diese Menschen niemandem. Jeder merkt, dass sie schräg drauf sind, aber man empfindet Mitgefühl, nicht Furcht.

Doch unser ganzes Leben lang war die Denkweise: Solange die US-Tötungsmaschine „da drüben“ Menschen tötet (also im Ausland), brauchen sich Amerikaner keine Sorgen zu machen, vor allem, wenn dabei nicht viele US-Soldaten getötet werden. Die Vorstellung war, dass die Massaker in fremden Ländern keine Auswirkungen auf das Leben in Amerika haben würden. Die Amerikaner könnten einfach weitermachen mit Arbeit, Urlaub und Hobbys und verdrängen, was Pentagon und CIA „da draußen“ mit ihren Invasionen, Putschen, Attentaten, Provokationen, Hilfsgeldern, nicht erklärten Kriegen und Angriffskriegen tun.

Ich behaupte, dass das nie funktionieren konnte. Ich halte daran fest, dass die Massentötungen „da draußen“ durch den US-Sicherheitsstaat unvermeidlich auch hierzulande in die Gesellschaft durchsickern würden. Genau diese Massaker, so meine These, lösen bei den „schräg laufenden“ Menschen hier etwas aus: entweder pervertierte Rache für das, was die US-Regierung „dort“ getan hat (und weiterhin tut), oder eine Art von krankhaftem Nachahmungstätertum – oder beides.

Fast jeder zeigt derzeit enorme Bestürzung und Trauer über den Tod von Charlie Kirk – und natürlich zu Recht. Aber betrachten wir im Gegensatz dazu die Tötung jener 11 venezolanischen Bürger durch die US-Regierung auf einem Boot in internationalen Gewässern vor einigen Tagen. Wo ist die Trauer über diese Toten? Sie ist praktisch nicht vorhanden. Viele Rechte jubeln sogar über diese Tötungen und fordern, dass das US-Militär noch viel öfter so handeln solle. Sie rufen: „Tod für weitere mutmaßliche venezolanische Drogenhändler!“ Das gilt als keine große Sache. Schließlich waren es keine Amerikaner. Es waren nur Ausländer.

Doch es ist sehr wohl eine große Sache. Jeder dieser getöteten Venezolaner war unschuldig – zumindest wenn man am traditionellen Prinzip der amerikanischen Rechtsprechung festhält: unschuldig bis zum Beweis der Schuld in einem Gerichtsverfahren mit stichhaltigen Beweisen. Diese toten Menschen wurden nie für irgendetwas verurteilt. Nach dem Gesetz sind sie genauso unschuldig wie du und ich. Es spielt keine Rolle, ob der Präsident, der Vizepräsident oder sonst ein Bundesbeamter sie des Drogenhandels beschuldigte. Solche Anschuldigungen sind nichts wert. Wir wissen schließlich, dass es viele Menschen gibt, die von den Bundesbehörden angeklagt werden und später von einer Jury freigesprochen werden.

Selbst wenn diese 11 Toten tatsächlich Drogen bei sich hatten, rechtfertigt das nicht ihre Tötung. Es wäre nur ein Drogendelikt gewesen, das selbst bei einer Verurteilung in einem ordentlichen Verfahren nicht die Todesstrafe nach sich gezogen hätte. Entgegen den Behauptungen der US-Beamten „greifen“ internationale Drogenhändler die Amerikaner nicht an, indem sie sie zwingen, Kokain zu schnupfen oder Heroin zu spritzen. Vielmehr verkaufen sie ihre Drogen an drogenabhängige Amerikaner, die sie begierig kaufen – Ausdruck einer sehr kranken und dysfunktionalen Gesellschaft.

Der größte Faktor bei alledem ist, dass diese toten Venezolaner keine Amerikaner waren. Sie waren Ausländer. Deshalb zählen sie einfach nicht. Warum sollten wir Mitleid empfinden? Sie unterscheiden sich nicht von den Millionen Irakern, Afghanen, Iranern, Vietnamesen, Koreanern, Chilenen, Kubanern und anderen „Gooks“, die die US-Tötungsmaschine im Laufe der Jahrzehnte direkt oder indirekt getötet hat. Warum sollten wir uns um deren Witwen und Kinder sorgen? Diese Menschen hätten kein Recht, verhaftet, angeklagt und vor Gericht gestellt zu werden – ganz egal, was der Fünfte Verfassungszusatz besagt. Schließlich waren es keine Amerikaner. Sie verdienten es, getötet zu werden – so wie die anderen Millionen Ausländer, die Pentagon und CIA in unserem Leben getötet haben.

Bezeichnend ist, was US-Beamte unmittelbar nach diesen außergerichtlichen Tötungen vor Venezuela erklärten: Sie wollten den Amerikanern versichern, dass kein US-Soldat sein Leben verlor, während man die Venezolaner tötete. Nur das zählt. Die Amerikaner brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie können einfach ihr normales Leben weiterführen und das Töten dem Sicherheitsstaat überlassen. Nur die „schräg laufenden“ Menschen hier scheinen das nicht zu begreifen.

Wir wissen nicht, wer Charlie Kirk getötet hat, und wir wissen daher auch das Motiv nicht. Aber ich wette, es ist gut möglich, dass es einer dieser „schräg laufenden“ Menschen im amerikanischen Leben war. Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber es ist schon ironisch: Viele Amerikaner feiern den Tod jener elf unschuldigen Venezolaner, während sie gleichzeitig um den Tod des Amerikaners Charlie Kirk trauern. Wie gesagt: Amerika ist eindeutig noch lange nicht wieder großartig. Es bleibt eine sehr kranke Gesellschaft.